Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне. ФОТОрепортаж

На днях на одном из полигонов юга Украины военнослужащие отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВС Украины провели учения по обороне побережья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

В частности, артиллерийские батареи подразделений, входящих в состав бригады, на практике отработали действия при противодесантной обороны участка морского побережья. Военнослужащие тренировались действовать в различных условиях, в том числе и в условиях применения противником высокоточных средств поражения, работы диверсионно-разведывательных групп противника.





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Во время проведения учений военнослужащие оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, своевременного выдвижения на огневые позиции.







Особое внимание в ходе тренировок уделялось вопросам изменения огневых позиций с готовностью к ведению дальнейших боевых действий и осуществлению боевой стрельбы по определенным целям.

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Артиллерийские расчеты успешно справились со всеми поставленными задачами.

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