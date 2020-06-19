Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне. ФОТОрепортаж
На днях на одном из полигонов юга Украины военнослужащие отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВС Украины провели учения по обороне побережья.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
В частности, артиллерийские батареи подразделений, входящих в состав бригады, на практике отработали действия при противодесантной обороны участка морского побережья. Военнослужащие тренировались действовать в различных условиях, в том числе и в условиях применения противником высокоточных средств поражения, работы диверсионно-разведывательных групп противника.
Во время проведения учений военнослужащие оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, своевременного выдвижения на огневые позиции.
Особое внимание в ходе тренировок уделялось вопросам изменения огневых позиций с готовностью к ведению дальнейших боевых действий и осуществлению боевой стрельбы по определенным целям.
Артиллерийские расчеты успешно справились со всеми поставленными задачами.
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