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Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне. ФОТОрепортаж

На днях на одном из полигонов юга Украины военнослужащие отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВС Украины провели учения по обороне побережья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 01

В частности, артиллерийские батареи подразделений, входящих в состав бригады, на практике отработали действия при противодесантной обороны участка морского побережья. Военнослужащие тренировались действовать в различных условиях, в том числе и в условиях применения противником высокоточных средств поражения, работы диверсионно-разведывательных групп противника.

Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 02
Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 03

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Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 04

Во время проведения учений военнослужащие оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, своевременного выдвижения на огневые позиции.

Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 05
Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 06
Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 07

Особое внимание в ходе тренировок уделялось вопросам изменения огневых позиций с готовностью к ведению дальнейших боевых действий и осуществлению боевой стрельбы по определенным целям.

Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 08

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Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 09
Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 10

Артиллерийские расчеты успешно справились со всеми поставленными задачами.

Артиллеристы ВМС провели учения по противодесантной обороне 11

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Автор: 

ВМС (1472) оборона (5213) военные учения (3459) артиллерия (636) 406 ОАБ ВМС (8)


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В виде мишени надо поставить пианино и чучело возле клавиш!
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19.06.2020 17:31 Ответить
Блин, и чё дорогостоящие снаряды зря тратить? Почему не тренироваться прямо в зоне ООС, непосредственно на уродах-орках?
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19.06.2020 17:45 Ответить
Підтримує пропозицію Alex! Але бубочка обещал перестать стрелят. Ви шото политику партии не поддерживаете - Ай яй яй.
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20.06.2020 00:05 Ответить
 
 