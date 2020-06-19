Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони. ФОТОрепортаж

Днями на одному з полігонів півдня України військовослужбовці окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗС України провели тренування з оборони узбережжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Зокрема, артилерійські батареї підрозділів, які входять до складу бригади, на практиці відпрацювали дії під час протидесантної оборони ділянки морського узбережжя. Військовослужбовці тренувалися діяти в різних умовах, в тому числі й за умов використання противником високоточних засобів ураження, роботи диверсійно-розвідувальних груп противника.





Дивіться також: Бійці 81-ї ОАБр відпрацювали безпарашутне десантування та евакуацію без приземлення гелікоптера, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Під час проведення навчань військовослужбовці відточували вміння маскування техніки та озброєння, орієнтування на місцевості, своєчасного висування на вогневі позиції.







Особлива увага у ході тренувань приділялася питанням зміни вогневих позицій з готовністю до ведення подальших бойових дій та здійсненню бойової стрільби по визначених цілях.





Артилерійські розрахунки успішно впоралися з усіма поставленими завданнями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів. ФОТОрепортаж