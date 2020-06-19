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Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони. ФОТОрепортаж

Днями на одному з полігонів півдня України військовослужбовці окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗС України провели тренування з оборони узбережжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 01

Зокрема, артилерійські батареї підрозділів, які входять до складу бригади, на практиці відпрацювали дії під час протидесантної оборони ділянки морського узбережжя. Військовослужбовці тренувалися діяти в різних умовах, в тому числі й за умов використання противником високоточних засобів ураження, роботи диверсійно-розвідувальних груп противника.

Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 02
Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 03

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Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 04

Під час проведення навчань військовослужбовці відточували вміння маскування техніки та озброєння, орієнтування на місцевості, своєчасного висування на вогневі позиції.

Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 05
Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 06
Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 07

Особлива увага у ході тренувань приділялася питанням зміни вогневих позицій з готовністю до ведення подальших бойових дій та здійсненню бойової стрільби по визначених цілях.

Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 08

Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 09
Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 10

Артилерійські розрахунки успішно впоралися з усіма поставленими завданнями.

Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони 11

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ВМС (1388) оборона (4790) військові навчання (2776) артилерія (789)


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В виде мишени надо поставить пианино и чучело возле клавиш!
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19.06.2020 17:31 Відповісти
Блин, и чё дорогостоящие снаряды зря тратить? Почему не тренироваться прямо в зоне ООС, непосредственно на уродах-орках?
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19.06.2020 17:45 Відповісти
Підтримує пропозицію Alex! Але бубочка обещал перестать стрелят. Ви шото политику партии не поддерживаете - Ай яй яй.
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20.06.2020 00:05 Відповісти
 
 