В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів. ФОТОрепортаж

Цього року 187 лейтенантів-випускників Академії НГУ поповнять лави підрозділів Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

14 випускників закінчили навчання з відзнакою, з них 2 отримали медаль за відмінне закінчення вищого військового навчального закладу. Поряд із лейтенантами здобули дипломи оперативно-тактичного рівня підготовки 29 офіцерів-магістрів денної форми навчання.







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Командувач Національної гвардії України нагородив найкращих офіцерів Академії і випускників відомчими заохочувальними відзнаками, зокрема медалями за відмінне закінчення вищого військового навчального закладу, грошовими преміями та подяками.









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Далі на офіцерів чекає відпустка, а потім служба в різних військових частинах Національної гвардії.









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