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Новини Фото Силовики
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В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів. ФОТОрепортаж

Цього року 187 лейтенантів-випускників Академії НГУ поповнять лави підрозділів Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 01

14 випускників закінчили навчання з відзнакою, з них 2 отримали медаль за відмінне закінчення вищого військового навчального закладу. Поряд із лейтенантами здобули дипломи оперативно-тактичного рівня підготовки 29 офіцерів-магістрів денної форми навчання.

В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 02
В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 03
В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 04

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Командувач Національної гвардії України нагородив найкращих офіцерів Академії і випускників відомчими заохочувальними відзнаками, зокрема медалями за відмінне закінчення вищого військового навчального закладу, грошовими преміями та подяками.

В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 05
В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 06
В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 07
В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 08

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В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 09

Далі на офіцерів чекає відпустка, а потім служба в різних військових частинах Національної гвардії.

В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 10
В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 11
В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 12
В Академії Національної гвардії України відбувся випуск лейтенантів 13

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Автор: 

Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) офіцер (99) Національна гвардія (1535)


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https://www.facebook.com/okuzovkin/posts/1138907113108952 13 год ·

«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052102361932&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBOm2ja4VFpXEjyWkdaQRcVF5CAv6RlJZU7j8TOLljZKCcK5X8wrvvuBDgNZ7XICxUyAx38oaD8XQ2y&fref=mentions Людмила Бочарова При моем Порошенко Армию не сокращали на 40 тысяч должностей, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной строй-силы, работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с котором до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.
При моем Порошенко оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.

При моем Порошенко не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не русский рок крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.
При моем Порошенко Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.
При моем Порошенко экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 13 кварталов подряд, несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.
При моем Порошенко мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном. При моем Порошенко у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь гордый один визит за полгода и тот в Беларусь.
При моем Порошенко в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МВС, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.
При моем Порошенко полиция не ******* людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.
При моем Порошенко российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии россиян отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов в день.
При моем Порошенко минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».
При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?
Да, при моем Порошенко было лучше!
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17.06.2020 00:23
+3
И на практику под Шевченковский суд.
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17.06.2020 01:41
+2
Да, птенцы гнезда Рюкзакова, новые беркутята подрастают
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17.06.2020 07:11
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https://www.facebook.com/okuzovkin?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAiW2qiq20I2YVT5BPzHXJ1bYVJvRYttMKhh6HMNhULfjgaSvCCRxpySHhNbnfyS3sQnY6iIIXwhmd6&hc_ref=ARTY-NQ6UdFDhGH9FX34SWhunT3kEWqRsSbyoNr3HkYzlkPq_L8ELX_gqnWvCA2iqEE&ref=nf_target Олег Кузовкин разом з https://www.facebook.com/O.V.Ivanenko?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCmGJvZavf1h7NtDfrFe5RMGEtsb4ASKmmSmtr4tiiK76eB0-Shd1yeah2N4TahN2IkdJLelQG6bmVo&hc_ref=ARTY-NQ6UdFDhGH9FX34SWhunT3kEWqRsSbyoNr3HkYzlkPq_L8ELX_gqnWvCA2iqEE&ref=nf_target Олегом Іваненком та https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARACmkqHsNKTsB8VYx6snRpH3z-T3CEDnyySTKIcsRoJxuFeMyEFV7LaJvwrDebNAXtcVj-v6lsISsHM# 8 іншими особами .
https://www.facebook.com/okuzovkin/posts/1138907113108952 13 год ·

«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052102361932&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBOm2ja4VFpXEjyWkdaQRcVF5CAv6RlJZU7j8TOLljZKCcK5X8wrvvuBDgNZ7XICxUyAx38oaD8XQ2y&fref=mentions Людмила Бочарова При моем Порошенко Армию не сокращали на 40 тысяч должностей, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной строй-силы, работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с котором до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.
При моем Порошенко оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.

При моем Порошенко не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не русский рок крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.
При моем Порошенко Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.
При моем Порошенко экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 13 кварталов подряд, несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.
При моем Порошенко мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном. При моем Порошенко у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь гордый один визит за полгода и тот в Беларусь.
При моем Порошенко в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МВС, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.
При моем Порошенко полиция не ******* людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.
При моем Порошенко российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии россиян отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов в день.
При моем Порошенко минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».
При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?
Да, при моем Порошенко было лучше!
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17.06.2020 00:23 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Призовна армія залишилась на низькому рівні.Її потрібно відміняти,або робити,хороші умови,а нек рабські.Контракт в нас дійсно покращений.
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17.06.2020 00:44 Відповісти
В этом году на выпускном совково-расейских песен и главное, блатного шансона не будет или как? Все молодые офицеры НГ понимают : кто они, где они и для чего они?
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17.06.2020 00:29 Відповісти
Буде шоу і співатиме квартал.
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17.06.2020 00:44 Відповісти
Ну а окуляри захисні де? Спочатку епідемії ВОЗ також їх рекомендувала.Ці ж китайські масочки практично безкорисні.Навіть бачив в інтернеті експеримент,щодо якості захисту різних масок,так от ці найгірші.В світі також майже всі в цих дешевих китайських масках.Це все ж абсурд.
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17.06.2020 00:42 Відповісти
Що дали, в тому і стоять. Слава найвеличнішому що притаранив їх з Китаю.
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17.06.2020 00:47 Відповісти
https://censor.net/user/27028 В світі в таких самих масках.Всі ніби зговорилися.В світі також ніхто не ходить в окулярах.А казали,що без окуляр маска повністю безкорисна.
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17.06.2020 00:51 Відповісти
В Академии Национальной гвардии Украины состоялся выпуск лейтенантов - Цензор.НЕТ 7956
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17.06.2020 00:55 Відповісти
https://censor.net/user/27028 Не смішно.
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17.06.2020 00:59 Відповісти
Національна гвардія входить до МВС.Довіра до МВС доволі низька.
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17.06.2020 00:57 Відповісти
...вибачте,але бачу "совок"...!
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17.06.2020 01:00 Відповісти
И на практику под Шевченковский суд.
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17.06.2020 01:41 Відповісти
Да, птенцы гнезда Рюкзакова, новые беркутята подрастают
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17.06.2020 07:11 Відповісти
Ще наплодили дармоїдів для Авакова, але за рахунок податків з громадян. Їх завдання придушувати народні повстання. Краще б віддали всю цю хунту олігархії в ЗСУ. І ще в яких боях вони здобули звання "Гвардія" під ВР радою коли розганяли протести проти продажі землі?
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17.06.2020 08:01 Відповісти
мусоров прибыло,
теперь напялят малиновые береты и начнут буцать украинцев и по карманам шарить
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17.06.2020 08:49 Відповісти
не пойму, на фото мусора в голубых беретах,
это они маскируются ?
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17.06.2020 08:52 Відповісти
А хорошо ли их обучили людей ногами пинать?
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17.06.2020 09:09 Відповісти
в добрый путь!
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17.06.2020 14:13 Відповісти
 
 