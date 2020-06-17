В Академии Национальной гвардии Украины состоялся выпуск лейтенантов. ФОТОрепортаж

В этом году 187 лейтенантов-выпускников Академии НГУ пополнят ряды подразделений Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

14 выпускников закончили обучение с отличием, из них 2 получили медаль за отличное окончание высшего военного учебного заведения. Наряду с лейтенантами получили дипломы оперативно-тактического уровня подготовки 29 офицеров-магистров дневной формы обучения.







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Командующий Национальной гвардии Украины наградил лучших офицеров Академии и выпускников ведомственными поощрительными отличиями, в частности, медалями за отличное окончание высшего военного учебного заведения, денежными премиями и благодарностями.









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Далее на офицеров ждет отпуск, а затем служба в различных воинских частях Национальной гвардии.









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