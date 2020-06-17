В Академии Национальной гвардии Украины состоялся выпуск лейтенантов. ФОТОрепортаж
В этом году 187 лейтенантов-выпускников Академии НГУ пополнят ряды подразделений Национальной гвардии Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.
14 выпускников закончили обучение с отличием, из них 2 получили медаль за отличное окончание высшего военного учебного заведения. Наряду с лейтенантами получили дипломы оперативно-тактического уровня подготовки 29 офицеров-магистров дневной формы обучения.
Командующий Национальной гвардии Украины наградил лучших офицеров Академии и выпускников ведомственными поощрительными отличиями, в частности, медалями за отличное окончание высшего военного учебного заведения, денежными премиями и благодарностями.
Далее на офицеров ждет отпуск, а затем служба в различных воинских частях Национальной гвардии.
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https://www.facebook.com/okuzovkin/posts/1138907113108952 13 год ·
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052102361932&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBOm2ja4VFpXEjyWkdaQRcVF5CAv6RlJZU7j8TOLljZKCcK5X8wrvvuBDgNZ7XICxUyAx38oaD8XQ2y&fref=mentions Людмила Бочарова При моем Порошенко Армию не сокращали на 40 тысяч должностей, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной строй-силы, работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с котором до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.
При моем Порошенко оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.
При моем Порошенко не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не русский рок крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.
При моем Порошенко Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.
При моем Порошенко экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 13 кварталов подряд, несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.
При моем Порошенко мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном. При моем Порошенко у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь гордый один визит за полгода и тот в Беларусь.
При моем Порошенко в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МВС, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.
При моем Порошенко полиция не ******* людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.
При моем Порошенко российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии россиян отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов в день.
При моем Порошенко минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».
При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?
Да, при моем Порошенко было лучше!
теперь напялят малиновые береты и начнут буцать украинцев и по карманам шарить
это они маскируются ?