Невідомі підірвали банкомат у сільмазі, але не змогли дістати гроші. ФОТО

Зловмисники підірвали банкомат, розташований в магазині села Наталине на Харківщині. Вони не змогли дістати гроші, але поліція однак розслідує справу про крадіжку.

Повідомлення про вибух банкомату надійшло в поліцію близько 4:40 ранку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Під час огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що гроші з банкомата не викрадені, магазин значних пошкоджень не зазнав.

За цим фактом слідчим Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих свідків події, проводять розшукові заходи з встановлення осіб зловмисників".

Поліція має прохання: "якщо ви стали свідком або маєте відомості про цей факт, просимо повідомити Красноградський відділ поліції за телефонами: (05744)7-82-91 або 102.

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