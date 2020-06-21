Невідомі підірвали банкомат у сільмазі, але не змогли дістати гроші. ФОТО
Зловмисники підірвали банкомат, розташований в магазині села Наталине на Харківщині. Вони не змогли дістати гроші, але поліція однак розслідує справу про крадіжку.
Повідомлення про вибух банкомату надійшло в поліцію близько 4:40 ранку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Під час огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що гроші з банкомата не викрадені, магазин значних пошкоджень не зазнав.
За цим фактом слідчим Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих свідків події, проводять розшукові заходи з встановлення осіб зловмисників".
Поліція має прохання: "якщо ви стали свідком або маєте відомості про цей факт, просимо повідомити Красноградський відділ поліції за телефонами: (05744)7-82-91 або 102.
Будь ласка, зачекайте...
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Полудурки, то место из которого деньги вылезают и взрывать будем?
Як це вже набридло...
Взагалі це дуже круто, коли вся країна не може поїхати до моря через карантин, а
особа, підозрювана у організації вбивства Сармата, їде на оздоровлення.
Яка гуманність!
І це в той час, коли десятки людей просили взяти Рифа та Лису на
поруки, але суд не відпустив.
Про це повідомляє https://hromadske.ua/posts/sud-vidpustiv-obvinuvachenogo-v-organizaciyi-vbivstva-sarmata-na-ozdorovlennya-do-morya-dokument hromadske з посиланням на відповідну ухвалу.Зазначено, що суддя Бердянського міськрайонного суду Олена Вірченко відпустила Бродського на так зване "оздоровлення" на 5 днів - до 22 червня включно.
У документі зазначається, що до суду з відповідним клопотанням звернувся адвокат обвинуваченого Євгена Бродського, який знаходиться під домашнім арештом, наголосивши на тому, що йому з дітьми нібито необхідно пройти оздоровлення у місті Бердянськ. За адресою, яку вказав захисник, перебуває база відпочинку Sun resort.
зебобикам не хватало на "лекарство". выходные. понимать надо
Скоро вас всех ждет такая судьба
Пэтрык все деньги уже потратил на лобистов по травле его как политического шныря
На вас просто грошей не залышилось
а вы нищеброды и неучи. потому как ты даже не понял что написал
"лобистов по травле его"
ты хоть знаешь кто такие лоббисты? по твоему Порох оплатил услуги специалистов по продвижению травли..... Пороха?
ты больной?
Об этом и. о. министра образования Любомира Мандзий сказала в интервью РБК-Украина.
"Закон подписан президентом", - сообщила она.
Принятый Верховной радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-otmenili-obyazatelnuyu-gosudarstvennuyu-1592474081.html освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса .
"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в тексте закона.
наконец то зеленский отменил это проклятое обязательное тестирование для выпускников! слава! слава!
ты идиот?
Але мій складний характер мені все зіпсував,
Бомбонув на Пасху не робочий банкомат,
Пробач мені, мамо, твій син - неадекват...(с)
1. Інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб'єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною мовою, якщо інше не встановлено цим Законом.
2. Інформація для загального ознайомлення може дублюватися іншими мовами відповідно до закону.
На каждый хитрый банкомат, найдется 400 грамм тринитротолуола!