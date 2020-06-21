УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7510 відвідувачів онлайн
Новини Фото Будні поліції
14 119 35

Невідомі підірвали банкомат у сільмазі, але не змогли дістати гроші. ФОТО

Зловмисники підірвали банкомат, розташований в магазині села Наталине на Харківщині. Вони не змогли дістати гроші, але поліція однак розслідує справу про крадіжку.

Повідомлення про вибух банкомату надійшло в поліцію близько 4:40 ранку. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Під час огляду місця події поліцейські попередньо встановили, що гроші з банкомата не викрадені, магазин значних пошкоджень не зазнав.

За цим фактом слідчим Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих свідків події, проводять розшукові заходи з встановлення осіб зловмисників".

Поліція має прохання: "якщо ви стали свідком або маєте відомості про цей факт, просимо повідомити Красноградський відділ поліції за телефонами: (05744)7-82-91 або 102.

Також читайте: Київська влада наразі не готова говорити про компенсацію постраждалим під час вибуху на Позняках

Невідомі підірвали банкомат у сільмазі, але не змогли дістати гроші 01
Невідомі підірвали банкомат у сільмазі, але не змогли дістати гроші 02
Невідомі підірвали банкомат у сільмазі, але не змогли дістати гроші 03

вибух (4482) Нацполіція (15198) Харківщина (6054) банкомат (128)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
угадал слово, но не смог назвать буквы..
показати весь коментар
21.06.2020 16:16
+11
Судячи з написів - магаз в скрєпостані.
показати весь коментар
21.06.2020 16:24
+9
Не ділєтанти а "новиє ліца".
показати весь коментар
21.06.2020 16:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мозгов хватило только на подорвать...
показати весь коментар
21.06.2020 16:13 Відповісти
Схема заскладна для нових ліц
показати весь коментар
21.06.2020 18:04 Відповісти
угадал слово, но не смог назвать буквы..
показати весь коментар
21.06.2020 16:16 Відповісти
Угадал все буквы,не смог прочесть слово
показати весь коментар
21.06.2020 17:08 Відповісти
от же дебилы
показати весь коментар
21.06.2020 16:17 Відповісти
Лохобани, одне слово: нефартові пацани!
показати весь коментар
21.06.2020 16:50 Відповісти
Приватбанк зачем замазывать название?)
показати весь коментар
21.06.2020 16:19 Відповісти
Суд поки що не визнав ПриватБанк злочинним угруповуванням , але все до того йде ?
показати весь коментар
21.06.2020 16:24 Відповісти
жалко, зря старались
показати весь коментар
21.06.2020 16:22 Відповісти
Дилетанты...
показати весь коментар
21.06.2020 16:23 Відповісти
Не ділєтанти а "новиє ліца".
показати весь коментар
21.06.2020 16:27 Відповісти
Судячи з написів - магаз в скрєпостані.
показати весь коментар
21.06.2020 16:24 Відповісти
А жлобиха Юлия могла би розкошелитися на 3000 грн і придбати дешевий комплект відеоспостереження.
показати весь коментар
21.06.2020 16:37 Відповісти
Наталино,засновано в 1780 г. графом Чертковым,и названо в честь жены-Натальи Дмитреевны.Хотя я видел одно село на харьковщине где на знаке села написано-основано в 1725г.
показати весь коментар
21.06.2020 18:58 Відповісти
Они что пульт с кнопками взорвали?
Полудурки, то место из которого деньги вылезают и взрывать будем?
показати весь коментар
21.06.2020 16:26 Відповісти
Новиє ліца не дуже в схемах розбираються
показати весь коментар
21.06.2020 18:08 Відповісти
ППЦ. Знову чекати поки новиє ліца чогось навчаться?
Як це вже набридло...
показати весь коментар
22.06.2020 02:29 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Взагалі це дуже круто, коли вся країна не може поїхати до моря через карантин, а
особа, підозрювана у організації вбивства Сармата, їде на оздоровлення.
Яка гуманність!
І це в той час, коли десятки людей просили взяти Рифа та Лису на
поруки, але суд не відпустив.
показати весь коментар
21.06.2020 16:27 Відповісти
Суд відпустив обвинуваченого в організації вбивства ветерана АТО Віталія Олешка з позивним "Сармат" на відпочинок до моря на п'ять днів.
Про це повідомляє https://hromadske.ua/posts/sud-vidpustiv-obvinuvachenogo-v-organizaciyi-vbivstva-sarmata-na-ozdorovlennya-do-morya-dokument hromadske з посиланням на відповідну ухвалу.Зазначено, що суддя Бердянського міськрайонного суду Олена Вірченко відпустила Бродського на так зване "оздоровлення" на 5 днів - до 22 червня включно.
У документі зазначається, що до суду з відповідним клопотанням звернувся адвокат обвинуваченого Євгена Бродського, який знаходиться під домашнім арештом, наголосивши на тому, що йому з дітьми нібито необхідно пройти оздоровлення у місті Бердянськ. За адресою, яку вказав захисник, перебуває база відпочинку Sun resort.
показати весь коментар
21.06.2020 16:28 Відповісти
ашотакое?
зебобикам не хватало на "лекарство". выходные. понимать надо
показати весь коментар
21.06.2020 16:28 Відповісти
Скорее всего порохоботы остались без канхфеток, и решили пойти на преступление!
Скоро вас всех ждет такая судьба
Пэтрык все деньги уже потратил на лобистов по травле его как политического шныря
На вас просто грошей не залышилось
показати весь коментар
21.06.2020 16:36 Відповісти
ты это про "скоро...." уже два года говоришь. а все никак. мало того, учитывая что основная масса проголосовавших за пороха нормальные успешные люди - ты будешь говорить еще долго

а вы нищеброды и неучи. потому как ты даже не понял что написал
"лобистов по травле его"
ты хоть знаешь кто такие лоббисты? по твоему Порох оплатил услуги специалистов по продвижению травли..... Пороха?
ты больной?
показати весь коментар
21.06.2020 16:44 Відповісти
Всё ты прекрасно понимаешь...
показати весь коментар
21.06.2020 16:46 Відповісти
Невідомі підірвали банкомат у сільмазі, але не змогли дістати гроші - Цензор.НЕТ 6696
показати весь коментар
21.06.2020 16:33 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.
Об этом и. о. министра образования Любомира Мандзий сказала в интервью РБК-Украина.
"Закон подписан президентом", - сообщила она.
Принятый Верховной радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-otmenili-obyazatelnuyu-gosudarstvennuyu-1592474081.html освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса .
"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в тексте закона.
показати весь коментар
21.06.2020 16:34 Відповісти
Его указ к банкомату каким боком?
показати весь коментар
21.06.2020 16:39 Відповісти
слава! слава!
наконец то зеленский отменил это проклятое обязательное тестирование для выпускников! слава! слава!
ты идиот?
показати весь коментар
21.06.2020 16:46 Відповісти
Такие дела профессионалы должны раскрывать на раз-два.. Либо местные, либо из соседних сел
показати весь коментар
21.06.2020 16:38 Відповісти
Что то многовато подрывов за одни сутки. Результат рехворм и работы Сабакова.
показати весь коментар
21.06.2020 16:57 Відповісти
Я мав купу бабок, я мав купу справ,
Але мій складний характер мені все зіпсував,
Бомбонув на Пасху не робочий банкомат,
Пробач мені, мамо, твій син - неадекват...(с)
показати весь коментар
21.06.2020 17:32 Відповісти
Невідомі підірвали банкомат у сільмазі, але не змогли дістати гроші - Цензор.НЕТ 8693
показати весь коментар
21.06.2020 18:10 Відповісти
Стаття 28. Державна мова у сфері інформації для загального ознайомлення
1. Інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб'єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною мовою, якщо інше не встановлено цим Законом.
2. Інформація для загального ознайомлення може дублюватися іншими мовами відповідно до закону.
показати весь коментар
21.06.2020 18:45 Відповісти
жаль приват банду святое грабить
показати весь коментар
21.06.2020 19:19 Відповісти
Прямо новый тренд!
На каждый хитрый банкомат, найдется 400 грамм тринитротолуола!
показати весь коментар
21.06.2020 21:33 Відповісти
 
 