Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці литовсько-польсько-української бригади ім. гетьмана Костянтина Острозького провели спільні навчально-тренувальні стрільби із самозарядних пістолетів Р-83.

Про це повідомили в пресслужбі ЛитПолУкрБриг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "АрміяInform".

Учасники стрільб склали іспит на знання будови, нормативно-правових актів та правил користування вогнепальною зброєю та отримали допуск до навчально-тренувальних стрільб.

"ЛитПолУкрбриг отримала наказ, який дозволяє литовським та українським офіцерам бригади отримати вогнепальну зброю для навчальних цілей. Литовські, польські та українські військовослужбовці провели навчально-тренувальні стрільби з пістолета P-83, які ми організували за підтримки представників Збройних сил Польщі", - розповів командир бригади Дмитро Братишко (ЗСУ).

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"Навчально-тренувальні вправи та стрільби спрямовані на вдосконалення стрілецьких навичок та вмінь, що підтримує бойову готовність військового до використання основних видів озброєння в різних умовах та за різних обставин", - додав офіцер S-4 капітан Лінас Масуліс (Збройні сили Литовської Республіки).

ЛитПолУкрБриг - це унікальний військовий проєкт. Щодня маємо змогу обмінюватися досвідом з військовослужбовцями армій країн НАТО, постійно вдосконалювати знання й навички.

"Ми три різні нації, але маємо спільну мету й продовжуємо тренуватися, аби бути готовими до майбутніх операцій, - підкреслив Братишко.















