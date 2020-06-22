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Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці литовсько-польсько-української бригади ім. гетьмана Костянтина Острозького провели спільні навчально-тренувальні стрільби із самозарядних пістолетів Р-83.

Про це повідомили в пресслужбі ЛитПолУкрБриг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "АрміяInform".

Учасники стрільб склали іспит на знання будови, нормативно-правових актів та правил користування вогнепальною зброєю та отримали допуск до навчально-тренувальних стрільб.

"ЛитПолУкрбриг отримала наказ, який дозволяє литовським та українським офіцерам бригади отримати вогнепальну зброю для навчальних цілей. Литовські, польські та українські військовослужбовці провели навчально-тренувальні стрільби з пістолета P-83, які ми організували за підтримки представників Збройних сил Польщі", - розповів командир бригади Дмитро Братишко (ЗСУ).

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Артилеристи ВМС провели тренування з протидесантної оборони. ФОТОрепортаж

"Навчально-тренувальні вправи та стрільби спрямовані на вдосконалення стрілецьких навичок та вмінь, що підтримує бойову готовність військового до використання основних видів озброєння в різних умовах та за різних обставин", - додав офіцер S-4 капітан Лінас Масуліс (Збройні сили Литовської Республіки).

ЛитПолУкрБриг - це унікальний військовий проєкт. Щодня маємо змогу обмінюватися досвідом з військовослужбовцями армій країн НАТО, постійно вдосконалювати знання й навички.

"Ми три різні нації, але маємо спільну мету й продовжуємо тренуватися, аби бути готовими до майбутніх операцій, - підкреслив Братишко.

Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби 01
Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби 02
Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби 03
Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби 04
Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби 05
Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби 06
Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби 07
Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби 08

Автор: 

оборона (4781) військові навчання (2775) ЛитПолУкрБриг (34) ЗСУ (7547)


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Топ коментарі
+4
Не по тем стреляли, надеюсь в ближаешем будущем они исправятся.
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22.06.2020 16:11
+2
Конфедерація.
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22.06.2020 16:17
+1
Метание ножей и сапёрных лопаток, пистолеты, прыжки в длину - это всё конечно хорошо, но вот на поле боя решают пулемёты, миномёты, гранатомёты, мы это всё на себе проходим. Надеюсь, вечная болтовня о "стандартах" НАТО не заслоняет реальной боевой подготовки к борьбе с серьёзным противником
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22.06.2020 16:22
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Не по тем стреляли, надеюсь в ближаешем будущем они исправятся.
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22.06.2020 16:11 Відповісти
Конфедерація.
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22.06.2020 16:17 Відповісти
створили б ще при Богдані, як він пропонував, зараз бі рашка була мєлким сателітом

Жечі-Руси
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22.06.2020 17:12 Відповісти
Метание ножей и сапёрных лопаток, пистолеты, прыжки в длину - это всё конечно хорошо, но вот на поле боя решают пулемёты, миномёты, гранатомёты, мы это всё на себе проходим. Надеюсь, вечная болтовня о "стандартах" НАТО не заслоняет реальной боевой подготовки к борьбе с серьёзным противником
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22.06.2020 16:22 Відповісти
Эти Валтеры где-то стоят на вооружении? У меня такой в коллекции лежит....
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22.06.2020 16:39 Відповісти
Та у поляков на вооружении и состоят, хотя они вот прям щас активно переходят на PR-15, с виду - Браунинг Хай Пауэр под 9 х 19 .
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22.06.2020 16:47 Відповісти
Почитал, пишут, шо дезайн PR-15 полностью польский, але то таке... сегодня все узлы так или иначе копии с предыдущих.
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22.06.2020 16:54 Відповісти
Ну так и у П-83 дизайн - полностью польский Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби - Цензор.НЕТ 4625
Он, по-моему даже страшнее Макара, герр Карл если бы увидел, шо сделали наши и поляки из почти идеального ПП - рыдал бы навзрыд
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22.06.2020 17:00 Відповісти
Я, конечно, ретроград, но мой любимый ствол - тоже близкий родич Валтера, мой Ганс, гдр-овский ПМ 1963 года выпуска, состояние - примерно 93%, каждая деталь с клеймом мастера, все отшлифовано до зеркального блеска.С боеприпасом повышенной скорости, hollowpoint,пр-ва США, вполне дотягивает до 9мм Люгер. Правда, Ганс теперь лежит в сейфе, бо зверуга он редкий,теперь уже коллекционный, и за 12 лет его стоимость с $350 дошла до $1500.
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22.06.2020 17:12 Відповісти
Это не вальтер
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22.06.2020 17:13 Відповісти
Близкий родственник.
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22.06.2020 17:15 Відповісти
ПМу он родственник
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22.06.2020 17:27 Відповісти
А ПМ - прямой потомок Валтера. О чем мы спорим?
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22.06.2020 17:30 Відповісти
Только кацапы сравнивали это гуано с вальтером
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22.06.2020 17:37 Відповісти
Незнание истории ставят себе в заслугу как раз те самые кацапы. Будьте здоровы.
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22.06.2020 17:43 Відповісти
По р@шистах?
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22.06.2020 20:47 Відповісти
 
 