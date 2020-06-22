Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Литовско-Польско-Украинской бригады им. гетьмана Константина Острожского провели совместные учебно-тренировочные стрельбы из самозарядных пистолетов Р-83.

Об этом сообщили в пресс-службе ЛитПолУкрБриг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "АрміяInform".

Участники стрельб сдали экзамен на знание строения, нормативно-правовых актов и правил пользования огнестрельным оружием и получили допуск к учебно-тренировочным стрельбам.

"ЛитПолУкрбриг получил приказ, который позволяет литовским и украинским офицерам бригады получить огнестрельное оружие для учебных целей. Литовские, польские и украинские военнослужащие провели учебно-тренировочные стрельбы из пистолета P-83, которые мы организовали при поддержке представителей Вооруженных сил Польши", - рассказал командир бригады Дмитрий Братишко (ВСУ).

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"Учебно-тренировочные упражнения и стрельбы направлены на совершенствование стрелковых навыков и умений, что поддерживает боевую готовность военного к использованию основных видов вооружения в различных условиях и при разных обстоятельствах", - добавил офицер S-4 капитан Линас Масулис (Вооруженные силы Литовской Республики).

ЛитПолУкрбриг - это уникальный военный проект, в рамках которого украинские военнослужащие могут ежедневно обмениваться опытом с военнослужащими стран НАТО, постоянно совершенствовать знания и навыки.

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"Мы три разные нации, но у нас есть общая цель, и мы продолжаем тренироваться, чтобы быть готовыми к будущим операциям, — подчеркнул Братишко.















