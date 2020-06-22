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Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Литовско-Польско-Украинской бригады им. гетьмана Константина Острожского провели совместные учебно-тренировочные стрельбы из самозарядных пистолетов Р-83.

Об этом сообщили в пресс-службе ЛитПолУкрБриг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "АрміяInform".

Участники стрельб сдали экзамен на знание строения, нормативно-правовых актов и правил пользования огнестрельным оружием и получили допуск к учебно-тренировочным стрельбам.

"ЛитПолУкрбриг получил приказ, который позволяет литовским и украинским офицерам бригады получить огнестрельное оружие для учебных целей. Литовские, польские и украинские военнослужащие провели учебно-тренировочные стрельбы из пистолета P-83, которые мы организовали при поддержке представителей Вооруженных сил Польши", - рассказал командир бригады Дмитрий Братишко (ВСУ).

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"Учебно-тренировочные упражнения и стрельбы направлены на совершенствование стрелковых навыков и умений, что поддерживает боевую готовность военного к использованию основных видов вооружения в различных условиях и при разных обстоятельствах", - добавил офицер S-4 капитан Линас Масулис (Вооруженные силы Литовской Республики).

ЛитПолУкрбриг - это уникальный военный проект, в рамках которого украинские военнослужащие могут ежедневно обмениваться опытом с военнослужащими стран НАТО, постоянно совершенствовать знания и навыки.

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"Мы три разные нации, но у нас есть общая цель, и мы продолжаем тренироваться, чтобы быть готовыми к будущим операциям, — подчеркнул Братишко.

Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы 01
Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы 02
Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы 03
Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы 04
Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы 05
Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы 06
Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы 07
Военнослужащие Украины, Литвы и Польши провели совместные стрельбы 08

Автор: 

оборона (5206) военные учения (3457) ЛитПолУкрБриг (52) ВСУ (6590)


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Топ комментарии
+4
Не по тем стреляли, надеюсь в ближаешем будущем они исправятся.
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22.06.2020 16:11
+2
Конфедерація.
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22.06.2020 16:17
+1
Метание ножей и сапёрных лопаток, пистолеты, прыжки в длину - это всё конечно хорошо, но вот на поле боя решают пулемёты, миномёты, гранатомёты, мы это всё на себе проходим. Надеюсь, вечная болтовня о "стандартах" НАТО не заслоняет реальной боевой подготовки к борьбе с серьёзным противником
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22.06.2020 16:22
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Не по тем стреляли, надеюсь в ближаешем будущем они исправятся.
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22.06.2020 16:11 Ответить
Конфедерація.
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22.06.2020 16:17 Ответить
створили б ще при Богдані, як він пропонував, зараз бі рашка була мєлким сателітом

Жечі-Руси
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22.06.2020 17:12 Ответить
Метание ножей и сапёрных лопаток, пистолеты, прыжки в длину - это всё конечно хорошо, но вот на поле боя решают пулемёты, миномёты, гранатомёты, мы это всё на себе проходим. Надеюсь, вечная болтовня о "стандартах" НАТО не заслоняет реальной боевой подготовки к борьбе с серьёзным противником
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22.06.2020 16:22 Ответить
Эти Валтеры где-то стоят на вооружении? У меня такой в коллекции лежит....
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22.06.2020 16:39 Ответить
Та у поляков на вооружении и состоят, хотя они вот прям щас активно переходят на PR-15, с виду - Браунинг Хай Пауэр под 9 х 19 .
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22.06.2020 16:47 Ответить
Почитал, пишут, шо дезайн PR-15 полностью польский, але то таке... сегодня все узлы так или иначе копии с предыдущих.
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22.06.2020 16:54 Ответить
Ну так и у П-83 дизайн - полностью польский Військовослужбовці України, Литви та Польщі провели спільні стрільби - Цензор.НЕТ 4625
Он, по-моему даже страшнее Макара, герр Карл если бы увидел, шо сделали наши и поляки из почти идеального ПП - рыдал бы навзрыд
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22.06.2020 17:00 Ответить
Я, конечно, ретроград, но мой любимый ствол - тоже близкий родич Валтера, мой Ганс, гдр-овский ПМ 1963 года выпуска, состояние - примерно 93%, каждая деталь с клеймом мастера, все отшлифовано до зеркального блеска.С боеприпасом повышенной скорости, hollowpoint,пр-ва США, вполне дотягивает до 9мм Люгер. Правда, Ганс теперь лежит в сейфе, бо зверуга он редкий,теперь уже коллекционный, и за 12 лет его стоимость с $350 дошла до $1500.
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22.06.2020 17:12 Ответить
Это не вальтер
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22.06.2020 17:13 Ответить
Близкий родственник.
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22.06.2020 17:15 Ответить
ПМу он родственник
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22.06.2020 17:27 Ответить
А ПМ - прямой потомок Валтера. О чем мы спорим?
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22.06.2020 17:30 Ответить
Только кацапы сравнивали это гуано с вальтером
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22.06.2020 17:37 Ответить
Незнание истории ставят себе в заслугу как раз те самые кацапы. Будьте здоровы.
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22.06.2020 17:43 Ответить
По р@шистах?
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22.06.2020 20:47 Ответить
 
 