УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5112 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 142 7

9 осіб постраждали в ДТП з поліцейським у Луганській області. ФОТО

Поліцейський на Volkswagen після 24-годинної зміни на блокпосту зіткнувся з маршруткою в Новоайдарському районі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"22 червня 2020 року близько 11 години ранку на автодорозі в смт Новоайдар Новоайдарського району правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Vento допустив зіткнення з маршрутним таксі "Рута" сполученням Рубіжне-Марківка. У маршрутному таксі перебувало 7 пасажирів та водій", - йдеться в повідомленні.

У машині поліцейського їхали ще троє його товаришів по службі. У лікарні опинилися 9 осіб: сам поліцейський - у важкому стані, пасажири Volkswagen і маршрутки - з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Машина Нацгвардії потрапила в ДТП біля будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

"За матеріалами слідства, правоохоронець перебував поза службою, змінився з добового чергування на блокпосту", - зазначили в прокуратурі.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Винуватця ДТП буде встановлено після проведення судових експертиз.

9 осіб постраждали в ДТП з поліцейським у Луганській області 01
9 осіб постраждали в ДТП з поліцейським у Луганській області 02
9 осіб постраждали в ДТП з поліцейським у Луганській області 03
9 осіб постраждали в ДТП з поліцейським у Луганській області 04

Автор: 

ДТП (4467) Луганська область (4879)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
предварительно вижу, что не соблюдал дистанцию...фольцик...провтыкал...и влупил взад маршрутку...
показати весь коментар
22.06.2020 22:01 Відповісти
распорку прикручивал 24 часа кряду.....
показати весь коментар
22.06.2020 22:05 Відповісти
Учитывая ежедневные сводки о ДТП с участием полицейских предлагаю каждому копу выделить по персональному водителю!
показати весь коментар
22.06.2020 22:33 Відповісти
Может лучше, сразу по гробу?
показати весь коментар
23.06.2020 12:55 Відповісти
Предлагаю выделить каждому копу по персональному водителю с целью сокращения ДТП с участием полицейских.
показати весь коментар
22.06.2020 22:44 Відповісти
 
 