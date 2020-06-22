9 осіб постраждали в ДТП з поліцейським у Луганській області. ФОТО

Поліцейський на Volkswagen після 24-годинної зміни на блокпосту зіткнувся з маршруткою в Новоайдарському районі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"22 червня 2020 року близько 11 години ранку на автодорозі в смт Новоайдар Новоайдарського району правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Vento допустив зіткнення з маршрутним таксі "Рута" сполученням Рубіжне-Марківка. У маршрутному таксі перебувало 7 пасажирів та водій", - йдеться в повідомленні.

У машині поліцейського їхали ще троє його товаришів по службі. У лікарні опинилися 9 осіб: сам поліцейський - у важкому стані, пасажири Volkswagen і маршрутки - з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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"За матеріалами слідства, правоохоронець перебував поза службою, змінився з добового чергування на блокпосту", - зазначили в прокуратурі.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Винуватця ДТП буде встановлено після проведення судових експертиз.







