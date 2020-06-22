9 человек пострадали в ДТП с полицейским в Луганской области. ФОТО

Полицейский на Volkswagen после 24-часовой смены на блокпосту столкнулся с маршруткой в Новоайдарском районе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"22 июня 2020 около 11:00 утра на автодороге в пгт Новоайдар Новоайдарского района полицейский, находясь за рулем автомобиля "Volkswagen Vento", допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное-Марковка. В маршрутном такси находилось 7 пассажиров и водитель", - сказано в сообщении.

В машине полицейского ехали еще трое его сослуживцев. В больнице оказались 9 человек: сам полицейский - в тяжелом состоянии, пассажиры Volkswagen и маршрутки - с телесными повреждениями разной степени тяжести.

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"По материалам следствия, полицейский находился вне службы, сменился с суточного дежурства на блокпосту", - отметили в прокуратуре.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Виновник ДТП будет установлен после проведения судебных экспертиз.







