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9 человек пострадали в ДТП с полицейским в Луганской области. ФОТО

Полицейский на Volkswagen после 24-часовой смены на блокпосту столкнулся с маршруткой в Новоайдарском районе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"22 июня 2020 около 11:00 утра на автодороге в пгт Новоайдар Новоайдарского района полицейский, находясь за рулем автомобиля "Volkswagen Vento", допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное-Марковка. В маршрутном такси находилось 7 пассажиров и водитель", - сказано в сообщении.

В машине полицейского ехали еще трое его сослуживцев. В больнице оказались 9 человек: сам полицейский - в тяжелом состоянии, пассажиры Volkswagen и маршрутки - с телесными повреждениями разной степени тяжести.

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"По материалам следствия, полицейский находился вне службы, сменился с суточного дежурства на блокпосту", - отметили в прокуратуре.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Виновник ДТП будет установлен после проведения судебных экспертиз.

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ДТП (7673) Луганская область (6497)


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предварительно вижу, что не соблюдал дистанцию...фольцик...провтыкал...и влупил взад маршрутку...
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22.06.2020 22:01 Ответить
распорку прикручивал 24 часа кряду.....
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22.06.2020 22:05 Ответить
Учитывая ежедневные сводки о ДТП с участием полицейских предлагаю каждому копу выделить по персональному водителю!
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22.06.2020 22:33 Ответить
Может лучше, сразу по гробу?
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23.06.2020 12:55 Ответить
Предлагаю выделить каждому копу по персональному водителю с целью сокращения ДТП с участием полицейских.
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22.06.2020 22:44 Ответить
 
 