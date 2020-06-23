Двоє чоловіків побили до смерті перехожого на столичній Троєщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які на столичній Троєщині побили перехожого. Чоловік від травм помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До чергової частини столичної поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що на вулиці Архітектора Ніколаєва відбувається бійка між трьома чоловіками. На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група районного управління та швидка медична допомога.

Прибувши на вказану адресу, правоохоронці виявили на асфальті непритомного чоловіка. Його з тяжкою травмою голови та численними побоями медики госпіталізували до лікарні, де згодом він помер.

"Під час розшукових заходів ми встановили, що інші учасники бійки втекли з місця події на автомобілі. Завдяки записам відео з камер спостереження, встановлених у межах програми "Безпечне місто", нам вдалося з’ясувати маршрут та власника транспортного засобу. Згодом ми затримали двох 22-річних чоловіків, які вчинили бійку із 35-річним перехожим", - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав їм заходи: одному цілодобовий, а іншому - нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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