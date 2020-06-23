Двоє чоловіків побили до смерті перехожого на столичній Троєщині, - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці затримали двох чоловіків, які на столичній Троєщині побили перехожого. Чоловік від травм помер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
До чергової частини столичної поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що на вулиці Архітектора Ніколаєва відбувається бійка між трьома чоловіками. На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група районного управління та швидка медична допомога.
Прибувши на вказану адресу, правоохоронці виявили на асфальті непритомного чоловіка. Його з тяжкою травмою голови та численними побоями медики госпіталізували до лікарні, де згодом він помер.
"Під час розшукових заходів ми встановили, що інші учасники бійки втекли з місця події на автомобілі. Завдяки записам відео з камер спостереження, встановлених у межах програми "Безпечне місто", нам вдалося з’ясувати маршрут та власника транспортного засобу. Згодом ми затримали двох 22-річних чоловіків, які вчинили бійку із 35-річним перехожим", - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав їм заходи: одному цілодобовий, а іншому - нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
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Теперь будут отбиваться от желающих на зоне.
ну увидеш что какото бородатий чел бьет другого - а кто ето и где его искать ?
Теперь погибшего не будут судить за самооборону, как судят Стерненко...
гнался, чтобы задержать преступника, но когда догнал - тот опять нападал, оказывал сопротивление и С. вынужден был самообороняться
А скільки у нас швидка їде - усі знають
В жизни не поеду на Троещину после захода солнца!
даже если применишь газовый балончик, а бандит упадет и ударится головой - все тюрьма тебе.
за нож припаяют разбой, умышленное убийство.
если конечно у тебя нет кучи денег, что бы все это решать
нападение и убийство и за это ничего - убийц отправляяют по домам собирать деньги.
Вот к какому обществу сознательно подталкивает маланская власть.
Пусть весь мир учится на примере Украины - что это такое.
1. Накуя ховати рожи вбивць?
2. Що за **#нацтво домашній арешт за вбивство?!
P. S. З**ілєнд сЄр.....
"Керований хаос" - система.