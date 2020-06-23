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Двоє чоловіків побили до смерті перехожого на столичній Троєщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які на столичній Троєщині побили перехожого. Чоловік від травм помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До чергової частини столичної поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що на вулиці Архітектора Ніколаєва відбувається бійка між трьома чоловіками. На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група районного управління та швидка медична допомога.

Прибувши на вказану адресу, правоохоронці виявили на асфальті непритомного чоловіка. Його з тяжкою травмою голови та численними побоями медики госпіталізували до лікарні, де згодом він помер.

"Під час розшукових заходів ми встановили, що інші учасники бійки втекли з місця події на автомобілі. Завдяки записам відео з камер спостереження, встановлених у межах програми "Безпечне місто", нам вдалося з’ясувати маршрут та власника транспортного засобу. Згодом ми затримали двох 22-річних чоловіків, які вчинили бійку із 35-річним перехожим", - розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав їм заходи: одному цілодобовий, а іншому - нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Дивіться також: Поліція розшукує раніше судимого жителя Житомирщини, який зарізав чоловіка та поранив 8 осіб. ФОТО

Двоє чоловіків побили до смерті перехожого на столичній Троєщині, - Нацполіція 01

Автор: 

бійка (739) Київ (19490) Нацполіція (15176) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+50
"Устроили драку" - может напали, не?
Теперь погибшего не будут судить за самооборону, как судят Стерненко...
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23.06.2020 15:51
+36
и как всегда окажется, что 22-летние убийцы - любители русскага мира, а 35 летний убитый - волонтер или ветеран АТО и отец 2 детей, который попросил убийц не курить на детской площадке.. в таком мире живем, где побеждает зло...
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23.06.2020 15:57
+31
домашний арест и ночной домашний арест за убийство?
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23.06.2020 15:59
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Били лежачего ногами по голове?
Теперь будут отбиваться от желающих на зоне.
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23.06.2020 15:50 Відповісти
найпотужніша у світі судова реформа цього ніяк не допустить!
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23.06.2020 16:22 Відповісти
Яка ж класна річ - відеокамери по місту. Тепер нам не потрібно стільки поліцейських! Подивились камеру і всіх знайшли! Потрібно впроваджувати відеоспостереження по всім населеним пунктам України і скорочувати кількість правоохоронців! У нас правоохоронців зі зброєю більше 500 тис. осіб, має лишитись 100 тис.
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23.06.2020 16:30 Відповісти
ще камери треба в кожну квартиру - раптом там вори або домашнє насилля
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23.06.2020 20:40 Відповісти
камера без базы лиц - бесполезны
ну увидеш что какото бородатий чел бьет другого - а кто ето и где его искать ?
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23.06.2020 21:11 Відповісти
А тут як знайшли, машину побачили, марку, колір, зовнішні прикмети, держномер перевірили і знайшли!
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23.06.2020 21:18 Відповісти
А ще можна в камеру побачити що людина дзвонить по телефону і знайти хто звідси дзвонив і кому і знайти абонента по біллінгу!
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23.06.2020 21:19 Відповісти
Зверье какое-то! Без нагана и кортика ходить по улице опасно нынче
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23.06.2020 15:51 Відповісти
Успеть бы вытащить оружие, если резко с проходняка начнут быть - можно и не успеть. Попадал в такое.
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23.06.2020 16:14 Відповісти
А если попадешь "на прокуроских сынков" или сынков "состоятельных родителей", то будь их хоть сотня, дело заведут против тебя. А успеешь достать кухонный нож - сидеть будешь точно!
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23.06.2020 16:59 Відповісти
Лучше пускай трое судят, чем шестеро несут.
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23.06.2020 21:07 Відповісти
Наган наганом...но ведь хотелось знать за что сейчас 2е бугаёв ОТКРЫТО лишают жизни третьего?!Что бы не попасть в такую ситуацию!Он им наступил на ногу,не дал закурить или не так на них посмотрел?! Или можем кучу денег им должен?!В общем статья ни о чём!
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24.06.2020 11:28 Відповісти
ЫЛИТА
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23.06.2020 15:51 Відповісти
73%
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23.06.2020 16:02 Відповісти
Двоє 22-літніх - ці точно голосували "за спільні з блазнем цінності"...
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23.06.2020 16:06 Відповісти
а ти терпи.. а знаєш як називають тих, хто терпить? правильно
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23.06.2020 16:23 Відповісти
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23.06.2020 16:46 Відповісти
Их значительно меньше, я бы сказал даже меньше 10%
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23.06.2020 16:39 Відповісти
"Устроили драку" - может напали, не?
Теперь погибшего не будут судить за самооборону, как судят Стерненко...
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23.06.2020 15:51 Відповісти
извини, но когда на тебя нападут и даже немножко порэжут, ты тоже сможешь пробежать не одну сотню метров, чтобы задать несколько вопросов
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23.06.2020 16:00 Відповісти
а хто напав і біг 100 метрів?
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23.06.2020 20:42 Відповісти
Да, погибшему повезло! Он не сядет за убийство(
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23.06.2020 16:02 Відповісти
и как всегда окажется, что 22-летние убийцы - любители русскага мира, а 35 летний убитый - волонтер или ветеран АТО и отец 2 детей, который попросил убийц не курить на детской площадке.. в таком мире живем, где побеждает зло...
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23.06.2020 15:57 Відповісти
Может это и хачи, нам ихние @бланы не показывают, чтоб не устроить им самосуд случайно
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23.06.2020 18:26 Відповісти
Стерненко говорят 100 метров гнался за жертвой. Или только говорят так?
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23.06.2020 15:57 Відповісти
ну не за жертвой, предположим, а за нападавшим
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23.06.2020 15:58 Відповісти
Гнался, это уже преднамеренное убийство.
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23.06.2020 16:00 Відповісти
шаріевская говнопропаганда!
гнался, чтобы задержать преступника, но когда догнал - тот опять нападал, оказывал сопротивление и С. вынужден был самообороняться
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23.06.2020 16:02 Відповісти
Третій напад на Сергія , це вже перебір ... До речі з попереднього нападу на, його , Стерненко нападника упіймав , живим (!) , та доправив до поліції.
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23.06.2020 16:23 Відповісти
гнался - це спортивні справи
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23.06.2020 20:43 Відповісти
Он сам давно это говорит, его девушка гналась за вторым нападающим. И не за жертвой, а за преступником, чтобы его задержать. А если преступник и был жертвой, разве только - жертвой аборта...
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23.06.2020 16:02 Відповісти
Насправді від під'їзду, коло якого на Сергія напали, до місця, де лежав труп, 50 метрів.
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23.06.2020 17:19 Відповісти
да і трупов він став аж коли приїхала швидка.
А скільки у нас швидка їде - усі знають
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23.06.2020 20:45 Відповісти
Убили за просто так и домашний арест?Нет слов.Одни матюки.Зачем нам такой УПК?Бандитамс -тюрьмы!!
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23.06.2020 15:58 Відповісти
а через месяц на море, это же не ветераны или волонтеры
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23.06.2020 16:03 Відповісти
Далеко ходить не надо "Суд отпустили на отдых к морю преступника который убил ветерана АТО Олешко" https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/21/7256507/
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23.06.2020 16:13 Відповісти
Слів навіть не підібрати...
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23.06.2020 16:24 Відповісти
домашний арест и ночной домашний арест за убийство?
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23.06.2020 15:59 Відповісти
Це лютий пі#дець.... а казали "хужєнєбудєт" ...
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23.06.2020 22:37 Відповісти
не превысил пределы самообороны....
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23.06.2020 16:03 Відповісти
На камерах видно, что они убили, и домашний арест? Нормально. А почему тогда подозреваемые по Шеремету без доказательств в сизо?
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23.06.2020 16:05 Відповісти
это троещенская ячейка партии петушария проводила агитацию.
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23.06.2020 16:11 Відповісти
И не уговаривайте!
В жизни не поеду на Троещину после захода солнца!
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23.06.2020 16:16 Відповісти
неуловімій кавбой?
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23.06.2020 16:23 Відповісти
в Украине нет понятия самообороны вообще - либо тебя убьют либо ты убежишь, других вариантов нет.
даже если применишь газовый балончик, а бандит упадет и ударится головой - все тюрьма тебе.
за нож припаяют разбой, умышленное убийство.
если конечно у тебя нет кучи денег, что бы все это решать
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23.06.2020 16:24 Відповісти
Краще носити зброю на собі ніж поліцейського з Аваковим.
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23.06.2020 16:27 Відповісти
Просто *****.. удивительно безопасный город, когда камера фиксирует
нападение и убийство и за это ничего - убийц отправляяют по домам собирать деньги.
Вот к какому обществу сознательно подталкивает маланская власть.
Пусть весь мир учится на примере Украины - что это такое.
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23.06.2020 16:32 Відповісти
Отпустят, т.к. они классово близки рюкзаковской полиции. Это же не Стерненко.
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23.06.2020 16:55 Відповісти
Многие (в том числе и В. Шаламов, и Е. Гинзбург, и А. Солженицын) с удивлением отмечают то обстоятельство, что для воров и бандитов в лагерях были созданы более мягкие условия, чем для политических. Эти преимущества предоставлялись блатным и уркам, так как они считались «социально близкими элементами», а политические квалифицировались как СОЭ (социально опасные элементы) или как социально враждебные. Такова была сталинская концепция Зазеркалья общества, структура низших его слоев, состоящих из его отверженных сынов. Однако никто не задумывался, почему блатные были социально близки Сталину. Ответ на этот вопрос удивителен и громоподобен: Сталин ощущал себя паханом, стоящим во главе банды, дорвавшейся до большой власти над фраерами.
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23.06.2020 17:11 Відповісти
Ну у одного точно фамилия на ...ян заканчивается. Скорее всего ему и домашний арест. Бородатенький который. Второму повезло меньше с фамилией видать. Скорее всего просто гопник. Он же и сядет.
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23.06.2020 17:13 Відповісти
Южные горячие брюнеты ещё те, судя по фотке.
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23.06.2020 17:34 Відповісти
Это чё за бред?Убили человека и под домашний арест?Да Украина явно сошла с ума ...
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23.06.2020 17:37 Відповісти
за убийство домашние посиделки? вы,₽лять, шутите???????
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23.06.2020 19:26 Відповісти
четвертовать #идарасов!!!
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23.06.2020 19:27 Відповісти
2 питання:
1. Накуя ховати рожи вбивць?
2. Що за **#нацтво домашній арешт за вбивство?!
P. S. З**ілєнд сЄр.....
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23.06.2020 22:34 Відповісти
Це все не просто так робиться - нагнітається обстановка в суспільстві. Причому в усьому світі.
"Керований хаос" - система.
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23.06.2020 23:07 Відповісти
Мужчина умер..... Вот с кого Стерненко должен был брать пример ....
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24.06.2020 00:29 Відповісти
Троещина - это как данбас в миниатюре. Количество быдлаков зашкаливает. Там ППСников надо 50 тыс держать
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24.06.2020 08:41 Відповісти
чудо страна , чудо судьи поганые . ... за траву в сизо - за убийство домашний арест ))
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24.06.2020 10:43 Відповісти
 
 