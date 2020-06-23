Двое мужчин избили до смерти прохожего на столичной Троещине, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали двух мужчин, которые на столичной Троещине избили прохожего. Мужчина от полученных травм умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В дежурную часть столичной полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на улице Архитектора Николаева происходит драка между тремя мужчинами. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа районного управления и скорая медицинская помощь.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили на асфальте мужчину без сознания. Его с тяжелой травмой головы и многочисленными ушибами госпитализировали в больницу, где впоследствии мужчина скончался.

"Во время розыскных мероприятий мы установили, что другие участники драки скрылись с места происшествия на автомобиле. Благодаря записям видео с камер наблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный город", нам удалось выяснить маршрут и владельца транспортного средства. Впоследствии мы задержали двух 22-летних мужчин, которые устроили драку с 35-летним прохожим", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры: одному круглосуточный, а другому - ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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