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Двое мужчин избили до смерти прохожего на столичной Троещине, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали двух мужчин, которые на столичной Троещине избили прохожего. Мужчина от полученных травм умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В дежурную часть столичной полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на улице Архитектора Николаева происходит драка между тремя мужчинами. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа районного управления и скорая медицинская помощь.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили на асфальте мужчину без сознания. Его с тяжелой травмой головы и многочисленными ушибами госпитализировали в больницу, где впоследствии мужчина скончался.

"Во время розыскных мероприятий мы установили, что другие участники драки скрылись с места происшествия на автомобиле. Благодаря записям видео с камер наблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный город", нам удалось выяснить маршрут и владельца транспортного средства. Впоследствии мы задержали двух 22-летних мужчин, которые устроили драку с 35-летним прохожим", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры: одному круглосуточный, а другому - ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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Двое мужчин избили до смерти прохожего на столичной Троещине, - Нацполиция 01

Автор: 

драка (2020) Киев (25542) Нацполиция (16471) убийство (6484)


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Топ комментарии
+50
"Устроили драку" - может напали, не?
Теперь погибшего не будут судить за самооборону, как судят Стерненко...
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23.06.2020 15:51
+36
и как всегда окажется, что 22-летние убийцы - любители русскага мира, а 35 летний убитый - волонтер или ветеран АТО и отец 2 детей, который попросил убийц не курить на детской площадке.. в таком мире живем, где побеждает зло...
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23.06.2020 15:57
+31
домашний арест и ночной домашний арест за убийство?
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23.06.2020 15:59
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Били лежачего ногами по голове?
Теперь будут отбиваться от желающих на зоне.
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23.06.2020 15:50 Ответить
найпотужніша у світі судова реформа цього ніяк не допустить!
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23.06.2020 16:22 Ответить
Яка ж класна річ - відеокамери по місту. Тепер нам не потрібно стільки поліцейських! Подивились камеру і всіх знайшли! Потрібно впроваджувати відеоспостереження по всім населеним пунктам України і скорочувати кількість правоохоронців! У нас правоохоронців зі зброєю більше 500 тис. осіб, має лишитись 100 тис.
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23.06.2020 16:30 Ответить
ще камери треба в кожну квартиру - раптом там вори або домашнє насилля
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23.06.2020 20:40 Ответить
камера без базы лиц - бесполезны
ну увидеш что какото бородатий чел бьет другого - а кто ето и где его искать ?
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23.06.2020 21:11 Ответить
А тут як знайшли, машину побачили, марку, колір, зовнішні прикмети, держномер перевірили і знайшли!
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23.06.2020 21:18 Ответить
А ще можна в камеру побачити що людина дзвонить по телефону і знайти хто звідси дзвонив і кому і знайти абонента по біллінгу!
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23.06.2020 21:19 Ответить
Зверье какое-то! Без нагана и кортика ходить по улице опасно нынче
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23.06.2020 15:51 Ответить
Успеть бы вытащить оружие, если резко с проходняка начнут быть - можно и не успеть. Попадал в такое.
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23.06.2020 16:14 Ответить
А если попадешь "на прокуроских сынков" или сынков "состоятельных родителей", то будь их хоть сотня, дело заведут против тебя. А успеешь достать кухонный нож - сидеть будешь точно!
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23.06.2020 16:59 Ответить
Лучше пускай трое судят, чем шестеро несут.
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23.06.2020 21:07 Ответить
Наган наганом...но ведь хотелось знать за что сейчас 2е бугаёв ОТКРЫТО лишают жизни третьего?!Что бы не попасть в такую ситуацию!Он им наступил на ногу,не дал закурить или не так на них посмотрел?! Или можем кучу денег им должен?!В общем статья ни о чём!
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24.06.2020 11:28 Ответить
ЫЛИТА
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23.06.2020 15:51 Ответить
73%
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23.06.2020 16:02 Ответить
Двоє 22-літніх - ці точно голосували "за спільні з блазнем цінності"...
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23.06.2020 16:06 Ответить
а ти терпи.. а знаєш як називають тих, хто терпить? правильно
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23.06.2020 16:23 Ответить
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23.06.2020 16:46 Ответить
Их значительно меньше, я бы сказал даже меньше 10%
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23.06.2020 16:39 Ответить
"Устроили драку" - может напали, не?
Теперь погибшего не будут судить за самооборону, как судят Стерненко...
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23.06.2020 15:51 Ответить
извини, но когда на тебя нападут и даже немножко порэжут, ты тоже сможешь пробежать не одну сотню метров, чтобы задать несколько вопросов
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23.06.2020 16:00 Ответить
а хто напав і біг 100 метрів?
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23.06.2020 20:42 Ответить
Да, погибшему повезло! Он не сядет за убийство(
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23.06.2020 16:02 Ответить
и как всегда окажется, что 22-летние убийцы - любители русскага мира, а 35 летний убитый - волонтер или ветеран АТО и отец 2 детей, который попросил убийц не курить на детской площадке.. в таком мире живем, где побеждает зло...
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23.06.2020 15:57 Ответить
Может это и хачи, нам ихние @бланы не показывают, чтоб не устроить им самосуд случайно
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23.06.2020 18:26 Ответить
Стерненко говорят 100 метров гнался за жертвой. Или только говорят так?
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23.06.2020 15:57 Ответить
ну не за жертвой, предположим, а за нападавшим
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23.06.2020 15:58 Ответить
Гнался, это уже преднамеренное убийство.
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23.06.2020 16:00 Ответить
шаріевская говнопропаганда!
гнался, чтобы задержать преступника, но когда догнал - тот опять нападал, оказывал сопротивление и С. вынужден был самообороняться
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23.06.2020 16:02 Ответить
Третій напад на Сергія , це вже перебір ... До речі з попереднього нападу на, його , Стерненко нападника упіймав , живим (!) , та доправив до поліції.
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23.06.2020 16:23 Ответить
гнался - це спортивні справи
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23.06.2020 20:43 Ответить
Он сам давно это говорит, его девушка гналась за вторым нападающим. И не за жертвой, а за преступником, чтобы его задержать. А если преступник и был жертвой, разве только - жертвой аборта...
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23.06.2020 16:02 Ответить
Насправді від під'їзду, коло якого на Сергія напали, до місця, де лежав труп, 50 метрів.
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23.06.2020 17:19 Ответить
да і трупов він став аж коли приїхала швидка.
А скільки у нас швидка їде - усі знають
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23.06.2020 20:45 Ответить
Убили за просто так и домашний арест?Нет слов.Одни матюки.Зачем нам такой УПК?Бандитамс -тюрьмы!!
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23.06.2020 15:58 Ответить
а через месяц на море, это же не ветераны или волонтеры
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23.06.2020 16:03 Ответить
Далеко ходить не надо "Суд отпустили на отдых к морю преступника который убил ветерана АТО Олешко" https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/21/7256507/
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23.06.2020 16:13 Ответить
Слів навіть не підібрати...
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23.06.2020 16:24 Ответить
домашний арест и ночной домашний арест за убийство?
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23.06.2020 15:59 Ответить
Це лютий пі#дець.... а казали "хужєнєбудєт" ...
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23.06.2020 22:37 Ответить
не превысил пределы самообороны....
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23.06.2020 16:03 Ответить
На камерах видно, что они убили, и домашний арест? Нормально. А почему тогда подозреваемые по Шеремету без доказательств в сизо?
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23.06.2020 16:05 Ответить
это троещенская ячейка партии петушария проводила агитацию.
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23.06.2020 16:11 Ответить
И не уговаривайте!
В жизни не поеду на Троещину после захода солнца!
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23.06.2020 16:16 Ответить
неуловімій кавбой?
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23.06.2020 16:23 Ответить
в Украине нет понятия самообороны вообще - либо тебя убьют либо ты убежишь, других вариантов нет.
даже если применишь газовый балончик, а бандит упадет и ударится головой - все тюрьма тебе.
за нож припаяют разбой, умышленное убийство.
если конечно у тебя нет кучи денег, что бы все это решать
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23.06.2020 16:24 Ответить
Краще носити зброю на собі ніж поліцейського з Аваковим.
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23.06.2020 16:27 Ответить
Просто *****.. удивительно безопасный город, когда камера фиксирует
нападение и убийство и за это ничего - убийц отправляяют по домам собирать деньги.
Вот к какому обществу сознательно подталкивает маланская власть.
Пусть весь мир учится на примере Украины - что это такое.
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23.06.2020 16:32 Ответить
Отпустят, т.к. они классово близки рюкзаковской полиции. Это же не Стерненко.
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23.06.2020 16:55 Ответить
Многие (в том числе и В. Шаламов, и Е. Гинзбург, и А. Солженицын) с удивлением отмечают то обстоятельство, что для воров и бандитов в лагерях были созданы более мягкие условия, чем для политических. Эти преимущества предоставлялись блатным и уркам, так как они считались «социально близкими элементами», а политические квалифицировались как СОЭ (социально опасные элементы) или как социально враждебные. Такова была сталинская концепция Зазеркалья общества, структура низших его слоев, состоящих из его отверженных сынов. Однако никто не задумывался, почему блатные были социально близки Сталину. Ответ на этот вопрос удивителен и громоподобен: Сталин ощущал себя паханом, стоящим во главе банды, дорвавшейся до большой власти над фраерами.
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23.06.2020 17:11 Ответить
Ну у одного точно фамилия на ...ян заканчивается. Скорее всего ему и домашний арест. Бородатенький который. Второму повезло меньше с фамилией видать. Скорее всего просто гопник. Он же и сядет.
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23.06.2020 17:13 Ответить
Южные горячие брюнеты ещё те, судя по фотке.
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23.06.2020 17:34 Ответить
Это чё за бред?Убили человека и под домашний арест?Да Украина явно сошла с ума ...
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23.06.2020 17:37 Ответить
за убийство домашние посиделки? вы,₽лять, шутите???????
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23.06.2020 19:26 Ответить
четвертовать #идарасов!!!
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23.06.2020 19:27 Ответить
2 питання:
1. Накуя ховати рожи вбивць?
2. Що за **#нацтво домашній арешт за вбивство?!
P. S. З**ілєнд сЄр.....
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23.06.2020 22:34 Ответить
Це все не просто так робиться - нагнітається обстановка в суспільстві. Причому в усьому світі.
"Керований хаос" - система.
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23.06.2020 23:07 Ответить
Мужчина умер..... Вот с кого Стерненко должен был брать пример ....
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24.06.2020 00:29 Ответить
Троещина - это как данбас в миниатюре. Количество быдлаков зашкаливает. Там ППСников надо 50 тыс держать
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24.06.2020 08:41 Ответить
чудо страна , чудо судьи поганые . ... за траву в сизо - за убийство домашний арест ))
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24.06.2020 10:43 Ответить
 
 