Двое мужчин избили до смерти прохожего на столичной Троещине, - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители задержали двух мужчин, которые на столичной Троещине избили прохожего. Мужчина от полученных травм умер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
В дежурную часть столичной полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на улице Архитектора Николаева происходит драка между тремя мужчинами. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа районного управления и скорая медицинская помощь.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили на асфальте мужчину без сознания. Его с тяжелой травмой головы и многочисленными ушибами госпитализировали в больницу, где впоследствии мужчина скончался.
"Во время розыскных мероприятий мы установили, что другие участники драки скрылись с места происшествия на автомобиле. Благодаря записям видео с камер наблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный город", нам удалось выяснить маршрут и владельца транспортного средства. Впоследствии мы задержали двух 22-летних мужчин, которые устроили драку с 35-летним прохожим", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры: одному круглосуточный, а другому - ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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Теперь будут отбиваться от желающих на зоне.
ну увидеш что какото бородатий чел бьет другого - а кто ето и где его искать ?
Теперь погибшего не будут судить за самооборону, как судят Стерненко...
гнался, чтобы задержать преступника, но когда догнал - тот опять нападал, оказывал сопротивление и С. вынужден был самообороняться
А скільки у нас швидка їде - усі знають
В жизни не поеду на Троещину после захода солнца!
даже если применишь газовый балончик, а бандит упадет и ударится головой - все тюрьма тебе.
за нож припаяют разбой, умышленное убийство.
если конечно у тебя нет кучи денег, что бы все это решать
нападение и убийство и за это ничего - убийц отправляяют по домам собирать деньги.
Вот к какому обществу сознательно подталкивает маланская власть.
Пусть весь мир учится на примере Украины - что это такое.
1. Накуя ховати рожи вбивць?
2. Що за **#нацтво домашній арешт за вбивство?!
P. S. З**ілєнд сЄр.....
"Керований хаос" - система.