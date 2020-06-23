Рятувальники зібрали близько 1 кг ртуті в багатоповерхівці на Дніпропетровщині. ФОТО

На першому поверсі і в ліфті дев'ятиповерхівки в м. Кам'янське Дніпропетровської області була розлита ртуть.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Жителі багатоповерхівки зателефонували до рятувальників близько 10 ранку. Вони повідомили, що у них в будинку розлита ртуть.

Рятувальники на місці виявили ртуть на першому поверсі будівлі, в ліфтовому холі і ліфтовій кабіні.

"Надзвичайники призупинили роботу ліфта, обмежили доступ до під'їзду і в засобах захисту органів дихання почали демеркурізацію місць розливу ртуті. Ртуть зібрано в герметичну ємність, приміщення провітрено і оброблено спеціальними мийними засобами. Загальна маса зібраної ртуті становила близько 960 грамів", - сказано в повідомленні.

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В результаті події ніхто не постраждав. Звідки в житловому будинку взялася ртуть, в ДСНС не повідомляють.





