Рятувальники зібрали близько 1 кг ртуті в багатоповерхівці на Дніпропетровщині. ФОТО
На першому поверсі і в ліфті дев'ятиповерхівки в м. Кам'янське Дніпропетровської області була розлита ртуть.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.
Жителі багатоповерхівки зателефонували до рятувальників близько 10 ранку. Вони повідомили, що у них в будинку розлита ртуть.
Рятувальники на місці виявили ртуть на першому поверсі будівлі, в ліфтовому холі і ліфтовій кабіні.
"Надзвичайники призупинили роботу ліфта, обмежили доступ до під'їзду і в засобах захисту органів дихання почали демеркурізацію місць розливу ртуті. Ртуть зібрано в герметичну ємність, приміщення провітрено і оброблено спеціальними мийними засобами. Загальна маса зібраної ртуті становила близько 960 грамів", - сказано в повідомленні.
В результаті події ніхто не постраждав. Звідки в житловому будинку взялася ртуть, в ДСНС не повідомляють.
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(в1литре около 13,5 кг)