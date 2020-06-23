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Рятувальники зібрали близько 1 кг ртуті в багатоповерхівці на Дніпропетровщині. ФОТО

На першому поверсі і в ліфті дев'ятиповерхівки в м. Кам'янське Дніпропетровської області була розлита ртуть.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Жителі багатоповерхівки зателефонували до рятувальників близько 10 ранку. Вони повідомили, що у них в будинку розлита ртуть.

Рятувальники на місці виявили ртуть на першому поверсі будівлі, в ліфтовому холі і ліфтовій кабіні.

"Надзвичайники призупинили роботу ліфта, обмежили доступ до під'їзду і в засобах захисту органів дихання почали демеркурізацію місць розливу ртуті. Ртуть зібрано в герметичну ємність, приміщення провітрено і оброблено спеціальними мийними засобами. Загальна маса зібраної ртуті становила  близько 960 грамів", - сказано в повідомленні.

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В результаті події ніхто не постраждав. Звідки в житловому будинку взялася ртуть, в ДСНС не повідомляють.

Рятувальники зібрали близько 1 кг ртуті в багатоповерхівці на Дніпропетровщині 01
Рятувальники зібрали близько 1 кг ртуті в багатоповерхівці на Дніпропетровщині 02
Рятувальники зібрали близько 1 кг ртуті в багатоповерхівці на Дніпропетровщині 03

Автор: 

Дніпродзержинськ Кам’янське (61) ртуть (34) ДСНС (5110) Дніпропетровська область (3729)


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це привіт з СРСР
кайфоніть, хто сумує
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23.06.2020 17:07 Відповісти
новой поштой в офис гетьмана...на утилизацию.
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23.06.2020 17:08 Відповісти
Ого, пары ртути - это сильнейший яд. Откуда там столько ртути???
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23.06.2020 17:26 Відповісти
Ртуть очень тяжелая 1кг её занимает около 75см².
(в1литре около 13,5 кг)
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23.06.2020 18:34 Відповісти
Чуть більш ніж третина пластикового стаканчика.
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23.06.2020 20:08 Відповісти
живут же люди!
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23.06.2020 17:33 Відповісти
 
 