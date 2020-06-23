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Спасатели собрали около 1 кг ртути в многоэтажке на Днепропетровщине. ФОТО

На первом этаже и в лифте девятиэтажки в г. Каменское Днепропетровской области была разлита ртуть.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Жители многоэтажки позвонили спасателям около 10 утра. Они сообщили, что у них в доме разлита ртуть.

Спасатели на месте обнаружили ртуть на первом этаже здания, в лифтовом холле и лифтовой кабине.

"Чрезвычайщики приостановили работу лифта, ограничили доступ к подъезду и в средствах защиты органов дыхания начали демеркуризацию мест разлива ртути. Ртуть собрана в герметичную емкость, помещение проветрено и обработано специальными моющими средствами. Общая масса собранной ртути составила около 960 грамм", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина нашел два килограмма ртути неподалеку от своего огорода в Бердичеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате происшествия никто не пострадал. Откуда в жилом доме взялась ртуть, в ГСЧС не сообщают.

Спасатели собрали около 1 кг ртути в многоэтажке на Днепропетровщине 01
Спасатели собрали около 1 кг ртути в многоэтажке на Днепропетровщине 02
Спасатели собрали около 1 кг ртути в многоэтажке на Днепропетровщине 03

Автор: 

Каменское Днепродзержинск (122) ртуть (49) ГСЧС (4971) Днепропетровская область (3956)


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це привіт з СРСР
кайфоніть, хто сумує
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23.06.2020 17:07 Ответить
новой поштой в офис гетьмана...на утилизацию.
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23.06.2020 17:08 Ответить
Ого, пары ртути - это сильнейший яд. Откуда там столько ртути???
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23.06.2020 17:26 Ответить
Ртуть очень тяжелая 1кг её занимает около 75см².
(в1литре около 13,5 кг)
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23.06.2020 18:34 Ответить
Чуть більш ніж третина пластикового стаканчика.
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23.06.2020 20:08 Ответить
живут же люди!
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23.06.2020 17:33 Ответить
 
 