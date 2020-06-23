Спасатели собрали около 1 кг ртути в многоэтажке на Днепропетровщине. ФОТО

На первом этаже и в лифте девятиэтажки в г. Каменское Днепропетровской области была разлита ртуть.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Жители многоэтажки позвонили спасателям около 10 утра. Они сообщили, что у них в доме разлита ртуть.

Спасатели на месте обнаружили ртуть на первом этаже здания, в лифтовом холле и лифтовой кабине.

"Чрезвычайщики приостановили работу лифта, ограничили доступ к подъезду и в средствах защиты органов дыхания начали демеркуризацию мест разлива ртути. Ртуть собрана в герметичную емкость, помещение проветрено и обработано специальными моющими средствами. Общая масса собранной ртути составила около 960 грамм", - сказано в сообщении.

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В результате происшествия никто не пострадал. Откуда в жилом доме взялась ртуть, в ГСЧС не сообщают.





