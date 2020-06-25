УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 924 59

П'яний одеський водій провіз поліцейського сотню метрів на капоті BMW. ФОТО

Чоловік перегородив своєю машиною проїзд вулицею. Коли поліцейські викликали евакуатор, він спробував утекти від них. Правоохоронця, який перегородив йому дорогу, одесит збив і провіз на капоті.

Інцидент стався на вул. Хутірська на околиці міста, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

BMW стояв посеред дороги, блокуючи рух. Водій поводився агресивно і явно був п'яний. Поліцейські викликали евакуатор, але порушник застрибнув у машину і спробував утекти.

Один із правоохоронців перегородив йому дорогу, але це не зупинило водія. Той збив поліцейського і проїхав із ним на капоті ще близько ста метрів. Зупинитися водієві довелося через те, що він потрапив у затор.

Читайте також: П'яний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації. ФОТОрепортаж

"Травмованому правоохоронцю була надана медична допомога, а правопорушника доставили в Хаджибеєвське відділення поліції. Після перевірки на стан сп'яніння на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Крім того, за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу поліцейські почали провадження за ч . 2 ст. 345 КК, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Зараз вирішується питання про затримання водія.

Пяний одеський водій провіз поліцейського сотню метрів на капоті BMW 01
Пяний одеський водій провіз поліцейського сотню метрів на капоті BMW 02Пяний одеський водій провіз поліцейського сотню метрів на капоті BMW 03

Автор: 

ДТП (4470) Одеса (5470) Нацполіція (15191)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
В Канаді водій, неважно п'яний чи ні, поліцейського на капоті провіз би перших 10 метрів, а решту дистанції це вже була б його похоронна процесія.
показати весь коментар
25.06.2020 22:06
+16
Ох, блин, он же в буквальном смысле носитель скрепного языка! Ну, по крайней мере, его машина
показати весь коментар
25.06.2020 22:03
+13
Заголовок прочитал думал мажор, а тут охринеть еще и на таком куске гавна
показати весь коментар
25.06.2020 22:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох, блин, он же в буквальном смысле носитель скрепного языка! Ну, по крайней мере, его машина
показати весь коментар
25.06.2020 22:03 Відповісти
евробляхери трезвие не ездят
показати весь коментар
25.06.2020 22:16 Відповісти
потрібно було стріляти на ураження
показати весь коментар
25.06.2020 22:37 Відповісти
Хто скаже, де має носити ніж мєнт?
показати весь коментар
25.06.2020 22:03 Відповісти
Джигіт ніж повинен тримати в зубах(рукі свободни штоби дратса), а аваковскім бабаям ножів не можна давати(порєжутса)
показати весь коментар
25.06.2020 22:25 Відповісти
Спина...
показати весь коментар
25.06.2020 22:29 Відповісти
В Канаді водій, неважно п'яний чи ні, поліцейського на капоті провіз би перших 10 метрів, а решту дистанції це вже була б його похоронна процесія.
показати весь коментар
25.06.2020 22:06 Відповісти
угум, видели... а если водила - негроафриканец черный, как не знаю у негра где, а полицейский - кэокэжиэн, тогда похоронная процесия развиась бы в взволнованность, в смысле, сивил анрест...
показати весь коментар
25.06.2020 22:50 Відповісти
Приїдь до Канади, купи вакси, намастись нею і попробуй провезти поліцейського на капоті.
показати весь коментар
25.06.2020 23:48 Відповісти
слухай, а нащо воно мені треба?????????
показати весь коментар
26.06.2020 06:20 Відповісти
камер на них нет....
показати весь коментар
25.06.2020 22:06 Відповісти
А, що то в нього за прапорець на капоті?
показати весь коментар
25.06.2020 22:08 Відповісти
Кукан установить на капот, водилу на кукан и провезти по Одессе
показати весь коментар
25.06.2020 22:16 Відповісти
Всего лишь логотип BMW.
Пьяный одесский водитель провез полицейского сотню метров на капоте BMW - Цензор.НЕТ 4587
показати весь коментар
25.06.2020 22:29 Відповісти
bmw motorsport
показати весь коментар
25.06.2020 22:29 Відповісти
дядя не шутил бы так с прапорцями - спалить могут
показати весь коментар
25.06.2020 23:06 Відповісти
и получит визитку Яроша для возмещения ущерба
показати весь коментар
25.06.2020 23:07 Відповісти
Вовремя не примененное наказание развращает(бабло решило).
А судьи кто? Плять все судьи коррупционеры!!! С них и надо начинать.
Сажать и конфисковывались майно, детям запрет на поступление в Юрку.
Делать, что-то надо, страна летит в тартары.
показати весь коментар
25.06.2020 22:10 Відповісти
Без зеркала заднего вида полицейский 100 метров не мог понять, чего ждал от него водитель.

Пьяный одесский водитель провез полицейского сотню метров на капоте BMW - Цензор.НЕТ 2696
показати весь коментар
25.06.2020 22:10 Відповісти
Заголовок прочитал думал мажор, а тут охринеть еще и на таком куске гавна
показати весь коментар
25.06.2020 22:10 Відповісти
ну у себя на селе первый парень наверное )
показати весь коментар
25.06.2020 22:29 Відповісти
"Бумер" і в селі "бумер"
показати весь коментар
25.06.2020 22:48 Відповісти
Шматок лайна це усе що закіньчкється на АЗ - ваз, газ, заз.
У машин марки BMW немає віку є тільки стан.
показати весь коментар
25.06.2020 23:19 Відповісти
Ага прям "вечный двигатель"... Гавно - это исчепаный ресур, в данном случае это селский гламур
показати весь коментар
25.06.2020 23:24 Відповісти
Чтайте Сергій що я написав, тільки цього разу у окулярах.
показати весь коментар
25.06.2020 23:29 Відповісти
ну на фото - явный хлам, к тому же изуродован каким-то дебильным сельским "тюнингом".

Это я говорю как поклонник марки. И такая бэха у меня была, я ездил на ней почти 8 лет. Пятёрка Е34 - вообще одна из самых красивых бэх, мне до сих пор нравится. Но я её продал ещё в 2005-м году.
показати весь коментар
25.06.2020 23:38 Відповісти
с кацапским флагом на капоте
показати весь коментар
25.06.2020 22:14 Відповісти
Сотри свою тупость)))
Если не понимаешь, то молчи
показати весь коментар
25.06.2020 22:27 Відповісти
ты дурной, это не кацапский флаг.
показати весь коментар
25.06.2020 23:39 Відповісти
ты *****
показати весь коментар
26.06.2020 04:21 Відповісти
*********
показати весь коментар
26.06.2020 04:22 Відповісти
Поліція це держава, не поважають поліцію, не поважають державу. Напад на поліцейского, постріл на ураження, як в США.
показати весь коментар
25.06.2020 22:15 Відповісти
так можуть шмальнути і у відповідь. Навіть в США. Повагу треба ще заслужити.
показати весь коментар
26.06.2020 00:58 Відповісти
Судя по пятнам на футболке этого дебила , то в ипло он всё-таки получил , что радует.
показати весь коментар
25.06.2020 22:19 Відповісти
Ну и быдло , пора отменять безвиз , или займитесь воспитанием **********
показати весь коментар
25.06.2020 22:26 Відповісти
Одесса -- руский город! Поэтому и поведение кацапское! Може він не розумів що від нього вимагають? Може він дитину свою у ВНЗ до вступу привіз, а до нього причепилася хунта
показати весь коментар
25.06.2020 22:26 Відповісти
Лугандонець з кольорами лугандонського прапору.
показати весь коментар
25.06.2020 22:29 Відповісти
Ти даун чи бмв ніколи не бачило?
показати весь коментар
25.06.2020 22:41 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2020 22:47 Відповісти
это цвета логотипа, просто лугандонцы на флаг цвета бмв влепили...
показати весь коментар
26.06.2020 10:12 Відповісти
Це кольори команди BMW Motorsport, у лугандонців трохи інакша ганчірка...
показати весь коментар
25.06.2020 22:56 Відповісти
Подивись в Гуглі.
показати весь коментар
25.06.2020 23:06 Відповісти
Ця емблема існувала ще коли які-небудь Моторило з Захарастом були краплями на кінцях своїх папаш...
П'яний одеський водій провіз поліцейського сотню метрів на капоті BMW - Цензор.НЕТ 8585
показати весь коментар
25.06.2020 23:12 Відповісти
я бы не называл этот металлолом бмв. он перестал им быть гдето лет 30-35 назад.
показати весь коментар
25.06.2020 22:29 Відповісти
BMW не буває віку, буває стан.
Брухт закіньчкється на АЗ - ВАЗ, ГАЗ ...
показати весь коментар
25.06.2020 23:22 Відповісти
И "бэху" под пресс у него на глазах.
показати весь коментар
25.06.2020 22:31 Відповісти
А що це наклейки на БМВ ЛєНєхєР?
показати весь коментар
25.06.2020 22:32 Відповісти
это лого бмв, это не лугандон
показати весь коментар
26.06.2020 10:13 Відповісти
Красавчик. Выносил мусор.
показати весь коментар
25.06.2020 23:13 Відповісти
https://ibb.co/QkKF8Qv П'яний одеський водій провіз поліцейського сотню метрів на капоті BMW - Цензор.НЕТ 9497
pic kod
показати весь коментар
25.06.2020 23:28 Відповісти
Я б цьому муд@ку з BMW їп@ло розбив би тільки за напис на лобовому у нього!
показати весь коментар
25.06.2020 23:31 Відповісти
це була акція " підвези казла на роботу"
показати весь коментар
25.06.2020 23:31 Відповісти
А де фото "пупса", я прямо розчарований. Наче й погано п'яним за кермом їздити але ж мусора на капоті замість весільного пупса додому привезти то, інша справа. Може людина для сміливості хильнула, не кожен на таке здатний.
показати весь коментар
26.06.2020 00:55 Відповісти
поржал насчет флагов лыныры....у пипла уже кукуха едет, что флаги БМВ с лынырискими путают,наверное кроме брычки ничего не видели)))
показати весь коментар
26.06.2020 01:14 Відповісти
Эта помоечная колымага и есть бричка.
показати весь коментар
26.06.2020 07:22 Відповісти
100% евробляхер и электорат ЗЕшляпы.
показати весь коментар
26.06.2020 10:24 Відповісти
это ж какой дегенерат- дебил что бы на лобовом наклеить такую надпись с ним все ястно ...клинический случай
показати весь коментар
26.06.2020 10:36 Відповісти
 
 