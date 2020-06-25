П'яний одеський водій провіз поліцейського сотню метрів на капоті BMW. ФОТО
Чоловік перегородив своєю машиною проїзд вулицею. Коли поліцейські викликали евакуатор, він спробував утекти від них. Правоохоронця, який перегородив йому дорогу, одесит збив і провіз на капоті.
Інцидент стався на вул. Хутірська на околиці міста, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".
BMW стояв посеред дороги, блокуючи рух. Водій поводився агресивно і явно був п'яний. Поліцейські викликали евакуатор, але порушник застрибнув у машину і спробував утекти.
Один із правоохоронців перегородив йому дорогу, але це не зупинило водія. Той збив поліцейського і проїхав із ним на капоті ще близько ста метрів. Зупинитися водієві довелося через те, що він потрапив у затор.
"Травмованому правоохоронцю була надана медична допомога, а правопорушника доставили в Хаджибеєвське відділення поліції. Після перевірки на стан сп'яніння на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Крім того, за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу поліцейські почали провадження за ч . 2 ст. 345 КК, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
Зараз вирішується питання про затримання водія.
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А судьи кто? Плять все судьи коррупционеры!!! С них и надо начинать.
Сажать и конфисковывались майно, детям запрет на поступление в Юрку.
Делать, что-то надо, страна летит в тартары.
У машин марки BMW немає віку є тільки стан.
Это я говорю как поклонник марки. И такая бэха у меня была, я ездил на ней почти 8 лет. Пятёрка Е34 - вообще одна из самых красивых бэх, мне до сих пор нравится. Но я её продал ещё в 2005-м году.
Если не понимаешь, то молчи
Брухт закіньчкється на АЗ - ВАЗ, ГАЗ ...
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