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Пьяный одесский водитель провез полицейского сотню метров на капоте BMW. ФОТО

Мужчина перегородил своей машиной проезд по улице. Когда полицейские вызвали эвакуатор, он попытался уехать от них. Преградившего ему дорогу стража порядка одессит сбил и провез на капоте.

Инцидент произошел на ул. Хуторская на окраине города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

BMW стоял посреди дороги, блокируя движения. Водитель вел себя агрессивно и явно был пьян. Полицейские вызвали эвакуатор, но нарушитель запрыгнул в машину и попытался уехать.

Один из стражей порядка преградил ему дорогу, но это не остановило водителя. Тот сбил полицейского и проехал с ним на капоте еще около ста метров. Остановиться водителю пришлось из-за того, что он попал в затор.

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"Травмированному правоохранителю была оказана медицинская помощь, а правонарушителя доставили в Хаджибеевское отделение полиции. После проверки на состояние опьянения на мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Кроме того, по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 УК, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Сейчас решается вопрос о задержании водителя.

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Пьяный одесский водитель провез полицейского сотню метров на капоте BMW 01
Пьяный одесский водитель провез полицейского сотню метров на капоте BMW 02Пьяный одесский водитель провез полицейского сотню метров на капоте BMW 03

Автор: 

ДТП (7676) Одесса (7895) Нацполиция (16485)


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Топ комментарии
+27
В Канаді водій, неважно п'яний чи ні, поліцейського на капоті провіз би перших 10 метрів, а решту дистанції це вже була б його похоронна процесія.
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25.06.2020 22:06
+16
Ох, блин, он же в буквальном смысле носитель скрепного языка! Ну, по крайней мере, его машина
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25.06.2020 22:03
+13
Заголовок прочитал думал мажор, а тут охринеть еще и на таком куске гавна
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25.06.2020 22:10
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Правила форума Совет форумчан
Ох, блин, он же в буквальном смысле носитель скрепного языка! Ну, по крайней мере, его машина
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25.06.2020 22:03 Ответить
евробляхери трезвие не ездят
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25.06.2020 22:16 Ответить
потрібно було стріляти на ураження
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25.06.2020 22:37 Ответить
Хто скаже, де має носити ніж мєнт?
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25.06.2020 22:03 Ответить
Джигіт ніж повинен тримати в зубах(рукі свободни штоби дратса), а аваковскім бабаям ножів не можна давати(порєжутса)
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25.06.2020 22:25 Ответить
Спина...
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25.06.2020 22:29 Ответить
В Канаді водій, неважно п'яний чи ні, поліцейського на капоті провіз би перших 10 метрів, а решту дистанції це вже була б його похоронна процесія.
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25.06.2020 22:06 Ответить
угум, видели... а если водила - негроафриканец черный, как не знаю у негра где, а полицейский - кэокэжиэн, тогда похоронная процесия развиась бы в взволнованность, в смысле, сивил анрест...
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25.06.2020 22:50 Ответить
Приїдь до Канади, купи вакси, намастись нею і попробуй провезти поліцейського на капоті.
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25.06.2020 23:48 Ответить
слухай, а нащо воно мені треба?????????
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26.06.2020 06:20 Ответить
камер на них нет....
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25.06.2020 22:06 Ответить
А, що то в нього за прапорець на капоті?
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25.06.2020 22:08 Ответить
Кукан установить на капот, водилу на кукан и провезти по Одессе
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25.06.2020 22:16 Ответить
Всего лишь логотип BMW.
Пьяный одесский водитель провез полицейского сотню метров на капоте BMW - Цензор.НЕТ 4587
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25.06.2020 22:29 Ответить
bmw motorsport
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25.06.2020 22:29 Ответить
дядя не шутил бы так с прапорцями - спалить могут
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25.06.2020 23:06 Ответить
и получит визитку Яроша для возмещения ущерба
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25.06.2020 23:07 Ответить
Вовремя не примененное наказание развращает(бабло решило).
А судьи кто? Плять все судьи коррупционеры!!! С них и надо начинать.
Сажать и конфисковывались майно, детям запрет на поступление в Юрку.
Делать, что-то надо, страна летит в тартары.
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25.06.2020 22:10 Ответить
Без зеркала заднего вида полицейский 100 метров не мог понять, чего ждал от него водитель.

Пьяный одесский водитель провез полицейского сотню метров на капоте BMW - Цензор.НЕТ 2696
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25.06.2020 22:10 Ответить
Заголовок прочитал думал мажор, а тут охринеть еще и на таком куске гавна
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25.06.2020 22:10 Ответить
ну у себя на селе первый парень наверное )
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25.06.2020 22:29 Ответить
"Бумер" і в селі "бумер"
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25.06.2020 22:48 Ответить
Шматок лайна це усе що закіньчкється на АЗ - ваз, газ, заз.
У машин марки BMW немає віку є тільки стан.
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25.06.2020 23:19 Ответить
Ага прям "вечный двигатель"... Гавно - это исчепаный ресур, в данном случае это селский гламур
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25.06.2020 23:24 Ответить
Чтайте Сергій що я написав, тільки цього разу у окулярах.
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25.06.2020 23:29 Ответить
ну на фото - явный хлам, к тому же изуродован каким-то дебильным сельским "тюнингом".

Это я говорю как поклонник марки. И такая бэха у меня была, я ездил на ней почти 8 лет. Пятёрка Е34 - вообще одна из самых красивых бэх, мне до сих пор нравится. Но я её продал ещё в 2005-м году.
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25.06.2020 23:38 Ответить
с кацапским флагом на капоте
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25.06.2020 22:14 Ответить
Сотри свою тупость)))
Если не понимаешь, то молчи
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25.06.2020 22:27 Ответить
ты дурной, это не кацапский флаг.
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25.06.2020 23:39 Ответить
ты *****
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26.06.2020 04:21 Ответить
*********
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26.06.2020 04:22 Ответить
Поліція це держава, не поважають поліцію, не поважають державу. Напад на поліцейского, постріл на ураження, як в США.
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25.06.2020 22:15 Ответить
так можуть шмальнути і у відповідь. Навіть в США. Повагу треба ще заслужити.
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26.06.2020 00:58 Ответить
Судя по пятнам на футболке этого дебила , то в ипло он всё-таки получил , что радует.
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25.06.2020 22:19 Ответить
Ну и быдло , пора отменять безвиз , или займитесь воспитанием **********
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25.06.2020 22:26 Ответить
Одесса -- руский город! Поэтому и поведение кацапское! Може він не розумів що від нього вимагають? Може він дитину свою у ВНЗ до вступу привіз, а до нього причепилася хунта
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25.06.2020 22:26 Ответить
Лугандонець з кольорами лугандонського прапору.
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25.06.2020 22:29 Ответить
Ти даун чи бмв ніколи не бачило?
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25.06.2020 22:41 Ответить
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25.06.2020 22:47 Ответить
это цвета логотипа, просто лугандонцы на флаг цвета бмв влепили...
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26.06.2020 10:12 Ответить
Це кольори команди BMW Motorsport, у лугандонців трохи інакша ганчірка...
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25.06.2020 22:56 Ответить
Подивись в Гуглі.
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25.06.2020 23:06 Ответить
Ця емблема існувала ще коли які-небудь Моторило з Захарастом були краплями на кінцях своїх папаш...
П'яний одеський водій провіз поліцейського сотню метрів на капоті BMW - Цензор.НЕТ 8585
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25.06.2020 23:12 Ответить
я бы не называл этот металлолом бмв. он перестал им быть гдето лет 30-35 назад.
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25.06.2020 22:29 Ответить
BMW не буває віку, буває стан.
Брухт закіньчкється на АЗ - ВАЗ, ГАЗ ...
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25.06.2020 23:22 Ответить
И "бэху" под пресс у него на глазах.
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25.06.2020 22:31 Ответить
А що це наклейки на БМВ ЛєНєхєР?
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25.06.2020 22:32 Ответить
это лого бмв, это не лугандон
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26.06.2020 10:13 Ответить
Красавчик. Выносил мусор.
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25.06.2020 23:13 Ответить
https://ibb.co/QkKF8Qv П'яний одеський водій провіз поліцейського сотню метрів на капоті BMW - Цензор.НЕТ 9497
pic kod
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25.06.2020 23:28 Ответить
Я б цьому муд@ку з BMW їп@ло розбив би тільки за напис на лобовому у нього!
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25.06.2020 23:31 Ответить
це була акція " підвези казла на роботу"
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25.06.2020 23:31 Ответить
А де фото "пупса", я прямо розчарований. Наче й погано п'яним за кермом їздити але ж мусора на капоті замість весільного пупса додому привезти то, інша справа. Може людина для сміливості хильнула, не кожен на таке здатний.
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26.06.2020 00:55 Ответить
поржал насчет флагов лыныры....у пипла уже кукуха едет, что флаги БМВ с лынырискими путают,наверное кроме брычки ничего не видели)))
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26.06.2020 01:14 Ответить
Эта помоечная колымага и есть бричка.
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26.06.2020 07:22 Ответить
100% евробляхер и электорат ЗЕшляпы.
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26.06.2020 10:24 Ответить
это ж какой дегенерат- дебил что бы на лобовом наклеить такую надпись с ним все ястно ...клинический случай
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26.06.2020 10:36 Ответить
 
 