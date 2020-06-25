Пьяный одесский водитель провез полицейского сотню метров на капоте BMW. ФОТО

Мужчина перегородил своей машиной проезд по улице. Когда полицейские вызвали эвакуатор, он попытался уехать от них. Преградившего ему дорогу стража порядка одессит сбил и провез на капоте.

Инцидент произошел на ул. Хуторская на окраине города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

BMW стоял посреди дороги, блокируя движения. Водитель вел себя агрессивно и явно был пьян. Полицейские вызвали эвакуатор, но нарушитель запрыгнул в машину и попытался уехать.

Один из стражей порядка преградил ему дорогу, но это не остановило водителя. Тот сбил полицейского и проехал с ним на капоте еще около ста метров. Остановиться водителю пришлось из-за того, что он попал в затор.

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"Травмированному правоохранителю была оказана медицинская помощь, а правонарушителя доставили в Хаджибеевское отделение полиции. После проверки на состояние опьянения на мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Кроме того, по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 УК, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Сейчас решается вопрос о задержании водителя.

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