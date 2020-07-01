Бутович змінив Мерімеріна на посаді прокурора Вінниччини. ФОТО

Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представив колективу прокуратури Вінницької області нового керівника - Олександра Бутовича.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Сподіваюсь, що область покращить результати, а люди будуть відчувати себе захищеними. Новий прокурор області зарекомендував себе як досвідчений прокурор, керівник та професіонал", - підкреслив заступник Генпрокурора.

Також Мамедов зазначив, що рівень злочинності в регіоні менше загальнодержавного, однак є ряд негативних тенденцій. Зокрема, досить високою залишається злочинність серед неповнолітніх.

У свою чергу, Олександр Бутович подякував керівництву Офісу Генерального прокурора за довіру і запевнив, що дотримання законності та повага до прав і свобод громадян – пріоритет у його роботі в органах прокуратури.

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Олександр Бутович народився 23 березня 1973 року. В органах прокуратури працює з 1998 року. З серпня 2016 обіймав посаду заступника прокурора Чернігівської області, де відповідав за організацію роботи нагляду в кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності, організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, що здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, що поширює свою діяльність на Чернігівську область.

Раніше прокуратуру Вінницької області очолював Костянтин Мерімерін, він був представлений 20 грудня 2019 року.