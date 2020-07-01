Бутович сменил Меримерина на посту прокурора Виннитчины. ФОТО

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры Винницкой области нового руководителя - Александра Бутовича.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что область улучшит результаты, а люди будут чувствовать себя защищенными. Новый прокурор области зарекомендовал себя как опытный прокурор, руководитель и профессионал", - подчеркнул Мамедов.

Также Мамедов отметил, что уровень преступности в регионе меньше общегосударственного, однако есть ряд негативных тенденций. В частности, достаточно высокой остается преступность среди несовершеннолетних.

В свою очередь Бутович поблагодарил руководство Офиса генпрокурора за доверие и заверил, что соблюдение законности и уважение прав и свобод граждан приоритет в его работе в органах прокуратуры.

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Александр Бутович родился 23 марта 1973 года. В органах прокуратуры работает с 1998 года. С августа 2016 занимал должность заместителя прокурора Черниговской области, где отвечал за организацию работы надзора в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности, организации и процессуального руководства досудебным расследованием, что осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, распространяющий свою деятельность на Черниговскую область.

Ранее прокуратуру Винницкой области возглавлял Константин Меримерин, он был представлен 20 декабря 2019 года.