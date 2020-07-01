РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10286 посетителей онлайн
Новости Фото
1 738 4

Бутович сменил Меримерина на посту прокурора Виннитчины. ФОТО

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры Винницкой области нового руководителя - Александра Бутовича.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что область улучшит результаты, а люди будут чувствовать себя защищенными. Новый прокурор области зарекомендовал себя как опытный прокурор, руководитель и профессионал", - подчеркнул Мамедов.

Бутович сменил Меримерина на посту прокурора Виннитчины 01

Также Мамедов отметил, что уровень преступности в регионе меньше общегосударственного, однако есть ряд негативных тенденций. В частности, достаточно высокой остается преступность среди несовершеннолетних.

В свою очередь Бутович поблагодарил руководство Офиса генпрокурора за доверие и заверил, что соблюдение законности и уважение прав и свобод граждан приоритет в его работе в органах прокуратуры.

Читайте также: Шарий спокойно может вернуться в Украину, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Александр Бутович родился 23 марта 1973 года. В органах прокуратуры работает с 1998 года. С августа 2016 занимал должность заместителя прокурора Черниговской области, где отвечал за организацию работы надзора в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности, организации и процессуального руководства досудебным расследованием, что осуществляется следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, распространяющий свою деятельность на Черниговскую область.

Ранее прокуратуру Винницкой области возглавлял Константин Меримерин, он был представлен 20 декабря 2019 года.

Винницкая область (1035) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2473)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в сортах ЗЕ-говна не разбираюсь....
показать весь комментарий
01.07.2020 13:23 Ответить
я навіть не буду іржати з прізвища Мєрімєрін...
показать весь комментарий
01.07.2020 13:25 Ответить
Мерин-Кобылин.
показать весь комментарий
01.07.2020 13:29 Ответить
а украинцы остались там????
показать весь комментарий
01.07.2020 13:42 Ответить
 
 