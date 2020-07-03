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Депутат ОПЗЖ Ківа - абоненту "Яна Блядинська" у відповідь на фото дитини: "16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе". ФОТО

Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа в залі Верховної Ради вів переписку з абонентом по імені "Яна Блядинська". Депутат отримав від абонента фото дитини, а у відповідь розповів про свої витрати на утримання.

Листування Ківи вдалося зняти кореспонденту Цензор.НЕТ.

Народний обранець отримав від абонента, записаного як "Яна Блядинська", фото маленької дитини на морі.

У відповідь Ківа написав такий текст: "3000 тобі + 7500 табір + 5 ... Діма +1000 твоя мама. 16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе. Утримання і перебування охоронця 1500 - щотижня + щомісячна зарплата. + оплата оренди будинку".

Депутат ОПЗЖ Ківа - абоненту Яна Блядинська у відповідь на фото дитини: 16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе 01
Депутат ОПЗЖ Ківа - абоненту Яна Блядинська у відповідь на фото дитини: 16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе 02
Депутат ОПЗЖ Ківа - абоненту Яна Блядинська у відповідь на фото дитини: 16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе 03

На останній фотографії видно, що під час листування Ківі прийшло сповіщення від телеграм-каналу "Models market channel". Це російський телеграм-канал, який позиціонує себе як "агентство побачень із моделями". Для того, щоб приєднатися до каналу, потрібно відправити його творцям $500, щоб стати "ультра-топ клієнтом" - $1500.

Читайте також: "Ідіот ти. Я зараз покладу депутатське посвідчення і наб'ю тобі #бало", - нардеп Ківа відповідає на запитання про зв'язки ОПЗЖ з Росією. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14994) мораль (17) проституція (147) сім’я (111) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+78
кстати, а кива обычный ссыкун.. спрятался и молчит насчет:
Кудряшов против Кивы: Ветеран Азова Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву
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03.07.2020 17:54
+76
точно... она самая, Сосна **********))
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03.07.2020 17:49
+69
И тут Кива еще раз убедился,что дрочить таки дешевле.
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03.07.2020 17:56
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и если патриотизм неплохо оплачивается...а иначе зачем он...
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03.07.2020 19:10 Відповісти
Друзей на бабу променял.
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03.07.2020 19:16 Відповісти
А який був " патриот" сепаров призывал расстреливать.. правая рука революционного министра цельного МВД времен Порошенко . Тепереча клоун на содержании ОПАЖОпса , тупоголовый гоблин яйцочес...А что в итоге ( как и 99% остальных, хотя просто не все это осознали даже сами) гниды сплошные, и проходимцы.( вспомните еще одного видного "рЭволюционера" времен помаранчевой революции, правая рука Ющенко - Червоненко.. как он сейчас на телеканалах Медведчука соловьем заливается су-а..пейсатая... Да уж " элита" блин, и кого не возьми, чисто для очистки совести оставляю 1% потенциально нормальных..и то сомнения гложут..
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03.07.2020 19:24 Відповісти
Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи.(с)
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03.07.2020 19:49 Відповісти
Крохобор . Мелочно попрекает одну из своих сосен деньгами.

А вообще, если охранник только 1500 (баксов?), то какой єто лагерь за 7500?
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03.07.2020 19:35 Відповісти
это гривны
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03.07.2020 20:58 Відповісти
На самом деле за всех этих "**********" платим мы-украинцы.У страны где такое ничтожество народный депутат,просто нет будущего.Стыдно,что мы такой тупой народ.
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03.07.2020 19:37 Відповісти
Багато коментів, але ГОЛОВНОГО ви не зрозуміли- коли Яна дізнається як вона записана у ківіна.... ото буде цікаво.
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03.07.2020 19:46 Відповісти
Она содержанка и будет молчать в тряпочку,даже если ее мордой в телефонную книку этого ************** тыкнут.Она вибрала свою судьбу когда раскинула свою рогатку перед этим высокопоставленным онанистом и жалеть её не надо.
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03.07.2020 19:54 Відповісти
книгу.
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03.07.2020 19:55 Відповісти
Олєг Іванов 9ді1ай2ффбі
Або знайомий ківі та Яни цвєї або баклан-пустозвон.
Підозрюю що скорійше за все друге.
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04.07.2020 00:10 Відповісти
Олекса,підозрою своєю можеш підтертися.
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04.07.2020 01:01 Відповісти
Я "підтираюся" словами бакланів-пустозвонок. В рналі вони правда не такі хоробрі як тут.
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04.07.2020 10:58 Відповісти
Олекса,підтирайся туалетним папером а не пальцем і словами то може перестанеш бути таким засранцем,герой в рналі.
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04.07.2020 11:20 Відповісти
Пустозвонка Олег Иванов зникни, не цікава.
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04.07.2020 13:56 Відповісти
Ну и дебильное же существо:сколько раз уже его с этими переписками палили,а оно все никак не вкумэкает) Это было очень сильным ходом для ОПЗЖопы взять в свои ряды данного индивидуума-подчеркивает их сущность
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03.07.2020 19:53 Відповісти
это говорит только об одном: ложил я на вас, зелохи, большой и толстый
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03.07.2020 20:00 Відповісти
При чем тут этот бред?
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03.07.2020 20:14 Відповісти
А откуда у кивы такие деньги? С депутатской зарплаты? Это ведь расходы за неделю только на ребенка, а на себя любимого и дежурную сосну поболее расходы будут...Социалист-опозажопник драный!
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03.07.2020 20:04 Відповісти
Партвзносы, сэр.
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03.07.2020 20:23 Відповісти
**********-це круто,мабуть "любов"
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03.07.2020 20:08 Відповісти
За такие деньги, табу быть не должно)
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03.07.2020 20:25 Відповісти
От падло, краще б він на колону дрочив
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03.07.2020 20:47 Відповісти
Из-за таких вот **********, у нормальных людей не остаётся сил на дрочку...
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03.07.2020 21:09 Відповісти
Прізвище у співрозмовниці Ківи, таке ,знаєте, цікаве...
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03.07.2020 21:56 Відповісти
Это творчекий псевдоним.
В паспорте она Наяна Вознесенская. Или Рождественская. Или Пуйкова.
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04.07.2020 01:44 Відповісти
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04.07.2020 13:00 Відповісти
Кива - алень, содержит РСП
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03.07.2020 22:14 Відповісти
Кива бычок
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03.07.2020 22:17 Відповісти
Жирує підорас. Хай би ДБР цим ідіотом зайнялось, звідки "денежка".
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03.07.2020 22:35 Відповісти
этого не трогают... и других тоже! там круговая порука!!! а вот патриотов они готовы сажать...
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04.07.2020 10:12 Відповісти
В его роже- все лицо ОПЗЖ: урод на уроде.
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03.07.2020 22:49 Відповісти
Кива лысый дрочер уже какую то ********** охмурил...Дрочить штоле бросил?!...
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03.07.2020 23:21 Відповісти
Нє-а. Янка ж на морі, а воно тут.
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06.07.2020 10:45 Відповісти
Москва спонсорує всю оцю *******. Грошей не жаліє. Хто б пристрелив цього москворотого кобеля. ? Ним смердить вся країна.
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03.07.2020 23:30 Відповісти
Сегодня Яна **********, а завтра - доктор Триперовский.
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04.07.2020 01:40 Відповісти
Цей мегапіхарь коли-небудь припинить ганьбити будівлю під куполом та Украінський парламентаризм?
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04.07.2020 01:57 Відповісти
Когда он уже сдохнет от сифилиса
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04.07.2020 03:06 Відповісти
от ВИЧ. а так многое лечится...
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04.07.2020 10:13 Відповісти
опэздэшный Дрочило в шоке)))))))
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04.07.2020 06:16 Відповісти
Слюнявые СМИ - днище!
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04.07.2020 06:50 Відповісти
Дніще - дрочити в Раді.
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04.07.2020 08:35 Відповісти
БабаДа, БабаДа!!!!
******************
Хвора влада, хворий (кволий) преЗЕдент- хворий народ, що обрав таке... І поки виходу із ситуації немає, бо усю більшість таке влаштовує. Немає сенсу меншості будувати щось достойне, все рівно біомаса усе зруйнує і влаштує собі черговий ШАПІТО.
А Моісей таки правий.
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04.07.2020 07:45 Відповісти
Зе минулого року розігнало попередню Раду, бо була "не така".
Від того, що обрали потім, волосся дибки встає.
Такої кількості гвалтівників, сексуальних збоченців, "рєшал", корупціонерів, аферистів і україноненависників у Раді ще не було. І половина тієї мразоти - у фракції ЗЕлених.
Обрали, млять!
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04.07.2020 09:15 Відповісти
"І половина тієї мразоти - у фракції ЗЕлених."

Ну то фракцыя Зелений - це половина Верховної Ради, тому логічно, що й половина мерзоти - теж у фракції Зелених
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04.07.2020 12:23 Відповісти
...за умови, що розподіл мразоти по фракціях є однорідний.
А насправді зеленої мразоти - майже половина фракції, ОПЗЖ - 100%, решта фракцій - по нулю.
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04.07.2020 14:26 Відповісти
Щодо ОПЖЗ - згоден, Зелених не рахував, щодо інших - навряд-чи там прям 0 мерзотників - політика - справа брудна. Наприклад, у інших фракціях є кілька людей, що їх виключили з СН - от вони саме з мерзотників.
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04.07.2020 17:36 Відповісти
Здається, виключені зі Слуг є тепер позафракційними. Наприклад, гвалтівник Іванісов з листопада минулого року є позафракційним.
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04.07.2020 23:04 Відповісти
Дехто вже війшов до інших фракцій.
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05.07.2020 01:13 Відповісти
Хто ці люди?
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06.07.2020 11:05 Відповісти
Ну от, наприклад:
https://censor.net/news/3205857/********************************************************************************************
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06.07.2020 11:26 Відповісти
Ага. Лише три дні тому - у п'ятницю.
До депутатської групи вона входить.
До будь-якої фракції - ні.
Є різниця між групами та фракціями.
Скороход залишається позафракційною.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) Вікіпедія : "Парла́ментська депута́тська гру́па «За майбутнє» - група, створена у Верховній Раді України IX скликання 29 серпня 2019 року. Депутатська група утворена з 22 позафракційних народних депутатів-мажоритарників..."
Ситуацію дещо заплутує те, що півтора місяці тому депутати цієї групи https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-sozdali-novuyu-partiyu-glave-palitsey-1590060531.html створили нову партію «За майбутнє». Установчий з'їзд нової партії відбувся 20 травня. Потім вирішили дещо змінити назву своєї групи у Раді. Тепер ця група http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fraction_list?pidid=3244 офіційно називається Група "Партія «За майбутнє»".

Проте Група "Партія..." не може бути фракцією новоствореної партії «За майбутнє», оскільки на момент виборів до Ради (липень минулого року) такої партії не було. А от на наступних виборах вони зможуть балотуватися до Ради за партійними списками і, в разі обрання, створювати у новій ВР вже свою фракцію (а не групу).
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06.07.2020 16:16 Відповісти
Це формальність. Не кажучи вже про те, що й у Батьківщині є мерзотники, і в ЕС - також. У Голосі поки що не бачив.
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06.07.2020 16:53 Відповісти
Формальність - це про різницю між групами та фракціями? Можна називати це формальністю, але знати про це треба.
Щодо можливих мерзотників в інших фракціях - якщо вони і є, то тією кількістю, порівняно з СН та ОПЗЖ, можна знехтувати.
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06.07.2020 17:31 Відповісти
Депутаты за деньги олигархов развлекаются.
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04.07.2020 09:23 Відповісти
Страшно представить, что он может еще и размножаться
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04.07.2020 09:51 Відповісти
Мачо -самец.Дамы,как мухи на мёд.
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04.07.2020 10:04 Відповісти
Он часом не маньяк.
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04.07.2020 11:51 Відповісти
Кива озабоченный. Вершина духовного развития находится на уровне женских трусов.
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04.07.2020 11:56 Відповісти
Из него получился бы хороший дуэт с президентом на рояле.
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04.07.2020 13:10 Відповісти
надрочил на приличную сумму
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04.07.2020 12:26 Відповісти
Ківа є сама натуральна ***** москалська.
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04.07.2020 12:50 Відповісти
Дело не в этом дегенерате, а в тех дегенератах кто его выбрал.
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04.07.2020 12:58 Відповісти
Депутат ОПЗЖ Ківа - абоненту "Яна Блядинська" у відповідь на фото дитини: "16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе" - Цензор.НЕТ 6841
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04.07.2020 13:12 Відповісти
Кацапы выбирали . Он ихний представитель .И будут выбирать его дальше.Он не только им подходит, но и является для них моральным авторитетом . Пусть он дрочун и озабоченец зато он против ,,фошиздов" и ГосДепа
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04.07.2020 13:13 Відповісти
И не нужно подводить базу под то что у ,,Слуг" и заЖОППов один и тот же избиратель
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04.07.2020 13:15 Відповісти
Кива-********** - эпично.
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04.07.2020 13:06 Відповісти
Ну прямо горить,курва,на роботі.
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04.07.2020 14:04 Відповісти
Охреневаю если для депутата 16 тис ..не баксов большая сумма ,оно чмо в ресторане за раз больше прожирает.
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04.07.2020 15:57 Відповісти
Пророссийским партиям в Украине из Москвы прислали методичку с пунктом о "самоуничтожении с дальнейшим наклепом на патриотов .\
Кива собирал проплаченных титуханов... для создания какой-там стражи. А уже сегодня в его родном городе Полтаве, в офис его родной партии ОПЗЖ прилетела граната.Стоит отметить, что взрыв в полтавском офисе ОПЗЖ прогремел в пятницу, 3 июля. Первым о нем сообщил депутат этой партии Илья Кива, обвинив в произошедшем "националистов".
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04.07.2020 18:03 Відповісти
Молодец, пустил деньги лохов в нужное русло, избиратели ЖОПАблока должны быть довольны
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04.07.2020 18:19 Відповісти
Народный депутат "Оппозиционной платформы - За життя" Илья Кива в зале Верховной Рады вел переписку с абонентом по имени "Яна **********". Депутат получил от абонента фото ребенка, а в ответ рассказал о своих расходах на содержание Источник: https://censor.net/p3205979. Это один из тех многочисленных особей, которые живут по законам эволюции, то есть по законам естественного отбора (Естественный отбор - это процесс отбора генотипов особей, наиболее приспособленных к данным условиям среды, и устранения генотипов особей, менее приспособленных к данным условиям). Но ведь в нашей жизни существует ещё и селекция (Селекция (лат.selection- выбор, отбор) - это наука, которая изучает процесс и способы создания новых или улучшения существующих…). Более познавательно это изложено в Библии. православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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05.07.2020 15:38 Відповісти
Больше половины всех событий происходящих с украинскими политиками , которые попадают в медиапространство - инсценировки или же политехнологические спектакли, господин кива особенно в этом преуспел, смущает лишь что "удалось заснять" журналисту цензор нет. Не знаешь уже кому и чему верить.
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05.07.2020 16:09 Відповісти
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