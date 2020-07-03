Депутат ОПЗЖ Ківа - абоненту "Яна Блядинська" у відповідь на фото дитини: "16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе". ФОТО

Народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа в залі Верховної Ради вів переписку з абонентом по імені "Яна Блядинська". Депутат отримав від абонента фото дитини, а у відповідь розповів про свої витрати на утримання.

Листування Ківи вдалося зняти кореспонденту Цензор.НЕТ.

Народний обранець отримав від абонента, записаного як "Яна Блядинська", фото маленької дитини на морі.

У відповідь Ківа написав такий текст: "3000 тобі + 7500 табір + 5 ... Діма +1000 твоя мама. 16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе. Утримання і перебування охоронця 1500 - щотижня + щомісячна зарплата. + оплата оренди будинку".











На останній фотографії видно, що під час листування Ківі прийшло сповіщення від телеграм-каналу "Models market channel". Це російський телеграм-канал, який позиціонує себе як "агентство побачень із моделями". Для того, щоб приєднатися до каналу, потрібно відправити його творцям $500, щоб стати "ультра-топ клієнтом" - $1500.

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