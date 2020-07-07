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У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція. ФОТО

Пізно ввечері 6 липня у Станиці Луганській (Луганська область) 52-річний місцевий мешканець зруйнував знак "Україна".

Про це повідомила представниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, передає Цензор.НЕТ.

"6 липня о 21:00 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зруйнував знак "Україна", розташований біля автодороги з круговим рухом. Співробітники слідчо-оперативної групи і мобільної групи, які виїхали на місце події, встановили особу причетного до вчинення правопорушення. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, який нині не працює, він пояснив поліцейським свої неадекватні дії станом алкогольного сп'яніння", - розповіли в поліції.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 296 КК України "Хуліганство". Проводяться першочергові слідчі дії.

У Станиці Луганській зруйнували знак Україна, - поліція 01
У Станиці Луганській зруйнували знак Україна, - поліція 02
У Станиці Луганській зруйнували знак Україна, - поліція 03

Автор: 

Нацполіція (15207) хуліганство (233) Станиця Луганська (196) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+75
депортировать в лнр без вещей
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07.07.2020 08:43
+64
И татуху сделать на всю спину Украина!
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07.07.2020 08:47
+56
*****, которого или его предков завезли когда то в Украину с Мордвы....
к сожалению много таких у нас живет...
вечное проклятие...
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07.07.2020 08:47
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депортировать в лнр без вещей
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07.07.2020 08:43 Відповісти
И татуху сделать на всю спину Украина!
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07.07.2020 08:47 Відповісти
лучше на пузе, так он ее будет все время видеть)
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07.07.2020 08:50 Відповісти
Дійсно, краще на пузі. І з кожним роком Україна буде збільшуватись)))
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07.07.2020 09:00 Відповісти
в ЛНР - пузо збільшуватись? Это вряд ли.
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07.07.2020 09:02 Відповісти
Правильно. А вот если бы член разтроить на тризубец, то и дети рождались бы Украинцами.
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07.07.2020 09:08 Відповісти
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07.07.2020 09:18 Відповісти
не спорьте - на всю спину , на пузе и на лоб дурной
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07.07.2020 09:10 Відповісти
і на лобі
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07.07.2020 08:50 Відповісти
А на груди тризуб!
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07.07.2020 09:02 Відповісти
+ 20 лет тюрьмы общего режима
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07.07.2020 09:39 Відповісти
А зебил им там мосты строил...
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07.07.2020 08:47 Відповісти
Ага, и ******* тоже.
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07.07.2020 08:56 Відповісти
Под знаком столика и лавочки для приятного распития не сделали, вот "тожеукраинцы" и разгневались... Недоработочка - нужно столики, открывачки, разовые стаканчики и справочники для поступающих в ВУЗы Украины без экзаменов...
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07.07.2020 09:03 Відповісти
смоли їм гарячої!
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07.07.2020 13:42 Відповісти
Гопота и алкаши - золотой фонд Х**ла.
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07.07.2020 09:19 Відповісти
Почему без вещей?
Это жестоко. Бутылки пусть забирает.
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07.07.2020 11:33 Відповісти
чемодан, вокзал, лднр...этого можно и без чемодана.
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07.07.2020 08:46 Відповісти
на параше за такое бы череп проломили, если бы кто-то росисюшку развалял
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07.07.2020 08:49 Відповісти
дікій нарід......
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07.07.2020 08:53 Відповісти
кінець еПіхви бідності зводить людей з розуму
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07.07.2020 08:55 Відповісти
А як вони ці дєгєнєрати лавочку біля мосту вкрали?
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07.07.2020 09:17 Відповісти
*****, которого или его предков завезли когда то в Украину с Мордвы....
к сожалению много таких у нас живет...
вечное проклятие...
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07.07.2020 08:47 Відповісти
да, надо их как-то назад...
вышли с колодскими ленточками - упаковали, довезли до границы, чудесный пендель с запретом въезда лет на 10.
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07.07.2020 09:30 Відповісти
Порушить кримінальну справу за ***********, направить в суд. Подать позов про відшкодування матеріальних збитків... (Попередньо "відмудохать"...).
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07.07.2020 08:49 Відповісти
Вчора Порох розірвав на шмаття сосну з слюг наріда верещучку.

В Станице Луганской разрушили знак "Украина", - полиция - Цензор.НЕТ 9642
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07.07.2020 08:50 Відповісти
вєрєщучка іріна - то отсосьона сібірська ядрьона
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07.07.2020 08:54 Відповісти
В Станице Луганской разрушили знак "Украина", - полиция - Цензор.НЕТ 8679
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07.07.2020 08:56 Відповісти
недавно бачив її у Дроздова на "прямій мові" - так Остап аж плювався, а в ютюбному ефірі люди матюкались в чаті - яке ж воно протівне
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07.07.2020 08:59 Відповісти
Я вже писав, що у слюг наріда дно відсутнє.
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07.07.2020 09:01 Відповісти
А ось і посилання.
https://www.facebook.com/andrey.kukhta.3/videos/3095332637250481/
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07.07.2020 09:21 Відповісти
ЩО вона,що ота Олена Бондаренко-обідві чорт в юбці. Не дай Боже..
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07.07.2020 08:55 Відповісти
обидві сучки чорнороті
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07.07.2020 09:06 Відповісти
Вони не родичі? Та що тримає телефон і той що в телефоні
А взагалі символічно, що у слуг при Пороху так перекошується рожа. Точно так само як і в ***** в свій час.
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07.07.2020 09:43 Відповісти
Вона родичка з манькою захаровою.
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07.07.2020 09:51 Відповісти
https://www.facebook.com/arsen.zekrov?__cft__[0]=AZWi8niMUtTncXwjb-mqhfb9N0Hw4OEXzlczXXJnvc5Buro1hX2K-vZuYOIDnun-KMSguE1WWtAzzvmgAqPfMe-p8FswQBINsL5SU164bxGZN-2etd-RCMT2i7FmCMQJ112c5feXpCT-HHY7wsw05GbfefZ0tYp_jmQmPVSNAwlW0vDJL06cqU4db741Vh33M78&__tn__=-UC%2CP-y-R Арсен Зекиров

https://www.facebook.com/arsen.zekrov/posts/4048249911912741?__cft__[0]=AZWi8niMUtTncXwjb-mqhfb9N0Hw4OEXzlczXXJnvc5Buro1hX2K-vZuYOIDnun-KMSguE1WWtAzzvmgAqPfMe-p8FswQBINsL5SU164bxGZN-2etd-RCMT2i7FmCMQJ112c5feXpCT-HHY7wsw05GbfefZ0tYp_jmQmPVSNAwlW0vDJL06cqU4db741Vh33M78&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 год ·

Оцей кусок гамна, зеленая служанка, сегодня публично обвинила Пороха в поздравлении ***** с дном росии 12 июня 2014 года.

Произошло это на в прямом эфире программы Свобода Слова на ictv.
Это было шоком для Пороха, он несколько раз переспросил ее, и она каждый раз, твердо об этом заявляла.

До нее второй кусок гомна, михайло дворянчук, начал рассказывавть ватные сказки, о том как он получал команду из генштаба выпустить боевиков из Краматорска. Порох моментально поймал его за язык, и попросил озвучить того кто отдавал такую команду.
В этот момент, этот заплывший говном кусок мяса, повело как обоссаную фанеру и он просто поплыл. Порох еще раз настойчиво потребовал назвать должность и фамилию того кто отдавал приказ и назвал такой приказ преступным.

И я просто надеюсь что это не спустится на тормозах. Теперь пришло время заставить публично доказывать и обосновывать то говно, которым они накормили зеленых говноедов.
И пора уже, хоть и с запозданием, начинать отстреливаться от этих фейков.
Я с 2014 года кричу о том что этим фейкам нельзя давать жить больше недели, но тогда было не до этого, согласен. Время пришло.
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07.07.2020 10:01 Відповісти
Фото куска г-на михаила дворянчука

https://scontent.fhrk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p403x403/107741498_4048249831912749_8159198344429691564_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=4l7LWIo6E5gAX_rIDQP&_nc_ht=scontent.fhrk5-2.fna&_nc_tp=6&oh=a903236825ad655f5952c6b7d4afdd4f&oe=5F28A625
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07.07.2020 10:03 Відповісти
Дворянчук - явно вигадана фамілія. Можна було б копнути з якої він поміняв на цю ))
Смердить новим Свинарчуком
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07.07.2020 15:29 Відповісти
http://www.likeme.pp.ua/sluha-narodu-vereshchuk-iryna-vyiavylas-protezhe-kozaka-ta-medvedchuka/ Слуга Народу Верещук Ірина виявилась протеже Козака та Медведчука
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07.07.2020 11:22 Відповісти
это "заложник", твм!
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07.07.2020 08:52 Відповісти
насільно їх опаспортізовалі
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07.07.2020 09:02 Відповісти
а чо той мудак по пьяні отого моста не взірвав??? І шо це за "***********" таке, якшо то "враг народа"
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07.07.2020 08:56 Відповісти
Слабая конструкция.
Одно пьяное чмо разломало её голыми руками!
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07.07.2020 08:58 Відповісти
Розтяжок не було....
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07.07.2020 09:01 Відповісти
Не факт, що голіруч, й не таке вже й п'яне.
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07.07.2020 09:03 Відповісти
Може, гололоба?
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07.07.2020 09:08 Відповісти
такие знаки, стелы, памятные знаки, нужно изначально минировать зарядами малой мощности с элементами нервно-парализующего газа и краски.. что бы ватные вандалы и желающие повандалить надолго запоминали последствия совершонного преступления..
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07.07.2020 08:59 Відповісти
Оце такі думбасяни нашілюді.
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07.07.2020 09:01 Відповісти
Это вот к таким у Резникова нет претензий?
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07.07.2020 09:08 Відповісти
Він жертва...
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07.07.2020 11:45 Відповісти
Шож воно падло все життя мучаеться в Україні? Хто його тут держав? Забрав би лапті родітілей та й на родину - в Магадан. Так нет. Буде мучаться страдать и гадить. Такі гниди живуть серед нас.
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07.07.2020 09:09 Відповісти
У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція - Цензор.НЕТ 1506У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція - Цензор.НЕТ 1506
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07.07.2020 09:29 Відповісти
рузькие луди дамбасской национальности.
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07.07.2020 09:11 Відповісти
Столько комментов из-за ранее судимого пьянчужки...
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07.07.2020 09:13 Відповісти
Там їх більшість таких.
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07.07.2020 09:14 Відповісти
Меня больше волнуют такие типы как мертвечук и рабонович, которые делают то же самое, но которых никто не торопится арестовывать.
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07.07.2020 09:51 Відповісти
і це їх нащадки будуть вступати до вишів України без ЗНО, бо бубочка дуже людяний та ******** усіляких данубасітов та лугандонів. А потім ці вилупки будуть розказувати, як вже не раз було, про "агресію" України, про свою любов до свинособакії та руццкоміра..
Сюр!
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07.07.2020 13:46 Відповісти
Если бы эти неблагодарные лугандонские вылупки за полученное у нас образование только языком Неньку хаяли, это еще полбеды,а вот когда в свою дебильную "нармилицию"вступят то это уж полнейшая беда.ЗЕвласть недопонимает какого потенциального противника Державы в счет госбюджета взращивает..
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07.07.2020 14:12 Відповісти
Ему хулиганку шьют. Тут посягательство на дестабилизацию в регионе и скрытый призыв к терроризму. А он хулиган почему-то. Украина....
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07.07.2020 09:17 Відповісти
Вы что?
Это - партизанская война!
Таких нужно ...
Ну, вы помните. И табличку на шею!
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07.07.2020 09:20 Відповісти
такую шоле?
У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція - Цензор.НЕТ 3850
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07.07.2020 09:31 Відповісти
Потрібно взяти лійку, вставити уроду в жопу і залити туди алкоголю стільки стільки влізе.
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07.07.2020 09:20 Відповісти
Спершу прочитав "лінійку". Метрової було б достатньо...
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07.07.2020 11:47 Відповісти
это к вопросу про ониженаших и их надо жалеть они зомбированные рашей , они зомбированные с рождения ватными идеями ,и не морочьте всей стране голову за этих зомби , их изменить невозможно ...
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07.07.2020 09:22 Відповісти
Если зомбироваться не хочешь, то фиг зазомбируют. У меня по спутнику много рашистских каналов, в т.ч. и для "зомбирования". Смотрю их для развлечения уже много лет и до сих пор не "зазомбировали".
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07.07.2020 09:33 Відповісти
да там експерт антоша? вже покарані винні?
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07.07.2020 09:25 Відповісти
Срочно его отправить в институт без очереди. Может ума наберётся (на самом деле нет).
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07.07.2020 09:30 Відповісти
Сволоті дати ордн "ЗА заслуги"., нагородив же Зееля Потапа за те що штани зняв перед москалями. Якщо має дітей, то негайно поставити іх на дежравне забезпечення, всіх відправити вчитись без здачі ЗНО, інакше...." втратимо ще кількох майбутніх своіх громадян." За кожного громадянина треба бооротись, щоб молодь після школи не поповняла ряди сепаратистів".
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07.07.2020 09:31 Відповісти
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07.07.2020 09:44 Відповісти
А че.. им бояться если что обменяют.. Потому все и творится. если даже Штепу ( мэра Сляаянска) встречавшую Гиркина с уря Путин приди!!! не смогли посадить за всю каденцию "великого" рэволюционера и "неприклонного борца" с рашей Пэти Пороха ( а реХормированные судьи один за одним снимали свои кандидатуры с ее дела), а в итоге она уже при Зеле оказалась в кресле парламента .. То о чем в этой стране можно вообще говорить... ( шутить изволите)
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07.07.2020 09:39 Відповісти
В якому парламенті Штепа? Ви про що?
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07.07.2020 09:45 Відповісти
Звиняйте.. Промашка.. Это она собирается баллотироваться в мэры Славянска.. Член партии ОПЗЖ. Получила " за притеснения " компенсацию 80 тыс гр.. Но смысл один и тот же, даже те кто не убежал в след за Януковичем, ни кто по факту не был привлечен ( больше всего мурыжили Ефремова и то кончилось пшиком) Не даром говорится в народной мудрости " ворон ворону глаз не выклюет" ( не зависимо что он каркает и под каким флагом машет крылом, триколором или жовто блакытным) У них корпоративная солидарность ( как у ментов, судейских, медиков...)
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07.07.2020 10:05 Відповісти
Нехорошо получается, Блазень у вас выборы хочет в октябре провести, а вы его подставляете.
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07.07.2020 09:43 Відповісти
В Станице Луганской разрушили знак "Украина" - это там где Зеленский для них мост строил?
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07.07.2020 09:48 Відповісти
52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, який нині не працює, він пояснив поліцейським свої неадекватні дії станом алкогольного сп'яніння - типовий даунбасянин! Алкаш і зек!
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07.07.2020 09:53 Відповісти
Так він відсвяткував зачислення внучки в український ВУЗ безкоштовно і без ЗНО. Знає, що робить.
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07.07.2020 09:58 Відповісти
пенсию ему... срочно... пидвыщенную... то же наша людина!!!!!!
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07.07.2020 10:29 Відповісти
а я би биткою цій ватній потворі переломав коліна і пустив би на мінне поле.Господи, як же я ненаведжу всіх цих ватоноїдів!
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07.07.2020 12:37 Відповісти
Бачите як маскальню верне від всього українського, а ви й далі навіть державної мови не знаєте
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07.07.2020 12:54 Відповісти
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07.07.2020 15:42 Відповісти
У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція - Цензор.НЕТ 3868
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07.07.2020 18:34 Відповісти
 
 