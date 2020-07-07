У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція. ФОТО

Пізно ввечері 6 липня у Станиці Луганській (Луганська область) 52-річний місцевий мешканець зруйнував знак "Україна".

Про це повідомила представниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, передає Цензор.НЕТ.

"6 липня о 21:00 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зруйнував знак "Україна", розташований біля автодороги з круговим рухом. Співробітники слідчо-оперативної групи і мобільної групи, які виїхали на місце події, встановили особу причетного до вчинення правопорушення. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, який нині не працює, він пояснив поліцейським свої неадекватні дії станом алкогольного сп'яніння", - розповіли в поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подружжя загинуло під час вибуху невідомого пристрою у приватному будинку в Станиці Луганській, - поліція. ФОТОрепортаж

За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 296 КК України "Хуліганство". Проводяться першочергові слідчі дії.





