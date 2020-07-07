У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція. ФОТО
Пізно ввечері 6 липня у Станиці Луганській (Луганська область) 52-річний місцевий мешканець зруйнував знак "Україна".
Про це повідомила представниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, передає Цензор.НЕТ.
"6 липня о 21:00 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зруйнував знак "Україна", розташований біля автодороги з круговим рухом. Співробітники слідчо-оперативної групи і мобільної групи, які виїхали на місце події, встановили особу причетного до вчинення правопорушення. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, який нині не працює, він пояснив поліцейським свої неадекватні дії станом алкогольного сп'яніння", - розповіли в поліції.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 296 КК України "Хуліганство". Проводяться першочергові слідчі дії.
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Это жестоко. Бутылки пусть забирает.
к сожалению много таких у нас живет...
вечное проклятие...
вышли с колодскими ленточками - упаковали, довезли до границы, чудесный пендель с запретом въезда лет на 10.
https://www.facebook.com/andrey.kukhta.3/videos/3095332637250481/
А взагалі символічно, що у слуг при Пороху так перекошується рожа. Точно так само як і в ***** в свій час.
https://www.facebook.com/arsen.zekrov/posts/4048249911912741?__cft__[0]=AZWi8niMUtTncXwjb-mqhfb9N0Hw4OEXzlczXXJnvc5Buro1hX2K-vZuYOIDnun-KMSguE1WWtAzzvmgAqPfMe-p8FswQBINsL5SU164bxGZN-2etd-RCMT2i7FmCMQJ112c5feXpCT-HHY7wsw05GbfefZ0tYp_jmQmPVSNAwlW0vDJL06cqU4db741Vh33M78&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 год ·
Оцей кусок гамна, зеленая служанка, сегодня публично обвинила Пороха в поздравлении ***** с дном росии 12 июня 2014 года.
Произошло это на в прямом эфире программы Свобода Слова на ictv.
Это было шоком для Пороха, он несколько раз переспросил ее, и она каждый раз, твердо об этом заявляла.
До нее второй кусок гомна, михайло дворянчук, начал рассказывавть ватные сказки, о том как он получал команду из генштаба выпустить боевиков из Краматорска. Порох моментально поймал его за язык, и попросил озвучить того кто отдавал такую команду.
В этот момент, этот заплывший говном кусок мяса, повело как обоссаную фанеру и он просто поплыл. Порох еще раз настойчиво потребовал назвать должность и фамилию того кто отдавал приказ и назвал такой приказ преступным.
И я просто надеюсь что это не спустится на тормозах. Теперь пришло время заставить публично доказывать и обосновывать то говно, которым они накормили зеленых говноедов.
И пора уже, хоть и с запозданием, начинать отстреливаться от этих фейков.
Я с 2014 года кричу о том что этим фейкам нельзя давать жить больше недели, но тогда было не до этого, согласен. Время пришло.
https://scontent.fhrk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p403x403/107741498_4048249831912749_8159198344429691564_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=4l7LWIo6E5gAX_rIDQP&_nc_ht=scontent.fhrk5-2.fna&_nc_tp=6&oh=a903236825ad655f5952c6b7d4afdd4f&oe=5F28A625
Смердить новим Свинарчуком
Одно пьяное чмо разломало её голыми руками!
Сюр!
Это - партизанская война!
Таких нужно ...
Ну, вы помните. И табличку на шею!