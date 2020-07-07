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В Станице Луганской разрушили знак "Украина", - полиция. ФОТО

Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак "Украина".

Об этом сообщила представитель полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает Цензор.НЕТ.

"6 июля в 21.00 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак "Украина", находящмйся возле автодороги с круговым движением. Сотрудники следственно-оперативной группы и мобильной группы, выехавшие на место происшествия, установили личность причастного к совершению правонарушения. Им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, который объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения", - рассказали в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Супруги погибли при взрыве неизвестного устройства в частном доме в Станице Луганской, - полиция. ФОТОрепортаж

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство". Проводятся первоочередные следственные действия.

В Станице Луганской разрушили знак Украина, - полиция 01
В Станице Луганской разрушили знак Украина, - полиция 02
В Станице Луганской разрушили знак Украина, - полиция 03

Автор: 

Нацполиция (16500) хулиганство (352) Станица Луганская (189) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+75
депортировать в лнр без вещей
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07.07.2020 08:43
+64
И татуху сделать на всю спину Украина!
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07.07.2020 08:47
+56
*****, которого или его предков завезли когда то в Украину с Мордвы....
к сожалению много таких у нас живет...
вечное проклятие...
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07.07.2020 08:47
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депортировать в лнр без вещей
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07.07.2020 08:43 Ответить
И татуху сделать на всю спину Украина!
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07.07.2020 08:47 Ответить
лучше на пузе, так он ее будет все время видеть)
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07.07.2020 08:50 Ответить
Дійсно, краще на пузі. І з кожним роком Україна буде збільшуватись)))
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07.07.2020 09:00 Ответить
в ЛНР - пузо збільшуватись? Это вряд ли.
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07.07.2020 09:02 Ответить
Правильно. А вот если бы член разтроить на тризубец, то и дети рождались бы Украинцами.
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07.07.2020 09:08 Ответить
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07.07.2020 09:18 Ответить
не спорьте - на всю спину , на пузе и на лоб дурной
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07.07.2020 09:10 Ответить
і на лобі
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07.07.2020 08:50 Ответить
А на груди тризуб!
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07.07.2020 09:02 Ответить
+ 20 лет тюрьмы общего режима
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07.07.2020 09:39 Ответить
А зебил им там мосты строил...
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07.07.2020 08:47 Ответить
Ага, и ******* тоже.
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07.07.2020 08:56 Ответить
Под знаком столика и лавочки для приятного распития не сделали, вот "тожеукраинцы" и разгневались... Недоработочка - нужно столики, открывачки, разовые стаканчики и справочники для поступающих в ВУЗы Украины без экзаменов...
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07.07.2020 09:03 Ответить
смоли їм гарячої!
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07.07.2020 13:42 Ответить
Гопота и алкаши - золотой фонд Х**ла.
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07.07.2020 09:19 Ответить
Почему без вещей?
Это жестоко. Бутылки пусть забирает.
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07.07.2020 11:33 Ответить
чемодан, вокзал, лднр...этого можно и без чемодана.
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07.07.2020 08:46 Ответить
на параше за такое бы череп проломили, если бы кто-то росисюшку развалял
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07.07.2020 08:49 Ответить
дікій нарід......
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07.07.2020 08:53 Ответить
кінець еПіхви бідності зводить людей з розуму
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07.07.2020 08:55 Ответить
А як вони ці дєгєнєрати лавочку біля мосту вкрали?
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07.07.2020 09:17 Ответить
*****, которого или его предков завезли когда то в Украину с Мордвы....
к сожалению много таких у нас живет...
вечное проклятие...
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07.07.2020 08:47 Ответить
да, надо их как-то назад...
вышли с колодскими ленточками - упаковали, довезли до границы, чудесный пендель с запретом въезда лет на 10.
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07.07.2020 09:30 Ответить
Порушить кримінальну справу за ***********, направить в суд. Подать позов про відшкодування матеріальних збитків... (Попередньо "відмудохать"...).
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07.07.2020 08:49 Ответить
Вчора Порох розірвав на шмаття сосну з слюг наріда верещучку.

В Станице Луганской разрушили знак "Украина", - полиция - Цензор.НЕТ 9642
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07.07.2020 08:50 Ответить
вєрєщучка іріна - то отсосьона сібірська ядрьона
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07.07.2020 08:54 Ответить
В Станице Луганской разрушили знак "Украина", - полиция - Цензор.НЕТ 8679
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07.07.2020 08:56 Ответить
недавно бачив її у Дроздова на "прямій мові" - так Остап аж плювався, а в ютюбному ефірі люди матюкались в чаті - яке ж воно протівне
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07.07.2020 08:59 Ответить
Я вже писав, що у слюг наріда дно відсутнє.
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07.07.2020 09:01 Ответить
А ось і посилання.
https://www.facebook.com/andrey.kukhta.3/videos/3095332637250481/
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07.07.2020 09:21 Ответить
ЩО вона,що ота Олена Бондаренко-обідві чорт в юбці. Не дай Боже..
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07.07.2020 08:55 Ответить
обидві сучки чорнороті
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07.07.2020 09:06 Ответить
Вони не родичі? Та що тримає телефон і той що в телефоні
А взагалі символічно, що у слуг при Пороху так перекошується рожа. Точно так само як і в ***** в свій час.
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07.07.2020 09:43 Ответить
Вона родичка з манькою захаровою.
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07.07.2020 09:51 Ответить
https://www.facebook.com/arsen.zekrov?__cft__[0]=AZWi8niMUtTncXwjb-mqhfb9N0Hw4OEXzlczXXJnvc5Buro1hX2K-vZuYOIDnun-KMSguE1WWtAzzvmgAqPfMe-p8FswQBINsL5SU164bxGZN-2etd-RCMT2i7FmCMQJ112c5feXpCT-HHY7wsw05GbfefZ0tYp_jmQmPVSNAwlW0vDJL06cqU4db741Vh33M78&__tn__=-UC%2CP-y-R Арсен Зекиров

https://www.facebook.com/arsen.zekrov/posts/4048249911912741?__cft__[0]=AZWi8niMUtTncXwjb-mqhfb9N0Hw4OEXzlczXXJnvc5Buro1hX2K-vZuYOIDnun-KMSguE1WWtAzzvmgAqPfMe-p8FswQBINsL5SU164bxGZN-2etd-RCMT2i7FmCMQJ112c5feXpCT-HHY7wsw05GbfefZ0tYp_jmQmPVSNAwlW0vDJL06cqU4db741Vh33M78&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 год ·

Оцей кусок гамна, зеленая служанка, сегодня публично обвинила Пороха в поздравлении ***** с дном росии 12 июня 2014 года.

Произошло это на в прямом эфире программы Свобода Слова на ictv.
Это было шоком для Пороха, он несколько раз переспросил ее, и она каждый раз, твердо об этом заявляла.

До нее второй кусок гомна, михайло дворянчук, начал рассказывавть ватные сказки, о том как он получал команду из генштаба выпустить боевиков из Краматорска. Порох моментально поймал его за язык, и попросил озвучить того кто отдавал такую команду.
В этот момент, этот заплывший говном кусок мяса, повело как обоссаную фанеру и он просто поплыл. Порох еще раз настойчиво потребовал назвать должность и фамилию того кто отдавал приказ и назвал такой приказ преступным.

И я просто надеюсь что это не спустится на тормозах. Теперь пришло время заставить публично доказывать и обосновывать то говно, которым они накормили зеленых говноедов.
И пора уже, хоть и с запозданием, начинать отстреливаться от этих фейков.
Я с 2014 года кричу о том что этим фейкам нельзя давать жить больше недели, но тогда было не до этого, согласен. Время пришло.
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07.07.2020 10:01 Ответить
Фото куска г-на михаила дворянчука

https://scontent.fhrk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p403x403/107741498_4048249831912749_8159198344429691564_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=4l7LWIo6E5gAX_rIDQP&_nc_ht=scontent.fhrk5-2.fna&_nc_tp=6&oh=a903236825ad655f5952c6b7d4afdd4f&oe=5F28A625
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07.07.2020 10:03 Ответить
Дворянчук - явно вигадана фамілія. Можна було б копнути з якої він поміняв на цю ))
Смердить новим Свинарчуком
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07.07.2020 15:29 Ответить
http://www.likeme.pp.ua/sluha-narodu-vereshchuk-iryna-vyiavylas-protezhe-kozaka-ta-medvedchuka/ Слуга Народу Верещук Ірина виявилась протеже Козака та Медведчука
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07.07.2020 11:22 Ответить
это "заложник", твм!
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07.07.2020 08:52 Ответить
насільно їх опаспортізовалі
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07.07.2020 09:02 Ответить
а чо той мудак по пьяні отого моста не взірвав??? І шо це за "***********" таке, якшо то "враг народа"
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07.07.2020 08:56 Ответить
Слабая конструкция.
Одно пьяное чмо разломало её голыми руками!
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07.07.2020 08:58 Ответить
Розтяжок не було....
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07.07.2020 09:01 Ответить
Не факт, що голіруч, й не таке вже й п'яне.
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07.07.2020 09:03 Ответить
Може, гололоба?
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07.07.2020 09:08 Ответить
такие знаки, стелы, памятные знаки, нужно изначально минировать зарядами малой мощности с элементами нервно-парализующего газа и краски.. что бы ватные вандалы и желающие повандалить надолго запоминали последствия совершонного преступления..
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07.07.2020 08:59 Ответить
Оце такі думбасяни нашілюді.
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07.07.2020 09:01 Ответить
Это вот к таким у Резникова нет претензий?
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07.07.2020 09:08 Ответить
Він жертва...
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07.07.2020 11:45 Ответить
Шож воно падло все життя мучаеться в Україні? Хто його тут держав? Забрав би лапті родітілей та й на родину - в Магадан. Так нет. Буде мучаться страдать и гадить. Такі гниди живуть серед нас.
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07.07.2020 09:09 Ответить
У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція - Цензор.НЕТ 1506У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція - Цензор.НЕТ 1506
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07.07.2020 09:29 Ответить
рузькие луди дамбасской национальности.
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07.07.2020 09:11 Ответить
Столько комментов из-за ранее судимого пьянчужки...
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07.07.2020 09:13 Ответить
Там їх більшість таких.
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07.07.2020 09:14 Ответить
Меня больше волнуют такие типы как мертвечук и рабонович, которые делают то же самое, но которых никто не торопится арестовывать.
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07.07.2020 09:51 Ответить
і це їх нащадки будуть вступати до вишів України без ЗНО, бо бубочка дуже людяний та ******** усіляких данубасітов та лугандонів. А потім ці вилупки будуть розказувати, як вже не раз було, про "агресію" України, про свою любов до свинособакії та руццкоміра..
Сюр!
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07.07.2020 13:46 Ответить
Если бы эти неблагодарные лугандонские вылупки за полученное у нас образование только языком Неньку хаяли, это еще полбеды,а вот когда в свою дебильную "нармилицию"вступят то это уж полнейшая беда.ЗЕвласть недопонимает какого потенциального противника Державы в счет госбюджета взращивает..
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07.07.2020 14:12 Ответить
Ему хулиганку шьют. Тут посягательство на дестабилизацию в регионе и скрытый призыв к терроризму. А он хулиган почему-то. Украина....
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07.07.2020 09:17 Ответить
Вы что?
Это - партизанская война!
Таких нужно ...
Ну, вы помните. И табличку на шею!
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07.07.2020 09:20 Ответить
такую шоле?
У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція - Цензор.НЕТ 3850
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07.07.2020 09:31 Ответить
Потрібно взяти лійку, вставити уроду в жопу і залити туди алкоголю стільки стільки влізе.
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07.07.2020 09:20 Ответить
Спершу прочитав "лінійку". Метрової було б достатньо...
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07.07.2020 11:47 Ответить
это к вопросу про ониженаших и их надо жалеть они зомбированные рашей , они зомбированные с рождения ватными идеями ,и не морочьте всей стране голову за этих зомби , их изменить невозможно ...
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07.07.2020 09:22 Ответить
Если зомбироваться не хочешь, то фиг зазомбируют. У меня по спутнику много рашистских каналов, в т.ч. и для "зомбирования". Смотрю их для развлечения уже много лет и до сих пор не "зазомбировали".
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07.07.2020 09:33 Ответить
да там експерт антоша? вже покарані винні?
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07.07.2020 09:25 Ответить
Срочно его отправить в институт без очереди. Может ума наберётся (на самом деле нет).
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07.07.2020 09:30 Ответить
Сволоті дати ордн "ЗА заслуги"., нагородив же Зееля Потапа за те що штани зняв перед москалями. Якщо має дітей, то негайно поставити іх на дежравне забезпечення, всіх відправити вчитись без здачі ЗНО, інакше...." втратимо ще кількох майбутніх своіх громадян." За кожного громадянина треба бооротись, щоб молодь після школи не поповняла ряди сепаратистів".
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07.07.2020 09:31 Ответить
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07.07.2020 09:44 Ответить
А че.. им бояться если что обменяют.. Потому все и творится. если даже Штепу ( мэра Сляаянска) встречавшую Гиркина с уря Путин приди!!! не смогли посадить за всю каденцию "великого" рэволюционера и "неприклонного борца" с рашей Пэти Пороха ( а реХормированные судьи один за одним снимали свои кандидатуры с ее дела), а в итоге она уже при Зеле оказалась в кресле парламента .. То о чем в этой стране можно вообще говорить... ( шутить изволите)
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07.07.2020 09:39 Ответить
В якому парламенті Штепа? Ви про що?
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07.07.2020 09:45 Ответить
Звиняйте.. Промашка.. Это она собирается баллотироваться в мэры Славянска.. Член партии ОПЗЖ. Получила " за притеснения " компенсацию 80 тыс гр.. Но смысл один и тот же, даже те кто не убежал в след за Януковичем, ни кто по факту не был привлечен ( больше всего мурыжили Ефремова и то кончилось пшиком) Не даром говорится в народной мудрости " ворон ворону глаз не выклюет" ( не зависимо что он каркает и под каким флагом машет крылом, триколором или жовто блакытным) У них корпоративная солидарность ( как у ментов, судейских, медиков...)
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07.07.2020 10:05 Ответить
Нехорошо получается, Блазень у вас выборы хочет в октябре провести, а вы его подставляете.
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07.07.2020 09:43 Ответить
В Станице Луганской разрушили знак "Украина" - это там где Зеленский для них мост строил?
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07.07.2020 09:48 Ответить
52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, який нині не працює, він пояснив поліцейським свої неадекватні дії станом алкогольного сп'яніння - типовий даунбасянин! Алкаш і зек!
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07.07.2020 09:53 Ответить
Так він відсвяткував зачислення внучки в український ВУЗ безкоштовно і без ЗНО. Знає, що робить.
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07.07.2020 09:58 Ответить
пенсию ему... срочно... пидвыщенную... то же наша людина!!!!!!
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07.07.2020 10:29 Ответить
а я би биткою цій ватній потворі переломав коліна і пустив би на мінне поле.Господи, як же я ненаведжу всіх цих ватоноїдів!
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07.07.2020 12:37 Ответить
Бачите як маскальню верне від всього українського, а ви й далі навіть державної мови не знаєте
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07.07.2020 12:54 Ответить
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07.07.2020 15:42 Ответить
У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція - Цензор.НЕТ 3868
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07.07.2020 18:34 Ответить
 
 