В Станице Луганской разрушили знак "Украина", - полиция. ФОТО
Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак "Украина".
Об этом сообщила представитель полиции Луганской области Татьяна Погукай, передает Цензор.НЕТ.
"6 июля в 21.00 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак "Украина", находящмйся возле автодороги с круговым движением. Сотрудники следственно-оперативной группы и мобильной группы, выехавшие на место происшествия, установили личность причастного к совершению правонарушения. Им оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, который объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения", - рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство". Проводятся первоочередные следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это жестоко. Бутылки пусть забирает.
к сожалению много таких у нас живет...
вечное проклятие...
вышли с колодскими ленточками - упаковали, довезли до границы, чудесный пендель с запретом въезда лет на 10.
https://www.facebook.com/andrey.kukhta.3/videos/3095332637250481/
А взагалі символічно, що у слуг при Пороху так перекошується рожа. Точно так само як і в ***** в свій час.
https://www.facebook.com/arsen.zekrov/posts/4048249911912741?__cft__[0]=AZWi8niMUtTncXwjb-mqhfb9N0Hw4OEXzlczXXJnvc5Buro1hX2K-vZuYOIDnun-KMSguE1WWtAzzvmgAqPfMe-p8FswQBINsL5SU164bxGZN-2etd-RCMT2i7FmCMQJ112c5feXpCT-HHY7wsw05GbfefZ0tYp_jmQmPVSNAwlW0vDJL06cqU4db741Vh33M78&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 год ·
Оцей кусок гамна, зеленая служанка, сегодня публично обвинила Пороха в поздравлении ***** с дном росии 12 июня 2014 года.
Произошло это на в прямом эфире программы Свобода Слова на ictv.
Это было шоком для Пороха, он несколько раз переспросил ее, и она каждый раз, твердо об этом заявляла.
До нее второй кусок гомна, михайло дворянчук, начал рассказывавть ватные сказки, о том как он получал команду из генштаба выпустить боевиков из Краматорска. Порох моментально поймал его за язык, и попросил озвучить того кто отдавал такую команду.
В этот момент, этот заплывший говном кусок мяса, повело как обоссаную фанеру и он просто поплыл. Порох еще раз настойчиво потребовал назвать должность и фамилию того кто отдавал приказ и назвал такой приказ преступным.
И я просто надеюсь что это не спустится на тормозах. Теперь пришло время заставить публично доказывать и обосновывать то говно, которым они накормили зеленых говноедов.
И пора уже, хоть и с запозданием, начинать отстреливаться от этих фейков.
Я с 2014 года кричу о том что этим фейкам нельзя давать жить больше недели, но тогда было не до этого, согласен. Время пришло.
https://scontent.fhrk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p403x403/107741498_4048249831912749_8159198344429691564_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=4l7LWIo6E5gAX_rIDQP&_nc_ht=scontent.fhrk5-2.fna&_nc_tp=6&oh=a903236825ad655f5952c6b7d4afdd4f&oe=5F28A625
Смердить новим Свинарчуком
Одно пьяное чмо разломало её голыми руками!
Сюр!
Это - партизанская война!
Таких нужно ...
Ну, вы помните. И табличку на шею!