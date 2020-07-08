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Харків'янка вербувала дівчат для проституції на Мальті, її можуть посадити на 12 років, - поліція. ФОТОрепортаж

На автовокзалі в Харкові поліція затримала жінку, яка вербувала дівчат, що мають фінансові проблеми, для занять проституцією на Мальті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Встановлено, що 33-річна харків'янка організувала в Харкові пошук, підбір і вербування молодих жінок для відправки їх в Республіку Мальта з метою сексуальної експлуатації. Дівчат жінка шукала в соціальних мережах, виходила з ними на контакт і пропонувала роботу за кордоном з високою оплатою", - сказано в повідомленні.

За даними поліції, жінка за свої гроші через посередника зробила для дівчат закордонні паспорти і купила квитки на автобус до Польщі і на літак з Польщі на Мальту.

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Її затримали на автовокзалі біля автобуса сполученням Харків-Київ-Познань при спробі відправити чотирьох завербованих автобусом до Варшави.

Слідчі порушили провадження у ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від 5 до 12 років за гратами.

Харківянка вербувала дівчат для проституції на Мальті, її можуть посадити на 12 років, - поліція 01
Харківянка вербувала дівчат для проституції на Мальті, її можуть посадити на 12 років, - поліція 02
Харківянка вербувала дівчат для проституції на Мальті, її можуть посадити на 12 років, - поліція 03
Харківянка вербувала дівчат для проституції на Мальті, її можуть посадити на 12 років, - поліція 04
Харківянка вербувала дівчат для проституції на Мальті, її можуть посадити на 12 років, - поліція 05

Автор: 

Нацполіція (15208) проституція (147) торгівля людьми (212) Харків (5636) Мальта (103)


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Топ коментарі
+7
А за вербвовку в боевиков ордло и то меньше дают сроки. о времена, о нравы
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08.07.2020 14:01
+4
Програма 500тисяч робочих місць Шмигаля ім Нелоха Найвеличнішого?
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08.07.2020 14:02
+3
а каломойшу когда посадят на 12 лет за вербовку политических проституток зеленского, дубинского и прочих?
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08.07.2020 14:57
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А за вербвовку в боевиков ордло и то меньше дают сроки. о времена, о нравы
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08.07.2020 14:01 Відповісти
Програма 500тисяч робочих місць Шмигаля ім Нелоха Найвеличнішого?
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08.07.2020 14:02 Відповісти
всем на клубнику в Польшу! Безальтернативно
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08.07.2020 14:04 Відповісти
не надо ее сажать. передать пацанам на холодную гору в сизо на несколько суток. а потом отпустить на мальту.
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08.07.2020 14:17 Відповісти
Подруги Зеленского Ольга и Светлана Пещанские удобно усьроены и без проституции...главой АМКУ Украины, а Ольга заведует крутым особнком Зели в Италии,в курортном местечке Форте-де-Марми,где много РАБссиянских миллиардеров обитают...
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08.07.2020 14:18 Відповісти
Штож, у девушек хоть и финансовые проблемы - но питаются они, вроде как, неплохо
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08.07.2020 14:22 Відповісти
То от макарон с хлебом.
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08.07.2020 15:29 Відповісти
В КГБ СССра дохлого служили около 100 000 приституок разных возрастов,от детей до глубоких старух,а знаете почему?На Западе требутс все виды услуг у толтосумов.От молодых лесбиянок,до старушек,от молодых голубых и до старых.В нужной стране нужному политику или крутому бизнесмену пристаивали кремлевского клиента или клиентку ,с целью его дискредитации и шантажа.Схема работает еще с времен знаменитой советской проститутки в роли посла советского союза Александры Коллонтай.
Схема проста как белых яблонь дым работает до сих пор...
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08.07.2020 14:31 Відповісти
Медовая ловушка, называлась.
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08.07.2020 15:30 Відповісти
Могут да могут. Вы посадите сначала, а потом говорите.
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08.07.2020 14:39 Відповісти
а каломойшу когда посадят на 12 лет за вербовку политических проституток зеленского, дубинского и прочих?
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08.07.2020 14:57 Відповісти
Что же девачкам на лесоповал идти?
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08.07.2020 15:31 Відповісти
 
 