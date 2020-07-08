Харків'янка вербувала дівчат для проституції на Мальті, її можуть посадити на 12 років, - поліція. ФОТОрепортаж

На автовокзалі в Харкові поліція затримала жінку, яка вербувала дівчат, що мають фінансові проблеми, для занять проституцією на Мальті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Встановлено, що 33-річна харків'янка організувала в Харкові пошук, підбір і вербування молодих жінок для відправки їх в Республіку Мальта з метою сексуальної експлуатації. Дівчат жінка шукала в соціальних мережах, виходила з ними на контакт і пропонувала роботу за кордоном з високою оплатою", - сказано в повідомленні.

За даними поліції, жінка за свої гроші через посередника зробила для дівчат закордонні паспорти і купила квитки на автобус до Польщі і на літак з Польщі на Мальту.

Дивіться: Депутат ОПЗЖ Ківа - абоненту "Яна Блядинська" у відповідь на фото дитини: "16 000 - витрачені гроші цього тижня на тебе". ФОТО

Її затримали на автовокзалі біля автобуса сполученням Харків-Київ-Познань при спробі відправити чотирьох завербованих автобусом до Варшави.

Слідчі порушили провадження у ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує від 5 до 12 років за гратами.









