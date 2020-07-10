Росіянин намагався підкупити українського прикордонника на Харківщині, його затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали громадянина Російської Федерації, який намагався 10 липня дати хабар прикордоннику на території прикордонного пункту пропуску "Гоптівка" в Харківській області.

Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Він (затриманий. - Ред.) передав працівникові Державної прикордонної служби України 400 доларів за прискорення зняття заборони в'їзду на територію України трьох громадян РФ з поставленням відмітки в їхні паспорти", - повідомили в поліції.

За цим фактом правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).











