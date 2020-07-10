УКР
3 194 8

Росіянин намагався підкупити українського прикордонника на Харківщині, його затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали громадянина Російської Федерації, який намагався 10 липня дати хабар прикордоннику на території прикордонного пункту пропуску "Гоптівка" в Харківській області.

Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Він (затриманий. - Ред.) передав працівникові Державної прикордонної служби України 400 доларів за прискорення зняття заборони в'їзду на територію України трьох громадян РФ з поставленням відмітки в їхні паспорти", - повідомили в поліції.

За цим фактом правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

400 баксів! Образив кацап прикордонників!
10.07.2020 15:43 Відповісти
Что-то не слышно о внедренной защите при разоблачении коррупционеров. Еще меня всегда возмущает когда одна часть государства берет взятки, а другая берет дающих взятки. Зачем? Неужели НЕ БРАТЬ взятки ну очень опасно???
10.07.2020 16:04 Відповісти
Аби ще так і олігархів затримували , а потім судили і саджали. Дали б надію людям на світле майбутнє. А так ...
10.07.2020 16:19 Відповісти
Кацап геть дурний? Подивився б спочатку яка у мєнта золота цепура на правій руці.
10.07.2020 17:20 Відповісти
"Россиянин пытался подкупить украинского пограничника на Харьковщине, его задержали"
А кого задержали, пограничника? Вы хоть заголовки писать научитесь грамотно, журнашлюхи!
10.07.2020 18:35 Відповісти
чем шишками валенками балалайкой кокошником ватником и галифе еще буденовка с автографом буденного????????????????????????????????
