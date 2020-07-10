Росіянин намагався підкупити українського прикордонника на Харківщині, його затримали, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали громадянина Російської Федерації, який намагався 10 липня дати хабар прикордоннику на території прикордонного пункту пропуску "Гоптівка" в Харківській області.
Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"Він (затриманий. - Ред.) передав працівникові Державної прикордонної служби України 400 доларів за прискорення зняття заборони в'їзду на територію України трьох громадян РФ з поставленням відмітки в їхні паспорти", - повідомили в поліції.
За цим фактом правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А кого задержали, пограничника? Вы хоть заголовки писать научитесь грамотно, журнашлюхи!