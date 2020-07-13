УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9665 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 085 12

На Харківщині викрили масштабне розкрадання нафти з державного нафтопроводу, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України спільно з фахівцями ПАТ "Укрнафта" викрила та ліквідувала незаконний вріз до промислового нафтопроводу Козіївка-Сиродичі на території Харківської області.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що на території Краснокутського району Харківщини зловмисники пошкодили нафтопровід та встановили несанкціонований відвід для розкрадання сировини. Співробітники СБУ виявили несанкціонований відвід завдовжки майже кілометр", - написав він.

Правоохоронці задокументували, що щомісяця через це несанкціоноване відведення розкрадалося 150-200 кубометрів нафти, внаслідок чого державне підприємство зазнавало збитків на більш ніж 2 млн грн.

На Харківщині викрили масштабне розкрадання нафти з державного нафтопроводу, - СБУ 01

Крім того, за висновком фахівців, порушення цілісності нафтопроводу створювало реальну загрозу для виникнення надзвичайних ситуацій та спричинення шкоди екології регіону.

Також дивіться: На Івано-Франківщині блоковано нелегальний видобуток нафти з державної свердловини, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Управління СБУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.

На Харківщині викрили масштабне розкрадання нафти з державного нафтопроводу, - СБУ 02
Фото: Абдула/Facebook

СБУ встановлює всіх причетних до облаштування незаконного врізу, а також посадовців, які можливо могли "кришувати" нелегальний бізнес.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювалося спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

На Харківщині викрили масштабне розкрадання нафти з державного нафтопроводу, - СБУ 03

Автор: 

нафта (5751) Нацполіція (15427) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13255) силовики (2516) Абдула Владислав (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Таких врізок сотні по Україні, якщо не тисячі і всі вони кришуються відповідальними працівниками і правоохоронцями і ці схеми працюють десятками років!
показати весь коментар
13.07.2020 15:19 Відповісти
+2
Резина кислородного шланга немаслостойкая.Распадётся за полдня..
показати весь коментар
13.07.2020 15:59 Відповісти
+1
А при чем тут Аваков? Работало СБУ. Ну а кто сейчас главный СБУшник? Бывший квартальщик Баканов . Ну откуда ему знать про такие тонкости . На фото скорее всего кислородный шланг высокого давления
На Харківщині викрили масштабне розкрадання нафти з державного нафтопроводу, - СБУ - Цензор.НЕТ 8350
показати весь коментар
13.07.2020 15:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таких врізок сотні по Україні, якщо не тисячі і всі вони кришуються відповідальними працівниками і правоохоронцями і ці схеми працюють десятками років!
показати весь коментар
13.07.2020 15:19 Відповісти
Ціквво. А ти звіки знаєш?
показати весь коментар
13.07.2020 21:04 Відповісти
Видать под Аваковым снова кресло шатается. Труба то одна пластиковая, вторая резиновая. И та, и другая к нефти должны быть неустойчивыми.
показати весь коментар
13.07.2020 15:22 Відповісти
А при чем тут Аваков? Работало СБУ. Ну а кто сейчас главный СБУшник? Бывший квартальщик Баканов . Ну откуда ему знать про такие тонкости . На фото скорее всего кислородный шланг высокого давления
На Харківщині викрили масштабне розкрадання нафти з державного нафтопроводу, - СБУ - Цензор.НЕТ 8350
показати весь коментар
13.07.2020 15:33 Відповісти
Резина кислородного шланга немаслостойкая.Распадётся за полдня..
показати весь коментар
13.07.2020 15:59 Відповісти
Спасибо, Миша . Ты комментарии читаешь или только картинки смотришь?
показати весь коментар
13.07.2020 16:17 Відповісти
В названии села -грубейшая ошибка.Такая же и статья.Село -Козиевка, .сотни лет.
показати весь коментар
13.07.2020 16:29 Відповісти
С голубой полосой скорее пластиковая, слишком тонкая. Другие - кислородные. Но факт тот, что ни резина, на пластмасса к нефти неустойчивые. А про Авакова вспомнилось по аналогии с делом Шеремета - как только возник вопрос о результативности работы Авакова, сразу громкая конференция с выдвижением обвиняемых Антоненка, Дугарь, Кузьменко. Но может Вы и правы - в этом случае пиарится Баканов.
показати весь коментар
13.07.2020 17:49 Відповісти
Такие же эксперды,как и они.Без полоски шланг это с гидросистемы,а с полосками труба полиэтиленовая,обе не боятся нефтепродуктов,не пишите глупости.
показати весь коментар
14.07.2020 17:02 Відповісти
неужели аваку авакова словили? а "может это Зинка"
показати весь коментар
13.07.2020 15:30 Відповісти
Так вот кто Безопасность Украины подрывает ... А я думал, шпионы всякие (и особенно русские). СБУ - красавцы! Даю наколку: у меня сосед с завода какие-то гайки тягает. Надо брать.
показати весь коментар
13.07.2020 15:40 Відповісти
Никого не найдут.
показати весь коментар
13.07.2020 19:08 Відповісти
 
 