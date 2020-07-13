На Харківщині викрили масштабне розкрадання нафти з державного нафтопроводу, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України спільно з фахівцями ПАТ "Укрнафта" викрила та ліквідувала незаконний вріз до промислового нафтопроводу Козіївка-Сиродичі на території Харківської області.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що на території Краснокутського району Харківщини зловмисники пошкодили нафтопровід та встановили несанкціонований відвід для розкрадання сировини. Співробітники СБУ виявили несанкціонований відвід завдовжки майже кілометр", - написав він.

Правоохоронці задокументували, що щомісяця через це несанкціоноване відведення розкрадалося 150-200 кубометрів нафти, внаслідок чого державне підприємство зазнавало збитків на більш ніж 2 млн грн.

Крім того, за висновком фахівців, порушення цілісності нафтопроводу створювало реальну загрозу для виникнення надзвичайних ситуацій та спричинення шкоди екології регіону.

За матеріалами Управління СБУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.



СБУ встановлює всіх причетних до облаштування незаконного врізу, а також посадовців, які можливо могли "кришувати" нелегальний бізнес.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювалося спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.