На Харьковщине разоблачили масштабное хищение нефти из государственного нефтепровода, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины совместно со специалистами ПАО "Укрнафта" разоблачила и ликвидировала незаконный врез к промышленному нефтепроводу Козеевка-Сиродичи на территории Харьковской области.

Об этом написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что на территории Краснокутского района Харьковской области злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. Сотрудники СБУ обнаружили несанкционированный отвод длиной почти километр", - написал он.

Правоохранители задокументировали, что ежемесячно через этот несанкционированный отвод похищалось 150-200 кубометров нефти, в результате чего государственное предприятие получало ущерб более чем 2 млн.грн.

На Харьковщине разоблачили масштабное хищение нефти из государственного нефтепровода, - СБУ 01

Кроме того, по заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.

На Ивано-Франковщине блокирована нелегальная добыча нефти из государственной скважины, - СБУ. ФОТО

По материалам Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.

На Харьковщине разоблачили масштабное хищение нефти из государственного нефтепровода, - СБУ 02
Фото: Абдула/Facebook

СБУ устанавливает всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые возможно могли "крышевать" нелегальный бизнес.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно с Национальной полицией Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

На Харьковщине разоблачили масштабное хищение нефти из государственного нефтепровода, - СБУ 03

Таких врізок сотні по Україні, якщо не тисячі і всі вони кришуються відповідальними працівниками і правоохоронцями і ці схеми працюють десятками років!
Ціквво. А ти звіки знаєш?
Видать под Аваковым снова кресло шатается. Труба то одна пластиковая, вторая резиновая. И та, и другая к нефти должны быть неустойчивыми.
А при чем тут Аваков? Работало СБУ. Ну а кто сейчас главный СБУшник? Бывший квартальщик Баканов . Ну откуда ему знать про такие тонкости . На фото скорее всего кислородный шланг высокого давления
На Харківщині викрили масштабне розкрадання нафти з державного нафтопроводу, - СБУ - Цензор.НЕТ 8350
Резина кислородного шланга немаслостойкая.Распадётся за полдня..
Спасибо, Миша . Ты комментарии читаешь или только картинки смотришь?
В названии села -грубейшая ошибка.Такая же и статья.Село -Козиевка, .сотни лет.
С голубой полосой скорее пластиковая, слишком тонкая. Другие - кислородные. Но факт тот, что ни резина, на пластмасса к нефти неустойчивые. А про Авакова вспомнилось по аналогии с делом Шеремета - как только возник вопрос о результативности работы Авакова, сразу громкая конференция с выдвижением обвиняемых Антоненка, Дугарь, Кузьменко. Но может Вы и правы - в этом случае пиарится Баканов.
Такие же эксперды,как и они.Без полоски шланг это с гидросистемы,а с полосками труба полиэтиленовая,обе не боятся нефтепродуктов,не пишите глупости.
неужели аваку авакова словили? а "может это Зинка"
Так вот кто Безопасность Украины подрывает ... А я думал, шпионы всякие (и особенно русские). СБУ - красавцы! Даю наколку: у меня сосед с завода какие-то гайки тягает. Надо брать.
Никого не найдут.
