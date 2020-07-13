На Харьковщине разоблачили масштабное хищение нефти из государственного нефтепровода, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины совместно со специалистами ПАО "Укрнафта" разоблачила и ликвидировала незаконный врез к промышленному нефтепроводу Козеевка-Сиродичи на территории Харьковской области.

Об этом написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что на территории Краснокутского района Харьковской области злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. Сотрудники СБУ обнаружили несанкционированный отвод длиной почти километр", - написал он.

Правоохранители задокументировали, что ежемесячно через этот несанкционированный отвод похищалось 150-200 кубометров нефти, в результате чего государственное предприятие получало ущерб более чем 2 млн.грн.

Кроме того, по заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.

По материалам Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.



Фото: Абдула/Facebook

СБУ устанавливает всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые возможно могли "крышевать" нелегальный бизнес.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно с Национальной полицией Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.