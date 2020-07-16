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На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої. ФОТОрепортаж

Вірменія та Азербайджан повідомили про відновлення боїв. Країни звинуватили в початку бойових дій одна одну.

Дві сусідні країни, які майже 30 років перебувають у стані війни, звинувачують одна одну в ескалації насильства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, Міноборони Азербайджану 16 липня повідомило про продовження складної ситуації на товузському напрямку азербайджано-вірменського кордону і відновлення там боїв. За даними оборонного відомства, з великокаліберної зброї і мінометів обстріляли села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі, серед мирного населення постраждалих немає.

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"В цей час на цьому напрямку йде бій. Оперативна обстановка перебуває під контролем підрозділів азербайджанської армії", - наголошується в повідомленні Міноборони.

Своєю чергою в Міноборони Вірменії повідомили, що азербайджанські підрозділи спробували зробити диверсію, після чого почали обстрілювати прикордонні села Айгепар і Мовсес.

"Приблизно о 03:40 вірменські ЗС запобігли спробі диверсійного прориву противника. Після боїв противник, зазнавши втрат, був відкинутий. Потім о 05:20 азербайджанські підрозділи за допомогою гаубиці Д-30 почали обстрілювати села Айгепар, Мовсес. Вогонь все ще триває ", - зазначила прессекретарка Міноборони республіки Шушан Степанян.

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої 01
На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої 02
На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої 03
На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої 04
На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої 05
На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої 06
На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої 07

Довідка

У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаського обласного та Шаумянівського району Рад народних депутатів Азербайджанської РСР була проголошена "Нагірно-Карабаська республіка" і оголошений односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальний спір за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) конфлікт (452)


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Топ коментарі
+39
Они синхронно голосуют с РФ за оккупацию Крыма на всех международных площадках.
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16.07.2020 11:10
+33
А все гадали что х*йло дальше выдумает ...
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16.07.2020 11:03
+29
НРК (карабах), ПНР (приднестровье), АНР (абхазия), ЮОНР (южная осетия), ДНР, ЛНР.....отрыжки путинского империализма..
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16.07.2020 11:06
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Козлощелепних не визивали-дуйте в ассад під турецькі ятагани.
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16.07.2020 12:07 Відповісти
Бутусик опять не говорит здесь всю правду - армяшки,с помощью московитской орды оккупировали четверть территории Азербайджана.
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16.07.2020 11:43 Відповісти
РФерия Армению не бросит .. просто она единственный естественный союзник их в Закавказье. У Азербайджана нефть, газ, братья турки под боком.. в любой момент могут взбрыкнуть и сделать РФерии "ручкой", а вот Армении деться не куда, с севера Грузия у которой с Рф не простые отношения, плюс к этому Армения высказывала территориальные претензии и к Грузии. С Запада часть Азербайджана ( Нахичевань) и Турция ( с которой древняя вражда, геноцид и т.д.) С востока Азербайджан, который никогда не откажется от Карабаха. Остается небольшой участок границы с бывшей метрополией в лице Ирана( но там с их аятоллами тоже не все так просто.., хотя практически это единственный коридор) Думаю отмашку на начало боевых столкновений дала РФ ( намекнув Баку.. что мол мы сильно шухер поднимать не будем, можете армянам поддать.,. хотя в Армении российские военные базы и границу западную охраняют российские пограничники. Это все нужно что бы показать Армении что она из себя представляет без РФ.. это месть за революцию и смену власти в Армении.. Но в итоге все равно Путин Азербайджан далеко не пустит, и осадит. В итоге азербайджанское руководство поднимет свой рейтинг.. войнушкой с оккупантами, РФ заставит армянское руководство стоять у своего стремени и целовать сапог... Армения сохранит свои позиции включая Карабах, но на поклон к Кремлю придется идти. Эрдоган попиарится на поддержке братского тюркского народа.. в общем все с этого что то поимеют.. А жертвы.. ну кто на это когда обращал внимание.. "бабы еще нарожают" Одним словом " политика"...
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16.07.2020 12:13 Відповісти
Армения - база Расии на Кавказе.
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16.07.2020 12:39 Відповісти
Мира и разума обоим народам .
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16.07.2020 13:12 Відповісти
Желать мира окупантам и террористам (Армении и их союзнику РФ) - быть пособником в их преступлениях.
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16.07.2020 13:42 Відповісти
У кого кровь краснее и пахнет приятней -у хачей или азеров - тот и прав !
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16.07.2020 21:53 Відповісти
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