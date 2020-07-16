На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої. ФОТОрепортаж

Вірменія та Азербайджан повідомили про відновлення боїв. Країни звинуватили в початку бойових дій одна одну.

Дві сусідні країни, які майже 30 років перебувають у стані війни, звинувачують одна одну в ескалації насильства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, Міноборони Азербайджану 16 липня повідомило про продовження складної ситуації на товузському напрямку азербайджано-вірменського кордону і відновлення там боїв. За даними оборонного відомства, з великокаліберної зброї і мінометів обстріляли села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі, серед мирного населення постраждалих немає.

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"В цей час на цьому напрямку йде бій. Оперативна обстановка перебуває під контролем підрозділів азербайджанської армії", - наголошується в повідомленні Міноборони.

Своєю чергою в Міноборони Вірменії повідомили, що азербайджанські підрозділи спробували зробити диверсію, після чого почали обстрілювати прикордонні села Айгепар і Мовсес.

"Приблизно о 03:40 вірменські ЗС запобігли спробі диверсійного прориву противника. Після боїв противник, зазнавши втрат, був відкинутий. Потім о 05:20 азербайджанські підрозділи за допомогою гаубиці Д-30 почали обстрілювати села Айгепар, Мовсес. Вогонь все ще триває ", - зазначила прессекретарка Міноборони республіки Шушан Степанян.















Довідка

У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаського обласного та Шаумянівського району Рад народних депутатів Азербайджанської РСР була проголошена "Нагірно-Карабаська республіка" і оголошений односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальний спір за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.