Мітинги із закликами оголосити мобілізацію відбулися в Баку
Мітинги в ніч на середу відбулися в різних районах Баку у зв'язку із загостренням ситуації на кордоні з Вірменією, їхні учасники закликали оголосити в Азербайджані мобілізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Учасники акцій скандували патріотичні гасла: "Карабах наш!", "Слава армії", "Солдати вперед", "Головнокомандувачу, оголоси мобілізацію".
Найбільший мітинг відбувся в центрі Баку уздовж Приморського бульвару. У цій акції взяло участь кілька тисяч осіб.
Поліція не заважала учасникам маніфестації, попри те, що в Баку жорсткий карантин через коронавірус і заборонені будь-які масові заходи.
Вранці невелика група демонстрантів увірвалася до парламенту, але поліція вивела їх з будівлі.
Нині ситуація в Баку спокійна.
Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, унаслідок якої є загиблі й поранені.
ДОВІДКА
У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаської обласної та Шаумянівської районної Рад народних депутатів Азербайджанської РСР було проголошено "Нагірно-Карабаську республіку" і оголошено односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.
Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.
армения входит в состав одкб(организации договора коллективной безопасности) с россией, беларусью и некоторыми средне-азиатами
Но армяшки, все же, подлее...
По крайней мере, в 2019 году Армения голосовала против Украины, а Азербайджан нет.
Кто голосовал против резолюции ООН по Крыму: список стран.
https://atr.ua/news/195007-kto-golosoval-protiv-rezolucii-oon-po-krymu-spisok-stran
Резолю́ція Генера́льної Асамбле́ї ОО́Н про територіа́льну ці́лісність Украї́ни № 68/262 була ухвалена https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 27 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2014 року на 68-й сесії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральної Асамблеї ООН
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%97_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Это зря, как видите из здешней новости и комментов, разница есть.
Кстати, недавно научился(наверно) различать кетайцев от вьетнамцев: у первых мочки ушей приросли к нижней челюсти.
корейцы от японцев отличаются красноликостью...
Армения начала военные действия против Азербайджана. Идут ожесточенные бои
14 июля в 14:44
Армения начала военные действия против Азербайджана. Идут ожесточенные бои
Армянские вооруженные формирования начали военные действия против Азербайджана 12 июля около полудня. Бой начался с массированного артиллерийского обстрела (ВИДЕО армянского командования). Затем армяне начали наступление на Тавузский район Азербайджана.
Наступление армян было отбито. Понеся потери армянские формирования отступили на прежние позиции. В ночь на 13 июля. Армяне снова начали обстрел территории Азербайджана. В ходе ответного огня армянские огневые точки были подавлены.
В течение всего дня 13 июля стороны обменивались артиллерийскими и минометными ударами.
В ночь 14 июля и утром 14 июля бои возобновились с новой силой. Столкновения идут на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.
Командование армии Азербайджана заявило, что в результате ответных мер противник, неся многочисленные потери, был вынужден вновь отступить ВИДЕО.
В ходе боевых действий был убит азербайджанский генерал Гашимов Полад Исраил оглы. Убиты еще 6 военных, в том числе полковник и 2 майора армии Азербайджана.
Источники в Баку сообщают, что в ходе ответных ударов была уничтожены военная техника различного назначения противника, боевые средства, командный пункт, резервы в глубине обороны и около 100 солдат врага.
В настоящее время ожесточенные бои продолжаются. Армяне ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам и жилым домам мирных жителей.
По мнению ряда комментаторов неожиданное наступление армянских вооруженных формирований имеет прямое отношение к Москве. Общеизвестно, что как таковой самостоятельной армянской армии нет. Армянские войска фактически подчинены российскому командованию и без приказа Кремля никаких самостоятельных действий предпринимать не будут.
В этой связи очевидно, что именно Москва стоит за новым обострением ситуации на юге Кавказа. Зачем это нужно России? Ответ прост - оказать давление на Турцию, которая разрушила планы Москвы в Ливии, а до этого в Сирии.
Кремль пытается создать третий фронт и отвлечь внимание и силы Турции от Ливии и Сирии.
Кроме того, на днях стало известно, что Анкара фактически отказывается от российского газа. В 2020 году Турция сократила закупку у русских «голубого топлива» на 70%. А по сравнению с 2019 годом - в 14 раз!
«Газпром» вынужден остановить один из двух ведущих в Турцию трубопроводов - «Голубой поток». Таким образом «Газпром» остался без ключевой газовой трубы. Еще 2 года назад Турция была вторым крупнейшим покупателем после Германии, но на фоне резко возросшего поступления СПГ стала сокращать закупку дорогого газа из России.
Очевидно, что этот фактор также мог подвигнул Москву к военному шантажу Анкары.
Кавказ-Центр
15 июля в 03:13
Эрдоган обещал Азербайджану любую помощь в отражении агрессии Армении
Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе.
«Мы решительно осуждаем атаки Армении на братский Азербайджан. Из-за систематических атак Армении мы очень обеспокоены. Это сознательное нападение. Цель его - провокация для создания нового очага напряженности в регионе и блокировки процесса урегулирования проблемы Нагорного Карабаха», - сказал Эрдоган журналистам.
Агрессия со стороны Армении, которая не в состоянии решить многочисленные внутренние проблемы, прежде всего является неуважением к собственному населению, заявил турецкий лидер.
Турция без колебаний будет выступать против любых поползновений на права и земли Азербайджана, сказал Эрдоган, комментируя боестолкновения на границе между Азербайджаном и Арменией.
Он пообещал Азербайджану поддержку Турции «против любых нападений».
Между тем в ночь на 15 июля в Баку собрались тысячи людей, которые прошли колонной по улицам столицы и провели митинг в центре города ВИДЕО.
Также сообщается, что в Баку стекаются тысячи молодых людей из других регионов страны. Участники акции потребовали от Алиевы выдать им оружие, чтобы отразить агрессию Армении и освободить Карабах.
С обращением к митингующим и к СМИ обратилось министерство обороны Азербайджана. Военные заявили, что ситуация на фронте на момент объявления (в ночь на 15 июля) спокойная. Активные боевые действия не ведутся.
Днем 14 июля в ходе отражения агрессии Армении азербайджанские войска нанесли серию ударов по огневым позициям противника ВИДЕО. Командование войск Азербайджана сообщило об уничтожении живой силы и техники армянских формирований.
Комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской западные СМИ, в частности, телеканал FOX TV, сообщили, что в ходе трехдневных боев Армения потеряла до 100 солдат и офицеров.
В то же время командование армии Азербайджана сообщило об 11 убитых со своей стороны, среди которых генерал и трое офицеров. Есть потери и среди мирных жителей.
Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном уже вышли за пределы Нагорного Карабаха и поставили весь Кавказский регион на грань локальной войны, заявил грузинский политолог Вахтанг Маисая.
По мнению источников КЦ, за обострением ситуации на Южном Кавказе стоит Россия, которая пытается повязать Турцию новым очагом нестабильности с угрозой ее границам, для ослабления активности Анкары в Ливии и в Сирии
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
для общего образования
А що стосується голосування в ООН проти України, то шавкам московським: білорусам, армяшкам і казахам все ікнеться. Вони думають, що їх рашисти залишать у свокої?
Владі потрібно віждмовитися від білоруських автобусів, тролейбусів, МАЗів і продуктів. Хай продають свому "братану",