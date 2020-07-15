Мітинги із закликами оголосити мобілізацію відбулися в Баку

Мітинги в ніч на середу відбулися в різних районах Баку у зв'язку із загостренням ситуації на кордоні з Вірменією, їхні учасники закликали оголосити в Азербайджані мобілізацію.

Учасники акцій скандували патріотичні гасла: "Карабах наш!", "Слава армії", "Солдати вперед", "Головнокомандувачу, оголоси мобілізацію".

Найбільший мітинг відбувся в центрі Баку уздовж Приморського бульвару. У цій акції взяло участь кілька тисяч осіб.

Поліція не заважала учасникам маніфестації, попри те, що в Баку жорсткий карантин через коронавірус і заборонені будь-які масові заходи.

Вранці невелика група демонстрантів увірвалася до парламенту, але поліція вивела їх з будівлі.

Нині ситуація в Баку спокійна.

Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, унаслідок якої є загиблі й поранені.

ДОВІДКА

У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаської обласної та Шаумянівської районної Рад народних депутатів Азербайджанської РСР було проголошено "Нагірно-Карабаську республіку" і оголошено односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.