Митинги с призывами объявить мобилизацию прошли в Баку

Митинги в ночь на среду прошли в различных районах Баку в связи с обострением ситуации на границе с Арменией, их участники призывали объявить в Азербайджане мобилизацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Участники акций скандировали патриотические лозунги: "Карабах наш!", "Слава армии", "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию".

Самый крупный митинг прошел в центре Баку вдоль Приморского бульвара. В этой акции приняло участие несколько тысяч человек.

Полиция не мешала участникам манифестации, несмотря на то, что в Баку жесткий карантин из-за коронавируса и запрещены любые массовые мероприятия.

Утром небольшая группа демонстрантов ворвалась в парламент, но полиция вывела их из здания.

В настоящее время ситуация в Баку спокойная.

Как сообщалось ранее, на границе Азербайджана и Армении произошло вооружённое столкновение, в результате которого есть погибшие и раненые.

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.