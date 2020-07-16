РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8493 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
19 588 108

На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. ФОТОрепортаж

Армения и Азербайджан сообщили о возобновлении боев. Страны обвинили в начале боевых действий друг друга.

Две соседние страны, которые почти 30 лет находятся в состоянии войны, обвиняют друг друга в вспышке насилия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, Минобороны Азербайджана 16 июля сообщило о сложной ситуации на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении там боев. По данным оборонного ведомства, из крупнокалиберного оружия и минометов обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли, среди мирного населения пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Митинги с призывами объявить мобилизацию прошли в Баку

"В настоящее время на этом направлении идет бой. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии", - отмечается в сообщении Минобороны.

В свою очередь в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения попытались сделать диверсию, после чего начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес.

"Примерно в 03:40 армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается ", - отметила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 11 военных погибли в третий день столкновений на границе Армении и Азербайджана

На границе Армении и Азербайджана возобновились бои 01
На границе Армении и Азербайджана возобновились бои 02
На границе Армении и Азербайджана возобновились бои 03
На границе Армении и Азербайджана возобновились бои 04
На границе Армении и Азербайджана возобновились бои 05
На границе Армении и Азербайджана возобновились бои 06
На границе Армении и Азербайджана возобновились бои 07

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.

Автор: 

Азербайджан (814) Армения (838) конфликт (847)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Они синхронно голосуют с РФ за оккупацию Крыма на всех международных площадках.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:10 Ответить
+33
А все гадали что х*йло дальше выдумает ...
показать весь комментарий
16.07.2020 11:03 Ответить
+29
НРК (карабах), ПНР (приднестровье), АНР (абхазия), ЮОНР (южная осетия), ДНР, ЛНР.....отрыжки путинского империализма..
показать весь комментарий
16.07.2020 11:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Козлощелепних не визивали-дуйте в ассад під турецькі ятагани.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:07 Ответить
Бутусик опять не говорит здесь всю правду - армяшки,с помощью московитской орды оккупировали четверть территории Азербайджана.
показать весь комментарий
16.07.2020 11:43 Ответить
РФерия Армению не бросит .. просто она единственный естественный союзник их в Закавказье. У Азербайджана нефть, газ, братья турки под боком.. в любой момент могут взбрыкнуть и сделать РФерии "ручкой", а вот Армении деться не куда, с севера Грузия у которой с Рф не простые отношения, плюс к этому Армения высказывала территориальные претензии и к Грузии. С Запада часть Азербайджана ( Нахичевань) и Турция ( с которой древняя вражда, геноцид и т.д.) С востока Азербайджан, который никогда не откажется от Карабаха. Остается небольшой участок границы с бывшей метрополией в лице Ирана( но там с их аятоллами тоже не все так просто.., хотя практически это единственный коридор) Думаю отмашку на начало боевых столкновений дала РФ ( намекнув Баку.. что мол мы сильно шухер поднимать не будем, можете армянам поддать.,. хотя в Армении российские военные базы и границу западную охраняют российские пограничники. Это все нужно что бы показать Армении что она из себя представляет без РФ.. это месть за революцию и смену власти в Армении.. Но в итоге все равно Путин Азербайджан далеко не пустит, и осадит. В итоге азербайджанское руководство поднимет свой рейтинг.. войнушкой с оккупантами, РФ заставит армянское руководство стоять у своего стремени и целовать сапог... Армения сохранит свои позиции включая Карабах, но на поклон к Кремлю придется идти. Эрдоган попиарится на поддержке братского тюркского народа.. в общем все с этого что то поимеют.. А жертвы.. ну кто на это когда обращал внимание.. "бабы еще нарожают" Одним словом " политика"...
показать весь комментарий
16.07.2020 12:13 Ответить
Армения - база Расии на Кавказе.
показать весь комментарий
16.07.2020 12:39 Ответить
Мира и разума обоим народам .
показать весь комментарий
16.07.2020 13:12 Ответить
Желать мира окупантам и террористам (Армении и их союзнику РФ) - быть пособником в их преступлениях.
показать весь комментарий
16.07.2020 13:42 Ответить
У кого кровь краснее и пахнет приятней -у хачей или азеров - тот и прав !
показать весь комментарий
16.07.2020 21:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 