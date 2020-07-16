На границе Армении и Азербайджана возобновились бои. ФОТОрепортаж

Армения и Азербайджан сообщили о возобновлении боев. Страны обвинили в начале боевых действий друг друга.

Две соседние страны, которые почти 30 лет находятся в состоянии войны, обвиняют друг друга в вспышке насилия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Так, Минобороны Азербайджана 16 июля сообщило о сложной ситуации на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении там боев. По данным оборонного ведомства, из крупнокалиберного оружия и минометов обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли, среди мирного населения пострадавших нет.

"В настоящее время на этом направлении идет бой. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии", - отмечается в сообщении Минобороны.

В свою очередь в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения попытались сделать диверсию, после чего начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес.

"Примерно в 03:40 армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается ", - отметила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

СПРАВКА.

В сентябре 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР была провозглашена "Нагорно-Карабахская республика" и объявлен односторонний выход региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная "НРК" не признана ни одним государством-членом ООН.