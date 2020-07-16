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#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах
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+62 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар16.07.2020 12:12 Посилання
+52 Van-Basten Van-Basten
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+50 SergTranscarpathian
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ВЫБРАЛИ прости Господи! еврейского мальчика Вову..и имеем и не бордель и не публичный дом и не сауна и не баня и не ресторан и не дурдом..... а всего понемножку каждого того...
а совкового еврейского мальчика.
у еврейцев этого четырежды откосившего мальчика даже мелким клерком в госконтору не взяли бы
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