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#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

#Попакакукім. Обличчя і тил партії Слуга народу у ФОТОжабах 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Попа, как у Ким": кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Тищенко крутить задом у машині і танцює. ВIДЕО

#Попакакукім. Обличчя і тил партії Слуга народу у ФОТОжабах 02

#Попакакукім. Обличчя і тил партії Слуга народу у ФОТОжабах 03

#Попакакукім. Обличчя і тил партії Слуга народу у ФОТОжабах 04

#Попакакукім. Обличчя і тил партії Слуга народу у ФОТОжабах 05

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Автор: 

Ляшко Олег (1019) фотожаба (13958) Слуга народу (2816) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+62
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1891
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16.07.2020 12:12
+52
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1452
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16.07.2020 12:12
+50
Ці моральні уроди настільки дістали своєю тупістю і вибриками, що народ просто втомився...
Хоч хтось здивувася цьому відео?
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16.07.2020 11:57
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Ці моральні уроди настільки дістали своєю тупістю і вибриками, що народ просто втомився...
Хоч хтось здивувася цьому відео?
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16.07.2020 11:57 Відповісти
Нажаль дебілів серед співвітчизників набагато більш чим думалось і чорти їм дуже милі.
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16.07.2020 12:06 Відповісти
Хто Вам сказав, що нарід втомився? Нарід цього прагнув!
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16.07.2020 12:18 Відповісти
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2997
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17.07.2020 14:23 Відповісти
та ніхто не здивувався-не дивуйтесь!
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19.07.2020 16:08 Відповісти
Коля да! Коля да!
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16.07.2020 11:57 Відповісти
да все нравы евреев подаются как НОРМА УКРАИНЫ ЕЕ МОРАЛИ И ДУХОВНОСТИ...
ВЫБРАЛИ прости Господи! еврейского мальчика Вову..и имеем и не бордель и не публичный дом и не сауна и не баня и не ресторан и не дурдом..... а всего понемножку каждого того...
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16.07.2020 12:04 Відповісти
вот только не еврейского мальчика,

а совкового еврейского мальчика.

у еврейцев этого четырежды откосившего мальчика даже мелким клерком в госконтору не взяли бы
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16.07.2020 14:11 Відповісти
Мудрий наріт що ще сказати. Бачили очі попакім терпер жрі.Тє.
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16.07.2020 12:01 Відповісти
коля жопотряс.
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16.07.2020 12:01 Відповісти
Кличка, як видно, переоберуть.
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16.07.2020 12:04 Відповісти
А чия то попа дала каку Кім? Коліна?
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16.07.2020 12:04 Відповісти
Народ,ешьте.Сами выбрали.Такое впечатление,что в Украине не украинцы живут.
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16.07.2020 12:10 Відповісти
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1891
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16.07.2020 12:12 Відповісти
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1452
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16.07.2020 12:12 Відповісти
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3559

...
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16.07.2020 12:16 Відповісти
Вон оно шо, Михалыч...
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16.07.2020 12:47 Відповісти
Велюрова попакакукім.
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16.07.2020 19:29 Відповісти
Коля Содомлянин
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17.07.2020 12:18 Відповісти
Жопа как у тищенко, а попа как у Ким 😆
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17.07.2020 13:27 Відповісти
Скоро довыборы в 208 округе. Олежка Ляшко вернется в ВР и у него появится новая подружка - Коля Тищенко
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17.07.2020 14:33 Відповісти
У него "зуб" на Геруса.
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20.07.2020 17:56 Відповісти
В нас якесь чудо фарбує двері в під'їздах, думає, його за це мером оберуть.
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19.07.2020 19:19 Відповісти
Лично Я бы на месте Тищенко за подобный сабж подал бы в суд на Цензор.нет иск о защите чести и достоинства. Да, Тищенко - шоумен, но он законоизбранный депутат Украины, и подобные гомосексуальные карикатуры - это перебор.
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20.07.2020 16:05 Відповісти
Гомосексуальные карикатуры - это зеленский и тищенко, нечего на зеркало пенять, тем более шутам, всю жизнь пародировавшим власть.
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21.07.2020 01:30 Відповісти
Коля Велюрович Попаким)
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20.07.2020 17:21 Відповісти
А защищать есть что?
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20.07.2020 17:58 Відповісти
У меня такое ощущение, что кто-то проводит над Украиной эксперимент по пробиванию дна у избирателей.
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21.07.2020 01:31 Відповісти
 
 