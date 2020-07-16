25 568 32
#Попакакуким. Лицо и тыл партии "Слуга народа" в ФОТОжабах
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попа как у Ким": кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Тищенко крутит задом в машине и танцует. ВИДЕО
Хоч хтось здивувася цьому відео?
ВЫБРАЛИ прости Господи! еврейского мальчика Вову..и имеем и не бордель и не публичный дом и не сауна и не баня и не ресторан и не дурдом..... а всего понемножку каждого того...
а совкового еврейского мальчика.
у еврейцев этого четырежды откосившего мальчика даже мелким клерком в госконтору не взяли бы
...