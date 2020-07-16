РУС
#Попакакуким. Лицо и тыл партии "Слуга народа" в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

#Попакакуким. Лицо и тыл партии Слуга народа в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Попа как у Ким": кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Тищенко крутит задом в машине и танцует. ВИДЕО

#Попакакуким. Лицо и тыл партии Слуга народа в ФОТОжабах 02

#Попакакуким. Лицо и тыл партии Слуга народа в ФОТОжабах 03

#Попакакуким. Лицо и тыл партии Слуга народа в ФОТОжабах 04

#Попакакуким. Лицо и тыл партии Слуга народа в ФОТОжабах 05

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Ляшко Олег (1642) фотожаба (14687) Слуга народа (2659) Тищенко Николай (338)
Топ комментарии
+62
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1891
16.07.2020 12:12 Ответить
+52
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1452
16.07.2020 12:12 Ответить
+50
Ці моральні уроди настільки дістали своєю тупістю і вибриками, що народ просто втомився...
Хоч хтось здивувася цьому відео?
16.07.2020 11:57 Ответить
Правила форума Совет форумчан
Ці моральні уроди настільки дістали своєю тупістю і вибриками, що народ просто втомився...
Хоч хтось здивувася цьому відео?
16.07.2020 11:57 Ответить
Нажаль дебілів серед співвітчизників набагато більш чим думалось і чорти їм дуже милі.
16.07.2020 12:06 Ответить
Хто Вам сказав, що нарід втомився? Нарід цього прагнув!
16.07.2020 12:18 Ответить
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2997
17.07.2020 14:23 Ответить
та ніхто не здивувався-не дивуйтесь!
19.07.2020 16:08 Ответить
Коля да! Коля да!
16.07.2020 11:57 Ответить
да все нравы евреев подаются как НОРМА УКРАИНЫ ЕЕ МОРАЛИ И ДУХОВНОСТИ...
ВЫБРАЛИ прости Господи! еврейского мальчика Вову..и имеем и не бордель и не публичный дом и не сауна и не баня и не ресторан и не дурдом..... а всего понемножку каждого того...
16.07.2020 12:04 Ответить
вот только не еврейского мальчика,

а совкового еврейского мальчика.

у еврейцев этого четырежды откосившего мальчика даже мелким клерком в госконтору не взяли бы
16.07.2020 14:11 Ответить
Мудрий наріт що ще сказати. Бачили очі попакім терпер жрі.Тє.
16.07.2020 12:01 Ответить
коля жопотряс.
16.07.2020 12:01 Ответить
Кличка, як видно, переоберуть.
16.07.2020 12:04 Ответить
А чия то попа дала каку Кім? Коліна?
16.07.2020 12:04 Ответить
Народ,ешьте.Сами выбрали.Такое впечатление,что в Украине не украинцы живут.
16.07.2020 12:10 Ответить
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1891
16.07.2020 12:12 Ответить
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1452
16.07.2020 12:12 Ответить
#Попакакукім. Обличчя і тил партії "Слуга народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3559

...
16.07.2020 12:16 Ответить
Вон оно шо, Михалыч...
16.07.2020 12:47 Ответить
Велюрова попакакукім.
16.07.2020 19:29 Ответить
Коля Содомлянин
17.07.2020 12:18 Ответить
Жопа как у тищенко, а попа как у Ким 😆
17.07.2020 13:27 Ответить
Скоро довыборы в 208 округе. Олежка Ляшко вернется в ВР и у него появится новая подружка - Коля Тищенко
17.07.2020 14:33 Ответить
У него "зуб" на Геруса.
20.07.2020 17:56 Ответить
В нас якесь чудо фарбує двері в під'їздах, думає, його за це мером оберуть.
19.07.2020 19:19 Ответить
Лично Я бы на месте Тищенко за подобный сабж подал бы в суд на Цензор.нет иск о защите чести и достоинства. Да, Тищенко - шоумен, но он законоизбранный депутат Украины, и подобные гомосексуальные карикатуры - это перебор.
20.07.2020 16:05 Ответить
Гомосексуальные карикатуры - это зеленский и тищенко, нечего на зеркало пенять, тем более шутам, всю жизнь пародировавшим власть.
21.07.2020 01:30 Ответить
Коля Велюрович Попаким)
20.07.2020 17:21 Ответить
А защищать есть что?
20.07.2020 17:58 Ответить
У меня такое ощущение, что кто-то проводит над Украиной эксперимент по пробиванию дна у избирателей.
21.07.2020 01:31 Ответить
 
 