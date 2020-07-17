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У дворі будинку екснардепа Розенблата в Житомирі вибухнула граната. ФОТО

У Житомирі у двір будинку колишнього народного депутата Борислава Розенблата вночі невідомі кинули гранату.

Про це Розенблат написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, це правда, вночі, у двір мого будинку кинули гранату, був вибух. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Розенблат, додавши, що його хочуть залякати "через політичну діяльність".

Він зазначив, що заяву в поліцію вже написано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд із п'ятої спроби почав розгляд справи Розенблата-Полякова

Пізніше відділ комунікації поліції Житомирської області повідомив, що вранці 17 липня на службу "102" надійшло повідомлення про виявлення у дворі будинку підозрілих уламків. Співробітники поліції виявили уламки предмета, схожого на гранату.

"У результаті першочергових дій встановлено, що близько 3 ночі через паркан домоволодіння невідома особа закинула гранату, яка вибухнула у дворі. Ніхто з людей не постраждав", - додали правоохоронці.

У дворі будинку екснардепа Розенблата в Житомирі вибухнула граната 01
У дворі будинку екснардепа Розенблата в Житомирі вибухнула граната 02

Нині поліцейські проводять заходи для встановлення всіх обставин події, попередня кваліфікація події - ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

У дворі будинку екснардепа Розенблата в Житомирі вибухнула граната 03

Автор: 

граната (798) Житомир (581) Нацполіція (15261) Розенблат (189)


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Топ коментарі
+17
А что там с "янтарной мафией", как копали так и копают?
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17.07.2020 13:58
+16
А чого дом не показали? Мабуть хібара під соломою. Соромиться.
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17.07.2020 14:14
+11
Вообще не понятно, почему это животное не сидит в тюрьме...
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17.07.2020 14:23
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А что там с "янтарной мафией", как копали так и копают?
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17.07.2020 13:58 Відповісти
прокурор недавно сказал что все пучком, никто не копает, и деревья незаконно не пилят

"-я тебе конечно верю, разве могут быть сомнения? ...
-это наш с тобой секрет"
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17.07.2020 15:39 Відповісти
цены упали
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17.07.2020 16:52 Відповісти
Значит выросло предложение на рынке...
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17.07.2020 17:29 Відповісти
или феншуй начал гнать другое
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17.07.2020 17:45 Відповісти
С минеральными удобрениями под туей по аккуратней надо.
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17.07.2020 14:06 Відповісти
Гранати літають де хочуть.
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17.07.2020 14:07 Відповісти
Отака граната, дупу лоскотати.))
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22.12.2020 13:01 Відповісти
А чого дом не показали? Мабуть хібара під соломою. Соромиться.
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17.07.2020 14:14 Відповісти
Какая политическая деятельность? У чем он мелет, прости Господи! Как депутат полностью себя дискредитировал, а теперь сказки рассказывает.
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17.07.2020 14:14 Відповісти
.эта гнилая мразь уже давно должна сидеть- уг.делу 3 года= и хоть бы хныкнул, падла...(((
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18.07.2020 01:35 Відповісти
Сам аккуратно под самый дальний кустик бросил наступательную хлопушку РГД-5. Зато будет вовсю орать: "Не трогайте меня, я- жертва, я така жертва!".
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17.07.2020 14:18 Відповісти
Вообще не понятно, почему это животное не сидит в тюрьме...
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17.07.2020 14:23 Відповісти
Вы как маленький, тюрьма это место для патриотов...
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17.07.2020 14:24 Відповісти
Розенблата кинули гранату...какой слог, какая чеканная рифма. Как хорошо бы смотрелась табличка на могиле с такой надписью!
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17.07.2020 14:23 Відповісти
Попрощались с Розенблатом,
принесли розы,
далее - матом.

Стоит могила - Розенблат,
сверху - розы,
внутри - бл***.

...
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17.07.2020 15:50 Відповісти
Разборки однако.....
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17.07.2020 14:24 Відповісти
Да ладно не переживай, в пархатом цирке уродов своих розенблатов и менделей хватает.
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17.07.2020 15:09 Відповісти
Так я ж и не спорю:такие гниды нужны любой власти.А "аваковы"-так вообще крайне необходимы
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17.07.2020 18:41 Відповісти
Хлопчик у лісі бурштину знайшов
До Розенблата нардепа пішов
Більше у лісі немає: ні бурштину, ні хлопця, ні тата Тільки у хаті нардепа розірвалась граната
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17.07.2020 14:59 Відповісти
Ой, шо такое? ********** стали подзабывать, надо хоть как-то о себе напомнить?
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17.07.2020 15:41 Відповісти
Теперь и он пострадавший от политических преследованийУ дворі будинку екснардепа Розенблата в Житомирі вибухнула граната - Цензор.НЕТ 6249
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17.07.2020 16:52 Відповісти
..ох и гнус...
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18.07.2020 01:36 Відповісти
Морда просит кирпича.
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22.12.2020 13:05 Відповісти
".. через забор домовладения неизвестный забросила гранату",Источник: https://censor.net/p3208719

Неизвестный забросила...однако. На цензоре новые копирайтеры?У дворі будинку екснардепа Розенблата в Житомирі вибухнула граната - Цензор.НЕТ 6468
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17.07.2020 16:55 Відповісти
Сам заказал
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17.07.2020 17:31 Відповісти
Це полiтичнi переслiдування.Патрiота Розенблата в Гетьмани.
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17.07.2020 18:52 Відповісти
Це, напевно, перша звісточка наближення кришталевої ночі. Дістали.
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17.07.2020 22:04 Відповісти
Оо евреев щимлят .антисемизм))
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18.07.2020 02:14 Відповісти
 
 