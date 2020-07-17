У дворі будинку екснардепа Розенблата в Житомирі вибухнула граната. ФОТО
У Житомирі у двір будинку колишнього народного депутата Борислава Розенблата вночі невідомі кинули гранату.
Про це Розенблат написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, це правда, вночі, у двір мого будинку кинули гранату, був вибух. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Розенблат, додавши, що його хочуть залякати "через політичну діяльність".
Він зазначив, що заяву в поліцію вже написано.
Пізніше відділ комунікації поліції Житомирської області повідомив, що вранці 17 липня на службу "102" надійшло повідомлення про виявлення у дворі будинку підозрілих уламків. Співробітники поліції виявили уламки предмета, схожого на гранату.
"У результаті першочергових дій встановлено, що близько 3 ночі через паркан домоволодіння невідома особа закинула гранату, яка вибухнула у дворі. Ніхто з людей не постраждав", - додали правоохоронці.
Нині поліцейські проводять заходи для встановлення всіх обставин події, попередня кваліфікація події - ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.
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"-я тебе конечно верю, разве могут быть сомнения? ...
-это наш с тобой секрет"
принесли розы,
далее - матом.
Стоит могила - Розенблат,
сверху - розы,
внутри - бл***.
...
До Розенблата нардепа пішов
Більше у лісі немає: ні бурштину, ні хлопця, ні тата Тільки у хаті нардепа розірвалась граната
Неизвестный забросила...однако. На цензоре новые копирайтеры?