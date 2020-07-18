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Українці в Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи МН17. ФОТОрепортаж

У нідерландському місті Ейндховен родичі загиблих пасажирів рейсу МН17 і українці, що живуть там, вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв трагедії.

До монумента МН17, розташованому біля військової авіабази в Ейндховені, українці поклали букети з соняшників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми зібралися біля цього монумента у місті Ейндговен біля входу до авіабази разом з родичами загиблих, разом з українцями, які мешкають в Нідерландах, представниками муніципалітету Ейндговена, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих в катастрофі. Це жахлива трагедія. Ми відчуваємо, наскільки це емоційно важко родичам. Особливо зараз, через заходи, пов’язані з коронавірусом, коли вони не можуть усі разом зібратися. Тому і ми тут, щоб підтримати їх в цей важкий день", - зазначив  аташе з питань оборони при Посольстві України в Нідерландах полковник Володимир Денисов.

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Він також наголосив, що це дуже символічне місце, адже саме на цю військову авіабазу в Ейндговені прилітали літаки з останками загиблих у катастрофі літака Boeing 777, що 17 липня 2014 року здійснював рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур).

"Для мене це дуже особливе місце. Я був одним з тих, хто був долучений до створення цього монумента… Усі останки доправили сюди літаками. А потім чорні машини з тілами загиблих їхали цією дорогою і всі люди могли бачити ці машини. Увесь світ міг бачити нашу трагедію", - розповів член правління нідерландського фонду "Авіакатастрофа", що представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, Антон Котте.

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У катастрофі МН17 Котте втратив старшого сина, невістку та шестирічного онука. Вшанувати їхню пам’ять він приїхав разом з меншим сином та його дружиною та дітьми.

З квітами та свічками до монумента приїхали українці. Це жителі Ейндговена та представники Посольства України у Нідерландах. Усі, символічно, - із соняшниками, адже шість років тому збитий літак упав у поле соняшників на Донбасі. Із 298 загиблих - 196 були громадянами Нідерландів.

Котте також зазначив, що історія монумента МН17 в Ейндговені не менш вражаюча та трагічна.

"298 каменів символізують жертв цієї трагедії. Зверху куля, вона порожня, оскільки символізує втрату. Навколо неї браслет, який говорить, що ми ніколи не забудемо про них. Створив його 98-річний митець, і щойно він завершив роботу – помер, не побачивши офіційного відкриття", – розповів Котте.

Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 01
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 02
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 03
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 04
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 05
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 06
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 07
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 08
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 09
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 10
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 11
Українці в Нідерландах вшанували память жертв катастрофи МН17 12

діаспора (210) Нідерланди (1584) пам’ять (1190) українці (2547)


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Топ коментарі
+5
Украинцы в Нидерландах почтили память жертв катастрофы МН17 - Цензор.НЕТ 4541
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18.07.2020 16:40
+2
Українці в Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи МН17 - Цензор.НЕТ 6408
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18.07.2020 20:36
+1
Поліцейські повинні говорити українською. Ви манкурти там всі!Перевертні.
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18.07.2020 16:32
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Поліцейські повинні говорити українською. Ви манкурти там всі!Перевертні.
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18.07.2020 16:32 Відповісти
************ это не понравится !
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18.07.2020 16:35 Відповісти
Украинцы в Нидерландах почтили память жертв катастрофы МН17 - Цензор.НЕТ 4541
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18.07.2020 16:40 Відповісти
😀😄😆😅😃🤣😭🤪👍👏👏👏
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18.07.2020 16:49 Відповісти
Потрібно провести справжнє розслідування і нарешті покарати злочинців!
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18.07.2020 16:51 Відповісти
Андруша,а хто це повинен зробити?😂
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18.07.2020 16:58 Відповісти
Мабуть краще самих Нідерландів ніхто не зробить.
Розслідування проведене і вже йде судовий процес.
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18.07.2020 18:39 Відповісти
В том то и дело, что сведут все к ошибке, а это было умышленный акт госудаственного терроризма. Который не удался из-за незнания местной географии. И именно поэтому мы не имели полномасштабного вторжения после сбития самолета Аэрофлота.
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18.07.2020 21:24 Відповісти
Дайте угадаю, ПреЗедент берет это под свой контроль. Кондуктор блин
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18.07.2020 16:54 Відповісти
Українці в Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи МН17 - Цензор.НЕТ 6408
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18.07.2020 20:36 Відповісти
Та да. Из тех же краев, в те же годы.
- А чего вы картошку не копаете?
- А зачем?
- Жрать зимой будете.
- А зачем? )))
Так она и померзла )))
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18.07.2020 21:21 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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18.07.2020 22:29 Відповісти
 
 