Українці в Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи МН17. ФОТОрепортаж

У нідерландському місті Ейндховен родичі загиблих пасажирів рейсу МН17 і українці, що живуть там, вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв трагедії.

До монумента МН17, розташованому біля військової авіабази в Ейндховені, українці поклали букети з соняшників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми зібралися біля цього монумента у місті Ейндговен біля входу до авіабази разом з родичами загиблих, разом з українцями, які мешкають в Нідерландах, представниками муніципалітету Ейндговена, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих в катастрофі. Це жахлива трагедія. Ми відчуваємо, наскільки це емоційно важко родичам. Особливо зараз, через заходи, пов’язані з коронавірусом, коли вони не можуть усі разом зібратися. Тому і ми тут, щоб підтримати їх в цей важкий день", - зазначив аташе з питань оборони при Посольстві України в Нідерландах полковник Володимир Денисов.

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Він також наголосив, що це дуже символічне місце, адже саме на цю військову авіабазу в Ейндговені прилітали літаки з останками загиблих у катастрофі літака Boeing 777, що 17 липня 2014 року здійснював рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур).

"Для мене це дуже особливе місце. Я був одним з тих, хто був долучений до створення цього монумента… Усі останки доправили сюди літаками. А потім чорні машини з тілами загиблих їхали цією дорогою і всі люди могли бачити ці машини. Увесь світ міг бачити нашу трагедію", - розповів член правління нідерландського фонду "Авіакатастрофа", що представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, Антон Котте.

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У катастрофі МН17 Котте втратив старшого сина, невістку та шестирічного онука. Вшанувати їхню пам’ять він приїхав разом з меншим сином та його дружиною та дітьми.

З квітами та свічками до монумента приїхали українці. Це жителі Ейндговена та представники Посольства України у Нідерландах. Усі, символічно, - із соняшниками, адже шість років тому збитий літак упав у поле соняшників на Донбасі. Із 298 загиблих - 196 були громадянами Нідерландів.

Котте також зазначив, що історія монумента МН17 в Ейндговені не менш вражаюча та трагічна.

"298 каменів символізують жертв цієї трагедії. Зверху куля, вона порожня, оскільки символізує втрату. Навколо неї браслет, який говорить, що ми ніколи не забудемо про них. Створив його 98-річний митець, і щойно він завершив роботу – помер, не побачивши офіційного відкриття", – розповів Котте.























