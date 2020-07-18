Украинцы в Нидерландах почтили память жертв катастрофы МН17. ФОТОрепортаж

В Нидерландском городе Эйндховен родственники погибших пассажиров рейса МН17 и живущие там украинцы почтили минутой молчания память жертв трагедии.

К монументу МН17, расположенному возле военной авиабазы ​​в Эйндховене, украинцы положили букеты из подсолнухов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы собрались у этого монумента в городе Эйндховен у входа на авиабазу вместе с родственниками погибших, вместе с украинцами, проживающими в Нидерландах, представителями муниципалитета Эйндховена, чтобы почтить память всех погибших в катастрофе. Это ужасная трагедия. Мы чувствуем, насколько это эмоционально тяжело для родственников. Особенно сейчас, из-за мероприятий, связанных с коронавирусом, когда они не могут все вместе собраться. Поэтому и мы здесь, чтобы поддержать их в этот тяжелый день", - сказал атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в Нидерландах полковник Владимир Денисов.

Именно на эту военную авиабазу в Эйндховене прилетали самолеты с останками погибших в катастрофе самолета Boeing 777, отметил Денисов.

Член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа", представляющего большую группу родственников жертв трагедии МН17, Антон Котте, рассказ об истории создания монумента в Эйндховене.

"298 камней символизируют жертв этой трагедии. Сверху шар, он пустой, поскольку символизирует потерю. Вокруг него браслет, который говорит, что мы никогда не забудем о них. Создал монумент 98-летний художник, и как только он завершил работу - умер, не увидев официального открытия", - рассказал Котте.

