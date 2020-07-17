РУС
Новости Российские террористы сбили Боинг
6 464 79

Шесть лет назад российская армия сбила самолет рейса МН-17

Шесть лет назад российская армия сбила самолет рейса МН-17

В результате террористического акта со стороны российских оккупационных войск 17 июля 2014 над Донбассом погибли 298 человек - все пассажиры и экипаж.

Сегодня, 17 июля 2020 года, шестая годовщина авиационной катастрофы пассажирского самолета рейса МН-17 компании "Малазийские авиалинии", следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, сообщает Цензор.НЕТ.

Самолет был сбит российскими оккупационными войсками в районе Тореза Донецкой области в зоне военных действий на Востоке Украины. По количеству жертв это крушение стало крупнейшим в истории Украины. На борту лайнера находились 192 гражданина Нидерландов (один из них имел двойное гражданство Нидерланды/США), 44 - Малайзии (включая 15 членов экипажа и двух младенцев), 27 - Австралии, 12 - Индонезии (среди них один ребенок), 10 - Великобритании (один из них имел двойное гражданство Великобритания/ЮАР), 4 - Германии, 4 - Бельгии, 3 - Филиппин, 1 - Канады и 1 - Новой Зеландии.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призывает РФ признать свою причастность к атаке на МН17

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также смотрите: Показ пропагандистского фильма РФ про МН17 у суда в Гааге провалился. ФОТОрепортаж

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17

На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

россия (96970) теракт (2346) Боинг-777 Malaysia Airlines (1377)
+26
співчуття родинам загиблих..
хай горить у пеклі путін та його посіпаки.
17.07.2020 09:36 Ответить
+23
Цей жахливий теракт Росії, нас врятував. Погугліть новини тих часів, про перемальовані у білий колір (миротворців) ударні військові частини кацапів, і усе стане на власні місця.
298 невинно убієнних кацапами людей, врятували нас від великої війни.
17.07.2020 09:39 Ответить
+22
Шесть лет прошло, а ********* до сих пор не признана страной-террористом, а зеленский уже год не может сказать в слух, кто напал на Украину и анексировал Крым
17.07.2020 09:38 Ответить
співчуття родинам загиблих..
хай горить у пеклі путін та його посіпаки.
17.07.2020 09:36 Ответить
Реквием по MH-17

Что бы, и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолёт, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.

Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.

Я национальности одной
С тем, кто говорит, что «не хотели»,
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.

Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?

Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.

Да, сегодня я - один их них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлётов, чем посадок.

Сбили все, кто весело в facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку «Бук»
Тайно гнал через свою границу

Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.

«Боинг» никуда не долетел,
Но ещё не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.

Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.

Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.

И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский…

Андрей Орлов (Орлуша) 18. 07. 2014
17.07.2020 09:36 Ответить
********* повинен понести покарання!
17.07.2020 09:36 Ответить
Шесть лет... Сколько ещё?
17.07.2020 09:37 Ответить
Шесть лет прошло, а ********* до сих пор не признана страной-террористом, а зеленский уже год не может сказать в слух, кто напал на Украину и анексировал Крым
17.07.2020 09:38 Ответить
Співчуття родинам загиблих. Смерть кацапським вбивцям.
17.07.2020 09:38 Ответить
Цей жахливий теракт Росії, нас врятував. Погугліть новини тих часів, про перемальовані у білий колір (миротворців) ударні військові частини кацапів, і усе стане на власні місця.
298 невинно убієнних кацапами людей, врятували нас від великої війни.
17.07.2020 09:39 Ответить
Планувалось збити літак Аерофлоту, але оператор РЛС був рукожопим і влупили по Боінгу.
17.07.2020 09:47 Ответить
Все діло в кольорах - подібність кольорів прапорів Нідерландів і Наросії вилізла боком.
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 5841
17.07.2020 10:29 Ответить
РЛС не відеокамера і що там намальовано видно не було. На моніторі літак видно як крапка яка переміщується з кожним обертом антени.
17.07.2020 10:44 Ответить
Я це знаю, але візуальна подібність - однозначно. я не знаю, що було в головах мордоровців, хотіли вони збити наш військовий літак чи зробити сакральну жертву зі свого літака, але вийшло фіаско, прецендента для широкомасштабного вторгнення не отрамано, натомість Европа побачила справжнє обличчя "стратегічного партнера", а Наросія стала ізгоєм.
17.07.2020 10:55 Ответить
в мене на рлс , коли служив то рисочка, і є рисочки з отвєтом така жирна риска над цею масєнькою рисочкою то це свій . і пасажирський літак ну дуже і дуже добре видно на моніторі. він як волами їде я геть пробував парашутистів рахувати . друге діло військові літаки ті ховаються одне за одного і переміщуються по моніторі швидко . тепер по ділу - якщо терористам не дали код свой чужой то вони бачили повільні риски і стріляли з умисом по пасажирському літаку
17.07.2020 11:24 Ответить
Крапка чи риска не має значення, це залежить від особливостей РЛС. Сигнал-відповідь свій/чужий запрошував оператор РЛС кругового огляду натискаючи кнопку. Він виглядав як подвійна риска над ціллю. Так було коли я служив. Не знаю як зараз.
17.07.2020 11:48 Ответить
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 4222не совсем. Глонасс на БУКе не в тот Першотравенск завёл.
17.07.2020 10:46 Ответить
слева - сбитый позже МН-17
17.07.2020 10:51 Ответить
По твоему добровольцы, погибшие на фронте не защитили Украину?! А сейчас кто защищает Украину?
17.07.2020 09:47 Ответить
Не перекручуй мій пост. Якби кацапи розпочали "миротворчу операцію яку планували", нам би довелось сотнями тисяч життів це зупиняти, а ця помилка (малазійський борт замість кацапського) зберегла їх. Що не виключає подвигу тих, хто загинув. Зараз? Збройні сили України та воєнізовані формування (прикордонники, нацгвардія, СБУ і т.п.). Ось тільки Президента у нас не має...
17.07.2020 10:01 Ответить
Москалів, звісно, важко прорахувати що саме у їхній збоченій уяві коїться, але я не бачу ніякої логіки у вашому твердженні, навіть з точки зору "збирача зємєль москальських". )(.йло могло москалів пофарбованих нагнати на лугандон як до літака Аерофлоту, так і до Боїнга. Інша справа що москальські резиденти побачили з нашого боку надмотивованих до спротиву громадян. Тому й насрали рідко.
17.07.2020 14:51 Ответить
Йозеф Кнехт
Хронологія одного тижня в 2014
13.07. - Путін розповів Меркель, як українці "********" Росію
14.07. - Коваль: Україна - на порозі широкомасштабної війни з Росією
14.07. - Росія стягує війська до кордонів України - НАТО
14.07. - Росія готує своїх військових до вторгнення 15 липня -Тимчук
15.07. - РНБО: По Сніжному била невідома авіація, щоб здійснити провокацію
16.07. - Біля кордону з Росією бій
17.07. - МН17
Я думаю,що МН17 врятував нас від відкритого вторгнення росії з оголошенням нам війни. І напевно лінія розмежування була б біля Києва зараз.
Щирі співчуття загиблим.
17.07.2020 15:31 Ответить
"президент" говорит не российские террористы, а "та сторона"
17.07.2020 09:42 Ответить
вчора він у ВР пробекав "про агресію расії", я це почув від нього вперше.. Дійсно, раніше воно казало "та старана"
17.07.2020 09:44 Ответить
Йому ще туди драпати. Ви би на його місті дуже би Росію вафлили, знаючи, що Ростов це в Росії?
17.07.2020 10:02 Ответить
бессмысленная тут только твоя писанина
17.07.2020 09:49 Ответить
Ті хто стріляв вже давно на 2 метри в землі. Зайві свідки ***** не потрібні.
17.07.2020 09:49 Ответить
Давайте про "бессмысленное расследование и бессмысленный суд" будете писати, коли вб'ють ваших рідних, а для людей це свіжа рана і вбивць треба встановити.
17.07.2020 10:04 Ответить
Багато народу на шпальтах ЦН спалилось в емоційному пориві. Я тут давно і в мене є дієвий метод - виводиш підозрілого дописувача в емоційне поле і він зразу палиться. Зразу вилазить на поверхню його нутро.)))ЗІ пу і москва - пишуться з маленької літери.
17.07.2020 10:36 Ответить
І ще, зазвичай кацапи переводять теми в якісь сексуально-збочені теми. Це вже переконаний факт.
17.07.2020 11:13 Ответить
О! Я так вчиняю із *********. Починаю вихваляти їх шоколадного божка, але так, що їх аж вивертає. А емоції так і фонтанують ))))
17.07.2020 17:15 Ответить
Покажи мастер-класс, а то аж не верится. )))
17.07.2020 18:47 Ответить
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
17.07.2020 09:47 Ответить
Це серйозна зброя армії рфії..
Які ще терористи...Ті, що в кремлі засіли?
17.07.2020 09:47 Ответить
давайте нарешті будем відверті ця сакральна жертва,а саме збиття над Україною Малазійского боїнгу,россійскою федерацією,є одна із причин до зупинки повномаштабного наступу кацапів... не знаю промисел це Божий чи ні,але саме ця трагедія можливо зберегла Україну і відкрила всьому світові очі на те хто насправді воює на Донбасі...
17.07.2020 09:48 Ответить
добре, що не написала "та сторона"...
Шесть лет назад российские террористы сбили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 1857
17.07.2020 09:48 Ответить
...Шесть лет назад российские террористы сбили рейс МН-17 ...и шесть лет мировые 3,14дарасты не могут назвать убийц убийцами
17.07.2020 09:50 Ответить
соя. ну ка напомните какое тогда было потужное перемирие по счету.
17.07.2020 09:50 Ответить
ПУТИН УБИЙЦА ! PUTIN KILLER!
17.07.2020 10:07 Ответить
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 7841
17.07.2020 10:12 Ответить
Неуж-то это - та сторона?
Духовный лидер, как бы, - в курсе?
Иль тоже знает, как та бабда,
Что для Пескова раскрыла уши?
17.07.2020 10:20 Ответить
Чому й досі не перекриті кордони з російськими терористами?

Чому росіянє-терористи вільно перетинають кордони цивілізованих держав?
17.07.2020 10:21 Ответить
І на далі буде казати "тастарана", бо Народ Ігор Валерійовичь так наказав, коли засовував у призЕденти...
А янелох, холоп Народа!
17.07.2020 10:29 Ответить
Я б на місці бубочки казав би "той бік" - тоді б картина була б більш живописною: "потойбічні сили" - звучить дуже доречно.))
17.07.2020 10:40 Ответить
Пам'ятаймо про злочини рашистів.
На фото - одне з місць падіння уламків Боїнга. Жахлива картина розкиданих тіл...

Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 9718
17.07.2020 10:33 Ответить
І заяви лукавого *****: "Нас там нєт! Ета ні ми! Расія вмєстє с апалчєнцамі Дамбаса сачуствуєт сємьям пагібших!"

Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 7430
17.07.2020 10:41 Ответить
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 1466
17.07.2020 10:58 Ответить
Це дуже показове фото - у ньому вся суть руССкаго міра.
17.07.2020 11:14 Ответить
эту гниду шаргунова, тоже в гаагу.
17.07.2020 19:25 Ответить
Лично читал в "сводках ополчения" сообщение Гирькина "птичка упала за террикон"...
17.07.2020 10:40 Ответить
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 2146
17.07.2020 11:39 Ответить
Ракету,що збила літак,бачили тисячі мешканців Сніжного,Чистяково(тореза) та навколишніх сіл! Вона так гучно шуміла,шо всі,хто знаходився на вулиці ,піднімали голови догори.Летіла вона з боку Сніжного,зайнятого на той час ,.вжопучлєцями,,.Не дивлячись на це, кислоока кацапня, продовжує ,,відхрещуватися,, від цього злочину!!!!!!!!!!!!!
17.07.2020 11:02 Ответить
Дійсно, виникає багато питань:
- чому досі інші країни не вимагають нічого від росії;
- чому родичі загиблих не вчиняють позови;
- чому трупи смерділи формаліном;
- чому на багажі були бірки з донецького аеропорту;
- чому паспорти жертв катастрофи були в целофанових кульках з дірками погашення;
- на хріна було возити розчехлену установку Бук повз усі точки відеофіксації;
- чому уламки літака лежали компактними купами, причому всі біля доріг;
- чому над уламками літака не порвані лінії електропередач;

- чому двигуни літака на полі не були зануреними у землю;

- куди подівся рейс MH-370...

На тлі всіх цих питань цілком логічним виглядає замороження цього питання і якомога дальше відтягнення по часу, щоб гой забув, а пам'ятав тільки те, що йому постійно товчуть на всіх СМД:
"російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг..."
17.07.2020 11:14 Ответить
Кац, бояру тут не наливають.
Кацапські фейки розповсюджуй на паРаші. Там автори распятава славянскава мальчіка тебе підтримають.
17.07.2020 11:21 Ответить
Распятавих мальчіків там не було - натомість зімітували розкидання з літака заформалінених трупів, які попадали чомусь людям на городи або попробивали дахи закинутих дачних будиночків.
І пошук трупів по полю з молодлю пшеницею - це просто Пєсня-2014 !
До кожного трупа - ОДНА стежка, якою його туди занесли, і потім звідти ж виносили.
17.07.2020 12:42 Ответить
Бгг
Нагадай, у якій із двадцяти паРашинських версій збиття Боїнга про це говориться?
Чи це нова - двадцять перша - версія?
17.07.2020 12:54 Ответить
І шо про це каже диспетчер Карлос?
17.07.2020 12:55 Ответить
закинутих дачних будиночків

...
За що кохаю гугл транслейт - він перетворює москальські спроби мовної мімікрії на страшні лінгвістичні борошна, що одразу провалюють "штірліца" з тельбухами. І навіть кортіння світу на Донбасі не рятує.
17.07.2020 16:30 Ответить
Не звіздіть.
Ви по суті нічого заперечити не можете. То яка.... какая разніца, як каже наш преЗЕдент, якою мовою вам це пояснювати.
Та й не хочете ви нічого знати, бо троляки срані. До речі, чи не в ольгіно сидите.
17.07.2020 18:22 Ответить
путін - *****
Крим - це Україна

Вам легше стало?
Може тепер по суті дасте відповідь?
Чому паспорти з дірочками погашення, всі в одному кульку серед того барахла знайшли?
Чому трупи формаліном смерділи??
Чому в багажі бірки донцького аеропорту?
Де літак рейсу MH-370 ?????

Не чую відповідей! Версій, роздумів...
17.07.2020 18:25 Ответить
Конспирология, она, такая, суровая штука...
Если затянет - то не хочет отпускать.
Дождитесь просто решения суда.
17.07.2020 18:51 Ответить
Що характерно, це гарячкове марення про заформалінені трупи та діряві пашпорти з'явилося в інтернеті буквально наступного дня (або через 2 дні, точно не пам'ятаю) після власне катастрофи. І озвучували цей некротрилер, що характерно, ватани.
Мені от цікаво: якщо теоретично уявити на хвилинку, що це підстава, зроблена США - то невже в їхніх спецслужбах сидять ідіоти, що розробляють настільки сокирні операції, що "русский ванька" моментально усе розгадує і виводить на чисту воду? Чи це чудодійна бояра дає Зкріпне Яснобачення? Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 8104
17.07.2020 20:33 Ответить
Для початку добре. Вже починаємо думати...
Найголовніше - всі кадри після "катастрофи", вони дають думаючим живим людям величезну к-ть інфи для роздумів, співставлення фактів і деяких висновків.
Просто якби це було тільки раз така постановка, то було б надзвичайно важко притель-авідєнієм до фактів. Голови народів засрані тель-авідєнієм і фальшивою освітою. Але таких псевдокатастроф було багато, візьміть будь-яку і насолоджуйтесь помилками і ляпами організаторів.
Знищення польської верхівки, ростов, синай, луганські десантники, іран - всюди одне і те саме...
18.07.2020 08:50 Ответить
Голови народів засрані тель-авідєнієм і фальшивою освітою
Ніхто не заважає займатися самоосвітою, з достовірних джерел.

Знищення польської верхівки, ростов, синай, луганські десантники, іран - всюди одне і те саме
Забули 9.11
В світі є принаймні одна деожава, що постійно бреше - росія, і жодній її заяви (чи її представників) не можна вірити.
18.07.2020 10:49 Ответить
Гм, про 9.11 брехали всі, в тому числі раша. Там цих соловїних підарів ніхто не тягнув за язика кричати, шо 90 метрів залізобетонних стін в Пентагоні під кутом 60 градусів пробили араби з ножиками для різання паперу...
Стоп. Гей! Тролі, агов!! Ви де? Нема методички на такий випадок?
18.07.2020 11:43 Ответить
Пробачте, що? Версії та роздуми про гарячковий сценарій, котрий кацапи почали вкидати в інтернет чи не наступного дня після катастрофи?
Іще чого не вистачало. Ще запропонуйте про чипування та рептилоїдів поговорити.
17.07.2020 20:35 Ответить
А відповідь одна - "Ну ти й ідіот!".
17.07.2020 21:34 Ответить
в мене на рлс , коли служив то рисочка, і є рисочки з отвєтом така жирна риска над цею масєнькою рисочкою то це свій . і пасажирський літак ну дуже і дуже добре видно на моніторі. він як волами їде я геть пробував парашутистів рахувати . друге діло військові літаки ті ховаються одне за одного і переміщуються по моніторі швидко . тепер по ділу - якщо терористам не дали код свой чужой то вони бачили повільні риски і стріляли з умисом по пасажирському літаку
17.07.2020 11:25 Ответить
заодно и "прибарахлились", мразиШість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 3677
17.07.2020 13:08 Ответить
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 4267
17.07.2020 13:45 Ответить
дуже моторошно усвідомлювати, що таке може статися. Що якийсь покидьок може віддати наказ знищити пасажирський літак, а інший покидьок - переплутати, та збити зовсім інший літак.. Результат: люди, які жодного разу не бували в Україні, і навіть не знають де той чортів даунбас розташований, і взагалі не мали відношення до війни, яку розв"язало ***** в іншій країні, загинули саме від рук *****. А спільноті світовій хочеться побажати - не будьте байдужими до чужої біди, бо вона може раптом торкнутися і вас, навіть, коли ви взагалі не знаєте що таке Україна і де розташований той донбас. **** може простягати свої кігті всюди, до тієї пори, поки світова спільнота не обріже йому ті кігті.
17.07.2020 15:45 Ответить
Вічна Пам'ять загиблим і співчуття рідним. RIP
І нехай нарешті впаде Молот Помсти на ґвинторогих.

Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 8766
17.07.2020 16:47 Ответить
Джустіс фор організаторів зникнення MH-370!!
А там дивить ниточка і до MH-17 доведе
18.07.2020 08:54 Ответить
Харьковчанка вспоминает про 15.07.2014:
"Я памятаю 15 липня 14 року, у мене в гостях сестра з чоловіком та моя подруга. Приїхали ненадовго, на один день. Подрузі телефонує давній жених, москвич, має високі погони, гарно напідпитку та кричить в істериці, щоб вона хватала документи та найнеобхідніше, і виїжджала негайно. І може взяти з собою, кого вважає необхідним.
Подруга вислуховує, нам в цей час показує пальцем біля скроні, мовляв, допився.
А післязавтра був Боїнг.
Не знаю, од чого нас Бог одвів.
Царство небесне загинувшим"
17.07.2020 17:17 Ответить
"Пам'ятаємо", - сказала стурбована гейропка, і провела Чемпіонат світу з футболу в рашці. Якби не амери з їх хоч і мізерними, але санкціями, то фрау макрель разом з макароном качали б газ через "Північний потік", а "Сіменс" спокійно продавав би турбіни для кассабських електростанцій. Та чого лиш турбіни. Вертольотоносці "Містраль", хоч 10 штук
17.07.2020 17:24 Ответить
кацапских тварей надо уничтожать везде и всегда.
17.07.2020 19:24 Ответить
висловлюю "глибоку занепокоєність" і щиру "стурбованість"....
17.07.2020 21:19 Ответить
Росія у Відні проводить перемовини з родичами загиблих про компенсацію. Чи це правда?
18.07.2020 02:58 Ответить
 
 