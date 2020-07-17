Шесть лет назад российская армия сбила самолет рейса МН-17
В результате террористического акта со стороны российских оккупационных войск 17 июля 2014 над Донбассом погибли 298 человек - все пассажиры и экипаж.
Сегодня, 17 июля 2020 года, шестая годовщина авиационной катастрофы пассажирского самолета рейса МН-17 компании "Малазийские авиалинии", следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, сообщает Цензор.НЕТ.
Самолет был сбит российскими оккупационными войсками в районе Тореза Донецкой области в зоне военных действий на Востоке Украины. По количеству жертв это крушение стало крупнейшим в истории Украины. На борту лайнера находились 192 гражданина Нидерландов (один из них имел двойное гражданство Нидерланды/США), 44 - Малайзии (включая 15 членов экипажа и двух младенцев), 27 - Австралии, 12 - Индонезии (среди них один ребенок), 10 - Великобритании (один из них имел двойное гражданство Великобритания/ЮАР), 4 - Германии, 4 - Бельгии, 3 - Филиппин, 1 - Канады и 1 - Новой Зеландии.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела. Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию.
На заседании 26 июня нидерландские прокуроры отвергли обвинения адвокатов подполковника ГРУ России Олега Пулатова. Они считают безосновательными заявления, что расследование незавершенное, в частности, не рассмотрен "сценарий военного самолета", который якобы мог сбить МН17.
10 июля 2020 г. стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.
хай горить у пеклі путін та його посіпаки.
Что бы, и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолёт, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что «не хотели»,
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?
Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один их них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлётов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку «Бук»
Тайно гнал через свою границу
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
«Боинг» никуда не долетел,
Но ещё не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский…
Андрей Орлов (Орлуша) 18. 07. 2014
298 невинно убієнних кацапами людей, врятували нас від великої війни.
Хронологія одного тижня в 2014
13.07. - Путін розповів Меркель, як українці "********" Росію
14.07. - Коваль: Україна - на порозі широкомасштабної війни з Росією
14.07. - Росія стягує війська до кордонів України - НАТО
14.07. - Росія готує своїх військових до вторгнення 15 липня -Тимчук
15.07. - РНБО: По Сніжному била невідома авіація, щоб здійснити провокацію
16.07. - Біля кордону з Росією бій
17.07. - МН17
Я думаю,що МН17 врятував нас від відкритого вторгнення росії з оголошенням нам війни. І напевно лінія розмежування була б біля Києва зараз.
Щирі співчуття загиблим.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Які ще терористи...Ті, що в кремлі засіли?
Духовный лидер, как бы, - в курсе?
Иль тоже знает, как та бабда,
Что для Пескова раскрыла уши?
Чому росіянє-терористи вільно перетинають кордони цивілізованих держав?
А янелох, холоп Народа!
На фото - одне з місць падіння уламків Боїнга. Жахлива картина розкиданих тіл...
- чому досі інші країни не вимагають нічого від росії;
- чому родичі загиблих не вчиняють позови;
- чому трупи смерділи формаліном;
- чому на багажі були бірки з донецького аеропорту;
- чому паспорти жертв катастрофи були в целофанових кульках з дірками погашення;
- на хріна було возити розчехлену установку Бук повз усі точки відеофіксації;
- чому уламки літака лежали компактними купами, причому всі біля доріг;
- чому над уламками літака не порвані лінії електропередач;
- чому двигуни літака на полі не були зануреними у землю;
- куди подівся рейс MH-370...
На тлі всіх цих питань цілком логічним виглядає замороження цього питання і якомога дальше відтягнення по часу, щоб гой забув, а пам'ятав тільки те, що йому постійно товчуть на всіх СМД:
Кацапські фейки розповсюджуй на паРаші. Там автори распятава славянскава мальчіка тебе підтримають.
І пошук трупів по полю з молодлю пшеницею - це просто Пєсня-2014 !
До кожного трупа - ОДНА стежка, якою його туди занесли, і потім звідти ж виносили.
Нагадай, у якій із двадцяти паРашинських версій збиття Боїнга про це говориться?
Чи це нова - двадцять перша - версія?
...
За що кохаю гугл транслейт - він перетворює москальські спроби мовної мімікрії на страшні лінгвістичні борошна, що одразу провалюють "штірліца" з тельбухами. І навіть кортіння світу на Донбасі не рятує.
Ви по суті нічого заперечити не можете. То яка.... какая разніца, як каже наш преЗЕдент, якою мовою вам це пояснювати.
Та й не хочете ви нічого знати, бо троляки срані. До речі, чи не в ольгіно сидите.
Крим - це Україна
Вам легше стало?
Може тепер по суті дасте відповідь?
Чому паспорти з дірочками погашення, всі в одному кульку серед того барахла знайшли?
Чому трупи формаліном смерділи??
Чому в багажі бірки донцького аеропорту?
Де літак рейсу MH-370 ?????
Не чую відповідей! Версій, роздумів...
Если затянет - то не хочет отпускать.
Дождитесь просто решения суда.
Мені от цікаво: якщо теоретично уявити на хвилинку, що це підстава, зроблена США - то невже в їхніх спецслужбах сидять ідіоти, що розробляють настільки сокирні операції, що "русский ванька" моментально усе розгадує і виводить на чисту воду? Чи це чудодійна бояра дає Зкріпне Яснобачення?
Найголовніше - всі кадри після "катастрофи", вони дають думаючим живим людям величезну к-ть інфи для роздумів, співставлення фактів і деяких висновків.
Просто якби це було тільки раз така постановка, то було б надзвичайно важко притель-авідєнієм до фактів. Голови народів засрані тель-авідєнієм і фальшивою освітою. Але таких псевдокатастроф було багато, візьміть будь-яку і насолоджуйтесь помилками і ляпами організаторів.
Знищення польської верхівки, ростов, синай, луганські десантники, іран - всюди одне і те саме...
Ніхто не заважає займатися самоосвітою, з достовірних джерел.
Знищення польської верхівки, ростов, синай, луганські десантники, іран - всюди одне і те саме
Забули 9.11
В світі є принаймні одна деожава, що постійно бреше - росія, і жодній її заяви (чи її представників) не можна вірити.
Стоп. Гей! Тролі, агов!! Ви де? Нема методички на такий випадок?
Іще чого не вистачало. Ще запропонуйте про чипування та рептилоїдів поговорити.
І нехай нарешті впаде Молот Помсти на ґвинторогих.
А там дивить ниточка і до MH-17 доведе
"Я памятаю 15 липня 14 року, у мене в гостях сестра з чоловіком та моя подруга. Приїхали ненадовго, на один день. Подрузі телефонує давній жених, москвич, має високі погони, гарно напідпитку та кричить в істериці, щоб вона хватала документи та найнеобхідніше, і виїжджала негайно. І може взяти з собою, кого вважає необхідним.
Подруга вислуховує, нам в цей час показує пальцем біля скроні, мовляв, допився.
А післязавтра був Боїнг.
Не знаю, од чого нас Бог одвів.
Царство небесне загинувшим"