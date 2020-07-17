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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Шість років тому російська армія збила літак рейсу МН-17

Шість років тому російська армія збила літак рейсу МН-17

Унаслідок терористичного акту з боку російських окупаційних військ 17 липня 2014 року над Донбасом загинули 298 осіб - усі пасажири та екіпаж.

Сьогодні, 17 липня 2020 року, шоста річниця авіаційної катастрофи пасажирського літака рейсу МН-17 компанії "Малайзійські авіалінії", що прямував за маршрутом Амстердам - ​​Куала-Лумпур, повідомляє Цензор.НЕТ.

Літак було збито російськими окупаційними військами в районі Тореза Донецької області в зоні військових дій на Сході України. За кількістю жертв ця катастрофа стала найбільшою в історії України. На борту лайнера перебувало 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 - Малайзії (включно з 15 членами екіпажу і двома немовлятами), 27 - Австралії, 12 - Індонезії (серед них одна дитина), 10 – Великої Британії (один з них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), 4 - Німеччини, 4 - Бельгії, 3 - Філіппін, 1 - Канади та 1 - Нової Зеландії.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Показ пропагандистського фільму РФ про МН17 біля суду в Гаазі провалився. ФОТОрепортаж

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

Також читайте: ЄСПЛ зареєстрував позов Нідерландів проти Росії у справі MH17

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

Читайте також: Родич жертв катастрофи MH17: Захист обвинувачених діє в тому ж дусі, що й російська влада, це болісно

Автор: 

росія (65883) теракт (1023) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+26
співчуття родинам загиблих..
хай горить у пеклі путін та його посіпаки.
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17.07.2020 09:36
+23
Цей жахливий теракт Росії, нас врятував. Погугліть новини тих часів, про перемальовані у білий колір (миротворців) ударні військові частини кацапів, і усе стане на власні місця.
298 невинно убієнних кацапами людей, врятували нас від великої війни.
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17.07.2020 09:39
+22
Шесть лет прошло, а ********* до сих пор не признана страной-террористом, а зеленский уже год не может сказать в слух, кто напал на Украину и анексировал Крым
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17.07.2020 09:38
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співчуття родинам загиблих..
хай горить у пеклі путін та його посіпаки.
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17.07.2020 09:36 Відповісти
Реквием по MH-17

Что бы, и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолёт, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.

Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.

Я национальности одной
С тем, кто говорит, что «не хотели»,
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.

Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?

Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.

Да, сегодня я - один их них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлётов, чем посадок.

Сбили все, кто весело в facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку «Бук»
Тайно гнал через свою границу

Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.

«Боинг» никуда не долетел,
Но ещё не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.

Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.

Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.

И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский…

Андрей Орлов (Орлуша) 18. 07. 2014
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17.07.2020 09:36 Відповісти
********* повинен понести покарання!
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17.07.2020 09:36 Відповісти
Шесть лет... Сколько ещё?
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17.07.2020 09:37 Відповісти
Шесть лет прошло, а ********* до сих пор не признана страной-террористом, а зеленский уже год не может сказать в слух, кто напал на Украину и анексировал Крым
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17.07.2020 09:38 Відповісти
Співчуття родинам загиблих. Смерть кацапським вбивцям.
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17.07.2020 09:38 Відповісти
Цей жахливий теракт Росії, нас врятував. Погугліть новини тих часів, про перемальовані у білий колір (миротворців) ударні військові частини кацапів, і усе стане на власні місця.
298 невинно убієнних кацапами людей, врятували нас від великої війни.
показати весь коментар
17.07.2020 09:39 Відповісти
Планувалось збити літак Аерофлоту, але оператор РЛС був рукожопим і влупили по Боінгу.
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17.07.2020 09:47 Відповісти
Все діло в кольорах - подібність кольорів прапорів Нідерландів і Наросії вилізла боком.
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 5841
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17.07.2020 10:29 Відповісти
РЛС не відеокамера і що там намальовано видно не було. На моніторі літак видно як крапка яка переміщується з кожним обертом антени.
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17.07.2020 10:44 Відповісти
Я це знаю, але візуальна подібність - однозначно. я не знаю, що було в головах мордоровців, хотіли вони збити наш військовий літак чи зробити сакральну жертву зі свого літака, але вийшло фіаско, прецендента для широкомасштабного вторгнення не отрамано, натомість Европа побачила справжнє обличчя "стратегічного партнера", а Наросія стала ізгоєм.
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17.07.2020 10:55 Відповісти
в мене на рлс , коли служив то рисочка, і є рисочки з отвєтом така жирна риска над цею масєнькою рисочкою то це свій . і пасажирський літак ну дуже і дуже добре видно на моніторі. він як волами їде я геть пробував парашутистів рахувати . друге діло військові літаки ті ховаються одне за одного і переміщуються по моніторі швидко . тепер по ділу - якщо терористам не дали код свой чужой то вони бачили повільні риски і стріляли з умисом по пасажирському літаку
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17.07.2020 11:24 Відповісти
Крапка чи риска не має значення, це залежить від особливостей РЛС. Сигнал-відповідь свій/чужий запрошував оператор РЛС кругового огляду натискаючи кнопку. Він виглядав як подвійна риска над ціллю. Так було коли я служив. Не знаю як зараз.
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17.07.2020 11:48 Відповісти
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 4222не совсем. Глонасс на БУКе не в тот Першотравенск завёл.
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17.07.2020 10:46 Відповісти
слева - сбитый позже МН-17
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17.07.2020 10:51 Відповісти
По твоему добровольцы, погибшие на фронте не защитили Украину?! А сейчас кто защищает Украину?
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17.07.2020 09:47 Відповісти
Не перекручуй мій пост. Якби кацапи розпочали "миротворчу операцію яку планували", нам би довелось сотнями тисяч життів це зупиняти, а ця помилка (малазійський борт замість кацапського) зберегла їх. Що не виключає подвигу тих, хто загинув. Зараз? Збройні сили України та воєнізовані формування (прикордонники, нацгвардія, СБУ і т.п.). Ось тільки Президента у нас не має...
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17.07.2020 10:01 Відповісти
Москалів, звісно, важко прорахувати що саме у їхній збоченій уяві коїться, але я не бачу ніякої логіки у вашому твердженні, навіть з точки зору "збирача зємєль москальських". )(.йло могло москалів пофарбованих нагнати на лугандон як до літака Аерофлоту, так і до Боїнга. Інша справа що москальські резиденти побачили з нашого боку надмотивованих до спротиву громадян. Тому й насрали рідко.
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17.07.2020 14:51 Відповісти
Йозеф Кнехт
Хронологія одного тижня в 2014
13.07. - Путін розповів Меркель, як українці "********" Росію
14.07. - Коваль: Україна - на порозі широкомасштабної війни з Росією
14.07. - Росія стягує війська до кордонів України - НАТО
14.07. - Росія готує своїх військових до вторгнення 15 липня -Тимчук
15.07. - РНБО: По Сніжному била невідома авіація, щоб здійснити провокацію
16.07. - Біля кордону з Росією бій
17.07. - МН17
Я думаю,що МН17 врятував нас від відкритого вторгнення росії з оголошенням нам війни. І напевно лінія розмежування була б біля Києва зараз.
Щирі співчуття загиблим.
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17.07.2020 15:31 Відповісти
"президент" говорит не российские террористы, а "та сторона"
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17.07.2020 09:42 Відповісти
вчора він у ВР пробекав "про агресію расії", я це почув від нього вперше.. Дійсно, раніше воно казало "та старана"
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17.07.2020 09:44 Відповісти
Йому ще туди драпати. Ви би на його місті дуже би Росію вафлили, знаючи, що Ростов це в Росії?
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17.07.2020 10:02 Відповісти
бессмысленная тут только твоя писанина
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17.07.2020 09:49 Відповісти
Ті хто стріляв вже давно на 2 метри в землі. Зайві свідки ***** не потрібні.
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17.07.2020 09:49 Відповісти
Давайте про "бессмысленное расследование и бессмысленный суд" будете писати, коли вб'ють ваших рідних, а для людей це свіжа рана і вбивць треба встановити.
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17.07.2020 10:04 Відповісти
Багато народу на шпальтах ЦН спалилось в емоційному пориві. Я тут давно і в мене є дієвий метод - виводиш підозрілого дописувача в емоційне поле і він зразу палиться. Зразу вилазить на поверхню його нутро.)))ЗІ пу і москва - пишуться з маленької літери.
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17.07.2020 10:36 Відповісти
І ще, зазвичай кацапи переводять теми в якісь сексуально-збочені теми. Це вже переконаний факт.
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17.07.2020 11:13 Відповісти
О! Я так вчиняю із *********. Починаю вихваляти їх шоколадного божка, але так, що їх аж вивертає. А емоції так і фонтанують ))))
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17.07.2020 17:15 Відповісти
Покажи мастер-класс, а то аж не верится. )))
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17.07.2020 18:47 Відповісти
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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17.07.2020 09:47 Відповісти
Це серйозна зброя армії рфії..
Які ще терористи...Ті, що в кремлі засіли?
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17.07.2020 09:47 Відповісти
давайте нарешті будем відверті ця сакральна жертва,а саме збиття над Україною Малазійского боїнгу,россійскою федерацією,є одна із причин до зупинки повномаштабного наступу кацапів... не знаю промисел це Божий чи ні,але саме ця трагедія можливо зберегла Україну і відкрила всьому світові очі на те хто насправді воює на Донбасі...
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17.07.2020 09:48 Відповісти
добре, що не написала "та сторона"...
Шесть лет назад российские террористы сбили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 1857
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17.07.2020 09:48 Відповісти
...Шесть лет назад российские террористы сбили рейс МН-17 ...и шесть лет мировые 3,14дарасты не могут назвать убийц убийцами
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17.07.2020 09:50 Відповісти
соя. ну ка напомните какое тогда было потужное перемирие по счету.
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17.07.2020 09:50 Відповісти
ПУТИН УБИЙЦА ! PUTIN KILLER!
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17.07.2020 10:07 Відповісти
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 7841
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17.07.2020 10:12 Відповісти
Неуж-то это - та сторона?
Духовный лидер, как бы, - в курсе?
Иль тоже знает, как та бабда,
Что для Пескова раскрыла уши?
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17.07.2020 10:20 Відповісти
Чому й досі не перекриті кордони з російськими терористами?

Чому росіянє-терористи вільно перетинають кордони цивілізованих держав?
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17.07.2020 10:21 Відповісти
І на далі буде казати "тастарана", бо Народ Ігор Валерійовичь так наказав, коли засовував у призЕденти...
А янелох, холоп Народа!
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17.07.2020 10:29 Відповісти
Я б на місці бубочки казав би "той бік" - тоді б картина була б більш живописною: "потойбічні сили" - звучить дуже доречно.))
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17.07.2020 10:40 Відповісти
Пам'ятаймо про злочини рашистів.
На фото - одне з місць падіння уламків Боїнга. Жахлива картина розкиданих тіл...

Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 9718
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17.07.2020 10:33 Відповісти
І заяви лукавого *****: "Нас там нєт! Ета ні ми! Расія вмєстє с апалчєнцамі Дамбаса сачуствуєт сємьям пагібших!"

Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 7430
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17.07.2020 10:41 Відповісти
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 1466
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17.07.2020 10:58 Відповісти
Це дуже показове фото - у ньому вся суть руССкаго міра.
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17.07.2020 11:14 Відповісти
эту гниду шаргунова, тоже в гаагу.
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17.07.2020 19:25 Відповісти
Лично читал в "сводках ополчения" сообщение Гирькина "птичка упала за террикон"...
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17.07.2020 10:40 Відповісти
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 2146
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17.07.2020 11:39 Відповісти
Ракету,що збила літак,бачили тисячі мешканців Сніжного,Чистяково(тореза) та навколишніх сіл! Вона так гучно шуміла,шо всі,хто знаходився на вулиці ,піднімали голови догори.Летіла вона з боку Сніжного,зайнятого на той час ,.вжопучлєцями,,.Не дивлячись на це, кислоока кацапня, продовжує ,,відхрещуватися,, від цього злочину!!!!!!!!!!!!!
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17.07.2020 11:02 Відповісти
Дійсно, виникає багато питань:
- чому досі інші країни не вимагають нічого від росії;
- чому родичі загиблих не вчиняють позови;
- чому трупи смерділи формаліном;
- чому на багажі були бірки з донецького аеропорту;
- чому паспорти жертв катастрофи були в целофанових кульках з дірками погашення;
- на хріна було возити розчехлену установку Бук повз усі точки відеофіксації;
- чому уламки літака лежали компактними купами, причому всі біля доріг;
- чому над уламками літака не порвані лінії електропередач;

- чому двигуни літака на полі не були зануреними у землю;

- куди подівся рейс MH-370...

На тлі всіх цих питань цілком логічним виглядає замороження цього питання і якомога дальше відтягнення по часу, щоб гой забув, а пам'ятав тільки те, що йому постійно товчуть на всіх СМД:
"російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг..."
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17.07.2020 11:14 Відповісти
Кац, бояру тут не наливають.
Кацапські фейки розповсюджуй на паРаші. Там автори распятава славянскава мальчіка тебе підтримають.
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17.07.2020 11:21 Відповісти
Распятавих мальчіків там не було - натомість зімітували розкидання з літака заформалінених трупів, які попадали чомусь людям на городи або попробивали дахи закинутих дачних будиночків.
І пошук трупів по полю з молодлю пшеницею - це просто Пєсня-2014 !
До кожного трупа - ОДНА стежка, якою його туди занесли, і потім звідти ж виносили.
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17.07.2020 12:42 Відповісти
Бгг
Нагадай, у якій із двадцяти паРашинських версій збиття Боїнга про це говориться?
Чи це нова - двадцять перша - версія?
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17.07.2020 12:54 Відповісти
І шо про це каже диспетчер Карлос?
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17.07.2020 12:55 Відповісти
закинутих дачних будиночків

...
За що кохаю гугл транслейт - він перетворює москальські спроби мовної мімікрії на страшні лінгвістичні борошна, що одразу провалюють "штірліца" з тельбухами. І навіть кортіння світу на Донбасі не рятує.
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17.07.2020 16:30 Відповісти
Не звіздіть.
Ви по суті нічого заперечити не можете. То яка.... какая разніца, як каже наш преЗЕдент, якою мовою вам це пояснювати.
Та й не хочете ви нічого знати, бо троляки срані. До речі, чи не в ольгіно сидите.
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17.07.2020 18:22 Відповісти
путін - *****
Крим - це Україна

Вам легше стало?
Може тепер по суті дасте відповідь?
Чому паспорти з дірочками погашення, всі в одному кульку серед того барахла знайшли?
Чому трупи формаліном смерділи??
Чому в багажі бірки донцького аеропорту?
Де літак рейсу MH-370 ?????

Не чую відповідей! Версій, роздумів...
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17.07.2020 18:25 Відповісти
Конспирология, она, такая, суровая штука...
Если затянет - то не хочет отпускать.
Дождитесь просто решения суда.
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17.07.2020 18:51 Відповісти
Що характерно, це гарячкове марення про заформалінені трупи та діряві пашпорти з'явилося в інтернеті буквально наступного дня (або через 2 дні, точно не пам'ятаю) після власне катастрофи. І озвучували цей некротрилер, що характерно, ватани.
Мені от цікаво: якщо теоретично уявити на хвилинку, що це підстава, зроблена США - то невже в їхніх спецслужбах сидять ідіоти, що розробляють настільки сокирні операції, що "русский ванька" моментально усе розгадує і виводить на чисту воду? Чи це чудодійна бояра дає Зкріпне Яснобачення? Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 8104
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17.07.2020 20:33 Відповісти
Для початку добре. Вже починаємо думати...
Найголовніше - всі кадри після "катастрофи", вони дають думаючим живим людям величезну к-ть інфи для роздумів, співставлення фактів і деяких висновків.
Просто якби це було тільки раз така постановка, то було б надзвичайно важко притель-авідєнієм до фактів. Голови народів засрані тель-авідєнієм і фальшивою освітою. Але таких псевдокатастроф було багато, візьміть будь-яку і насолоджуйтесь помилками і ляпами організаторів.
Знищення польської верхівки, ростов, синай, луганські десантники, іран - всюди одне і те саме...
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18.07.2020 08:50 Відповісти
Голови народів засрані тель-авідєнієм і фальшивою освітою
Ніхто не заважає займатися самоосвітою, з достовірних джерел.

Знищення польської верхівки, ростов, синай, луганські десантники, іран - всюди одне і те саме
Забули 9.11
В світі є принаймні одна деожава, що постійно бреше - росія, і жодній її заяви (чи її представників) не можна вірити.
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18.07.2020 10:49 Відповісти
Гм, про 9.11 брехали всі, в тому числі раша. Там цих соловїних підарів ніхто не тягнув за язика кричати, шо 90 метрів залізобетонних стін в Пентагоні під кутом 60 градусів пробили араби з ножиками для різання паперу...
Стоп. Гей! Тролі, агов!! Ви де? Нема методички на такий випадок?
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18.07.2020 11:43 Відповісти
Пробачте, що? Версії та роздуми про гарячковий сценарій, котрий кацапи почали вкидати в інтернет чи не наступного дня після катастрофи?
Іще чого не вистачало. Ще запропонуйте про чипування та рептилоїдів поговорити.
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17.07.2020 20:35 Відповісти
А відповідь одна - "Ну ти й ідіот!".
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17.07.2020 21:34 Відповісти
в мене на рлс , коли служив то рисочка, і є рисочки з отвєтом така жирна риска над цею масєнькою рисочкою то це свій . і пасажирський літак ну дуже і дуже добре видно на моніторі. він як волами їде я геть пробував парашутистів рахувати . друге діло військові літаки ті ховаються одне за одного і переміщуються по моніторі швидко . тепер по ділу - якщо терористам не дали код свой чужой то вони бачили повільні риски і стріляли з умисом по пасажирському літаку
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17.07.2020 11:25 Відповісти
заодно и "прибарахлились", мразиШість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 3677
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17.07.2020 13:08 Відповісти
Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 4267
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17.07.2020 13:45 Відповісти
дуже моторошно усвідомлювати, що таке може статися. Що якийсь покидьок може віддати наказ знищити пасажирський літак, а інший покидьок - переплутати, та збити зовсім інший літак.. Результат: люди, які жодного разу не бували в Україні, і навіть не знають де той чортів даунбас розташований, і взагалі не мали відношення до війни, яку розв"язало ***** в іншій країні, загинули саме від рук *****. А спільноті світовій хочеться побажати - не будьте байдужими до чужої біди, бо вона може раптом торкнутися і вас, навіть, коли ви взагалі не знаєте що таке Україна і де розташований той донбас. **** може простягати свої кігті всюди, до тієї пори, поки світова спільнота не обріже йому ті кігті.
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17.07.2020 15:45 Відповісти
Вічна Пам'ять загиблим і співчуття рідним. RIP
І нехай нарешті впаде Молот Помсти на ґвинторогих.

Шість років тому російські терористи збили рейс МН-17 - Цензор.НЕТ 8766
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17.07.2020 16:47 Відповісти
Джустіс фор організаторів зникнення MH-370!!
А там дивить ниточка і до MH-17 доведе
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18.07.2020 08:54 Відповісти
Харьковчанка вспоминает про 15.07.2014:
"Я памятаю 15 липня 14 року, у мене в гостях сестра з чоловіком та моя подруга. Приїхали ненадовго, на один день. Подрузі телефонує давній жених, москвич, має високі погони, гарно напідпитку та кричить в істериці, щоб вона хватала документи та найнеобхідніше, і виїжджала негайно. І може взяти з собою, кого вважає необхідним.
Подруга вислуховує, нам в цей час показує пальцем біля скроні, мовляв, допився.
А післязавтра був Боїнг.
Не знаю, од чого нас Бог одвів.
Царство небесне загинувшим"
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17.07.2020 17:17 Відповісти
"Пам'ятаємо", - сказала стурбована гейропка, і провела Чемпіонат світу з футболу в рашці. Якби не амери з їх хоч і мізерними, але санкціями, то фрау макрель разом з макароном качали б газ через "Північний потік", а "Сіменс" спокійно продавав би турбіни для кассабських електростанцій. Та чого лиш турбіни. Вертольотоносці "Містраль", хоч 10 штук
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17.07.2020 17:24 Відповісти
кацапских тварей надо уничтожать везде и всегда.
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17.07.2020 19:24 Відповісти
висловлюю "глибоку занепокоєність" і щиру "стурбованість"....
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17.07.2020 21:19 Відповісти
Росія у Відні проводить перемовини з родичами загиблих про компенсацію. Чи це правда?
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18.07.2020 02:58 Відповісти
 
 