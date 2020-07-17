Шість років тому російська армія збила літак рейсу МН-17
Унаслідок терористичного акту з боку російських окупаційних військ 17 липня 2014 року над Донбасом загинули 298 осіб - усі пасажири та екіпаж.
Сьогодні, 17 липня 2020 року, шоста річниця авіаційної катастрофи пасажирського літака рейсу МН-17 компанії "Малайзійські авіалінії", що прямував за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, повідомляє Цензор.НЕТ.
Літак було збито російськими окупаційними військами в районі Тореза Донецької області в зоні військових дій на Сході України. За кількістю жертв ця катастрофа стала найбільшою в історії України. На борту лайнера перебувало 192 громадянина Нідерландів (один з них мав подвійне громадянство Нідерланди/США), 44 - Малайзії (включно з 15 членами екіпажу і двома немовлятами), 27 - Австралії, 12 - Індонезії (серед них одна дитина), 10 – Великої Британії (один з них мав подвійне громадянство Велика Британія/ПАР), 4 - Німеччини, 4 - Бельгії, 3 - Філіппін, 1 - Канади та 1 - Нової Зеландії.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.
Суд розпочав розгляд справи за розкладом.
На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянуто "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.
10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.
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хай горить у пеклі путін та його посіпаки.
Что бы, и кого я ни любил,
Говорю ответственно и хмуро:
Я - один из тех, кто подло сбил
Самолёт, летевший до Лумпура.
Нету у меня страны иной,
И сегодня, как ни горько это,
Я национальности одной
С так умело пущенной ракетой.
Я сейчас на первых полосах
Мировых газет, жесток и страшен,
Я и сам себе внушаю страх
Тем, что я частица слова RUSSIAN.
Я национальности одной
С тем, кто говорит, что «не хотели»,
С тем, кто в небе над чужой страной
Выбирал без сожаленья цели.
Прозвучит кощунственно и зло
Эта запоздалая банальность:
Может, мне с тобой не повезло,
А тебе - со мной, национальность?
Мой народ, который позабыл
И простил себе себяубийство,
Я вчера с тобою вместе сбил
Лайнер в украинском небе чистом.
Да, сегодня я - один их них,
Тех, кто мне противен, гнусен, гадок -
Тех, кто хочет, чтобы у других
Было больше взлётов, чем посадок.
Сбили все, кто весело в facebook
Размещал зловещих орков лица,
Сбили те, кто установку «Бук»
Тайно гнал через свою границу
Сбили те, кто словом вдохновлял,
Кто вооружал скота и хама,
Сбили те, кто мальчика распял
Между КВНом и рекламой.
«Боинг» никуда не долетел,
Но ещё не кончились мученья:
Двести девяносто восемь тел
В Грабово, в плену у ополченья.
Кучки иностранных паспортов,
Тапки, шляпки, детские игрушки,
И проломлен трупом жалкий кров
Безымянной грабовской старушки.
Кто конкретно и откуда сбил,
Следствие, должно быть, установит,
Ну а я останусь тем, кем был -
Русским по рождению и крови.
И пока политиков умы
Не готовы для перезагрузки,
Я за них признаюсь: сбили мы.
Я - виновен, потому, что русский…
Андрей Орлов (Орлуша) 18. 07. 2014
298 невинно убієнних кацапами людей, врятували нас від великої війни.
Хронологія одного тижня в 2014
13.07. - Путін розповів Меркель, як українці "********" Росію
14.07. - Коваль: Україна - на порозі широкомасштабної війни з Росією
14.07. - Росія стягує війська до кордонів України - НАТО
14.07. - Росія готує своїх військових до вторгнення 15 липня -Тимчук
15.07. - РНБО: По Сніжному била невідома авіація, щоб здійснити провокацію
16.07. - Біля кордону з Росією бій
17.07. - МН17
Я думаю,що МН17 врятував нас від відкритого вторгнення росії з оголошенням нам війни. І напевно лінія розмежування була б біля Києва зараз.
Щирі співчуття загиблим.
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
Які ще терористи...Ті, що в кремлі засіли?
Духовный лидер, как бы, - в курсе?
Иль тоже знает, как та бабда,
Что для Пескова раскрыла уши?
Чому росіянє-терористи вільно перетинають кордони цивілізованих держав?
А янелох, холоп Народа!
На фото - одне з місць падіння уламків Боїнга. Жахлива картина розкиданих тіл...
- чому досі інші країни не вимагають нічого від росії;
- чому родичі загиблих не вчиняють позови;
- чому трупи смерділи формаліном;
- чому на багажі були бірки з донецького аеропорту;
- чому паспорти жертв катастрофи були в целофанових кульках з дірками погашення;
- на хріна було возити розчехлену установку Бук повз усі точки відеофіксації;
- чому уламки літака лежали компактними купами, причому всі біля доріг;
- чому над уламками літака не порвані лінії електропередач;
- чому двигуни літака на полі не були зануреними у землю;
- куди подівся рейс MH-370...
На тлі всіх цих питань цілком логічним виглядає замороження цього питання і якомога дальше відтягнення по часу, щоб гой забув, а пам'ятав тільки те, що йому постійно товчуть на всіх СМД:
"російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг, російські терористи збили Боїнг..."
Кацапські фейки розповсюджуй на паРаші. Там автори распятава славянскава мальчіка тебе підтримають.
І пошук трупів по полю з молодлю пшеницею - це просто Пєсня-2014 !
До кожного трупа - ОДНА стежка, якою його туди занесли, і потім звідти ж виносили.
Нагадай, у якій із двадцяти паРашинських версій збиття Боїнга про це говориться?
Чи це нова - двадцять перша - версія?
...
За що кохаю гугл транслейт - він перетворює москальські спроби мовної мімікрії на страшні лінгвістичні борошна, що одразу провалюють "штірліца" з тельбухами. І навіть кортіння світу на Донбасі не рятує.
Ви по суті нічого заперечити не можете. То яка.... какая разніца, як каже наш преЗЕдент, якою мовою вам це пояснювати.
Та й не хочете ви нічого знати, бо троляки срані. До речі, чи не в ольгіно сидите.
Крим - це Україна
Вам легше стало?
Може тепер по суті дасте відповідь?
Чому паспорти з дірочками погашення, всі в одному кульку серед того барахла знайшли?
Чому трупи формаліном смерділи??
Чому в багажі бірки донцького аеропорту?
Де літак рейсу MH-370 ?????
Не чую відповідей! Версій, роздумів...
Если затянет - то не хочет отпускать.
Дождитесь просто решения суда.
Мені от цікаво: якщо теоретично уявити на хвилинку, що це підстава, зроблена США - то невже в їхніх спецслужбах сидять ідіоти, що розробляють настільки сокирні операції, що "русский ванька" моментально усе розгадує і виводить на чисту воду? Чи це чудодійна бояра дає Зкріпне Яснобачення?
Найголовніше - всі кадри після "катастрофи", вони дають думаючим живим людям величезну к-ть інфи для роздумів, співставлення фактів і деяких висновків.
Просто якби це було тільки раз така постановка, то було б надзвичайно важко притель-авідєнієм до фактів. Голови народів засрані тель-авідєнієм і фальшивою освітою. Але таких псевдокатастроф було багато, візьміть будь-яку і насолоджуйтесь помилками і ляпами організаторів.
Знищення польської верхівки, ростов, синай, луганські десантники, іран - всюди одне і те саме...
Ніхто не заважає займатися самоосвітою, з достовірних джерел.
Знищення польської верхівки, ростов, синай, луганські десантники, іран - всюди одне і те саме
Забули 9.11
В світі є принаймні одна деожава, що постійно бреше - росія, і жодній її заяви (чи її представників) не можна вірити.
Стоп. Гей! Тролі, агов!! Ви де? Нема методички на такий випадок?
Іще чого не вистачало. Ще запропонуйте про чипування та рептилоїдів поговорити.
І нехай нарешті впаде Молот Помсти на ґвинторогих.
А там дивить ниточка і до MH-17 доведе
"Я памятаю 15 липня 14 року, у мене в гостях сестра з чоловіком та моя подруга. Приїхали ненадовго, на один день. Подрузі телефонує давній жених, москвич, має високі погони, гарно напідпитку та кричить в істериці, щоб вона хватала документи та найнеобхідніше, і виїжджала негайно. І може взяти з собою, кого вважає необхідним.
Подруга вислуховує, нам в цей час показує пальцем біля скроні, мовляв, допився.
А післязавтра був Боїнг.
Не знаю, од чого нас Бог одвів.
Царство небесне загинувшим"