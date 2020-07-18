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Новини Фото Хабарники
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За 2 доби на хабарах спіймали 9 чиновників, - поліція. ФОТО

За 15 і 16 липня поліцейські затримали під час отримання хабарів у різних регіонах України 9 чиновників. Сума хабарів становила від $200 до $1000.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Так, 16 липня на Кіровоградщині затримали одного з начальників відділу управління Держпраці області. За проходження навчання працівників з питань охорони та видачу відповідних посвідчень вимагав 11 тисяч гривень, а як "аванс" отримав 4,5 тисячі гривень неправомірної вигоди. 

За 2 доби на хабарах спіймали 9 чиновників, - поліція 01

У Волинській області голова кваліфікаційної комісії міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту одержав 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу водійського посвідчення торговельного судна. До корупційної діяльності залучив ще двох членів цієї комісії. 16 липня на місці затримання поліцейські, окрім суми неправомірної вигоди, вилучили 43 тисячі гривень, походження яких буде встановлюватися.

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За 2 доби на хабарах спіймали 9 чиновників, - поліція 02

16 липня у Львівській та 15 липня у Запорізькій областях оперативники затримали працівників Укртрансбезпеки. За вирішення питання щодо зняття з обліку використаного дозволу на міжнародні перевезення інспектор з Львівщини отримав 4 тисячі гривень, а із Запоріжжя - 5 тисяч гривень за непритягнення перевізника до відповідальності через порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами.

За 2 доби на хабарах спіймали 9 чиновників, - поліція 03
За 2 доби на хабарах спіймали 9 чиновників, - поліція 04

хабар (4729) Нацполіція (15264)


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Топ коментарі
+8
Мало. За все время нет приговоров, где посажены топ чиновники. Громкие задержания, а дальше тишина гробовая.
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18.07.2020 18:22
+3
Скоро и до Зели, Дубинского и Ермака доберутся
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18.07.2020 16:45
+3
один из великих реформаторов сказал, что надо друзей посадить для начала
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18.07.2020 16:49
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а воротилы роттердама+ - все в масках.
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18.07.2020 16:44 Відповісти
Якась риба дрібненька , мабуть рибалкам , як танцюрісту,щось заважає !!!))
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18.07.2020 18:27 Відповісти
А рыбку покрупней надо не удилом удить, а гарпуном гарпунить.
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18.07.2020 18:40 Відповісти
Або толовою шашкой !!))
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18.07.2020 18:44 Відповісти
Ot takih hlopushek odna meloch vsplyvaet.
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18.07.2020 18:54 Відповісти
Все залежить від кількості тротілового еквівалента !!)))
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18.07.2020 19:35 Відповісти
Совсем озверели! Нелюди.
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18.07.2020 16:42 Відповісти
Хорошо бы до воротил схематоза добраться, барыг, а не мелких подбарыжников.
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18.07.2020 16:42 Відповісти
Скоро и до Зели, Дубинского и Ермака доберутся
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18.07.2020 16:45 Відповісти
Такими темпами ,то років за сто дійдут !!!))
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18.07.2020 18:30 Відповісти
********** мечты о корытном реванше, як у кацапов про возврат аляски.
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18.07.2020 18:32 Відповісти
а шо ти так задергался, зебуинчек? будет вам и Аляска и Роттердам.
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18.07.2020 19:01 Відповісти
А сколько из этих 9 дел, если они открыты, дойдет до суда?)))
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18.07.2020 16:46 Відповісти
Нуль цілих і ху.. десятих!!)))
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18.07.2020 18:37 Відповісти
ха, з Кіровоградської ОДА уже кажуть відкупився від запобіжного заходу.... відкупляться пани хабарники і від покарання....
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18.07.2020 18:37 Відповісти
Поймали тех кто брату Ермака не занес!
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18.07.2020 16:46 Відповісти
один из великих реформаторов сказал, что надо друзей посадить для начала
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18.07.2020 16:49 Відповісти
Не боишься стать первым?
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18.07.2020 17:34 Відповісти
А скоко поадют с конфискацией! внтренний голос мне говорит что посадют НОЛЬ!!!
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18.07.2020 17:00 Відповісти
Скорей всего будут рассказывать по телеящику, что среди этих задержанных на взятках в миллионы долларов воровских чиновников нет ни одного новопоставленного чиновника из 95 квартета, которые еще в 95 квартете остались малой группой и ждут политических должностей и остались на ТВ с 1995 года под руководством российского миллиардера товарища Маслякова, дружани путлера на даче возле Москва- реки.
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18.07.2020 17:17 Відповісти
Аваков! Что ви тварите! Зрадофіли вас не поймут!
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18.07.2020 17:33 Відповісти
Нету зрадофилов, Аваков своего сына с рюкзаками под криминал кинул)))
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18.07.2020 18:25 Відповісти
А де судові вироки і конфіскація майна??????????????????
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18.07.2020 17:35 Відповісти
Спитай в самих доброчесних і жодним чином не корумпованих суддів у світі !!!)))
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18.07.2020 18:35 Відповісти
Да люди сами платят чтобы не проходить какие то там курсы или лекции, проверки и обучения, чтобы получить корочку истопника не выезжая из села....
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18.07.2020 17:38 Відповісти
Саме це і є тотальна корумпованість української спільноти !!!! Саме тому реформувати цю корупційну систему реально неможливо !!)))
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18.07.2020 18:40 Відповісти
Ловить це одне, а карати це зовсім інше в наших реаліях. Спортивна риболовля нас давно не вражає і користі від неї нуль. Звичайно для тих хто "ловить" не нуль. А для держави та народу вцілому навіть мінус. Нам потрібні звіти атикорупційного суду, і його вироки.
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18.07.2020 17:39 Відповісти
Вот уже ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО ---вы СВЕРХУ НАЧИНАЙТЕ А НЕ ЛОВИТЕ ПО ОДНОМУ ТАРАКАНУ !!!
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18.07.2020 18:08 Відповісти
Мало. За все время нет приговоров, где посажены топ чиновники. Громкие задержания, а дальше тишина гробовая.
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18.07.2020 18:22 Відповісти
Даже больше скажу - дела открывают за разоблачение топ-чиновников. Например на лероса.
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18.07.2020 19:03 Відповісти
Помните стрельбу, убийство нациков и не только, на ставке в Житомирской области?
Мент который вымагал бабки от ставковода - на прежней должности. Ставковод - там где ему и положено быть ПО ЗАКОНУ!
Но была новость....
Я к чему:

А сколько отпустили?
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18.07.2020 18:23 Відповісти
Да не сколько отпустили---а за сколько!?
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18.07.2020 19:27 Відповісти
Неа.
Интересен трехмерный график: сколько; за сколько, динамика во времени.
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18.07.2020 19:46 Відповісти
Тут я стоп. Дебри для меня. Особенно слово *трехмерный* пугануло. Школу закончил в 1970г и на тройки---правда!
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18.07.2020 19:50 Відповісти
Не дрейфь, заведут зебилы сюда кацапов, невзирая на возраст придецца переучиваться на кацапськом, там и трехмерные освоить придется.
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18.07.2020 19:57 Відповісти
Маты трёхмерные или рюмки трёхмерные? Осваивать в смысле? Тех нельзя пускать---закуску жрут бесконтрольно---что в наших краях имеется. Не раз пришлось наблюдать. И у них и тем более здесь. Пусть помнят.
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18.07.2020 20:05 Відповісти
Ладно, тогда пойдем в лес. И между проводами орков к кобзону и чисткой оружия я тебе поясню про графики трехмерные)))
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18.07.2020 20:12 Відповісти
Граната лучше---чистить не надо.
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18.07.2020 20:24 Відповісти
Кинешь ты ее максимум на 30 метров. Орков не нужно подпускать так близко, если ты не настроен у них в глазах желание мира рассмотреть.
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19.07.2020 00:30 Відповісти
Сколько поймали не интересно, напишите сколько чиновников село.
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18.07.2020 19:24 Відповісти
Судя по суммам что отобрали---по горобцам стрелочникам стрельба пушками пошла. Менты богатеют, шелупонь мелкая кабинетная звереет, а народу опять взятку неси больше чем вчера. А за завтра так караул. Браво!
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18.07.2020 19:25 Відповісти
почему ермака не берут за продажу должностей?
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18.07.2020 20:51 Відповісти
Да разве зелень позволит дружбана своего обидеть???
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18.07.2020 20:54 Відповісти
Ну и что толку-то от этого, взяточники свободно себя чувствуют в Украине, зная о том, что ничего им не будет. И это будет до тех пор, пока не начнут сажать их поголовно, с полной конфискацией всего имущества. Но во беда в том, что президент на всё это закрывает газа, ему всё это видать пофик, какую--то долю наверное получает от этих самих взяточников.
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18.07.2020 20:52 Відповісти
Это главные коррупционеры. И зебилы хавают ))
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18.07.2020 21:17 Відповісти
""За 15 и 16 июля полицейские задержали при получении взяток в разных регионах Украины 9 чиновников. Сумма взяток составляла от $200 до $1000.""
Дааа! Мельчает взяточник! Одна мелочь попадает. Все что выше 10000тыс.-НИЗЬЗЯ задерживать!!
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19.07.2020 07:34 Відповісти
Спортивная рыбалка в действии
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22.07.2020 12:51 Відповісти
 
 