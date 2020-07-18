За 2 доби на хабарах спіймали 9 чиновників, - поліція. ФОТО

За 15 і 16 липня поліцейські затримали під час отримання хабарів у різних регіонах України 9 чиновників. Сума хабарів становила від $200 до $1000.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Так, 16 липня на Кіровоградщині затримали одного з начальників відділу управління Держпраці області. За проходження навчання працівників з питань охорони та видачу відповідних посвідчень вимагав 11 тисяч гривень, а як "аванс" отримав 4,5 тисячі гривень неправомірної вигоди.

У Волинській області голова кваліфікаційної комісії міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту одержав 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу водійського посвідчення торговельного судна. До корупційної діяльності залучив ще двох членів цієї комісії. 16 липня на місці затримання поліцейські, окрім суми неправомірної вигоди, вилучили 43 тисячі гривень, походження яких буде встановлюватися.

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16 липня у Львівській та 15 липня у Запорізькій областях оперативники затримали працівників Укртрансбезпеки. За вирішення питання щодо зняття з обліку використаного дозволу на міжнародні перевезення інспектор з Львівщини отримав 4 тисячі гривень, а із Запоріжжя - 5 тисяч гривень за непритягнення перевізника до відповідальності через порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами.



