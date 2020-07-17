НАБУ викликає ексміністра часів Януковича Злочевського відразу на три допити

Національне антикорупційне бюро викликає колишнього міністра екології Миколу Злочевського на три допити як підозрюваного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Злочевському необхідно прибути в бюро 21, 22 і 23 липня. Усі три допити проводитиме старший детектив НАБУ Віталій Пісний.

Як повідомлялося, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС в Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського та ексспівробітник ДФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і керівництву Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Щойно за процесуального керівництва САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім чиновником попередньої влади за посередництва його "правої руки", чиновника управління ДФС у м.Києві та інших осіб неправомірної вигоди керівництву НАБУ і керівнику САП за ухвалення рішення про закриття кримінальної справи, в якій зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України. Вилучено $ 6 млн", - повідомляє пресслужба САП на сторінці у фейсбуці.

Зазначається, що попередньо їхні дії кваліфіковані за ч.4 ст.369 КК України.

15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Миколу Ілляшенка, Андрія Кіче і Олену Мазурову відповідно.

22 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід підозрюваному у справі про підкуп керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).





