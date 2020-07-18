РУС
За 2 суток на взятках поймали 9 чиновников, - полиция. ФОТО

За 15 и 16 июля полицейские задержали при получении взяток в разных регионах Украины 9 чиновников. Сумма взяток составляла от $200 до $1000.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Так, 16 июля на Кировоградщине задержали одного из начальников отдела управления Гоструда области. Он требовал 11 тыс. грн за то, чтобы провести обучение работников по вопросам охраны труда и выдать им удостоверения.

В Волынской области председатель квалификационной комиссии межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта получил 10 тыс. грн взятки за выдачу водительского удостоверения торгового судна. Полицейские при задержании изъяли у него еще 43 тыс. грн, их происхождение будут выяснять.

16 июля во Львовской и 15 июня в Запорожской областях оперативники задержали работников "Укртрансбезопасности". Инспектор на Львовщине получит 4 тыс. грн взятки, инспектор из Запорожья - 5 тыс.

взятка (6219) Нацполиция (16719)
+8
Мало. За все время нет приговоров, где посажены топ чиновники. Громкие задержания, а дальше тишина гробовая.
18.07.2020 18:22 Ответить
+3
Скоро и до Зели, Дубинского и Ермака доберутся
18.07.2020 16:45 Ответить
+3
один из великих реформаторов сказал, что надо друзей посадить для начала
18.07.2020 16:49 Ответить
а воротилы роттердама+ - все в масках.
18.07.2020 16:44 Ответить
Якась риба дрібненька , мабуть рибалкам , як танцюрісту,щось заважає !!!))
18.07.2020 18:27 Ответить
А рыбку покрупней надо не удилом удить, а гарпуном гарпунить.
18.07.2020 18:40 Ответить
Або толовою шашкой !!))
18.07.2020 18:44 Ответить
Ot takih hlopushek odna meloch vsplyvaet.
18.07.2020 18:54 Ответить
Все залежить від кількості тротілового еквівалента !!)))
18.07.2020 19:35 Ответить
Совсем озверели! Нелюди.
18.07.2020 16:42 Ответить
Хорошо бы до воротил схематоза добраться, барыг, а не мелких подбарыжников.
18.07.2020 16:42 Ответить
Скоро и до Зели, Дубинского и Ермака доберутся
18.07.2020 16:45 Ответить
Такими темпами ,то років за сто дійдут !!!))
18.07.2020 18:30 Ответить
********** мечты о корытном реванше, як у кацапов про возврат аляски.
18.07.2020 18:32 Ответить
а шо ти так задергался, зебуинчек? будет вам и Аляска и Роттердам.
18.07.2020 19:01 Ответить
А сколько из этих 9 дел, если они открыты, дойдет до суда?)))
18.07.2020 16:46 Ответить
Нуль цілих і ху.. десятих!!)))
18.07.2020 18:37 Ответить
ха, з Кіровоградської ОДА уже кажуть відкупився від запобіжного заходу.... відкупляться пани хабарники і від покарання....
18.07.2020 18:37 Ответить
Поймали тех кто брату Ермака не занес!
18.07.2020 16:46 Ответить
один из великих реформаторов сказал, что надо друзей посадить для начала
18.07.2020 16:49 Ответить
Не боишься стать первым?
18.07.2020 17:34 Ответить
А скоко поадют с конфискацией! внтренний голос мне говорит что посадют НОЛЬ!!!
18.07.2020 17:00 Ответить
Скорей всего будут рассказывать по телеящику, что среди этих задержанных на взятках в миллионы долларов воровских чиновников нет ни одного новопоставленного чиновника из 95 квартета, которые еще в 95 квартете остались малой группой и ждут политических должностей и остались на ТВ с 1995 года под руководством российского миллиардера товарища Маслякова, дружани путлера на даче возле Москва- реки.
18.07.2020 17:17 Ответить
Аваков! Что ви тварите! Зрадофіли вас не поймут!
18.07.2020 17:33 Ответить
Нету зрадофилов, Аваков своего сына с рюкзаками под криминал кинул)))
18.07.2020 18:25 Ответить
А де судові вироки і конфіскація майна??????????????????
18.07.2020 17:35 Ответить
Спитай в самих доброчесних і жодним чином не корумпованих суддів у світі !!!)))
18.07.2020 18:35 Ответить
Да люди сами платят чтобы не проходить какие то там курсы или лекции, проверки и обучения, чтобы получить корочку истопника не выезжая из села....
18.07.2020 17:38 Ответить
Саме це і є тотальна корумпованість української спільноти !!!! Саме тому реформувати цю корупційну систему реально неможливо !!)))
18.07.2020 18:40 Ответить
Ловить це одне, а карати це зовсім інше в наших реаліях. Спортивна риболовля нас давно не вражає і користі від неї нуль. Звичайно для тих хто "ловить" не нуль. А для держави та народу вцілому навіть мінус. Нам потрібні звіти атикорупційного суду, і його вироки.
18.07.2020 17:39 Ответить
Вот уже ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО ---вы СВЕРХУ НАЧИНАЙТЕ А НЕ ЛОВИТЕ ПО ОДНОМУ ТАРАКАНУ !!!
18.07.2020 18:08 Ответить
Мало. За все время нет приговоров, где посажены топ чиновники. Громкие задержания, а дальше тишина гробовая.
18.07.2020 18:22 Ответить
Даже больше скажу - дела открывают за разоблачение топ-чиновников. Например на лероса.
18.07.2020 19:03 Ответить
Помните стрельбу, убийство нациков и не только, на ставке в Житомирской области?
Мент который вымагал бабки от ставковода - на прежней должности. Ставковод - там где ему и положено быть ПО ЗАКОНУ!
Но была новость....
Я к чему:

А сколько отпустили?
18.07.2020 18:23 Ответить
Да не сколько отпустили---а за сколько!?
18.07.2020 19:27 Ответить
Неа.
Интересен трехмерный график: сколько; за сколько, динамика во времени.
18.07.2020 19:46 Ответить
Тут я стоп. Дебри для меня. Особенно слово *трехмерный* пугануло. Школу закончил в 1970г и на тройки---правда!
18.07.2020 19:50 Ответить
Не дрейфь, заведут зебилы сюда кацапов, невзирая на возраст придецца переучиваться на кацапськом, там и трехмерные освоить придется.
18.07.2020 19:57 Ответить
Маты трёхмерные или рюмки трёхмерные? Осваивать в смысле? Тех нельзя пускать---закуску жрут бесконтрольно---что в наших краях имеется. Не раз пришлось наблюдать. И у них и тем более здесь. Пусть помнят.
18.07.2020 20:05 Ответить
Ладно, тогда пойдем в лес. И между проводами орков к кобзону и чисткой оружия я тебе поясню про графики трехмерные)))
18.07.2020 20:12 Ответить
Граната лучше---чистить не надо.
18.07.2020 20:24 Ответить
Кинешь ты ее максимум на 30 метров. Орков не нужно подпускать так близко, если ты не настроен у них в глазах желание мира рассмотреть.
19.07.2020 00:30 Ответить
Сколько поймали не интересно, напишите сколько чиновников село.
18.07.2020 19:24 Ответить
Судя по суммам что отобрали---по горобцам стрелочникам стрельба пушками пошла. Менты богатеют, шелупонь мелкая кабинетная звереет, а народу опять взятку неси больше чем вчера. А за завтра так караул. Браво!
18.07.2020 19:25 Ответить
почему ермака не берут за продажу должностей?
18.07.2020 20:51 Ответить
Да разве зелень позволит дружбана своего обидеть???
18.07.2020 20:54 Ответить
Ну и что толку-то от этого, взяточники свободно себя чувствуют в Украине, зная о том, что ничего им не будет. И это будет до тех пор, пока не начнут сажать их поголовно, с полной конфискацией всего имущества. Но во беда в том, что президент на всё это закрывает газа, ему всё это видать пофик, какую--то долю наверное получает от этих самих взяточников.
18.07.2020 20:52 Ответить
Это главные коррупционеры. И зебилы хавают ))
18.07.2020 21:17 Ответить
""За 15 и 16 июля полицейские задержали при получении взяток в разных регионах Украины 9 чиновников. Сумма взяток составляла от $200 до $1000.""
Дааа! Мельчает взяточник! Одна мелочь попадает. Все что выше 10000тыс.-НИЗЬЗЯ задерживать!!
19.07.2020 07:34 Ответить
Спортивная рыбалка в действии
22.07.2020 12:51 Ответить
 
 