За 2 суток на взятках поймали 9 чиновников, - полиция. ФОТО

За 15 и 16 июля полицейские задержали при получении взяток в разных регионах Украины 9 чиновников. Сумма взяток составляла от $200 до $1000.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Так, 16 июля на Кировоградщине задержали одного из начальников отдела управления Гоструда области. Он требовал 11 тыс. грн за то, чтобы провести обучение работников по вопросам охраны труда и выдать им удостоверения.

В Волынской области председатель квалификационной комиссии межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта получил 10 тыс. грн взятки за выдачу водительского удостоверения торгового судна. Полицейские при задержании изъяли у него еще 43 тыс. грн, их происхождение будут выяснять.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках. ФОТОрепортаж

16 июля во Львовской и 15 июня в Запорожской областях оперативники задержали работников "Укртрансбезопасности". Инспектор на Львовщине получит 4 тыс. грн взятки, инспектор из Запорожья - 5 тыс.



