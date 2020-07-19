Поліція затримала іноземця, який застрелив унаслідок конфлікту в Чернівцях місцевого жителя. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці затримали громадянина Азербайджану, який застрелив у Чернівцях під час сварки свого опонента.

Про це повідомляє поліція Чернівецькій області, передає Цензор.НЕТ.

18 липня на вулиці Небесної Сотні в Чернівцях між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, унаслідок якої один з учасників інциденту був убитий із невстановленої зброї.

Під час огляду тіла загиблого 58-річного місцевого жителя було виявлено вогнепальне поранення в голову.

Читайте також: У парку Києва знайдено повішеною жінку

Правоохоронці встановили особу і розшукали причетного. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану, який проживає на Буковині.





Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.