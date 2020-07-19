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Поліція затримала іноземця, який застрелив унаслідок конфлікту в Чернівцях місцевого жителя. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці затримали громадянина Азербайджану, який застрелив у Чернівцях під час сварки свого опонента.

Про це повідомляє поліція Чернівецькій області, передає Цензор.НЕТ.

18 липня на вулиці Небесної Сотні в Чернівцях між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, унаслідок якої один з учасників інциденту був убитий із невстановленої зброї.

Під час огляду тіла загиблого 58-річного місцевого жителя було виявлено вогнепальне поранення в голову.

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Правоохоронці встановили особу і розшукали причетного. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану, який проживає на Буковині.

Поліція затримала іноземця, який застрелив унаслідок конфлікту в Чернівцях місцевого жителя 01
Поліція затримала іноземця, який застрелив унаслідок конфлікту в Чернівцях місцевого жителя 02

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Автор: 

Нацполіція (15258) смерть (6772) стрілянина (1793) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+15
навіщо ... у Карабах повернути ...разом зі всім виводком ...вони його самі задушать
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19.07.2020 15:54
+13
Це "скоро" на кацапських помийках вже шостий рік озвучують, все ніяк не настане))) а держборг США скільки? А Британія коли розвалиться?))
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19.07.2020 17:14
+12
Только пожизненное лишение свободы !
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19.07.2020 15:41
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Только пожизненное лишение свободы !
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19.07.2020 15:41 Відповісти
навіщо ... у Карабах повернути ...разом зі всім виводком ...вони його самі задушать
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19.07.2020 15:54 Відповісти
так кто устраивает беспредел в Черновцах?.... буковинцы разве?...
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19.07.2020 15:43 Відповісти
Погибший убил сына задержанного
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19.07.2020 16:59 Відповісти
за что убил сына айзера?, кто был погибший?, почему погибший был на свободе если убийца? - ничего не утаивай
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19.07.2020 17:09 Відповісти
оба айзера - добавляют внизу
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19.07.2020 17:11 Відповісти
І ШО? В Україні дикунські звичаї поза законом
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20.07.2020 08:53 Відповісти
Если погибший армянин то все понятно.
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19.07.2020 15:49 Відповісти
Эту обезьяну надо порвать !
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19.07.2020 15:53 Відповісти
Гоните нафиг тих вшей с Украины
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19.07.2020 16:01 Відповісти
Подождите. Скоро Ес потребует от Украины принять беженцев из Сирии, Ирака и Африки - вот когда начнется веселье.
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19.07.2020 17:05 Відповісти
Це "скоро" на кацапських помийках вже шостий рік озвучують, все ніяк не настане))) а держборг США скільки? А Британія коли розвалиться?))
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19.07.2020 17:14 Відповісти
У ЕС даже с поляками такая шняга не прокатила, а ты украинцев пугаешь этой чепухой
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19.07.2020 19:56 Відповісти
за членство в ЕС я согласен размещать у нас беженцев.... пока мы не в ЕС никто нам не может это даже предлагать, тем более, беженцы бегут не до нас. Мульки с беженцами - как цапский фейк.
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20.07.2020 09:59 Відповісти
Надо гнать из Украины всех этих абреков!
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19.07.2020 16:12 Відповісти
Поліція затримала іноземця, який застрелив унаслідок конфлікту в Чернівцях місцевого жителя - Цензор.НЕТ 6551
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19.07.2020 17:48 Відповісти
Одним меньше-одним больше
какая разница как говорил наш вяликий ПРе-ЗЕ-Дент
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19.07.2020 17:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=OJ8MgoXBWTI&feature=emb_logo

Пишут, что это разборы между азербайджанцами, семейные. Убитый на видео, год назад зарезал зятя. Спустя год, батя зарезаного застрелил свата.
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19.07.2020 16:21 Відповісти
Все чесно, по їх законам. Тільки от ми не на Кавказі. Хоча враховуючи нашу судочинну систему- не знаю, виправдовувати його дії чи засуджувати.
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19.07.2020 17:17 Відповісти
А , во оно как! Тогда все нормально!
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19.07.2020 18:36 Відповісти
А чего чёрное пруться в чужую страну? Почему пытаются устанавливать свои порядки? Они гости? Погостил 30 дней максимум и на родину.
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19.07.2020 16:24 Відповісти
Какой такой иностранец? Надо писать СНГовец, а то все подумали, что добродушный бюргер из Германии.
Или писать "Совковый гастарбайтер"
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19.07.2020 16:29 Відповісти
раньше говорили "ближнее зарубежье" ближний иностранец значит
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19.07.2020 16:40 Відповісти
Твой "добродушный бюргер" недавно в Киеве убил украинку, поджег квартиру с трупом, и прыгнул в окно когда пожарные приехали. Так что не надо ляля.
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19.07.2020 16:58 Відповісти
МОЙ ? (((((( ))))))) !!!!

ссылка?
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19.07.2020 17:03 Відповісти
https://censor.net/news/3202880/prokuratura_kieva_soobschila_o_podozrenii_v_ubiyistve_ukrainki_grajdaninu_frg_kotoryyi_vyprygnul_s_goryaschego
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19.07.2020 17:10 Відповісти
за ссылку спасибо, но это не бюргер, тем более, что арендовал в одиночку квартиру, а значит знает русский язык. Скорее всего выходец из "наших" подженившийся в германии...
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19.07.2020 17:17 Відповісти
Для громадян всіх сусідніх з Україною країн, крім Євросоюзу потрібно ввести візовий режим з біометричною ідентифікацією тих, хто їде в Україну. Прийдуть до влади патріоти України, і ця проблема нарешті буде вирішена.
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19.07.2020 16:39 Відповісти
Не прийдуть.
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19.07.2020 20:36 Відповісти
Black Lives Matter
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19.07.2020 16:41 Відповісти
Тут разборка кровников .Убитый убил сына убийцы.Оба Азеры.Я- на стороне убийцы,хоть это и неправильно.У нас нет судебной системы,пока.
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19.07.2020 16:46 Відповісти
пох... нех в Украину нести законы гор ... пусть писжуют в свои кишлаки и там разбираются - Украина не место для их разборок...
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19.07.2020 17:09 Відповісти
В лугандоне иностранцы чуть не каждый день убивают Украинцев. Может полиции туда нагрянуть с арестами?
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19.07.2020 18:07 Відповісти
Да,годик конечно ощущается высокосный,что не час то новость,кто кого убил,кто повесился,куча трупов в авариях итд
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19.07.2020 18:11 Відповісти
Владимир Александрович, перелогиньтесь! И еще - здесь засранцев-далнобойщиков нет!!!
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19.07.2020 20:39 Відповісти
Ты еще что за додик неадекватный? Бот сраный...
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19.07.2020 21:53 Відповісти
Просто у нас в стране, один такой "забобоний", по поводу "вЫсокосного" года. Вот я и думаю, это сраный ЗЕ, или еще один такой недалекий? А год "вИсокосный", дурбелык сраный
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19.07.2020 21:58 Відповісти
Все с тобой ясно троляка,иди за просрочеными конфетами,тебе твой сывочилый гетьман насрет
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19.07.2020 22:03 Відповісти
Кукушкин это про тебя дурбелык
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19.07.2020 21:55 Відповісти
Вбивцю до буцигарні на 20 років,а його рідню витулти з України.
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19.07.2020 19:16 Відповісти
 
 