Поліція затримала іноземця, який застрелив унаслідок конфлікту в Чернівцях місцевого жителя. ВІДЕО+ФОТО
Правоохоронці затримали громадянина Азербайджану, який застрелив у Чернівцях під час сварки свого опонента.
Про це повідомляє поліція Чернівецькій області, передає Цензор.НЕТ.
18 липня на вулиці Небесної Сотні в Чернівцях між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку, унаслідок якої один з учасників інциденту був убитий із невстановленої зброї.
Під час огляду тіла загиблого 58-річного місцевого жителя було виявлено вогнепальне поранення в голову.
Правоохоронці встановили особу і розшукали причетного. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану, який проживає на Буковині.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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какая разница как говорил наш вяликий ПРе-ЗЕ-Дент
Пишут, что это разборы между азербайджанцами, семейные. Убитый на видео, год назад зарезал зятя. Спустя год, батя зарезаного застрелил свата.
Или писать "Совковый гастарбайтер"
ссылка?