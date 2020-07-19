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Полиция задержала иностранца, застрелившего в результате конфликта в Черновцах местного жителя. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали гражданина Азербайджана, который застрелил в Черновцах в результате ссоры своего оппонента.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.

18 июля, на улице Небесной Сотни в городе Черновцах между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, в результате которой один из участников инцидента был убит из неустановленного оружия.

При осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову.

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Правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживает на Буковине.

Полиция задержала иностранца, застрелившего в результате конфликта в Черновцах местного жителя 01
Полиция задержала иностранца, застрелившего в результате конфликта в Черновцах местного жителя 02

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Нацполиция (16549) смерть (9245) стрельба (3266) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+15
навіщо ... у Карабах повернути ...разом зі всім виводком ...вони його самі задушать
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19.07.2020 15:54
+13
Це "скоро" на кацапських помийках вже шостий рік озвучують, все ніяк не настане))) а держборг США скільки? А Британія коли розвалиться?))
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19.07.2020 17:14
+12
Только пожизненное лишение свободы !
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19.07.2020 15:41
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Только пожизненное лишение свободы !
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19.07.2020 15:41 Ответить
навіщо ... у Карабах повернути ...разом зі всім виводком ...вони його самі задушать
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19.07.2020 15:54 Ответить
так кто устраивает беспредел в Черновцах?.... буковинцы разве?...
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19.07.2020 15:43 Ответить
Погибший убил сына задержанного
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19.07.2020 16:59 Ответить
за что убил сына айзера?, кто был погибший?, почему погибший был на свободе если убийца? - ничего не утаивай
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19.07.2020 17:09 Ответить
оба айзера - добавляют внизу
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19.07.2020 17:11 Ответить
І ШО? В Україні дикунські звичаї поза законом
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20.07.2020 08:53 Ответить
Если погибший армянин то все понятно.
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19.07.2020 15:49 Ответить
Эту обезьяну надо порвать !
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19.07.2020 15:53 Ответить
Гоните нафиг тих вшей с Украины
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19.07.2020 16:01 Ответить
Подождите. Скоро Ес потребует от Украины принять беженцев из Сирии, Ирака и Африки - вот когда начнется веселье.
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19.07.2020 17:05 Ответить
Це "скоро" на кацапських помийках вже шостий рік озвучують, все ніяк не настане))) а держборг США скільки? А Британія коли розвалиться?))
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19.07.2020 17:14 Ответить
У ЕС даже с поляками такая шняга не прокатила, а ты украинцев пугаешь этой чепухой
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19.07.2020 19:56 Ответить
за членство в ЕС я согласен размещать у нас беженцев.... пока мы не в ЕС никто нам не может это даже предлагать, тем более, беженцы бегут не до нас. Мульки с беженцами - как цапский фейк.
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20.07.2020 09:59 Ответить
Надо гнать из Украины всех этих абреков!
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19.07.2020 16:12 Ответить
Поліція затримала іноземця, який застрелив унаслідок конфлікту в Чернівцях місцевого жителя - Цензор.НЕТ 6551
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19.07.2020 17:48 Ответить
Одним меньше-одним больше
какая разница как говорил наш вяликий ПРе-ЗЕ-Дент
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19.07.2020 17:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=OJ8MgoXBWTI&feature=emb_logo

Пишут, что это разборы между азербайджанцами, семейные. Убитый на видео, год назад зарезал зятя. Спустя год, батя зарезаного застрелил свата.
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19.07.2020 16:21 Ответить
Все чесно, по їх законам. Тільки от ми не на Кавказі. Хоча враховуючи нашу судочинну систему- не знаю, виправдовувати його дії чи засуджувати.
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19.07.2020 17:17 Ответить
А , во оно как! Тогда все нормально!
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19.07.2020 18:36 Ответить
А чего чёрное пруться в чужую страну? Почему пытаются устанавливать свои порядки? Они гости? Погостил 30 дней максимум и на родину.
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19.07.2020 16:24 Ответить
Какой такой иностранец? Надо писать СНГовец, а то все подумали, что добродушный бюргер из Германии.
Или писать "Совковый гастарбайтер"
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19.07.2020 16:29 Ответить
раньше говорили "ближнее зарубежье" ближний иностранец значит
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19.07.2020 16:40 Ответить
Твой "добродушный бюргер" недавно в Киеве убил украинку, поджег квартиру с трупом, и прыгнул в окно когда пожарные приехали. Так что не надо ляля.
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19.07.2020 16:58 Ответить
МОЙ ? (((((( ))))))) !!!!

ссылка?
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19.07.2020 17:03 Ответить
https://censor.net/news/3202880/prokuratura_kieva_soobschila_o_podozrenii_v_ubiyistve_ukrainki_grajdaninu_frg_kotoryyi_vyprygnul_s_goryaschego
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19.07.2020 17:10 Ответить
за ссылку спасибо, но это не бюргер, тем более, что арендовал в одиночку квартиру, а значит знает русский язык. Скорее всего выходец из "наших" подженившийся в германии...
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19.07.2020 17:17 Ответить
Для громадян всіх сусідніх з Україною країн, крім Євросоюзу потрібно ввести візовий режим з біометричною ідентифікацією тих, хто їде в Україну. Прийдуть до влади патріоти України, і ця проблема нарешті буде вирішена.
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19.07.2020 16:39 Ответить
Не прийдуть.
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19.07.2020 20:36 Ответить
Black Lives Matter
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19.07.2020 16:41 Ответить
Тут разборка кровников .Убитый убил сына убийцы.Оба Азеры.Я- на стороне убийцы,хоть это и неправильно.У нас нет судебной системы,пока.
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19.07.2020 16:46 Ответить
пох... нех в Украину нести законы гор ... пусть писжуют в свои кишлаки и там разбираются - Украина не место для их разборок...
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19.07.2020 17:09 Ответить
В лугандоне иностранцы чуть не каждый день убивают Украинцев. Может полиции туда нагрянуть с арестами?
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19.07.2020 18:07 Ответить
Да,годик конечно ощущается высокосный,что не час то новость,кто кого убил,кто повесился,куча трупов в авариях итд
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19.07.2020 18:11 Ответить
Владимир Александрович, перелогиньтесь! И еще - здесь засранцев-далнобойщиков нет!!!
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19.07.2020 20:39 Ответить
Ты еще что за додик неадекватный? Бот сраный...
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19.07.2020 21:53 Ответить
Просто у нас в стране, один такой "забобоний", по поводу "вЫсокосного" года. Вот я и думаю, это сраный ЗЕ, или еще один такой недалекий? А год "вИсокосный", дурбелык сраный
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19.07.2020 21:58 Ответить
Все с тобой ясно троляка,иди за просрочеными конфетами,тебе твой сывочилый гетьман насрет
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19.07.2020 22:03 Ответить
Кукушкин это про тебя дурбелык
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19.07.2020 21:55 Ответить
Вбивцю до буцигарні на 20 років,а його рідню витулти з України.
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19.07.2020 19:16 Ответить
 
 