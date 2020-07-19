Полиция задержала иностранца, застрелившего в результате конфликта в Черновцах местного жителя. ВИДЕО+ФОТО
Правоохранители задержали гражданина Азербайджана, который застрелил в Черновцах в результате ссоры своего оппонента.
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.
18 июля, на улице Небесной Сотни в городе Черновцах между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, в результате которой один из участников инцидента был убит из неустановленного оружия.
При осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову.
Правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживает на Буковине.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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какая разница как говорил наш вяликий ПРе-ЗЕ-Дент
Пишут, что это разборы между азербайджанцами, семейные. Убитый на видео, год назад зарезал зятя. Спустя год, батя зарезаного застрелил свата.
Или писать "Совковый гастарбайтер"
ссылка?