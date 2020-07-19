Полиция задержала иностранца, застрелившего в результате конфликта в Черновцах местного жителя. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали гражданина Азербайджана, который застрелил в Черновцах в результате ссоры своего оппонента.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.

18 июля, на улице Небесной Сотни в городе Черновцах между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, в результате которой один из участников инцидента был убит из неустановленного оружия.

При осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову.

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Правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживает на Буковине.





Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.