УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4711 відвідувач онлайн
Новини Фото ДТП
8 787 15

Внаслідок зіткнення вантажівки Нацгвардії з легковиком на Дніпропетровщині загинуло двоє осіб, - військова прокуратура. ФОТО

Внаслідок зіткнення вантажівки Нацгвардії і легкового автомобіля на Дніпропетровщині загинули двоє цивільних і ще троє постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

За даними слідства 20 липня з боку м.Запоріжжя в напрямку м. Харків, на території Синельниківського району, під час руху колони військової техніки однієї з військових частин Нацгвардії України водій ЗІЛ-131 із невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем "Daewoo Lanos". Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир легковика загинули, ще троє пасажирів - у важкому стані.

Зараз 20-річного водія військової машини затримано. Зазначеній особі планується повідомлення про вчинення кримінального злочину за ч. 2 ст. 415 КК України (Порушення правил водіння або експлуатації машин) і готується звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

З метою встановлення обставин і причин дорожньо-транспортної пригоди на місці працюють прокурори Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону та слідчі ТУ ДБР, розташованого в м.Полтава.

Досудове розслідування триває.

Читайте також: Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Внаслідок зіткнення вантажівки Нацгвардії з легковиком на Дніпропетровщині загинуло двоє осіб, - військова прокуратура 01
Внаслідок зіткнення вантажівки Нацгвардії з легковиком на Дніпропетровщині загинуло двоє осіб, - військова прокуратура 02

Автор: 

ДТП (4480) смерть (6772) Військова прокуратура (722) Національна гвардія (1564) Дніпропетровська область (3829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
заснул вояка.... жаль всех...(
показати весь коментар
20.07.2020 16:33
+3
При чем тормоза, когда на встречку выехал? Сто пудово дреманул...
показати весь коментар
20.07.2020 16:56
+2
20 летний водитель?.Солдата не обучили толком.Начальство надо привлекать,а не солдата.Нашли козла отпущения.Да и технике лет 40. На тормозах резинки порвало,или компрессор отказал.Несправедливо это.
показати весь коментар
20.07.2020 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заснул вояка.... жаль всех...(
показати весь коментар
20.07.2020 16:33 Відповісти
20 летний водитель?.Солдата не обучили толком.Начальство надо привлекать,а не солдата.Нашли козла отпущения.Да и технике лет 40. На тормозах резинки порвало,или компрессор отказал.Несправедливо это.
показати весь коментар
20.07.2020 16:38 Відповісти
При чем тормоза, когда на встречку выехал? Сто пудово дреманул...
показати весь коментар
20.07.2020 16:56 Відповісти
Наверно бросил руль что бы двумя руками переключить передачу.
показати весь коментар
20.07.2020 16:53 Відповісти
Із "подвійною вижимкою" зчеплення.
показати весь коментар
20.07.2020 17:08 Відповісти
Если перед маршем колонны водиле не дали отдохнуть (поспать) то виновны будут его командиры. Если водила перед маршем отдыхал положенных 8 часов, посадят водилу.
показати весь коментар
20.07.2020 16:55 Відповісти
Думаешь кто то правду скажет?
показати весь коментар
20.07.2020 16:56 Відповісти
Если в кабине был 2 человек, и спал, то водитель 100% заснул.
показати весь коментар
20.07.2020 16:56 Відповісти
На 131 резина для движения по бездорожью, на скорости очень легко улететь с трассы.
показати весь коментар
20.07.2020 17:03 Відповісти
Цією допотопною технікою керувати треба мати неабияку підготовку і практику.
Тільки один перехід із вищої передачі на нижчу - це ціла операція.
І дорога - трохи ширша за велодоріжку.
показати весь коментар
20.07.2020 17:07 Відповісти
Как бы там не было, жаль погибших, да и водилу тоже, ведь не умышленно всё произошло.
показати весь коментар
20.07.2020 19:20 Відповісти
Ехал за этим Ланосом в 100 метрах позади и видел своими глазами все. Это реальный жах. Всех в машине зажало, долго доставали. Водителю оторвало ноги, руку. Девочку не спасли. Полиция ехала долго и неспешно. В скорую так никто и не дозвонился. Машина загорелась но ее быстро потушили. Водитель видимо заснул и уходил от столкновения с фурой которую доганял. Пересмотрю регистратор, там точно должен быть момент аварии
показати весь коментар
20.07.2020 20:29 Відповісти
Пожалуйста, если Вы являетесь свидетелем аварии 20.07 на Днепропетровской трассе!свяжитесь со мной по тел:0672807375..От этого зависит вся дальнейшая судьба пострадавших! Спасибо.
показати весь коментар
31.07.2020 15:18 Відповісти
поменьше бы камер, фиксирующих превышение скрости и голодных гаишников, со странными вопросами по утрам як ви себе почуваэте

а ребят жалко
показати весь коментар
21.07.2020 00:26 Відповісти
Пожалуйста, если Вы являетесь свидетелем аварии 20.07 на Днепропетровской трассе!свяжитесь со мной по тел:0672807375..От этого зависит вся дальнейшая судьба пострадавших! Спасибо.
показати весь коментар
31.07.2020 15:17 Відповісти
 
 