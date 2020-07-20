Внаслідок зіткнення вантажівки Нацгвардії з легковиком на Дніпропетровщині загинуло двоє осіб, - військова прокуратура. ФОТО

Внаслідок зіткнення вантажівки Нацгвардії і легкового автомобіля на Дніпропетровщині загинули двоє цивільних і ще троє постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

За даними слідства 20 липня з боку м.Запоріжжя в напрямку м. Харків, на території Синельниківського району, під час руху колони військової техніки однієї з військових частин Нацгвардії України водій ЗІЛ-131 із невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем "Daewoo Lanos". Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир легковика загинули, ще троє пасажирів - у важкому стані.

Зараз 20-річного водія військової машини затримано. Зазначеній особі планується повідомлення про вчинення кримінального злочину за ч. 2 ст. 415 КК України (Порушення правил водіння або експлуатації машин) і готується звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

З метою встановлення обставин і причин дорожньо-транспортної пригоди на місці працюють прокурори Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону та слідчі ТУ ДБР, розташованого в м.Полтава.

Досудове розслідування триває.

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