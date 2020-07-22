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Чартер з паломниками-хасидами прибув на Закарпаття. ФОТО

Ужгородський аеропорт прийняв чартерний літак з Ізраїлю з паломниками на борту, які мають намір відвідати с. Буштин Тячівського району Закарпатської області.

Про це повідомляється на сайті Закарпатської обласної державної адміністрації у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Щороку хасиди приїздять до Закарпаття, щоб відвідати могилу і вшанувати пам'ять одного з духовних лідерів єврейської общини, який похований на єврейському кладовищі поблизу синагоги у Буштині Тячівського району. У євреїв поширений звичай відвідувати могили духовних наставників по усьому світу", - йдеться в повідомленні.

Чартер з паломниками-хасидами прибув на Закарпаття 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кабмін поки не визначився, чи зможуть цього року хасиди приїхати в Умань: у нас ще є час, - Шмигаль. ВIДЕО

Як повідомлялося, мер Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош ха-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош ха-Шана припадає на 18-20 вересня.

Автор: 

літак (2936) Ужгород (343) хасиди (176)


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Топ коментарі
+6
Израиль по версии МОЗ находится в красной зоне. Причем, с гораздо худшими показателями, чем Украина.
Значит, хасиды должны либо сдать тест, либо пройти самоизоляцию.
В аэропорту Ужгорода лаборатории нет.
А теперь интересно, эти паломники выполнят требование МОЗ? Или они по-кошерному договорились с братьями по форшмаку.
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22.07.2020 14:41
+5
Бубачка выехал встречать?
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22.07.2020 14:04
+4
А в чём смысл новости? Ну припёрлись жиды кудато-то там, ну и что с того?
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22.07.2020 14:06
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Бубачка выехал встречать?
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22.07.2020 14:04 Відповісти
цадика переселили...
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22.07.2020 14:05 Відповісти
А в чём смысл новости? Ну припёрлись жиды кудато-то там, ну и что с того?
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22.07.2020 14:06 Відповісти
Израиль по версии МОЗ находится в красной зоне. Причем, с гораздо худшими показателями, чем Украина.
Значит, хасиды должны либо сдать тест, либо пройти самоизоляцию.
В аэропорту Ужгорода лаборатории нет.
А теперь интересно, эти паломники выполнят требование МОЗ? Или они по-кошерному договорились с братьями по форшмаку.
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22.07.2020 14:41 Відповісти
Після якого слова краще сміятись над антисемтами-кацапами?
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22.07.2020 17:07 Відповісти
Так он же в Умани вроде опочивает этот роха за хан. 😀😀😀
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22.07.2020 14:07 Відповісти
как сказал ****** о русских

Израиль кончается там где похоронен хоть один еврей
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22.07.2020 14:41 Відповісти
і пішаком на Умань! там буба кошерний стіл накриє і погудуть!
Чартер с паломниками-хасидами прибыл на Закарпатье - Цензор.НЕТ 5073
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22.07.2020 14:08 Відповісти
Пасху запретили, всем сидеть по норам, а пархатые трут шкуру где сами хотят!
Чартер с паломниками-хасидами прибыл на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3518
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22.07.2020 14:08 Відповісти
Две недели самоизоляции!
Или им закон не писан?
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22.07.2020 14:10 Відповісти
Судя по комментам, у нас любят и ценят туристов...
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22.07.2020 14:14 Відповісти
Это не туристы...
Это наглые хамы и поцы!
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22.07.2020 14:33 Відповісти
В Израиле где-то также относятся к нам, но бизнес есть бизнес
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22.07.2020 14:57 Відповісти
Конечно, любят.
С 01 августа гражданам Омана можно в Украину без виз.
Бубачка побеспокоился и подписал указ.
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22.07.2020 14:34 Відповісти
Коломойский, Зеленский,Шефиры, Мендель и еще хасиды-это перебор, это 22.
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22.07.2020 14:26 Відповісти
Ограничения на въезд в Израиль для иностранцев продлены до 1 сентября, - Управление гражданской авиации.
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22.07.2020 14:29 Відповісти
знову від них буде смердіти метрів за десять.
то якійсь ППЦ такий сморід пре.
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22.07.2020 14:31 Відповісти
Карантину я так розумію не буде
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22.07.2020 14:35 Відповісти
наші ідіоти тільки і вміють, що перед будь-ким ноги розсувати((( шлюхи, млять(
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22.07.2020 14:36 Відповісти
Ржу не магу, пацталом!!
Декілька днів тому постив -"просочатся"...
🤗
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22.07.2020 14:38 Відповісти
маладец....бубочка своих не бросает !!!
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22.07.2020 14:46 Відповісти
Та їх у Мукачеві завжди повно. Так і лазять по центру у своїх прикидах. В центрі міста готель, що належить колишньому мукачівцю - американському мільярдеру Ровту, він їх головний спонсор...
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22.07.2020 15:03 Відповісти
 
 