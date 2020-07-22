Чартер з паломниками-хасидами прибув на Закарпаття. ФОТО
Ужгородський аеропорт прийняв чартерний літак з Ізраїлю з паломниками на борту, які мають намір відвідати с. Буштин Тячівського району Закарпатської області.
Про це повідомляється на сайті Закарпатської обласної державної адміністрації у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Щороку хасиди приїздять до Закарпаття, щоб відвідати могилу і вшанувати пам'ять одного з духовних лідерів єврейської общини, який похований на єврейському кладовищі поблизу синагоги у Буштині Тячівського району. У євреїв поширений звичай відвідувати могили духовних наставників по усьому світу", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, мер Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош ха-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.
Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош ха-Шана припадає на 18-20 вересня.
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Значит, хасиды должны либо сдать тест, либо пройти самоизоляцию.
В аэропорту Ужгорода лаборатории нет.
А теперь интересно, эти паломники выполнят требование МОЗ? Или они по-кошерному договорились с братьями по форшмаку.
Израиль кончается там где похоронен хоть один еврей
Или им закон не писан?
Это наглые хамы и поцы!
С 01 августа гражданам Омана можно в Украину без виз.
Бубачка побеспокоился и подписал указ.
то якійсь ППЦ такий сморід пре.
Декілька днів тому постив -"просочатся"...
🤗