Чартер з паломниками-хасидами прибув на Закарпаття. ФОТО

Ужгородський аеропорт прийняв чартерний літак з Ізраїлю з паломниками на борту, які мають намір відвідати с. Буштин Тячівського району Закарпатської області.

Про це повідомляється на сайті Закарпатської обласної державної адміністрації у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Щороку хасиди приїздять до Закарпаття, щоб відвідати могилу і вшанувати пам'ять одного з духовних лідерів єврейської общини, який похований на єврейському кладовищі поблизу синагоги у Буштині Тячівського району. У євреїв поширений звичай відвідувати могили духовних наставників по усьому світу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, мер Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош ха-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масового паломництва послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош ха-Шана припадає на 18-20 вересня.