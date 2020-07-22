Чартер с паломниками-хасидами прибыл на Закарпатье. ФОТО

Ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля с паломниками на борту, которые намерены посетить с. Буштин Тячевского района Закарпатской области.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской областной государственной администрации во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Ежегодно хасиды приезжают на Закарпатье, чтобы посетить могилу и почтить память одного из духовных лидеров еврейской общины, который похоронен на еврейском кладбище вблизи синагоги в Буштине Тячевского района. У евреев распространен обычай посещать могилы духовных наставников по всему миру", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана. Он считает, что это может вызвать вспышку коронавируса в городе.

Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18-20 сентября.