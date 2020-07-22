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Чартер с паломниками-хасидами прибыл на Закарпатье. ФОТО

Ужгородский аэропорт принял чартерный самолет из Израиля с паломниками на борту, которые намерены посетить с. Буштин Тячевского района Закарпатской области.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской областной государственной администрации во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Ежегодно хасиды приезжают на Закарпатье, чтобы посетить могилу и почтить память одного из духовных лидеров еврейской общины, который похоронен на еврейском кладбище вблизи синагоги в Буштине Тячевского района. У евреев распространен обычай посещать могилы духовных наставников по всему миру", - говорится в сообщении.

Чартер с паломниками-хасидами прибыл на Закарпатье 01

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Как сообщалось, мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда этой осенью паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана. Он считает, что это может вызвать вспышку коронавируса в городе.

Умань, где похоронен основатель брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран. В 2020 году празднование Рош Ха-Шана приходится на 18-20 сентября.

самолет (3618) Ужгород (437) хасиды (255)


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Топ комментарии
+6
Израиль по версии МОЗ находится в красной зоне. Причем, с гораздо худшими показателями, чем Украина.
Значит, хасиды должны либо сдать тест, либо пройти самоизоляцию.
В аэропорту Ужгорода лаборатории нет.
А теперь интересно, эти паломники выполнят требование МОЗ? Или они по-кошерному договорились с братьями по форшмаку.
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22.07.2020 14:41
+5
Бубачка выехал встречать?
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22.07.2020 14:04
+4
А в чём смысл новости? Ну припёрлись жиды кудато-то там, ну и что с того?
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22.07.2020 14:06
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Бубачка выехал встречать?
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22.07.2020 14:04 Ответить
цадика переселили...
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22.07.2020 14:05 Ответить
А в чём смысл новости? Ну припёрлись жиды кудато-то там, ну и что с того?
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22.07.2020 14:06 Ответить
Израиль по версии МОЗ находится в красной зоне. Причем, с гораздо худшими показателями, чем Украина.
Значит, хасиды должны либо сдать тест, либо пройти самоизоляцию.
В аэропорту Ужгорода лаборатории нет.
А теперь интересно, эти паломники выполнят требование МОЗ? Или они по-кошерному договорились с братьями по форшмаку.
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22.07.2020 14:41 Ответить
Після якого слова краще сміятись над антисемтами-кацапами?
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22.07.2020 17:07 Ответить
Так он же в Умани вроде опочивает этот роха за хан. 😀😀😀
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22.07.2020 14:07 Ответить
как сказал ****** о русских

Израиль кончается там где похоронен хоть один еврей
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22.07.2020 14:41 Ответить
і пішаком на Умань! там буба кошерний стіл накриє і погудуть!
Чартер с паломниками-хасидами прибыл на Закарпатье - Цензор.НЕТ 5073
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22.07.2020 14:08 Ответить
Пасху запретили, всем сидеть по норам, а пархатые трут шкуру где сами хотят!
Чартер с паломниками-хасидами прибыл на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3518
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22.07.2020 14:08 Ответить
Две недели самоизоляции!
Или им закон не писан?
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22.07.2020 14:10 Ответить
Судя по комментам, у нас любят и ценят туристов...
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22.07.2020 14:14 Ответить
Это не туристы...
Это наглые хамы и поцы!
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22.07.2020 14:33 Ответить
В Израиле где-то также относятся к нам, но бизнес есть бизнес
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22.07.2020 14:57 Ответить
Конечно, любят.
С 01 августа гражданам Омана можно в Украину без виз.
Бубачка побеспокоился и подписал указ.
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22.07.2020 14:34 Ответить
Коломойский, Зеленский,Шефиры, Мендель и еще хасиды-это перебор, это 22.
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22.07.2020 14:26 Ответить
Ограничения на въезд в Израиль для иностранцев продлены до 1 сентября, - Управление гражданской авиации.
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22.07.2020 14:29 Ответить
знову від них буде смердіти метрів за десять.
то якійсь ППЦ такий сморід пре.
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22.07.2020 14:31 Ответить
Карантину я так розумію не буде
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22.07.2020 14:35 Ответить
наші ідіоти тільки і вміють, що перед будь-ким ноги розсувати((( шлюхи, млять(
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22.07.2020 14:36 Ответить
Ржу не магу, пацталом!!
Декілька днів тому постив -"просочатся"...
🤗
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22.07.2020 14:38 Ответить
маладец....бубочка своих не бросает !!!
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22.07.2020 14:46 Ответить
Та їх у Мукачеві завжди повно. Так і лазять по центру у своїх прикидах. В центрі міста готель, що належить колишньому мукачівцю - американському мільярдеру Ровту, він їх головний спонсор...
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22.07.2020 15:03 Ответить
 
 