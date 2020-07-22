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Зеленський обговорив законопроєкти про резервістів із самими резервістами. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський обговорив зміни до законодавства, які стосуються військового резерву, на зустрічі з представниками Ради резервістів Збройних сил України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президент звернувся до присутніх з пропозицією детально обговорити подані ним законодавчі ініціативи, які безпосередньо стосуються резервістів", - сказано в повідомленні.

Перший документ, розроблений Міністерством оборони України, передбачає переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до європейських підходів. Також законопроект пропонує запровадити новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період, яка передбачає можливість призову резервістів в особливий період без оголошення мобілізації на строк до шести місяців. Такий призов відбуватиметься за рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних сил України – президента України.

Зеленський обговорив законопроєкти про резервістів із самими резервістами 01Зеленський обговорив законопроєкти про резервістів із самими резервістами 02

Крім того, проект закону пропонує поширити на резервістів комплекс соціальних гарантій, які діють для мобілізованих осіб; удосконалити питання формування військового резерву, а також створити військовий облік резервістів у державі, зокрема за допомогою автоматизованої системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та резервістів).

Читайте також: Зеленський вніс у Раду законопроєкт про призов резервістів без оголошення мобілізації

Другий законопроект – "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період", який також був розроблений Міноборони, передбачає пільгове оподаткування фізичних осіб – підприємців у разі їхнього призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. На весь час такої служби вони звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Зеленський обговорив законопроєкти про резервістів із самими резервістами 03

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що основною метою законодавчих змін є створення умов, коли бойовий і професійний досвід резервістів можна буде максимально використати.

Голова Ради резервістів Збройних сил України Тарас Ткаліч нагадав, що Рада була створена в січні 2018 року та складається на 100% з учасників бойових дій і резервістів за контрактом.

Заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай висловив подяку президенту за підтримку ініціативи резервістів і винесення на розгляд парламенту законопроектів як невідкладних. "Дуже сподіваємося, що у вересні вони вже будуть проходити перше читання, тому що ці закони важливі", – констатував Гай.

Зеленський обговорив законопроєкти про резервістів із самими резервістами 04
Зеленський обговорив законопроєкти про резервістів із самими резервістами 05

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) резервісти (71)


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Топ коментарі
+12
Уклонист и дизертир обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами.
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22.07.2020 16:23
+9
Ветерани АТО вийшли на протест через покинутого напризволяще пораненого морпіха.
Серед вимог - притягнути до відповідальності за бездіяльність вище військове керівництво держави через покинутого напризволяще пораненого морпіха, який помирав три дні.


У Вінниці в середу ветерани АТО вийшли на протест, відбувся пікет будівлі ОДА, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067881-u-vinnici-veterani-ato-protestuut-cerez-pokinutogo-naprizvolase-poranenogo-morpiha.html Укрінформ .
На пікет вийшли близько півсотні ветеранів АТО/ООС. Вони висловлювали своє обурення бездіяльністю вищого військового керівництва держави, яке не забезпечило порятунок морпіха, пораненого 13 липня поблизу населеного пункту https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/903770706782213 Зайцеве Донецької області під час виконання бойового завдання. Український безпілотник зняв відео з пораненим морпіхом у білому шоломі.
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22.07.2020 16:24
+8
Как всегда, быковал? Брызгал слюной и шипел, что он нелох?
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22.07.2020 16:23
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Как всегда, быковал? Брызгал слюной и шипел, что он нелох?
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22.07.2020 16:23 Відповісти
Уклонист и дизертир обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами.
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22.07.2020 16:23 Відповісти
Поділився досвідом,як краще закосити від арміі...
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22.07.2020 17:22 Відповісти
а закон об утилизации отходов обсуждал с мусорщиками?
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22.07.2020 16:23 Відповісти
Не переживай, когда будут обсуждать вопрос о запрете сект в Украине, пригласят твоего Петю.
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22.07.2020 16:29 Відповісти
вася - ты французский писатель-фантаст. тебе кто пасть разрешил открывать? когда понадобится мнение опущенца - тебе пришлют записку на зеленой бумажке
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22.07.2020 16:36 Відповісти
Дырочка, чья бы там мычала...
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23.07.2020 02:51 Відповісти
Ветерани АТО вийшли на протест через покинутого напризволяще пораненого морпіха.
Серед вимог - притягнути до відповідальності за бездіяльність вище військове керівництво держави через покинутого напризволяще пораненого морпіха, який помирав три дні.


У Вінниці в середу ветерани АТО вийшли на протест, відбувся пікет будівлі ОДА, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067881-u-vinnici-veterani-ato-protestuut-cerez-pokinutogo-naprizvolase-poranenogo-morpiha.html Укрінформ .
На пікет вийшли близько півсотні ветеранів АТО/ООС. Вони висловлювали своє обурення бездіяльністю вищого військового керівництва держави, яке не забезпечило порятунок морпіха, пораненого 13 липня поблизу населеного пункту https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/903770706782213 Зайцеве Донецької області під час виконання бойового завдання. Український безпілотник зняв відео з пораненим морпіхом у білому шоломі.
показати весь коментар
22.07.2020 16:24 Відповісти
Боєць був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття. Він кілька днів залишався живим на непідконтрольній уряду України території. 21 липня представники російсько-окупаційних військ повернули його тіло.

«Наше терпіння добігає кінця: людину покинули, як собаку. Ніхто не поворухнув пальцем, не підтягнув ні танків, ні артилерії, ніхто не намагався організувати операцію з порятунку», - сказав один з учасників пікету, який назвався Ігорем.

З пікетувальниками зустрівся голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Вони заявили посадовцю, що вважають позицію вищого керівництва держави у даній ситуації службовою недбалістю, яка призвела до смерті, і заслуговує на покарання згідно з чинним законодавством.
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22.07.2020 16:24 Відповісти
Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами - Цензор.НЕТ 1419
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22.07.2020 16:24 Відповісти
уклонист обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами
Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами - Цензор.НЕТ 9202
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22.07.2020 16:28 Відповісти
рейтингу зе отчаянно делают искуственное дыхание "х@й в рот", страшно подумать как будет выглядеть массаж сердца через ОПУ.
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22.07.2020 16:30 Відповісти
Кадыров в помощь.
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22.07.2020 18:44 Відповісти
Хороший отважный Главнокомандующий войсками,в отличие от предыдущих мерзавцев и подонков.
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22.07.2020 16:38 Відповісти
Отважно отказывается принести личные соболезнования в связи с гибелью морпеха, спасение которого брал под личный контроль прямо на пляже.
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22.07.2020 16:44 Відповісти
уклонист беседует с резервистами Лейтенант Баканов - глава СБУ Зебилы превратили страну в театр абсурда
Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами - Цензор.НЕТ 7351
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22.07.2020 16:42 Відповісти
***
" Конечно, сам по себе Зеленский - известный воин, каких еще с повесткой поискать,
но чувства зрителей должны быть важнее...."
(Василий Рыбников)
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22.07.2020 16:47 Відповісти
Представьте себе государство с самым большим в мире процентом населения, находящегося в армии.
Государство, в котором все мужчины от 20 до 50 - военнослужащие, в буквальном смысле слова, спящие с автоматом под кроватью. Государство, которое и после 50 просто дарит тебе ствол, и радо видеть тебя до гроба на сборах и полигонах. Государство, упрашивающее тебя купить хотя бы пистолет (а лучше винтовку) со скидкой.
Государство, способное развернуть из 22-тысячной армии за два-четыре часа (!) 650-тысячную, а за двое суток - 1.7-миллионную (!) армию: прекрасно обученную, организованную и неплохо вооружённую.
Для примера - армия США - 1.3 миллиона плюс такой же резерв, армия Китая - 2.4 млн, плюс 1 млн. резерв.
Представьте себе самое милитаризированное государство в мире. И плюс учтите, что почти вся эта жуткая, вооружённая до зубов страна, от Женевы до Давоса, от Цюриха до Лугано - высоченные горы, изрытые тоннелями, противоатомными убежищами, хранилищами оружия, «закромами родины», и ракетно-артиллерийскими опорными огневыми точками, врезанными в гранит.Особенность швейцарской армии - усиленная подготовка офицеров - резервистов. Желающие стать офицерами проходят дополнительные сборы - каждый ранг - примерно 100 дней в сумме. Этим, кстати, пользуются, к неудовольствию работодателей (особенно Банковской Ассоциации) всё начальство - от СЕО до мелкого начальника отдела.

Ну да, стрелковый энтузиазм, здоровый патриотизм, и т.д., но цепкие лапы родины также в наличии.
При неявке по повестке (сессия, свадьба, запой, отпуск и т.д.) светит штраф и тюрьма по такой жуткой статье, что рядовой швейцарец может ставить крест на своей карьере.
Его больше никто и никогда на приличную работу не возьмёт.
Белый билет? Ты слепой, больной или эмигрант?
Получи 3-процентный налог на содержание армии.
Пацифист-альтернативщик?
Получай те же повестки, но на разгребание муниципального мусора, и в полтора раза чаще.
Работаешь за границей и без причин забыл или не добрался до сборов?...(c)
.
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22.07.2020 17:02 Відповісти
Ясно, из резервистов по контракту. Эти резервисты «по контракту» будут решать судьбу обычных резервистов «по принуждению». Зачётно.
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22.07.2020 17:08 Відповісти
Сколько вумных слов , аж страшно. По факту Осляра с Хомчакок так докеровались ВСУ , что тупо некому служить , вот и решили мобилизовывать резервистов. То есть по факту это та же самая мобилизация , но только Осел всем будет рассказывать , что ее нет.Особенно порадовал пункт про мобилизовыванных ФОПовцев , налоги они типа платить не будут , а чего то вообще даже не париться прикинуть , сколько клиентов и прибыли он потеряет за эти пол года и что ему после дембеля опять все с ноля начинать , а если у него арендованное помещение , кто оплатит ему аренду тогда . Короче все как всегда , снова пацанов кинут на все что можно из за чьей то тупости.
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22.07.2020 17:12 Відповісти
Уклонист, дезертир, капитулянт ...навіть обговорює законопроєкти про резервістів.? Якось дивно бо недавно ЗЕ пацифіст кричав що він голуб мира, НГеамовито верещав про мир за всяку ціну навіть капітуляція України на милість проклятої ворожої паРаші
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22.07.2020 17:42 Відповісти
Жду встречу с дезертирами.
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22.07.2020 18:43 Відповісти
А він і так з ними кожний день то на Банковій, то на засіданнях партії "слуга урода" зустрічається.
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23.07.2020 09:14 Відповісти
О резервистах с резервистами, а о уклонистах с 95 кварталом.
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23.07.2020 01:08 Відповісти
Хомчак з Говнокомандуючим нічого не хотіли майбутнім контрактникам і резервістам про кинутого морпіха розказати?
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23.07.2020 09:16 Відповісти
 
 