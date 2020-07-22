Зеленський обговорив законопроєкти про резервістів із самими резервістами. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський обговорив зміни до законодавства, які стосуються військового резерву, на зустрічі з представниками Ради резервістів Збройних сил України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Президент звернувся до присутніх з пропозицією детально обговорити подані ним законодавчі ініціативи, які безпосередньо стосуються резервістів", - сказано в повідомленні.

Перший документ, розроблений Міністерством оборони України, передбачає переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до європейських підходів. Також законопроект пропонує запровадити новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період, яка передбачає можливість призову резервістів в особливий період без оголошення мобілізації на строк до шести місяців. Такий призов відбуватиметься за рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних сил України – президента України.

Крім того, проект закону пропонує поширити на резервістів комплекс соціальних гарантій, які діють для мобілізованих осіб; удосконалити питання формування військового резерву, а також створити військовий облік резервістів у державі, зокрема за допомогою автоматизованої системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та резервістів).

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Другий законопроект – "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період", який також був розроблений Міноборони, передбачає пільгове оподаткування фізичних осіб – підприємців у разі їхнього призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. На весь час такої служби вони звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що основною метою законодавчих змін є створення умов, коли бойовий і професійний досвід резервістів можна буде максимально використати.

Голова Ради резервістів Збройних сил України Тарас Ткаліч нагадав, що Рада була створена в січні 2018 року та складається на 100% з учасників бойових дій і резервістів за контрактом.

Заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай висловив подяку президенту за підтримку ініціативи резервістів і винесення на розгляд парламенту законопроектів як невідкладних. "Дуже сподіваємося, що у вересні вони вже будуть проходити перше читання, тому що ці закони важливі", – констатував Гай.



