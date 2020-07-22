Зеленський обговорив законопроєкти про резервістів із самими резервістами. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський обговорив зміни до законодавства, які стосуються військового резерву, на зустрічі з представниками Ради резервістів Збройних сил України
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Президент звернувся до присутніх з пропозицією детально обговорити подані ним законодавчі ініціативи, які безпосередньо стосуються резервістів", - сказано в повідомленні.
Перший документ, розроблений Міністерством оборони України, передбачає переформування військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідно до європейських підходів. Також законопроект пропонує запровадити новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період, яка передбачає можливість призову резервістів в особливий період без оголошення мобілізації на строк до шести місяців. Такий призов відбуватиметься за рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних сил України – президента України.
Крім того, проект закону пропонує поширити на резервістів комплекс соціальних гарантій, які діють для мобілізованих осіб; удосконалити питання формування військового резерву, а також створити військовий облік резервістів у державі, зокрема за допомогою автоматизованої системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та резервістів).
Другий законопроект – "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період", який також був розроблений Міноборони, передбачає пільгове оподаткування фізичних осіб – підприємців у разі їхнього призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. На весь час такої служби вони звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зазначив, що основною метою законодавчих змін є створення умов, коли бойовий і професійний досвід резервістів можна буде максимально використати.
Голова Ради резервістів Збройних сил України Тарас Ткаліч нагадав, що Рада була створена в січні 2018 року та складається на 100% з учасників бойових дій і резервістів за контрактом.
Заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай висловив подяку президенту за підтримку ініціативи резервістів і винесення на розгляд парламенту законопроектів як невідкладних. "Дуже сподіваємося, що у вересні вони вже будуть проходити перше читання, тому що ці закони важливі", – констатував Гай.
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Серед вимог - притягнути до відповідальності за бездіяльність вище військове керівництво держави через покинутого напризволяще пораненого морпіха, який помирав три дні.
У Вінниці в середу ветерани АТО вийшли на протест, відбувся пікет будівлі ОДА, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067881-u-vinnici-veterani-ato-protestuut-cerez-pokinutogo-naprizvolase-poranenogo-morpiha.html Укрінформ .
На пікет вийшли близько півсотні ветеранів АТО/ООС. Вони висловлювали своє обурення бездіяльністю вищого військового керівництва держави, яке не забезпечило порятунок морпіха, пораненого 13 липня поблизу населеного пункту https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/903770706782213 Зайцеве Донецької області під час виконання бойового завдання. Український безпілотник зняв відео з пораненим морпіхом у білому шоломі.
«Наше терпіння добігає кінця: людину покинули, як собаку. Ніхто не поворухнув пальцем, не підтягнув ні танків, ні артилерії, ніхто не намагався організувати операцію з порятунку», - сказав один з учасників пікету, який назвався Ігорем.
З пікетувальниками зустрівся голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Вони заявили посадовцю, що вважають позицію вищого керівництва держави у даній ситуації службовою недбалістю, яка призвела до смерті, і заслуговує на покарання згідно з чинним законодавством.
" Конечно, сам по себе Зеленский - известный воин, каких еще с повесткой поискать,
но чувства зрителей должны быть важнее...."
(Василий Рыбников)
Государство, в котором все мужчины от 20 до 50 - военнослужащие, в буквальном смысле слова, спящие с автоматом под кроватью. Государство, которое и после 50 просто дарит тебе ствол, и радо видеть тебя до гроба на сборах и полигонах. Государство, упрашивающее тебя купить хотя бы пистолет (а лучше винтовку) со скидкой.
Государство, способное развернуть из 22-тысячной армии за два-четыре часа (!) 650-тысячную, а за двое суток - 1.7-миллионную (!) армию: прекрасно обученную, организованную и неплохо вооружённую.
Для примера - армия США - 1.3 миллиона плюс такой же резерв, армия Китая - 2.4 млн, плюс 1 млн. резерв.
Представьте себе самое милитаризированное государство в мире. И плюс учтите, что почти вся эта жуткая, вооружённая до зубов страна, от Женевы до Давоса, от Цюриха до Лугано - высоченные горы, изрытые тоннелями, противоатомными убежищами, хранилищами оружия, «закромами родины», и ракетно-артиллерийскими опорными огневыми точками, врезанными в гранит.Особенность швейцарской армии - усиленная подготовка офицеров - резервистов. Желающие стать офицерами проходят дополнительные сборы - каждый ранг - примерно 100 дней в сумме. Этим, кстати, пользуются, к неудовольствию работодателей (особенно Банковской Ассоциации) всё начальство - от СЕО до мелкого начальника отдела.
Ну да, стрелковый энтузиазм, здоровый патриотизм, и т.д., но цепкие лапы родины также в наличии.
При неявке по повестке (сессия, свадьба, запой, отпуск и т.д.) светит штраф и тюрьма по такой жуткой статье, что рядовой швейцарец может ставить крест на своей карьере.
Его больше никто и никогда на приличную работу не возьмёт.
Белый билет? Ты слепой, больной или эмигрант?
Получи 3-процентный налог на содержание армии.
Пацифист-альтернативщик?
Получай те же повестки, но на разгребание муниципального мусора, и в полтора раза чаще.
Работаешь за границей и без причин забыл или не добрался до сборов?...(c)
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