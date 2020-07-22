Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил изменения в законодательство, касающиеся военного резерва, на встрече с представителями Совета резервистов Вооруженных сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент обратился к присутствующим с предложением детально обсудить представленные им законодательные инициативы, которые непосредственно касаются резервистов", - сказано в сообщении.

Первый документ, разработанный Министерством обороны Украины, предусматривает переформирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с европейскими подходами. Также законопроект предлагает ввести новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, которая предусматривает возможность призыва резервистов в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев. Такой призыв будет проходить по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины – президента Украины.

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Кроме того, проект закона предлагает распространить на резервистов комплекс социальных гарантий, которые действуют для мобилизованных лиц; усовершенствовать вопросы формирования военного резерва, а также создать военный учет резервистов в государстве, в частности с помощью автоматизированной системы "Обериг" (Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов).

Второй законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об отдельных вопросах совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период", который также был разработан Минобороны, предусматривает льготное налогообложение физических лиц-предпринимателей в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. На все время такой службы они освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что основной целью законодательных изменений является создание условий, когда боевой и профессиональный опыт резервистов можно будет использовать максимально.

Председатель Совета резервистов ВСУ Тарас Ткалич напомнил, что совет был создан в январе 2018 года и состоит на 100% из участников боевых действий и резервистов по контракту.

Зампредседателя Совета резервистов Мирослав Гай поблагодарил президента за поддержку инициативы резервистов и вынесение на рассмотрение парламента законопроектов как неотложных. "Очень надеемся, что в сентябре они уже будут проходить первое чтение, так как эти законы важны", - указал Гай.

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