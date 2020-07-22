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Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил изменения в законодательство, касающиеся военного резерва, на встрече с представителями Совета резервистов Вооруженных сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент обратился к присутствующим с предложением детально обсудить представленные им законодательные инициативы, которые непосредственно касаются резервистов", - сказано в сообщении.

Первый документ, разработанный Министерством обороны Украины, предусматривает переформирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с европейскими подходами. Также законопроект предлагает ввести новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, которая предусматривает возможность призыва резервистов в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев. Такой призыв будет проходить по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины – президента Украины.

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Кроме того, проект закона предлагает распространить на резервистов комплекс социальных гарантий, которые действуют для мобилизованных лиц; усовершенствовать вопросы формирования военного резерва, а также создать военный учет резервистов в государстве, в частности с помощью автоматизированной системы "Обериг" (Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов).

Второй законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об отдельных вопросах совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период", который также был разработан Минобороны, предусматривает льготное налогообложение физических лиц-предпринимателей в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. На все время такой службы они освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами 03

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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что основной целью законодательных изменений является создание условий, когда боевой и профессиональный опыт резервистов можно будет использовать максимально.

Председатель Совета резервистов ВСУ Тарас Ткалич напомнил, что совет был создан в январе 2018 года и состоит на 100% из участников боевых действий и резервистов по контракту.

Зампредседателя Совета резервистов Мирослав Гай поблагодарил президента за поддержку инициативы резервистов и вынесение на рассмотрение парламента законопроектов как неотложных. "Очень надеемся, что в сентябре они уже будут проходить первое чтение, так как эти законы важны", - указал Гай.

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Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами 04
Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами 05

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) резервисты (61)


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Топ комментарии
+12
Уклонист и дизертир обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами.
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22.07.2020 16:23
+9
Ветерани АТО вийшли на протест через покинутого напризволяще пораненого морпіха.
Серед вимог - притягнути до відповідальності за бездіяльність вище військове керівництво держави через покинутого напризволяще пораненого морпіха, який помирав три дні.


У Вінниці в середу ветерани АТО вийшли на протест, відбувся пікет будівлі ОДА, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067881-u-vinnici-veterani-ato-protestuut-cerez-pokinutogo-naprizvolase-poranenogo-morpiha.html Укрінформ .
На пікет вийшли близько півсотні ветеранів АТО/ООС. Вони висловлювали своє обурення бездіяльністю вищого військового керівництва держави, яке не забезпечило порятунок морпіха, пораненого 13 липня поблизу населеного пункту https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/903770706782213 Зайцеве Донецької області під час виконання бойового завдання. Український безпілотник зняв відео з пораненим морпіхом у білому шоломі.
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22.07.2020 16:24
+8
Как всегда, быковал? Брызгал слюной и шипел, что он нелох?
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22.07.2020 16:23
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Как всегда, быковал? Брызгал слюной и шипел, что он нелох?
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22.07.2020 16:23 Ответить
Уклонист и дизертир обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами.
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22.07.2020 16:23 Ответить
Поділився досвідом,як краще закосити від арміі...
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22.07.2020 17:22 Ответить
а закон об утилизации отходов обсуждал с мусорщиками?
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22.07.2020 16:23 Ответить
Не переживай, когда будут обсуждать вопрос о запрете сект в Украине, пригласят твоего Петю.
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22.07.2020 16:29 Ответить
вася - ты французский писатель-фантаст. тебе кто пасть разрешил открывать? когда понадобится мнение опущенца - тебе пришлют записку на зеленой бумажке
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22.07.2020 16:36 Ответить
Дырочка, чья бы там мычала...
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23.07.2020 02:51 Ответить
Ветерани АТО вийшли на протест через покинутого напризволяще пораненого морпіха.
Серед вимог - притягнути до відповідальності за бездіяльність вище військове керівництво держави через покинутого напризволяще пораненого морпіха, який помирав три дні.


У Вінниці в середу ветерани АТО вийшли на протест, відбувся пікет будівлі ОДА, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067881-u-vinnici-veterani-ato-protestuut-cerez-pokinutogo-naprizvolase-poranenogo-morpiha.html Укрінформ .
На пікет вийшли близько півсотні ветеранів АТО/ООС. Вони висловлювали своє обурення бездіяльністю вищого військового керівництва держави, яке не забезпечило порятунок морпіха, пораненого 13 липня поблизу населеного пункту https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/903770706782213 Зайцеве Донецької області під час виконання бойового завдання. Український безпілотник зняв відео з пораненим морпіхом у білому шоломі.
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22.07.2020 16:24 Ответить
Боєць був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття. Він кілька днів залишався живим на непідконтрольній уряду України території. 21 липня представники російсько-окупаційних військ повернули його тіло.

«Наше терпіння добігає кінця: людину покинули, як собаку. Ніхто не поворухнув пальцем, не підтягнув ні танків, ні артилерії, ніхто не намагався організувати операцію з порятунку», - сказав один з учасників пікету, який назвався Ігорем.

З пікетувальниками зустрівся голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Вони заявили посадовцю, що вважають позицію вищого керівництва держави у даній ситуації службовою недбалістю, яка призвела до смерті, і заслуговує на покарання згідно з чинним законодавством.
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22.07.2020 16:24 Ответить
Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами - Цензор.НЕТ 1419
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22.07.2020 16:24 Ответить
уклонист обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами
Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами - Цензор.НЕТ 9202
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22.07.2020 16:28 Ответить
рейтингу зе отчаянно делают искуственное дыхание "х@й в рот", страшно подумать как будет выглядеть массаж сердца через ОПУ.
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22.07.2020 16:30 Ответить
Кадыров в помощь.
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22.07.2020 18:44 Ответить
Хороший отважный Главнокомандующий войсками,в отличие от предыдущих мерзавцев и подонков.
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22.07.2020 16:38 Ответить
Отважно отказывается принести личные соболезнования в связи с гибелью морпеха, спасение которого брал под личный контроль прямо на пляже.
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22.07.2020 16:44 Ответить
уклонист беседует с резервистами Лейтенант Баканов - глава СБУ Зебилы превратили страну в театр абсурда
Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами - Цензор.НЕТ 7351
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22.07.2020 16:42 Ответить
***
" Конечно, сам по себе Зеленский - известный воин, каких еще с повесткой поискать,
но чувства зрителей должны быть важнее...."
(Василий Рыбников)
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22.07.2020 16:47 Ответить
Представьте себе государство с самым большим в мире процентом населения, находящегося в армии.
Государство, в котором все мужчины от 20 до 50 - военнослужащие, в буквальном смысле слова, спящие с автоматом под кроватью. Государство, которое и после 50 просто дарит тебе ствол, и радо видеть тебя до гроба на сборах и полигонах. Государство, упрашивающее тебя купить хотя бы пистолет (а лучше винтовку) со скидкой.
Государство, способное развернуть из 22-тысячной армии за два-четыре часа (!) 650-тысячную, а за двое суток - 1.7-миллионную (!) армию: прекрасно обученную, организованную и неплохо вооружённую.
Для примера - армия США - 1.3 миллиона плюс такой же резерв, армия Китая - 2.4 млн, плюс 1 млн. резерв.
Представьте себе самое милитаризированное государство в мире. И плюс учтите, что почти вся эта жуткая, вооружённая до зубов страна, от Женевы до Давоса, от Цюриха до Лугано - высоченные горы, изрытые тоннелями, противоатомными убежищами, хранилищами оружия, «закромами родины», и ракетно-артиллерийскими опорными огневыми точками, врезанными в гранит.Особенность швейцарской армии - усиленная подготовка офицеров - резервистов. Желающие стать офицерами проходят дополнительные сборы - каждый ранг - примерно 100 дней в сумме. Этим, кстати, пользуются, к неудовольствию работодателей (особенно Банковской Ассоциации) всё начальство - от СЕО до мелкого начальника отдела.

Ну да, стрелковый энтузиазм, здоровый патриотизм, и т.д., но цепкие лапы родины также в наличии.
При неявке по повестке (сессия, свадьба, запой, отпуск и т.д.) светит штраф и тюрьма по такой жуткой статье, что рядовой швейцарец может ставить крест на своей карьере.
Его больше никто и никогда на приличную работу не возьмёт.
Белый билет? Ты слепой, больной или эмигрант?
Получи 3-процентный налог на содержание армии.
Пацифист-альтернативщик?
Получай те же повестки, но на разгребание муниципального мусора, и в полтора раза чаще.
Работаешь за границей и без причин забыл или не добрался до сборов?...(c)
.
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22.07.2020 17:02 Ответить
Ясно, из резервистов по контракту. Эти резервисты «по контракту» будут решать судьбу обычных резервистов «по принуждению». Зачётно.
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22.07.2020 17:08 Ответить
Сколько вумных слов , аж страшно. По факту Осляра с Хомчакок так докеровались ВСУ , что тупо некому служить , вот и решили мобилизовывать резервистов. То есть по факту это та же самая мобилизация , но только Осел всем будет рассказывать , что ее нет.Особенно порадовал пункт про мобилизовыванных ФОПовцев , налоги они типа платить не будут , а чего то вообще даже не париться прикинуть , сколько клиентов и прибыли он потеряет за эти пол года и что ему после дембеля опять все с ноля начинать , а если у него арендованное помещение , кто оплатит ему аренду тогда . Короче все как всегда , снова пацанов кинут на все что можно из за чьей то тупости.
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22.07.2020 17:12 Ответить
Уклонист, дезертир, капитулянт ...навіть обговорює законопроєкти про резервістів.? Якось дивно бо недавно ЗЕ пацифіст кричав що він голуб мира, НГеамовито верещав про мир за всяку ціну навіть капітуляція України на милість проклятої ворожої паРаші
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22.07.2020 17:42 Ответить
Жду встречу с дезертирами.
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22.07.2020 18:43 Ответить
А він і так з ними кожний день то на Банковій, то на засіданнях партії "слуга урода" зустрічається.
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23.07.2020 09:14 Ответить
О резервистах с резервистами, а о уклонистах с 95 кварталом.
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23.07.2020 01:08 Ответить
Хомчак з Говнокомандуючим нічого не хотіли майбутнім контрактникам і резервістам про кинутого морпіха розказати?
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23.07.2020 09:16 Ответить
 
 