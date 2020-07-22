Зеленский обсудил законопроекты о резервистах с самими резервистами. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил изменения в законодательство, касающиеся военного резерва, на встрече с представителями Совета резервистов Вооруженных сил Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Президент обратился к присутствующим с предложением детально обсудить представленные им законодательные инициативы, которые непосредственно касаются резервистов", - сказано в сообщении.
Первый документ, разработанный Министерством обороны Украины, предусматривает переформирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с европейскими подходами. Также законопроект предлагает ввести новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, которая предусматривает возможность призыва резервистов в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев. Такой призыв будет проходить по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины – президента Украины.
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Кроме того, проект закона предлагает распространить на резервистов комплекс социальных гарантий, которые действуют для мобилизованных лиц; усовершенствовать вопросы формирования военного резерва, а также создать военный учет резервистов в государстве, в частности с помощью автоматизированной системы "Обериг" (Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов).
Второй законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об отдельных вопросах совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период", который также был разработан Минобороны, предусматривает льготное налогообложение физических лиц-предпринимателей в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. На все время такой службы они освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.
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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что основной целью законодательных изменений является создание условий, когда боевой и профессиональный опыт резервистов можно будет использовать максимально.
Председатель Совета резервистов ВСУ Тарас Ткалич напомнил, что совет был создан в январе 2018 года и состоит на 100% из участников боевых действий и резервистов по контракту.
Зампредседателя Совета резервистов Мирослав Гай поблагодарил президента за поддержку инициативы резервистов и вынесение на рассмотрение парламента законопроектов как неотложных. "Очень надеемся, что в сентябре они уже будут проходить первое чтение, так как эти законы важны", - указал Гай.
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Серед вимог - притягнути до відповідальності за бездіяльність вище військове керівництво держави через покинутого напризволяще пораненого морпіха, який помирав три дні.
У Вінниці в середу ветерани АТО вийшли на протест, відбувся пікет будівлі ОДА, повідомляє https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3067881-u-vinnici-veterani-ato-protestuut-cerez-pokinutogo-naprizvolase-poranenogo-morpiha.html Укрінформ .
На пікет вийшли близько півсотні ветеранів АТО/ООС. Вони висловлювали своє обурення бездіяльністю вищого військового керівництва держави, яке не забезпечило порятунок морпіха, пораненого 13 липня поблизу населеного пункту https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/903770706782213 Зайцеве Донецької області під час виконання бойового завдання. Український безпілотник зняв відео з пораненим морпіхом у білому шоломі.
«Наше терпіння добігає кінця: людину покинули, як собаку. Ніхто не поворухнув пальцем, не підтягнув ні танків, ні артилерії, ніхто не намагався організувати операцію з порятунку», - сказав один з учасників пікету, який назвався Ігорем.
З пікетувальниками зустрівся голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
Вони заявили посадовцю, що вважають позицію вищого керівництва держави у даній ситуації службовою недбалістю, яка призвела до смерті, і заслуговує на покарання згідно з чинним законодавством.
" Конечно, сам по себе Зеленский - известный воин, каких еще с повесткой поискать,
но чувства зрителей должны быть важнее...."
(Василий Рыбников)
Государство, в котором все мужчины от 20 до 50 - военнослужащие, в буквальном смысле слова, спящие с автоматом под кроватью. Государство, которое и после 50 просто дарит тебе ствол, и радо видеть тебя до гроба на сборах и полигонах. Государство, упрашивающее тебя купить хотя бы пистолет (а лучше винтовку) со скидкой.
Государство, способное развернуть из 22-тысячной армии за два-четыре часа (!) 650-тысячную, а за двое суток - 1.7-миллионную (!) армию: прекрасно обученную, организованную и неплохо вооружённую.
Для примера - армия США - 1.3 миллиона плюс такой же резерв, армия Китая - 2.4 млн, плюс 1 млн. резерв.
Представьте себе самое милитаризированное государство в мире. И плюс учтите, что почти вся эта жуткая, вооружённая до зубов страна, от Женевы до Давоса, от Цюриха до Лугано - высоченные горы, изрытые тоннелями, противоатомными убежищами, хранилищами оружия, «закромами родины», и ракетно-артиллерийскими опорными огневыми точками, врезанными в гранит.Особенность швейцарской армии - усиленная подготовка офицеров - резервистов. Желающие стать офицерами проходят дополнительные сборы - каждый ранг - примерно 100 дней в сумме. Этим, кстати, пользуются, к неудовольствию работодателей (особенно Банковской Ассоциации) всё начальство - от СЕО до мелкого начальника отдела.
Ну да, стрелковый энтузиазм, здоровый патриотизм, и т.д., но цепкие лапы родины также в наличии.
При неявке по повестке (сессия, свадьба, запой, отпуск и т.д.) светит штраф и тюрьма по такой жуткой статье, что рядовой швейцарец может ставить крест на своей карьере.
Его больше никто и никогда на приличную работу не возьмёт.
Белый билет? Ты слепой, больной или эмигрант?
Получи 3-процентный налог на содержание армии.
Пацифист-альтернативщик?
Получай те же повестки, но на разгребание муниципального мусора, и в полтора раза чаще.
Работаешь за границей и без причин забыл или не добрался до сборов?...(c)
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