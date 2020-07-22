Трасу Київ-Харків перекрили мешканці Полтавщини. ФОТОрепортаж
Жителі села Ялосовецьке на Полтавщині перекрили трасу міжнародного значення М-03 (Київ - Харків - Довжанський). Вони незадоволені зміною керівництва місцевого державного сільгосппідприємтсва.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Учасники акції вимагають від президента, Кабінету міністрів і керівництва області та району розібратися в ситуації зі зміною керівництва Державного підприємства "Дослідне господарство ім. 9 січня" Андрія Пасюти і призначенням нового керівника і нового головного бухгалтера.
Зараз рахунки підприємства заморожені, виплати заробітної плати призупинили.
Акція була санкціонованою. На місці чергують поліцейські патрулі. Активісти перекривають трасу з 15-хвилинними перервами.
Топ коментарі
+21 Алексей Вовченко #392976
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+20 abc123
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+13 Алексей Иванович #361728
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ІМЕНІ 9 СІЧНЯ" ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Подруге, якщо Ви працюєте у системі НААН, то незруміло уточнення стосовно:
*Опытное хозяйство какого института?*
Вы в теме НААН или просто потриндеть?
Взяли моду, якась баба вср...лась в селі і холопи біжять перекривати дорогу!!!!
Дорога, та ще така як Київ - Харків об'єкт державного значення!!!
А всяка нечисть її хоче блокувать!!!
Забастовки тоже.Правда профсоюзы все продажные.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp336pt001f01=720pt005f01=148.html вот и пруф
так что ж вы хотите, бараны)