Трасу Київ-Харків перекрили мешканці Полтавщини. ФОТОрепортаж

Жителі села Ялосовецьке на Полтавщині перекрили трасу міжнародного значення М-03 (Київ - Харків - Довжанський). Вони незадоволені зміною керівництва місцевого державного сільгосппідприємтсва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Учасники акції вимагають від президента, Кабінету міністрів і керівництва області та району розібратися в ситуації зі зміною керівництва Державного підприємства "Дослідне господарство ім. 9 січня" Андрія Пасюти і призначенням нового керівника і нового головного бухгалтера.

Зараз рахунки підприємства заморожені, виплати заробітної плати призупинили.

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Акція була санкціонованою. На місці чергують поліцейські патрулі. Активісти перекривають трасу з 15-хвилинними перервами.













