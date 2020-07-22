Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины. ФОТОрепортаж
Жители села Ялосовецкое на Полтавщине перекрыли трассу международного значения М-03 (Киев - Харьков – Довжанский). Они недовольны сменой руководства местного государственного сельзохпредприятия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Участники акции требуют от президента, Кабинета министров и руководства области и района разобраться в ситуации со сменой руководства Государственного предприятия "Опытное хозяйство им. 9 января" Андрея Пасюты и назначением нового руководителя и нового главного бухгалтера.
Сейчас счета предприятия заморожены, выплаты заработной платы приостановили.
Акция была санкционированной. На месте дежурят полицейские патрули. Активисты перекрывают трассу с 15-минутными перерывами.
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ІМЕНІ 9 СІЧНЯ" ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Подруге, якщо Ви працюєте у системі НААН, то незруміло уточнення стосовно:
*Опытное хозяйство какого института?*
Вы в теме НААН или просто потриндеть?
Взяли моду, якась баба вср...лась в селі і холопи біжять перекривати дорогу!!!!
Дорога, та ще така як Київ - Харків об'єкт державного значення!!!
А всяка нечисть її хоче блокувать!!!
Забастовки тоже.Правда профсоюзы все продажные.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp336pt001f01=720pt005f01=148.html вот и пруф
так что ж вы хотите, бараны)