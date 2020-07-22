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Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины. ФОТОрепортаж

Жители села Ялосовецкое на Полтавщине перекрыли трассу международного значения М-03 (Киев - Харьков – Довжанский). Они недовольны сменой руководства местного государственного сельзохпредприятия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Участники акции требуют от президента, Кабинета министров и руководства области и района разобраться в ситуации со сменой руководства Государственного предприятия "Опытное хозяйство им. 9 января" Андрея Пасюты и назначением нового руководителя и нового главного бухгалтера.

Сейчас счета предприятия заморожены, выплаты заработной платы приостановили.

Акция была санкционированной. На месте дежурят полицейские патрули. Активисты перекрывают трассу с 15-минутными перерывами.

Также на Цензор.НЕТ: Родители школьников устроили в Запорожье протест против дистанционной учебы. ФОТО

Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины 01
Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины 02
Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины 03
Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины 04
Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины 05
Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины 06
Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины 07

Автор: 

протест (5862) трасса (107) Полтавская область (1177)


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Топ комментарии
+21
Есть народная мудрость : Если не хочешь проснуться со шлюхой , то не ложись с ней спать. Вот так и тут , на выборах стопудово проголосовали за Осла Оманского и его бригаду тупорылых новых идиотов , а теперь они видети ли чем то не довольны. Так вы мудачье морды друг другу набейте , может тогда до вас дойдет , что это последствия вашего выбора.
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22.07.2020 17:22
+20
а как голосовали???? хуже ж не будет!
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22.07.2020 16:59
+13
ЗЕэлекторат...
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22.07.2020 16:58
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КАЗЛИ збунтувалися ...аваксовських псів на їх ... ату
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22.07.2020 16:57 Ответить
Сам ти козел, ПОЦ дурной. Ты в теме почему они вышли??
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22.07.2020 17:03 Ответить
Потому что голосовали за ЗЕ и компанию ?
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22.07.2020 19:14 Ответить
хамити не потрібно , гімномьот ...читай статтю (і бажано поміж рядків)
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22.07.2020 19:32 Ответить
ЗЕэлекторат...
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22.07.2020 16:58 Ответить
А кто еще может работать на предприятии "Имени Кровавого воскресенья"?
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23.07.2020 09:58 Ответить
а как голосовали???? хуже ж не будет!
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22.07.2020 16:59 Ответить
Чего холопы то хотят?
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22.07.2020 17:00 Ответить
Так прочитай статью, может и поймёшь, если осилил только заголовок то таке уже не исправиш
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22.07.2020 17:06 Ответить
Опытное хозяйство какого института?
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22.07.2020 17:13 Ответить
Повна назва
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ІМЕНІ 9 СІЧНЯ" ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
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22.07.2020 17:52 Ответить
Якщо так цікаво, то дуже важко скористатись гуглем?
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22.07.2020 17:55 Ответить
Навіщо нам гюгль, якщо є Ви. Якщо серйозно, у вас збираються розпаювувати землю ДГ? На підставі чого? Того нібито закону про 40 відсотків працівникам господарства, 20 відсотків працівникам соціальної сфери і 40 відсотків на аукціон? А рішення НААН про розпаювання вже є? А науковим працівникам Інституту даєте паї?
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22.07.2020 20:25 Ответить
Якщо Ви використовуєте *Ви*, так будьте така ласка робіть це завжди, а не коли Вам це підсказує гугель-перекладач, або Ваша безграмотність
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22.07.2020 22:06 Ответить
Я щось не розумію. В моєму пості була неповага до Вас? Мені цікаво, бо я працюю також в Інституті системи НААН. Дякую, можете не відповідати. Я бачу, що Ви не дуже адекватні.
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22.07.2020 22:29 Ответить
По перше: якщо Ви написали *Ви*, той відповідно *Вас* також логічно писати з великої літери
Подруге, якщо Ви працюєте у системі НААН, то незруміло уточнення стосовно:
*Опытное хозяйство какого института?*
Вы в теме НААН или просто потриндеть?
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22.07.2020 23:09 Ответить
По-перше, "Вас" має бути з великої, якщо б Ви були повним власником тієї земли. А в тому реченні "вас" відноситься до працівників господарства. По-друге, я працюю в Інституті системі НААН, що не зрозуміле. І мені цікаве питання землі дослідних господарств, зокрема, чи збирається академія повністю дерибанити землі і ліквідувати дослідні господарства, як вона це зробила з землями Інституту землеробства західного регіону. Але, дякую, якось вже з'ясую.
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22.07.2020 23:31 Ответить
Так, дерібан на привеликий жаль триватиме надалі. Зара намагаються зробити те саме з ДГ Степне, але там поки відбилися, як далі буде хз.
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22.07.2020 23:50 Ответить
хлеба ...зрелищ уже нажрались ...
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22.07.2020 19:34 Ответить
Та надо просто захватить тролейбус в Полтаве и позвонить Зеленскому и все сразу виполнится
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22.07.2020 17:19 Ответить
Есть народная мудрость : Если не хочешь проснуться со шлюхой , то не ложись с ней спать. Вот так и тут , на выборах стопудово проголосовали за Осла Оманского и его бригаду тупорылых новых идиотов , а теперь они видети ли чем то не довольны. Так вы мудачье морды друг другу набейте , может тогда до вас дойдет , что это последствия вашего выбора.
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22.07.2020 17:22 Ответить
Голосовали за ЗЕ??? Получайте, лошары!
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22.07.2020 17:25 Ответить
Такими темпами Зечлен недотянет и до зимы)
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22.07.2020 17:47 Ответить
Ткпре, після вчорашнього, все можете вимагати від кловуна, хоч як в кіно "Чорне дзеркало" свиню виї"бати!
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22.07.2020 18:01 Ответить
Якого буя на чотирисмуговій трасі загальноєвропейського значення (E40) є пішоходні переходи?
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22.07.2020 18:17 Ответить
специально для таких галушек ..
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22.07.2020 19:22 Ответить
перекривати дороги треба Законодавчому рівні заборонити які б не були благі наміри протестующих , цього не має бути , при чому тут водії , пасажири , діточки чи старенькі на жарі , а в кого горе десь, чому треба йти і проситися, це кримінал , так і треба до цього відноситись
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22.07.2020 18:36 Ответить
А кулеметами не пробувала влада заспокоїть перекривальщиків!!!
Взяли моду, якась баба вср...лась в селі і холопи біжять перекривати дорогу!!!!
Дорога, та ще така як Київ - Харків об'єкт державного значення!!!
А всяка нечисть її хоче блокувать!!!
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22.07.2020 18:55 Ответить
"какая разница?" (С)
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22.07.2020 19:18 Ответить
галушки тупорылые ! там колона военной техники сегодня тоже стояла в сторону Харькова ... Забыли уже колхозники шо в стране война ?! паёв им дай и сала.., плять...
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22.07.2020 19:21 Ответить
Зато на предприятиях Ахметова таких акций нет, тишь да благодать. Хотя там тоже большие проблемы для работников. Видать знают, что это абсолютно бесполезно
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22.07.2020 19:32 Ответить
У ахметова хіба мінімальну платять? Якщо й недоплачують, то хоч запас який є. А в ДП вже й мінімальної не платять - от вони і вийшли. Бо за розподіл газу і інші комунпослуги все одно нараховують.
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22.07.2020 22:22 Ответить
Дебилы. Вообще-то, это уголовщина.
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22.07.2020 19:51 Ответить
Вообщето акции протеста узаконены.
Забастовки тоже.Правда профсоюзы все продажные.
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22.07.2020 22:43 Ответить
Читай УК Украины. Ст. 279.
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23.07.2020 10:01 Ответить
Виборча дільниця 530908. Результаты второго тура 21.04.19 Зеленський 260 Порошенко 42
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp336pt001f01=720pt005f01=148.html вот и пруф

так что ж вы хотите, бараны)
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22.07.2020 22:36 Ответить
 
 