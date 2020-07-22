Трассу Киев-Харьков перекрыли жители Полтавщины. ФОТОрепортаж

Жители села Ялосовецкое на Полтавщине перекрыли трассу международного значения М-03 (Киев - Харьков – Довжанский). Они недовольны сменой руководства местного государственного сельзохпредприятия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Участники акции требуют от президента, Кабинета министров и руководства области и района разобраться в ситуации со сменой руководства Государственного предприятия "Опытное хозяйство им. 9 января" Андрея Пасюты и назначением нового руководителя и нового главного бухгалтера.

Сейчас счета предприятия заморожены, выплаты заработной платы приостановили.

Акция была санкционированной. На месте дежурят полицейские патрули. Активисты перекрывают трассу с 15-минутными перерывами.

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