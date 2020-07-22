Родители школьников устроили в Запорожье протест против дистанционной учебы. ФОТО

Под стенами Запорожского облсовета состоялся митинг против возможности возобновления занятия в школе с 1 сентября в дистанционной форме.

На него пришли горожане, выступающие против дистанционной формы обучения. Некоторые из них были с детьми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участница митинга Елена, мама первоклассника, говорит, что вынуждена с мужем периодически не выходить на работу, чтобы иметь возможность заниматься с ребенком. Женщина также отмечает, что у нее часто возникала необходимость самой объяснять сыну отдельные темы занятий, которые он не смог понять во время видеоуроков.

"Отпрашивались с работы, не работали, не выходили, потому что нужно было сидеть дома. Плохо он воспринимал эти видеоуроки, потому что они еще не собраны в первом классе. Думаю, что в любом возрасте дети неорганизованны, потому что нет этого контакта с учителем. У меня нет педагогического образования, чтобы я ему объяснила, и он все это понял хорошо. Он в первом классе, и он еще до конца не понял, сложно ему. Мне было сложно объяснить ему много тем, поэтому была неправильная подача информации, а надо же, чтобы оно усваивалось с первого класса ", - рассказала участница акции.

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К акции протеста присоединились и отдельные выпускники школ, которые опасаются, что с 1 сентября обучение в университетах и ​​колледжах также будет проходить в дистанционной форме.

"Трудно было выполнять домашние задания. Учителям не могла объяснить точно, что я стараюсь им донести. Сейчас хочу поступать и хочу в колледже знакомиться с детьми, общаться, видеться с преподавателями, так как дистанционные занятия - это очень неудобно. По телефону не можешь полностью выразить себя", - рассказала участница акции Анна Герман.

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Аналогичные акции 22 июля заявлены в Днепре, Харькове и Киеве.

С середины марта украинские школьники учились дистанционно. В интервью BBC News Украина 7 июля главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу, "но как - это уже вопрос".

14 июля Министерство здравоохранения Украины сообщило, что рассматривает вариант обучения в школах в две смены.

Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что в школах будут вести температурный скрининг, детей и учителей с температурой не пустят в школы, а родители будут обязаны пользоваться в стенах школы масками. Также планируется разработать специальный порядок работы школ С 1 сентября.

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