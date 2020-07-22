Родители школьников устроили в Запорожье протест против дистанционной учебы. ФОТО
Под стенами Запорожского облсовета состоялся митинг против возможности возобновления занятия в школе с 1 сентября в дистанционной форме.
На него пришли горожане, выступающие против дистанционной формы обучения. Некоторые из них были с детьми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Участница митинга Елена, мама первоклассника, говорит, что вынуждена с мужем периодически не выходить на работу, чтобы иметь возможность заниматься с ребенком. Женщина также отмечает, что у нее часто возникала необходимость самой объяснять сыну отдельные темы занятий, которые он не смог понять во время видеоуроков.
"Отпрашивались с работы, не работали, не выходили, потому что нужно было сидеть дома. Плохо он воспринимал эти видеоуроки, потому что они еще не собраны в первом классе. Думаю, что в любом возрасте дети неорганизованны, потому что нет этого контакта с учителем. У меня нет педагогического образования, чтобы я ему объяснила, и он все это понял хорошо. Он в первом классе, и он еще до конца не понял, сложно ему. Мне было сложно объяснить ему много тем, поэтому была неправильная подача информации, а надо же, чтобы оно усваивалось с первого класса ", - рассказала участница акции.
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К акции протеста присоединились и отдельные выпускники школ, которые опасаются, что с 1 сентября обучение в университетах и колледжах также будет проходить в дистанционной форме.
"Трудно было выполнять домашние задания. Учителям не могла объяснить точно, что я стараюсь им донести. Сейчас хочу поступать и хочу в колледже знакомиться с детьми, общаться, видеться с преподавателями, так как дистанционные занятия - это очень неудобно. По телефону не можешь полностью выразить себя", - рассказала участница акции Анна Герман.
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Аналогичные акции 22 июля заявлены в Днепре, Харькове и Киеве.
С середины марта украинские школьники учились дистанционно. В интервью BBC News Украина 7 июля главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу, "но как - это уже вопрос".
14 июля Министерство здравоохранения Украины сообщило, что рассматривает вариант обучения в школах в две смены.
Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что в школах будут вести температурный скрининг, детей и учителей с температурой не пустят в школы, а родители будут обязаны пользоваться в стенах школы масками. Также планируется разработать специальный порядок работы школ С 1 сентября.
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Причём тут бесплатные обеды и обеспечение к карантину, когда ты вообще не можешь выйти на работу, т.к. ребёнка не с кем дома не оставить? И работать даже удалённо проблематично, т.к. нужно с ним уроки школьные проводить?
Как минимум - первоклассники, которые последние 4 месяца вообще в школу не ходили. И которых дома оставить (особенно с незнакомым человеком) может только безответственный человек
.ляяяяя родителям сложно объяснить много тем и первого класса .... там что высшую математику дают, ... тройные интегралы ....
Родители сами в школе не учились и теперь дурной пример показывают своим детям
Она в колледж поступает учиться или тусоваться?? не можешь полностью себя выразить по телефону тогда иди в Инстаграм Бьюти-моделью работать
Всё это очень похоже на возглас власти - От нас отъ*битесь и сами учитесь, - и - учителя у нас самые лучшие, ни кто проверять и менять их не будет.
По этой причине нужно поставить вопрос ребром - или мы будем ростить умное поколение, которое со временем заменит нас и будет называться гражданское общество Украины, либо мы забываем о системах и правилах обучения, возвращаясь к животной форме восприятия, что выживают сильнейшие (кто хочет, тот выучится) и продолжаем мнимое спасение от бренда корона
бесия, сори, вируса, забИвая на будущее нас и наших детей.
Учителя терпят этих дебилов только потому, что хороший отпуск летом. Убери это и больше половины уйдут со школы. Вам никто не мешает рОстить ваших "умных" детей - было бы лишь у них желание. Ставить вопрос ребром будете у себя дома - это более действенно, особенно при воспитании своих детей. Судя по вашему безграмотному высеру, яблоки от яблони недалеко падают: так что не переживайте за своих вундеркиндов - будут ли они ходить в школу, создавая видимость обучения или будут сидеть дома, втыкая так же в телефон - результат будет один и тот же. Мы же будем "забивать" и "*********" (выражаясь вашими же словами) на таких троллей с заповедников как вы.