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Родители школьников устроили в Запорожье протест против дистанционной учебы. ФОТО

Под стенами Запорожского облсовета состоялся митинг против возможности возобновления занятия в школе с 1 сентября в дистанционной форме.

На него пришли горожане, выступающие против дистанционной формы обучения. Некоторые из них были с детьми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участница митинга Елена, мама первоклассника, говорит, что вынуждена с мужем периодически не выходить на работу, чтобы иметь возможность заниматься с ребенком. Женщина также отмечает, что у нее часто возникала необходимость самой объяснять сыну отдельные темы занятий, которые он не смог понять во время видеоуроков.

Родители школьников устроили в Запорожье протест против дистанционной учебы 01

"Отпрашивались с работы, не работали, не выходили, потому что нужно было сидеть дома. Плохо он воспринимал эти видеоуроки, потому что они еще не собраны в первом классе. Думаю, что в любом возрасте дети неорганизованны, потому что нет этого контакта с учителем. У меня нет педагогического образования, чтобы я ему объяснила, и он все это понял хорошо. Он в первом классе, и он еще до конца не понял, сложно ему. Мне было сложно объяснить ему много тем, поэтому была неправильная подача информации, а надо же, чтобы оно усваивалось с первого класса ", - рассказала участница акции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года, – Шкарлет

К акции протеста присоединились и отдельные выпускники школ, которые опасаются, что с 1 сентября обучение в университетах и ​​колледжах также будет проходить в дистанционной форме.

"Трудно было выполнять домашние задания. Учителям не могла объяснить точно, что я стараюсь им донести. Сейчас хочу поступать и хочу в колледже знакомиться с детьми, общаться, видеться с преподавателями, так как дистанционные занятия - это очень неудобно. По телефону не можешь полностью выразить себя", - рассказала участница акции Анна Герман.

Родители школьников устроили в Запорожье протест против дистанционной учебы 02

Также на Цензор.НЕТ: С 1 сентября в школах может быть смешанный формат обучения, - Степанов

Аналогичные акции 22 июля заявлены в Днепре, Харькове и Киеве.

С середины марта украинские школьники учились дистанционно. В интервью BBC News Украина 7 июля главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу, "но как - это уже вопрос".

14 июля Министерство здравоохранения Украины сообщило, что рассматривает вариант обучения в школах в две смены.

Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что в школах будут вести температурный скрининг, детей и учителей с температурой не пустят в школы, а родители будут обязаны пользоваться в стенах школы масками. Также планируется разработать специальный порядок работы школ С 1 сентября.

Читайте также: Страну поделят на зоны, занятия на свежем воздухе и без массовых мероприятий: в Раде рассказали, как будут работать школы с 1 сентября

Автор: 

Запорожье (2675) протест (5862) школа (3020) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+13
Им просто детей надо куда-то сбагрить на пол-дня
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22.07.2020 16:02
+11
Дебіли чергові. Як тільки одна дитина в школі захворіє на ковід, вони ж перші заберуть своїх дітей додому. Троляки рашистські постійно розповсюджують фейки про "безпеку ковід"
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22.07.2020 16:01
+6
и да дети я так понял не должны выходить с дома и общаться друг с другом ведь во дворе может быть больной ? я зашёл на сайт стоматологии а там - приём у врача только в маске В СТОМАТОЛОГИИ *** вы с этим ковидом вообще ******* . должна же быть какая то мера .
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22.07.2020 16:52
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рановато! фальстарт ...
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22.07.2020 15:59 Ответить
Дебіли чергові. Як тільки одна дитина в школі захворіє на ковід, вони ж перші заберуть своїх дітей додому. Троляки рашистські постійно розповсюджують фейки про "безпеку ковід"
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22.07.2020 16:01 Ответить
у соседей 3 детей учатся . государство не горит желанием переводя на дистанционное купить им в семью ещё 2 компьютера и вай -фай модем
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22.07.2020 16:48 Ответить
и да дети я так понял не должны выходить с дома и общаться друг с другом ведь во дворе может быть больной ? я зашёл на сайт стоматологии а там - приём у врача только в маске В СТОМАТОЛОГИИ *** вы с этим ковидом вообще ******* . должна же быть какая то мера .
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22.07.2020 16:52 Ответить
троляка, ти нічого не зрозумів, а з твоєю логікою тобі дарма гроші платять работодавці. На вулиці ризик зараження набагато менше ніж в класах, де понад 35 учнів. Коли вирував грип, то в класах залишалось до 10 учнів. Можна уявити, що буде при ковіді.
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22.07.2020 17:11 Ответить
ну откуда вы такие коронофобы или коронофилы не пойму. вылезаете . гриппом в мире за год заболевает миллиард . в особо тяжёлой форме около 5 миллионов . умирает около 650 000. гриппом заболевают за два месяца от начала эпидемии несколько сот миллионов . на 22.07 2020 года этой короной заболело 15 151 075 чел . это за полгода . ну и уяви що буде .
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22.07.2020 17:32 Ответить
троляка, за порєбріком будеш казки розповідати про безпеку ковід
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22.07.2020 17:38 Ответить
Вали отсюда, побируха кацапская и самолайкер.
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22.07.2020 18:46 Ответить
ти кого тролякою обізвав 17.11. . Поглянь в дзеркало чувирло.
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22.07.2020 20:46 Ответить
Им просто детей надо куда-то сбагрить на пол-дня
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22.07.2020 16:02 Ответить
Так обычно говорят те, у кого детей 6-9 лет нет, или безработные
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22.07.2020 16:31 Ответить
перед тим як заводити дітей, треба розраховувати як їх забеспечувати, а не сподіватись на безкоштовні обіди в шкільній їдальні. Нема бубусів - наймати людину, яка догляне вдома
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22.07.2020 17:12 Ответить
"Дядя Вова, ты дурак?" Иногда лучше жевать, чем говорить...

Причём тут бесплатные обеды и обеспечение к карантину, когда ты вообще не можешь выйти на работу, т.к. ребёнка не с кем дома не оставить? И работать даже удалённо проблематично, т.к. нужно с ним уроки школьные проводить?
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22.07.2020 17:26 Ответить
Ще раз для тупих: нема баби та діда - наймайте людину. Нема грошей - навіщо заводили дітей. Що це за діти, які самі не можуть домашню роботу зробити?
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22.07.2020 17:33 Ответить
Это у вас плохо с пониманием, т.к. вы предлагаете всем сиделок нанимать, своим детям, незнакомых людей, ага. А "баба и дед" только у вас на пенсии сидят, а конкретно мои - работают врачами, под постоянными проверками не побоюсь этого слова - п*дерастической власти, выбранной "мудрым нарідом"
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22.07.2020 17:42 Ответить
>Що це за діти, які самі не можуть домашню роботу зробити?

Как минимум - первоклассники, которые последние 4 месяца вообще в школу не ходили. И которых дома оставить (особенно с незнакомым человеком) может только безответственный человек
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22.07.2020 17:46 Ответить
в мене діти до бабці ходили замість садика, коли їм було по 3-5 рочки бо в садочку вони постійно хворіли. Зараз багато людей, які доглядають за дітьми: можуть забрати чи повести в школу, зробити уроки, тощо. Щось ви такий зайнятий, а так мало заробляєте, що не можете 2-4К( в залежності від регіону) виділити на свою дитину ? Може, ботам так погано платять, так тоді з цього і треба починати. Школи закрили в березні. Ваші діти, що за місяць-два розучились читати-писати-рахувати ?
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22.07.2020 17:50 Ответить
Ти своїх дітей оформив на домашнє навчання?
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22.07.2020 18:25 Ответить
Ваша аргументация приемлема исключительно в единичных случаях и при наличии "свободных" родственников, которые живут неподалеку. В данном же случае у нас с вами массовый карантин - умножьте эти 2-4 тысячи (и это же цена за самое дно) на число людей и их просевшие (слава ручной зэкономике) зарплаты
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22.07.2020 18:35 Ответить
Это кацап-самолайкер.
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22.07.2020 18:43 Ответить
В більшості родичі живуть поблизу окрім випадків, коли провінція штурмує місто. Тоді не скиглить, а знаходьте частників, якщо ви гроші поставили вище зручностей та батьківщини, де всі звязки залишились. Гірше буде, якщо по 500 будуть помирати від ковід, як то було в Італії чи США
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22.07.2020 21:47 Ответить
ти що на зарплаті лошара???
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22.07.2020 20:47 Ответить
А что? Оформить только законодательно, чтоб под личную ответственность родителей?
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22.07.2020 16:37 Ответить
Смотрю так люди збс себя вольно в Украине чувствуют. Это во всем остальном мире - эпидемиологическая жопа и маска на каждой морде. Постсовок может себе позволить вести себя, как кому вздумается.
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22.07.2020 17:18 Ответить
сейчас можно просто посмотреть вэбки Польши Германии Канады и тд. масок чё то не увидел это ты наверное в жопе живёшь где даже на неё маску нужно натягивать
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22.07.2020 17:43 Ответить
\\Он в первом классе, и он еще до конца не понял, сложно ему. Мне было сложно объяснить ему много тем\\
.ляяяяя родителям сложно объяснить много тем и первого класса .... там что высшую математику дают, ... тройные интегралы ....
Родители сами в школе не учились и теперь дурной пример показывают своим детям
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22.07.2020 19:40 Ответить
Команда лошар на зарплаті.... . Видно дистанційно їм удобно один одному трахати мізки.
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22.07.2020 20:49 Ответить
то три пальца,то трахать - Тамара что с вами?
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22.07.2020 23:05 Ответить
\\ Сейчас хочу поступать и хочу в колледже знакомиться с детьми, общаться, видеться с преподавателями, так как дистанционные занятия - это очень неудобно. По телефону не можешь полностью выразить себя", - рассказала участница акции Анна Герман.\\\
Она в колледж поступает учиться или тусоваться?? не можешь полностью себя выразить по телефону тогда иди в Инстаграм Бьюти-моделью работать
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22.07.2020 19:42 Ответить
Прочитай спочатку що ти виплюнув....., На дистанції хорошо з трьох пальців один одному показувати. Спробуй...отримаєш задоволення.
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22.07.2020 20:51 Ответить
что вы имели ввиду когда говорили про три пальца?
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22.07.2020 23:04 Ответить
2/3 ШКРАБов сократить (за ненадобностью в связи с автоматизацией процесса), из высвободившихся денег доплачивать родителям за "домашнее обучение"!
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22.07.2020 19:57 Ответить
А может и лучше? Я ходил в советскую школу.Сначала было интерестно,общение,кружки,творческая работа,спорт,в общем социум.Ну уже в 7-8 класе,заиграли гармоны,комсомол задолбал.И уже так не хотелось идти в школу.Может и сечас так?
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22.07.2020 23:23 Ответить
Не может в государстве Украина, проводиться онлайн обучение. Причин как минимум несколько. Во первых дети у нас в большинстве не умеют самоорганизовываться, банально не хотят заниматься самостоятельно, или кропотливо выискивать тему которую не правильно подал или недодал учитель, а это уже - Во вторых - Учителя сами пытаются соскочить или сачкануть от своих прямых обязанностей под видом упрощённой подачи информации обучения или жалоб на плохое оборудование - связь (трафик). И это поверхность. У меня личный пример, когда дети при постоянном присутствии в школе - лицее учились на 9,55 - 10,1 к концу учебного года слетели на 9,2 - 9,5 объясняя это не желанием учителей нормально раскрывать темы обучения, или не желания ответить на дополнительные вопросы. И это при том что я их ещё на улицу выгонял, типа пройтись, дайте отдохнуть мозгу и позаниматься на турниках, пока было темно, что бы полиция не приставала. То есть они постоянно занимались. А что тогда говорить о сёлах - посёлках, когда там ни интернета, да даже мобильной связи та, нет нормальной.
Всё это очень похоже на возглас власти - От нас отъ*битесь и сами учитесь, - и - учителя у нас самые лучшие, ни кто проверять и менять их не будет.
По этой причине нужно поставить вопрос ребром - или мы будем ростить умное поколение, которое со временем заменит нас и будет называться гражданское общество Украины, либо мы забываем о системах и правилах обучения, возвращаясь к животной форме восприятия, что выживают сильнейшие (кто хочет, тот выучится) и продолжаем мнимое спасение от бренда коронабесия, сори, вируса, забИвая на будущее нас и наших детей.
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23.07.2020 10:34 Ответить
Начало у вас как у типичного тролля, который живет в дырляндии, особенно про "государство Украина". В принципе, дальше можно не читать. О какой педагогике вы рассуждаете, если у вас ошибка на ошибке пляшет?! Во-первых, если ваши дети не умеют самоорганизовываться, значит вы не привили им это с детства. Сейчас материала обучающего хватит, чтобы нобелевского лауреата подготовить, молчу уже про среднюю школу. Сейчас любой с высшим образованием может идти в школу на 7К зарплаты. Вперед учить 35 прыщавых переростков, объясняя родителям, почему они не хотят ничего делать и ничего не знают. https://www.youtube.com/watch?v=meStRFeNCEg
Учителя терпят этих дебилов только потому, что хороший отпуск летом. Убери это и больше половины уйдут со школы. Вам никто не мешает рОстить ваших "умных" детей - было бы лишь у них желание. Ставить вопрос ребром будете у себя дома - это более действенно, особенно при воспитании своих детей. Судя по вашему безграмотному высеру, яблоки от яблони недалеко падают: так что не переживайте за своих вундеркиндов - будут ли они ходить в школу, создавая видимость обучения или будут сидеть дома, втыкая так же в телефон - результат будет один и тот же. Мы же будем "забивать" и "*********" (выражаясь вашими же словами) на таких троллей с заповедников как вы.
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23.07.2020 12:08 Ответить
 
 