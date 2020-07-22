Батьки школярів влаштували в Запоріжжі протест проти дистанційного навчання. ФОТО
Під стінами Запорізької облради відбувся мітинг проти можливості відновлення заняття в школі з 1 вересня в дистанційній формі.
На нього прийшли городяни, які виступають проти дистанційної форми навчання. Деякі з них були з дітьми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Учасниця мітингу Олена прийшла на акцію разом з сином Ростиславом, який закінчив перший клас. Вона розповіла кореспонденту Радіо Свобода, що була змушена з чоловіком періодично не виходити на роботу, аби мати можливість займатися з дитиною. Жінка також зазначає, що у неї часто виникала необхідність самій пояснювати сину окремі теми занять, які він не зміг зрозуміти під час відеоуроків.
"Відпрошувалися з роботи, не працювали, не виходили, бо треба було сидіти вдома. Погано він сприймав ці відеоуроки, бо вони ще не зібрані у першому класі. Думаю, що в будь-якому віці діти не організовані, бо нема цього контакту з вчителем. У мене нема педагогічної освіти, щоб я йому пояснила, і він все це зрозумів добре. Він у першому класі, і він ще до кінця не зрозумів, чи складно йому. Мені було складно пояснити йому багато тем, тому була неправильна подача інформації, а треба ж щоб воно засвоювалося з першого класу", – розповіла учасниця акції.
До акції протесту долучилися і окремі випускники шкіл, які побоюються, що з 1 вересня навчання в університетах та коледжах також відбуватиметься у дистанційній формі.
"Важко було виконувати домашні завдання. Вчителям не могла пояснити точно, що я намагаюсь їм донести. Зараз хочу вступати і хочу в коледжі знайомитися з дітьми, спілкуватися, бачитися з викладачами, бо дистанційні заняття – це дуже незручно. Через телефон не можеш повністю виразити себе", – розповіла учасниця акції Анна Герман.
Аналогічні акції 22 липня заявлені у Дніпрі, Харкові та Києві.
Від середини березня українські школярі навчалися дистанційно. В інтерв’ю BBC News Україна 7 липня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що 1 вересня діти підуть у школу, "але як – це вже питання".
14 липня Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що розглядає варіант навчання дітей у школах у дві зміни.
Згодом міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що в школах поводитимуть температурний скринінг, дітей та вчителів з температурою не пускатимуть до школи, а батьки будуть зобов’язані користуватися масками, коли приходитимуть до школи. Також планується розробити спеціальний порядок роботи шкіл із 1 вересня.
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Причём тут бесплатные обеды и обеспечение к карантину, когда ты вообще не можешь выйти на работу, т.к. ребёнка не с кем дома не оставить? И работать даже удалённо проблематично, т.к. нужно с ним уроки школьные проводить?
Как минимум - первоклассники, которые последние 4 месяца вообще в школу не ходили. И которых дома оставить (особенно с незнакомым человеком) может только безответственный человек
.ляяяяя родителям сложно объяснить много тем и первого класса .... там что высшую математику дают, ... тройные интегралы ....
Родители сами в школе не учились и теперь дурной пример показывают своим детям
Она в колледж поступает учиться или тусоваться?? не можешь полностью себя выразить по телефону тогда иди в Инстаграм Бьюти-моделью работать
Всё это очень похоже на возглас власти - От нас отъ*битесь и сами учитесь, - и - учителя у нас самые лучшие, ни кто проверять и менять их не будет.
По этой причине нужно поставить вопрос ребром - или мы будем ростить умное поколение, которое со временем заменит нас и будет называться гражданское общество Украины, либо мы забываем о системах и правилах обучения, возвращаясь к животной форме восприятия, что выживают сильнейшие (кто хочет, тот выучится) и продолжаем мнимое спасение от бренда корона
бесия, сори, вируса, забИвая на будущее нас и наших детей.
Учителя терпят этих дебилов только потому, что хороший отпуск летом. Убери это и больше половины уйдут со школы. Вам никто не мешает рОстить ваших "умных" детей - было бы лишь у них желание. Ставить вопрос ребром будете у себя дома - это более действенно, особенно при воспитании своих детей. Судя по вашему безграмотному высеру, яблоки от яблони недалеко падают: так что не переживайте за своих вундеркиндов - будут ли они ходить в школу, создавая видимость обучения или будут сидеть дома, втыкая так же в телефон - результат будет один и тот же. Мы же будем "забивать" и "*********" (выражаясь вашими же словами) на таких троллей с заповедников как вы.