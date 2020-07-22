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Батьки школярів влаштували в Запоріжжі протест проти дистанційного навчання. ФОТО

Під стінами Запорізької облради відбувся мітинг проти можливості відновлення заняття в школі з 1 вересня в дистанційній формі.

На нього прийшли городяни, які виступають проти дистанційної форми навчання. Деякі з них були з дітьми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Учасниця мітингу Олена прийшла на акцію разом з сином Ростиславом, який закінчив перший клас. Вона розповіла кореспонденту Радіо Свобода, що була змушена з чоловіком періодично не виходити на роботу, аби мати можливість займатися з дитиною. Жінка також зазначає, що у неї часто виникала необхідність самій пояснювати сину окремі теми занять, які він не зміг зрозуміти під час відеоуроків.

Батьки школярів влаштували в Запоріжжі протест проти дистанційного навчання 01

"Відпрошувалися з роботи, не працювали, не виходили, бо треба було сидіти вдома. Погано він сприймав ці відеоуроки, бо вони ще не зібрані у першому класі. Думаю, що в будь-якому віці діти не організовані, бо нема цього контакту з вчителем. У мене нема педагогічної освіти, щоб я йому пояснила, і він все це зрозумів добре. Він у першому класі, і він ще до кінця не зрозумів, чи складно йому. Мені було складно пояснити йому багато тем, тому була неправильна подача інформації, а треба ж щоб воно засвоювалося з першого класу", – розповіла учасниця акції.

До акції протесту долучилися і окремі випускники шкіл, які побоюються, що з 1 вересня навчання в університетах та коледжах також відбуватиметься у дистанційній формі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада до кінця липня вирішить, який формат навчання буде з 1 вересня, - Степанов

"Важко було виконувати домашні завдання. Вчителям не могла пояснити точно, що я намагаюсь їм донести. Зараз хочу вступати і хочу в коледжі знайомитися з дітьми, спілкуватися, бачитися з викладачами, бо дистанційні заняття – це дуже незручно. Через телефон не можеш повністю виразити себе", – розповіла учасниця акції Анна Герман.

Батьки школярів влаштували в Запоріжжі протест проти дистанційного навчання 02

Також читайте: Із 1 вересня в школах може бути змішаний формат навчання, - Степанов

Аналогічні акції 22 липня заявлені у Дніпрі, Харкові та Києві.

Від середини березня українські школярі навчалися дистанційно. В інтерв’ю BBC News Україна 7 липня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що 1 вересня діти підуть у школу, "але як – це вже питання".

14 липня Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що розглядає варіант навчання дітей у школах у дві зміни.

Згодом міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що в школах поводитимуть температурний скринінг, дітей та вчителів з температурою не пускатимуть до школи, а батьки будуть зобов’язані користуватися масками, коли приходитимуть до школи. Також планується розробити спеціальний порядок роботи шкіл із 1 вересня.

Автор: 

Запоріжжя (2290) протест (2402) школа (2224) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+13
Им просто детей надо куда-то сбагрить на пол-дня
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22.07.2020 16:02
+11
Дебіли чергові. Як тільки одна дитина в школі захворіє на ковід, вони ж перші заберуть своїх дітей додому. Троляки рашистські постійно розповсюджують фейки про "безпеку ковід"
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22.07.2020 16:01
+6
и да дети я так понял не должны выходить с дома и общаться друг с другом ведь во дворе может быть больной ? я зашёл на сайт стоматологии а там - приём у врача только в маске В СТОМАТОЛОГИИ *** вы с этим ковидом вообще ******* . должна же быть какая то мера .
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22.07.2020 16:52
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рановато! фальстарт ...
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22.07.2020 15:59 Відповісти
Дебіли чергові. Як тільки одна дитина в школі захворіє на ковід, вони ж перші заберуть своїх дітей додому. Троляки рашистські постійно розповсюджують фейки про "безпеку ковід"
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22.07.2020 16:01 Відповісти
у соседей 3 детей учатся . государство не горит желанием переводя на дистанционное купить им в семью ещё 2 компьютера и вай -фай модем
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22.07.2020 16:48 Відповісти
и да дети я так понял не должны выходить с дома и общаться друг с другом ведь во дворе может быть больной ? я зашёл на сайт стоматологии а там - приём у врача только в маске В СТОМАТОЛОГИИ *** вы с этим ковидом вообще ******* . должна же быть какая то мера .
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22.07.2020 16:52 Відповісти
троляка, ти нічого не зрозумів, а з твоєю логікою тобі дарма гроші платять работодавці. На вулиці ризик зараження набагато менше ніж в класах, де понад 35 учнів. Коли вирував грип, то в класах залишалось до 10 учнів. Можна уявити, що буде при ковіді.
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22.07.2020 17:11 Відповісти
ну откуда вы такие коронофобы или коронофилы не пойму. вылезаете . гриппом в мире за год заболевает миллиард . в особо тяжёлой форме около 5 миллионов . умирает около 650 000. гриппом заболевают за два месяца от начала эпидемии несколько сот миллионов . на 22.07 2020 года этой короной заболело 15 151 075 чел . это за полгода . ну и уяви що буде .
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22.07.2020 17:32 Відповісти
троляка, за порєбріком будеш казки розповідати про безпеку ковід
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22.07.2020 17:38 Відповісти
Вали отсюда, побируха кацапская и самолайкер.
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22.07.2020 18:46 Відповісти
ти кого тролякою обізвав 17.11. . Поглянь в дзеркало чувирло.
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22.07.2020 20:46 Відповісти
Им просто детей надо куда-то сбагрить на пол-дня
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22.07.2020 16:02 Відповісти
Так обычно говорят те, у кого детей 6-9 лет нет, или безработные
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22.07.2020 16:31 Відповісти
перед тим як заводити дітей, треба розраховувати як їх забеспечувати, а не сподіватись на безкоштовні обіди в шкільній їдальні. Нема бубусів - наймати людину, яка догляне вдома
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22.07.2020 17:12 Відповісти
"Дядя Вова, ты дурак?" Иногда лучше жевать, чем говорить...

Причём тут бесплатные обеды и обеспечение к карантину, когда ты вообще не можешь выйти на работу, т.к. ребёнка не с кем дома не оставить? И работать даже удалённо проблематично, т.к. нужно с ним уроки школьные проводить?
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22.07.2020 17:26 Відповісти
Ще раз для тупих: нема баби та діда - наймайте людину. Нема грошей - навіщо заводили дітей. Що це за діти, які самі не можуть домашню роботу зробити?
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22.07.2020 17:33 Відповісти
Это у вас плохо с пониманием, т.к. вы предлагаете всем сиделок нанимать, своим детям, незнакомых людей, ага. А "баба и дед" только у вас на пенсии сидят, а конкретно мои - работают врачами, под постоянными проверками не побоюсь этого слова - п*дерастической власти, выбранной "мудрым нарідом"
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22.07.2020 17:42 Відповісти
>Що це за діти, які самі не можуть домашню роботу зробити?

Как минимум - первоклассники, которые последние 4 месяца вообще в школу не ходили. И которых дома оставить (особенно с незнакомым человеком) может только безответственный человек
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22.07.2020 17:46 Відповісти
в мене діти до бабці ходили замість садика, коли їм було по 3-5 рочки бо в садочку вони постійно хворіли. Зараз багато людей, які доглядають за дітьми: можуть забрати чи повести в школу, зробити уроки, тощо. Щось ви такий зайнятий, а так мало заробляєте, що не можете 2-4К( в залежності від регіону) виділити на свою дитину ? Може, ботам так погано платять, так тоді з цього і треба починати. Школи закрили в березні. Ваші діти, що за місяць-два розучились читати-писати-рахувати ?
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22.07.2020 17:50 Відповісти
Ти своїх дітей оформив на домашнє навчання?
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22.07.2020 18:25 Відповісти
Ваша аргументация приемлема исключительно в единичных случаях и при наличии "свободных" родственников, которые живут неподалеку. В данном же случае у нас с вами массовый карантин - умножьте эти 2-4 тысячи (и это же цена за самое дно) на число людей и их просевшие (слава ручной зэкономике) зарплаты
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22.07.2020 18:35 Відповісти
Это кацап-самолайкер.
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22.07.2020 18:43 Відповісти
В більшості родичі живуть поблизу окрім випадків, коли провінція штурмує місто. Тоді не скиглить, а знаходьте частників, якщо ви гроші поставили вище зручностей та батьківщини, де всі звязки залишились. Гірше буде, якщо по 500 будуть помирати від ковід, як то було в Італії чи США
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22.07.2020 21:47 Відповісти
ти що на зарплаті лошара???
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22.07.2020 20:47 Відповісти
А что? Оформить только законодательно, чтоб под личную ответственность родителей?
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22.07.2020 16:37 Відповісти
Смотрю так люди збс себя вольно в Украине чувствуют. Это во всем остальном мире - эпидемиологическая жопа и маска на каждой морде. Постсовок может себе позволить вести себя, как кому вздумается.
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22.07.2020 17:18 Відповісти
сейчас можно просто посмотреть вэбки Польши Германии Канады и тд. масок чё то не увидел это ты наверное в жопе живёшь где даже на неё маску нужно натягивать
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22.07.2020 17:43 Відповісти
\\Он в первом классе, и он еще до конца не понял, сложно ему. Мне было сложно объяснить ему много тем\\
.ляяяяя родителям сложно объяснить много тем и первого класса .... там что высшую математику дают, ... тройные интегралы ....
Родители сами в школе не учились и теперь дурной пример показывают своим детям
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22.07.2020 19:40 Відповісти
Команда лошар на зарплаті.... . Видно дистанційно їм удобно один одному трахати мізки.
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22.07.2020 20:49 Відповісти
то три пальца,то трахать - Тамара что с вами?
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22.07.2020 23:05 Відповісти
\\ Сейчас хочу поступать и хочу в колледже знакомиться с детьми, общаться, видеться с преподавателями, так как дистанционные занятия - это очень неудобно. По телефону не можешь полностью выразить себя", - рассказала участница акции Анна Герман.\\\
Она в колледж поступает учиться или тусоваться?? не можешь полностью себя выразить по телефону тогда иди в Инстаграм Бьюти-моделью работать
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22.07.2020 19:42 Відповісти
Прочитай спочатку що ти виплюнув....., На дистанції хорошо з трьох пальців один одному показувати. Спробуй...отримаєш задоволення.
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22.07.2020 20:51 Відповісти
что вы имели ввиду когда говорили про три пальца?
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22.07.2020 23:04 Відповісти
2/3 ШКРАБов сократить (за ненадобностью в связи с автоматизацией процесса), из высвободившихся денег доплачивать родителям за "домашнее обучение"!
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22.07.2020 19:57 Відповісти
А может и лучше? Я ходил в советскую школу.Сначала было интерестно,общение,кружки,творческая работа,спорт,в общем социум.Ну уже в 7-8 класе,заиграли гармоны,комсомол задолбал.И уже так не хотелось идти в школу.Может и сечас так?
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22.07.2020 23:23 Відповісти
Не может в государстве Украина, проводиться онлайн обучение. Причин как минимум несколько. Во первых дети у нас в большинстве не умеют самоорганизовываться, банально не хотят заниматься самостоятельно, или кропотливо выискивать тему которую не правильно подал или недодал учитель, а это уже - Во вторых - Учителя сами пытаются соскочить или сачкануть от своих прямых обязанностей под видом упрощённой подачи информации обучения или жалоб на плохое оборудование - связь (трафик). И это поверхность. У меня личный пример, когда дети при постоянном присутствии в школе - лицее учились на 9,55 - 10,1 к концу учебного года слетели на 9,2 - 9,5 объясняя это не желанием учителей нормально раскрывать темы обучения, или не желания ответить на дополнительные вопросы. И это при том что я их ещё на улицу выгонял, типа пройтись, дайте отдохнуть мозгу и позаниматься на турниках, пока было темно, что бы полиция не приставала. То есть они постоянно занимались. А что тогда говорить о сёлах - посёлках, когда там ни интернета, да даже мобильной связи та, нет нормальной.
Всё это очень похоже на возглас власти - От нас отъ*битесь и сами учитесь, - и - учителя у нас самые лучшие, ни кто проверять и менять их не будет.
По этой причине нужно поставить вопрос ребром - или мы будем ростить умное поколение, которое со временем заменит нас и будет называться гражданское общество Украины, либо мы забываем о системах и правилах обучения, возвращаясь к животной форме восприятия, что выживают сильнейшие (кто хочет, тот выучится) и продолжаем мнимое спасение от бренда коронабесия, сори, вируса, забИвая на будущее нас и наших детей.
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23.07.2020 10:34 Відповісти
Начало у вас как у типичного тролля, который живет в дырляндии, особенно про "государство Украина". В принципе, дальше можно не читать. О какой педагогике вы рассуждаете, если у вас ошибка на ошибке пляшет?! Во-первых, если ваши дети не умеют самоорганизовываться, значит вы не привили им это с детства. Сейчас материала обучающего хватит, чтобы нобелевского лауреата подготовить, молчу уже про среднюю школу. Сейчас любой с высшим образованием может идти в школу на 7К зарплаты. Вперед учить 35 прыщавых переростков, объясняя родителям, почему они не хотят ничего делать и ничего не знают. https://www.youtube.com/watch?v=meStRFeNCEg
Учителя терпят этих дебилов только потому, что хороший отпуск летом. Убери это и больше половины уйдут со школы. Вам никто не мешает рОстить ваших "умных" детей - было бы лишь у них желание. Ставить вопрос ребром будете у себя дома - это более действенно, особенно при воспитании своих детей. Судя по вашему безграмотному высеру, яблоки от яблони недалеко падают: так что не переживайте за своих вундеркиндов - будут ли они ходить в школу, создавая видимость обучения или будут сидеть дома, втыкая так же в телефон - результат будет один и тот же. Мы же будем "забивать" и "*********" (выражаясь вашими же словами) на таких троллей с заповедников как вы.
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23.07.2020 12:08 Відповісти
 
 