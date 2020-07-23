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Маршрутка вилетіла в кювет на Дніпропетровщині, є постраждалі. ФОТО

У Петриківському районі Дніпропетровської області в результаті ДТП пригоди за участю маршрутного автобуса постраждали, за різними даними, 12 або 15 осіб. Водій втік.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожня аварія за участю мікроавтобуса "Газель Рута" сталася сьогодні, 23 липня, близько 15:30 поблизу села Шульгівка в Петриківському районі Дніпропетровської області. Поліцейські встановили, що автобус рухався за маршрутом "Кам'янське - СТ Чайка". Попередньо, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, злетів у кювет і перекинувся", - сказано в повідомленні.

В автобусі перебувало близько 20 пасажирів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 12 пасажирів були доставлені в лікарню.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Пресслужба Міністерства внутрішніх справ України на сторінці в фейсбуці повідомляє, що водій зник з місця ДТП, зараз вживаються заходи для його затримання. За даними МВС, в лікувальний заклад доставлені 15 людей.

Маршрутка вилетіла в кювет на Дніпропетровщині, є постраждалі 01

Автор: 

ДТП (4480) маршрутки (347) Нацполіція (15262) автобус (352) Дніпропетровська область (3836)


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Топ коментарі
+5
Тікати є сенс тільки у випадку, коли бухнув. Зараз прокапається і зранку скаже, що перелякався.
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23.07.2020 20:14
+3
Летіла собі маршрутка летіла і раптом дорогу перебігло дерево.
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23.07.2020 20:00
+3
) а єслі маршрутка була на євробляхі ?
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23.07.2020 20:11
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С приходом зеленских Украина как та маршрутка летит в кювет...
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23.07.2020 19:42 Відповісти
ну и как далеко водила... сбежит?
еще одну статью себе "набегает"
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23.07.2020 19:59 Відповісти
) а єслі маршрутка була на євробляхі ?
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23.07.2020 20:11 Відповісти
Тікати є сенс тільки у випадку, коли бухнув. Зараз прокапається і зранку скаже, що перелякався.
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23.07.2020 20:14 Відповісти
мало не збрехав... пішла вже інформація що розшукують водія втікача )))
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23.07.2020 20:22 Відповісти
Тут другая беда, что бы его с полтавским бегуном не перепутали.
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23.07.2020 20:27 Відповісти
наоборот - ОПГ будет - и копам вместо медалей... орден выпишут ))))
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23.07.2020 20:36 Відповісти
А Кличко делает велосипедные дорожки.... перед выборами.
Маршрутка улетела в кювет на Днепропетровщине, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 394
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23.07.2020 20:00 Відповісти
Права прикольна, тільки незрозуміло з якої сторони стовп об'їзджати.
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23.07.2020 20:15 Відповісти
там со складным велосипедом только разрешено.
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23.07.2020 20:31 Відповісти
Летіла собі маршрутка летіла і раптом дорогу перебігло дерево.
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23.07.2020 20:00 Відповісти
не справился потому что ямы обьезжал)))проедьте по дороге Днепро-Кропивницкий тоже не справитесь с управлением умники!!
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23.07.2020 20:41 Відповісти
и таких дорог у нас вагон и маленькая тележка.у нас только в новостях дороги классные и темпами строительства дорог опережаем Швейцарию.
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23.07.2020 20:57 Відповісти
зря шоли Новака разраьатывают
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23.07.2020 21:48 Відповісти
А ми тут живемо. Кожен день їздимо. Іноді виникає бажання продати машину, почекати рочків з п"ять а потім купити знову і доїхати до місця призначення. До того ж при баригах цю дорогу поставили в плани на капітальний ремонт, але прийшли ті що не крадуть і гроші зразу скінчилися. Зараз навіть не латають. Суки
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24.07.2020 06:03 Відповісти
 
 