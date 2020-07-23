Маршрутка вилетіла в кювет на Дніпропетровщині, є постраждалі. ФОТО

У Петриківському районі Дніпропетровської області в результаті ДТП пригоди за участю маршрутного автобуса постраждали, за різними даними, 12 або 15 осіб. Водій втік.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожня аварія за участю мікроавтобуса "Газель Рута" сталася сьогодні, 23 липня, близько 15:30 поблизу села Шульгівка в Петриківському районі Дніпропетровської області. Поліцейські встановили, що автобус рухався за маршрутом "Кам'янське - СТ Чайка". Попередньо, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, злетів у кювет і перекинувся", - сказано в повідомленні.

В автобусі перебувало близько 20 пасажирів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 12 пасажирів були доставлені в лікарню.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Пресслужба Міністерства внутрішніх справ України на сторінці в фейсбуці повідомляє, що водій зник з місця ДТП, зараз вживаються заходи для його затримання. За даними МВС, в лікувальний заклад доставлені 15 людей.